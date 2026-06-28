Громких боев в боксе этим летом не так уж и много. Однако за кулисами происходит немало интересного. Усик неожиданно отказался от поясов, Эннис повторяет путь Кроуфорда, Мейвезер снова без денег, новые анонсы и сложности в организации поединков — рассказываем о самом интересном в боксе прямо сейчас

Усик освобождает трон

Александр Усик сделал то, чего мало кто ожидал. 26 июня украинец объявил об отказе сразу от трех титулов — WBA, IBF и WBC в тяжелом весе. Никаких слез, никакой прощальной речи, только лаконичное заявление в духе чемпиона.

«Расстаюсь с поясами, но не со спортом, у меня есть последний бой», — сказал Усик. И уже на следующий день промоутер Эдди Хирн назвал имя его соперника. Им стал Деонтей Уайлдер, бывший чемпион WBC, последний яркий тяжеловес современной эпохи, которого украинец еще не победил.

Александр Усик (справа) globallookpress.com

Логика простая: Александр уже разобрался с Джошуа, Фьюри и Дюбуа. Уайлдер — последняя галочка в списке. Бой будет нетитульным, исключительно за наследие. Никакого давления санкционирующих организаций, просто два больших имени и незакрытый вопрос.

Прямым следствием отказа Усика стало неожиданное восхождение Агита Кабайела. Немец турецкого происхождения, прежде занимавший статус временного чемпиона WBC, автоматически получил полноправный пояс.

Звездный час «Бутса» в Бруклине

Джарон Эннис против Ксандера Зайаса globallookpress.com

В ту же ночь в бруклинском «Barclays Center» разыгрывался другой большой сюжет. Джарон Эннис вышел на ринг против непобежденного Ксандера Зайаса (23-0) в дебютном поединке в первом среднем весе, где на кону стояли пояса WBA и WBO.

На бумаге данное противостояние выглядело, как разминка для Джарона перед по-настоящему серьезными испытаниями. Но по факту получился один из ярчайших и непредсказуемых боев года. Эннис начал в своем репертуаре — жестко, быстро, без лишних предисловий.

Уже в первом раунде Зайас оказался на настиле, пропустив левый хук. После нокдауна чемпион шел вперед, бездумно атаковал и получал в ответ от Энниса снова и снова. Казалось, вопрос лишь в том, сколько продержится пуэрториканец.

Но в третьем раунде все внезапно перевернулось. Зайас накрыл Энниса отличной двойкой и «Бутс» поплыл. Полторы минуты он выживал у канатов, принимал удары и держался из последних сил. Именно в этот момент стало ясно, что Эннис тоже человек и его можно победить. Однако Зайасу просто не хватило опыта, чтобы добить потрясенного соперника.

Джарон восстановился за минуту до перерыва и вернул контроль над ситуацией. В пятом раунде снова нокдаун, а в седьмом остановка после того, как Зайас сам отказался продолжать бой. В итоге Эннис продолжил победное шествие, став чемпионом в новом дивизионе.

«Канело» vs Мбилли: бой перенесен на конец октября

Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда globallookpress.com

Одна из самых ожидаемых вывесок осени неожиданно сдвинулась. Инсайдер Майк Коппингер сообщил, что поединок Сауля «Канело» Альвареса и Кристиана Мбилли переносится с 12 сентября на конец октября. Причина в организационных проблемах, но место остается прежним: Эр-Рияд.

Для «Канело» это первый бой после болезненного поражения в сентябре 2025-го. Тогда Теренс Кроуфорд отобрал у мексиканца все четыре пояса в суперсреднем весе. После этого Альварес исчез с радаров почти на год. Теперь он хочет вновь вернуться наверх.

Его соперник Кристиан Мбилли — 31-летний камерунец с французским паспортом, чей профессиональный рекорд 29-0-1 с 24 нокаутами. Полноправным чемпионом WBC он стал автоматически после ухода Кроуфорда, завоевав временный пояс еще в июне 2025-го.

