В минувшие выходные на турнире UFC в Сакраменто Дрикус Дю Плесси победил Камару Усмана единогласным решением судей. Очередная вылазка «Нигерийского кошмара» в средний вес получилась неудачной

Прогноз Махачева сбылся

Перед началом турнира в Сакраменто действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев предсказал победу Дрикуса Дю Плесси над Камару Усманом. В итоге так и получилось.

Молодость и актуальные физические кондиции Дрикуса взяли верх над больными коленями 39-летнего Усмана. Для «Нигерийского кошмара» это была вторая вылазка в средний вес за последние пару лет. Камару находился на девятом месте в рейтинге полусредневесов.

Однако титульного или даже претендентского боя ему не предложили. Бывший чемпион решился на отчаянный шаг, прыгнув в категорию выше. В случае победы Усман мог выйти на титульный реванш со Стриклендом, которого побеждал много лет назад.

Будь Камару моложе, кто знает, как бы сложился бой. Но реальность оказалась суровой. Уже в самом начале встречи Дрикус активно работал в стойке, не подпуская противника вплотную.

Камару Усман против Дрикуса Дю Плесси globallookpress.com

Размашистые кроссы, борцовские закидухи по воздуху, хай-кики в небо, удары ногами вопросом в стиле Джонса — все это работало и сбивало Камару с толку. Одна из таких неуклюжих атак залетела в голову нигерийца, но тот устоял на ногах.

В начале второго отрезка Усман едва не упал на настил после колена в воздухе от Дрикуса, но продолжал идти вперед. Рисунок поединка был следующим: ветеран раз за разом искал счастья в борьбе, а южноафриканец блокировал все попытки тейкдаунов.

В стойке «Стилнокс» смотрелся лучше: он чаще выбрасывал удары, больше попадал, грамотнее передвигался и своевременно уходил от правых прямых. Лишь в третьем отрезке Усман ненадолго нашел свое счастье в борьбе.

Внезапный тейкдаун дезориентировал южноафриканца, и он на пару мгновений оказался внизу. Правда, подняться на ноги ему не составило труда, как и довести дело до победы. 25 минут монотонной перестрелки подарили Дю Плесси заслуженную победу единогласным решением.

Средний вес — не территория Усмана

Камару Усман против Хоакина Бакли globallookpress.com

Сама затея перехода в средний вес в 39 лет ради боя с экс-чемпионом, у которого в лиге 9 побед и только одно поражение от Чимаева, была сомнительной. Возраст, травмы и антропометрия сказали свое слово.

Всю свою карьеру Камару дрался в полусреднем весе. Даже там он не был самым габаритным бойцом, но в большинстве случаев побеждал за счет кардио и техники. К слову, с возрастом функциональная составляющая осталась на должном уровне.

Просадки по кардио у Усмана в минувшем бою не было. Однако былые травмы коленей и почтенный возраст не позволяли бороться столь эффективно, как в лучшие годы. В отличие от того же Чимаева «Нигерийский кошмар» не умеет стягивать вниз в центре октагона.

Он обычно ныряет под руку после удара, отодвигает визави к сетке и переводит на настил уже от нее. Этот прием доведен до автоматизма, но он очень предсказуем. Против Бакли в прошлом бою такая борьба сработала идеально.

Почему же не помогло против Дрикуса? Тут уже возраст и антропометрия. «Стилнокс» гораздо моложе, выше ростом, больше весит и на порядок атлетичнее. Завязать его в клинче тоже не получится — Дю Плесси очень силен физически.

Держать его на настиле можно, если обладаешь габаритами и скоростью Чимаева. Весовые категории в MMA придуманы неспроста. И каким бы ты сильным не был в своем привычном весе, на чужой территории может и не получиться.

Особенно когда тебе 39, и когда уже даже в полусреднем весе статистика неутешительная. Итого, четвертое поражение за 5 поединков. На бумаге, это конец карьеры. Впрочем, здесь все не так однозначно. Многое зависит от того, какие цели преследует Камару.

Путь к поясу в среднем весе закрыт. В полусреднем дивизионе для титульника нужны 2-3 победы над соперниками из топ-10. Если же просто драться дальше ради денег, то почему бы и нет. Статистика не внушает доверия, но то, как дрался Усман, говорит о том, что еще есть порох в пороховницах.

Усман обратно в полусредний, Дю Плесси в шаге от титульника

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

После поражения от Дю Плесси Усману либо пора уходить, либо вернуться в полусредний вес и немного понизить уровень оппозиции. Например, подраться против Бонфима, устроить квадрологию с тонущим Эдвардсом, снова встретиться с Бакли, которого уже победил.

Возможно, разделить октагон с Белалом Мухаммадом. В общем, варианты есть. Для полусреднего веса Усман на уровне топ-15 все еще конкурентоспособен в контексте того, как прошли его последние 5 боев. Эдвардсу в реванше он проиграл только лишь из-за случайного хай-кика.

А так до этого Усман выигрывал 4 раунда вчистую. Третий бой с тем же Леоном был конкурентным. Эдвардсу отдали поединок решением большинства только потому, что он дрался дома, в Англии. Далее у Камару была вылазка в средний вес на коротком уведомлении и поражение от Чимаева решением большинства.

Затем односторонняя победа над Бакли и достойное поражение от Дю Плесси, где Камару не выглядел откровенно плохо. Так что пару раз порадовать фанатов в своем привычном весе нигериец еще может. Это не тот случай, когда проигрываешь досрочно и без шансов, как Тони Фергюсон.

Что касается Дю Плесси, то он точно в шаге от титульного поединка. Но победа над 39-летним полусредневесом еще не гарантия. Главный конкурент — Хамзат Чимаев. И здесь придется ждать решения Даны Уайта.

Со спортивной точки зрения, больше всех статуса претендента достоин Нассурдин Имавов. Однако он не пойми зачем принял поединок против Джозефа Пайфера. Какие аргументы у Дрикуса?

Ранее он уже дважды побил Стрикленда и закрыл поражение от Хамзата викторией над Усманом. В то же время проигрыш Чимаеву был настолько разгромным, что ММА-сообщество вспоминает его до сих пор.

В любом случае, даже если Дю Плесси и не получит сразу титульник, он точно выйдет на претендентский бой. И здесь его ждет либо победитель противостояния Имавов-Пайфер, либо Кайо Борральо, который также часто упоминается в контексте чемпионской гонки в среднем весе.