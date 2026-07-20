В минувшие выходные состоялись сразу три турнира по ММА: АСА 205, PFL Austin и UFC в Сакраменто. Разберем самое интересное прошедшего бойцовского уикенда

Бой года в АСА между Резниковым и Гаджиевым

Бойцовский уикенд открыл поединок в легком весе на АСА 205 между Артемом Резниковым и Зауром Гаджиевым. Парни накануне очной встречи занимали девятую и 15-ю позиции в рейтинге. Гаджиев уже с первых секунд понесся вперед, пытаясь стянуть соперника вниз, но Резников устоял и сам перевел противостояние в клинч.

В одном из эпизодов представитель Казахстана боднул Заура головой, что вызвало вмешательство рефери, а у самого Артема открылось сильное кровотечение. Первый раунд остался за Гаджиевым, который выглядел активнее и нанес больше урона.

Однако во втором отрезке Заур неожиданно замедлился и Резников перехватил инициативу. Артем начал спокойно перестреливать соперника в стойке, а под левым глазом Гаджиева образовалась внушительная гематома.

В заключительном отрезке парни заметно просели по кардио, и бой превратился в вязкую борьбу с ударами в замедленной съемке. Резников выглядел предпочтительнее в партере в концовке, однако времени на развитие успеха уже не хватило.

Судьи вынесли сенсационный вердикт — ничья раздельным решением, что вызвало бурю негодования у Гаджиева.

Гегемония Жосиэля Силвы продолжается

Ренат Ондар vs. Джозиель Сильва | Renat Ondar vs. Josiel Silva | ACA 205

В со-главном событии АСА 205 в рамках легчайшего веса в октагон вышли действующий чемпион Жосиэль Силва и второй номер рейтинга Ренат Ондар, выигравший шесть поединков подряд.

Бразилец начал не слишком уверенно. Ондар острее выглядел в стойке и оформил несколько переводов, хотя Силва каждый раз спокойно поднимался на ноги. Чемпиону потребовалось время, чтобы пристреляться по оппоненту.

Стартовый отрезок определил сценарий всего боя — мы увидели пять раундов разменов с преимуществом бразильца. Россиянин рассчитывал на борьбу, раз за разом уступая визави в стойке. У Ондара также были неплохие моменты и крепкие попадания, но Силва в большинстве случаев оказывался точнее и хладнокровнее.

В таком ключе встреча продлилась все 25 минут. Ренат оказал достойное сопротивление, но чемпион был сильнее по итогам всей дистанции. Судьи единогласно отдали победу Жосиэлю со счетом 50:45 и 49:46 дважды.

Драма в бою Гасанова и Магомедова

Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов globallookpress.com

В главном событии вечера на АСА 205 в титульном противостоянии в полутяжелом весе сошлись непобежденный чемпион Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов, выигравший пять боев кряду. Претендент активно начал поединок в стойке, вынудив визави искать счастья в борьбе.

Далее Эльмар показал отличную защиту от тейкдаунов и пару раз накрыл соперника сверху. Первый раунд остался за претендентом. Однако во втором отрезке Магомедов перехватил инициативу, регулярно зажимая Гасанова у сетки и смешивая клинч с ударами.

Эльмар пытался контратаковать, но чемпион действовал настойчивее и забрал следующие две пятиминутки. В чемпионских раундах Гасанову необходимо было что-то менять, чтобы спасти поединок, но у него ничего толком не получилось.

Магомедов хладнокровно сушил бой и делал ровно столько, сколько нужно для победы. Судьи вновь добавили интриги: один отдал победу Гасанову со счетом 48:47, но двое других назвали победителем Магомедова.

Ожидаемое поражение Каннонира

Джаред Каннонир globallookpress.com

В со-главном бою турнира UFC в Сакраменто встретились десятый номер рейтинга среднего веса Джаред Каннонир и Кристиан Лерой Данкан, занимавший 12-ю строчку. 42-летний ветеран шел на спаде. У Джареда было три поражения в четырех боях. Данкан, напротив, подошел к данному противостоянию на серии из четырех побед подряд.

Их бой начался с вязкой борьбы. С первых секунд ветеран пытался прижимать соперника к сетке, но британский проспект каждый раз разворачивал его и наносил урон на ближней дистанции.

В середине встречи Каннониру удавалось переводить Данкана вниз, но удержать его не получалось — британец показал отличную защиту в грэпплинге. В заключительном раунде 42-летний ветеран снова давил, опираясь на борьбу.

Но Данкан регулярно встречал его попытки тейкдаунов высокими коленями из тайского клинча. Нокаута не случилось, встреча продлилась все 15 минут. Итог — единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28) в пользу Данкана.

Борьба Усмана не сработала против Дю Плесси

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

В главном бою турнира UFC в Сакраменто сошлись Дрикус Дю Плесси и Камару Усман. Фаворитом шел более молодой южноафриканец, выигравший девять боев подряд до поражения Чимаеву. Усман же ранее дал тяжелый бой тому же Хамзату в среднем весе и победил Бакли в полусреднем.

Турнирная мотивация у обоих была одна: каждый рассчитывал выйти в число претендентов на титул. Дрикус занимал вторую строчку в рейтинге средневесов. Камару шел девятым в категории ниже.

Поняв, что бой с Махачевым за пояс в весе до 77 кг он не получит, Усман принял решение попытать счастье в категории выше, но безуспешно. Буквально с первых минут Дю Плесси нашел свой ритм в стойке. Используя джеб и финты, уже через пару минут он даже потряс своего соперника.

Атака коленом в начале второго раунда снова подкосила Усмана, а следом Дю Плесси раз за разом выбрасывал хай-кики, не давая противнику зайти на ближнюю дистанцию. Почти все попытки тейкдаунов от Камару были пресечены — в этот раз защита Дрикуса от борьбы выглядела безупречной. Усман провел тейкдаун лишь на полсекунды в конце третьего раунда, но этого было недостаточно.

В чемпионских раундах Камару ненадолго взвинтил темп, но Дю Плесси снова перехватил инициативу, засушив бой и доведя его до логического завершения в свою пользу. Судьи единогласно отдали победу южноафриканцу — 50-45, 49-46 и 49-46.

Эблин снова переиграл Касанганая

Импа Касанганай и Джонни Эблин globallookpress.com

Параллельно с турниром UFC в Техасе на PFL Austin в главном бою сошлись Джонни Эблин и Импа Касанганай. На кону противостояния стоял временный титул в среднем весе, и это был уже второй поединок между данными спортсменами.

Два года назад Эблин вырвал победу раздельным решением с минимальным перевесом, но на этот раз бывший чемпион PFL и Bellator намеревался доказать свое превосходство куда убедительнее. Первый раунд Джонни начал очень агрессивно и мощно, оказывая давление на оппонента на всех этажах.

Во втором отрезке Касанганай ответил плотными оверхэндами, но его противник упрямо шел вперед, перебивая Импу в стойке. В третьем раунде Эблин зацепил соперника локтем, от чего тот пошатнулся, а затем добил его еще тремя ударами.

Так Джонни стал временным чемпионом и после боя нелестно отозвался о Костелло Ван Стинисе, громко потребовав у обладателя неоспоримого титула реванша. В клетку вышел и сам чемпион.

Парни провели битву взглядов, сказав друг другу в лицо все, что они думают. История противостояния Эблина и Ван Стиниса скоро продолжится. Возможно, они даже успеют подраться до конца года.