Перенос на месяц принципиально картину не меняет. Бой все равно состоится, интрига не угасла. Для 35-летнего «Канело» это последний реальный шанс доказать, что поражение от Кроуфорда было случайностью, а не закономерностью.

Финансовый коллапс Флойда Мейвезера

Флойд Мейвезер (слева) globallookpress.com

Флойд Мейвезер снова в центре скандала, на этот раз не спортивного, а юридического. Промоутерская компания CSI Sports Events подала на него иск, требуя вернуть 4,65 млн долларов. История банальная, но неприятная.

CSI выплатила Мейвезеру 4,5 млн плюс еще 150 тысяч авансом за эксклюзивные права на продвижение его боев против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо. Но Флойд, получив деньги, вдруг анонсировал выставочный поединок против греческого кикбоксера Майка Замбидиса в Афинах. CSI к этому бою никакого отношения не имела и расценила это как прямое нарушение договора.

Последствия не заставили себя ждать. DAZN убрал трансляцию из расписания, а Ticketmaster остановил продажу билетов. Официально бой с Замбидисом не отменен, но фактически завис в воздухе. Вдобавок, компания добивается судебного запрета на его проведение до тех пор, пока Мейвезер не выполнит контрактные обязательства.

49-летний Флойд всю карьеру умел зарабатывать деньги так, как никто другой. Сейчас, кажется, он переиграл сам себя. Рекорд 50-0 в профессиональном боксе никуда не денется, но репутация человека, которому можно доверять в бизнесе, уже под вопросом.

Теофимо Лопес подерется против Роландо Ромеро

Роландо Ромеро против Райана Гарсии globallookpress.com

Пока тяжеловесы и средневесы делят пояса и решают юридические вопросы, в полусреднем дивизионе назревает своя интересная история. 22 августа в Лас-Вегасе Теофимо Лопес выйдет против действующего чемпиона WBA Роландо Ромеро.

Лопес в последний раз дрался в январе 2026-го и потерпел поражение единогласным решением от Шакура Стивенсона в бою за пояс WBC на категорию ниже. Для Теофимо, который привык считать себя одним из лучших в поколении, это был тяжелый удар.

Теперь он поднимается в новый дивизион и идет за очередным титулом. Ромеро подходит к бою в хорошей форме. После нокаута от Айзека Круза в 2024-м он выдал две победы подряд в поединках с Хаймесом и Гарсией.

На бумаге в данном противостоянии фаворита нет. За Лопесом большая мотивация и громкое имя. У Ромеро актуальная форма и чемпионский пояс. Так что 22 августа в Лас-Вегасе обещает быть интересным.

Третья глава противостояния Бетербиева и Бивола

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол globallookpress.com

Пожалуй, это самая ожидаемая трилогия в боксе на данный момент. Артур Бетербиев хочет третий бой с Дмитрием Биволом, и постоянно говорит об этом публично. Счет в их противостоянии 1:1. Первую победу в октябре 2024-го одержал Бетербиев, в реванше в феврале 2025-го выиграл Бивол.

«Я считаю, что во втором бою я победил увереннее, чем в первом. Ожидаю третий бой минимум через пять-шесть месяцев, но он не хочет драться», — заявил Артур в интервью DAZN.

Бетербиев не скрывает недовольства, потому что пока Бивол защищает титулы и диктует условия, сам он находится в подвешенном состоянии без поединков.

Единственная альтернатива — бой против Дэвида Бенавидеса. Американец сейчас на подъеме. Он чемпион WBC в полутяжелом весе и обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжелом дивизионе. При этом за 32 боя в карьере Дэвид еще никому не проиграл.

Россиянин уважает Бенавидеса, как боксера, и не отказывается от этого боя — просто ставит его в очередь после Бивола. Проблема в том, что у 41-летнего Бетербиева времени до конца карьеры осталось немного. Если третий бой с Биволом затянется еще на год, интрига начнет угасать.