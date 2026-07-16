На UFC 329 Холлоуэй одержал быструю победу над Конором Макгрегором в реванше, отомстив ему за неудачу в 2013-м. И хоть триумф получился смазанным из-за быстрой травмы ирландца, впереди Макса ждут большие бои и миллионы долларов. Но кто же станет его следующим соперником?

Ответный бой с Оливейрой дело принципа

Самым логичным сценарием для гавайца выглядит повторный поединок против Чарльза Оливейры. Их прошлое противостояние оставило слишком много вопросов, а поражение до сих пор жжет эго Макса. Бразильский экс-чемпион все еще удерживает топовые позиции и является идеальным билетом к титулу.

Переиграть Оливейру — значит окончательно закрыть гештальт, отобрать у него титул BMF и вернуться на вершину. Победа над столь громким именем в легком весе станет железобетонным аргументом для матчмейкеров.

Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй globallookpress.com

Оливейра всегда создает шоу в октагоне, поэтому их очередной бой вновь гарантированно возглавит крупный номерной турнир. Для Холлоуэя это шанс доказать, что его ударная техника все еще превосходит элитных универсалов.

Успех в этом поединке заставит весь ростер снова считаться с гавайцем. Однако стилистически Чарльз представляет колоссальную опасность для Макса на настиле. Весной бразилец без проблем залеживал Холлоуэя все 5 раундов, выиграв в скучном и одностороннем поединке.

Если гаваец хочет отомстить, ему нужны кардинальные перемены. Без отточенной защиты от борьбы и быстрых подъемов на ноги из партера делать будет нечего.

Золотая мечта: титульник с Джастином Гейджи

Макс Холлоуэй vs Джастин Гейджи | Полный бой

Второй вариант — это денежный и статусный реванш против Джастина Гейджи за титул в легком весе. Их первая рубка на юбилейном UFC 300 вошла в золотой фонд смешанных единоборств, как бой года.

Тогда Холлоуэй показал нечеловеческую стойкость и закрепил за собой статус главного безумца лиги, нокаутировав визави на последней секунде пятого раунда. Повторение этого поединка гарантирует промоутерам огромные продажи и сумасшедшую реакцию фанатов.

Второе яркое выступление против Джастина окончательно снимет вопросы в данном противостоянии. Если Макс сможет снова нокаутировать Гейджи, то он еще и войдет в элитный клуб двойных чемпионов UFC.

Именно этот сценарий выглядит наиболее реалистичным в текущих реалиях легкого дивизиона. Руководство организации всегда приветствует бойцов, готовых давать фанатам бескомпромиссные рубки.

Холлоуэй и Гейджи созданы для того, чтобы закатывать исторические баталии в октагоне. Для гавайца это наилучшая возможность взять титул. Другого такого шанса не представится.

Эксперимент в полусреднем весе

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Неожиданную идею подкинул сам Макс во время своего интервью сразу после окончания UFC 329. Гаваец прямо намекнул на желание крепко обосноваться в категории до 77 кг. «Я хочу почувствовать это царство и мощь, о которой все говорят», — заявил Холлоуэй.

Смелый вызов чемпионскому правлению Ислама Махачева выглядит абсурдно, но привлекает внимание общественности. Идея завоевать пояса в разных дивизионах, перепрыгнув через категорию, звучит невероятно заманчиво.

Спортивная составляющая этого поединка выглядит мрачно для бывшего короля полулегкого веса. Махачев значительно превосходит Макса в физической силе, габаритах и навыках борьбы.

Российский боец переведет гавайца на землю в первые секунды и быстро завершит бой. Для Холлоуэя такой поединок станет стилистическим кошмаром, особенно на фоне недавнего поражения от Оливейры весной.

Подобный шаг обеспечит Макса огромными деньгами, но нанесет серьезный урон его карьере. Это красивая сказка для разогрева публики, которая едва ли воплотится в реальную жизнь.

Входить в полусредний вес без должной подготовки против одного из лучших борцов лиги очень опрометчиво. Пока что заявление Холлоуэя останется лишь ярким вызовом для привлечения внимания СМИ.

Новая кровь в легком дивизионе: Царукян или Пимблетт

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Если Макс не захочет долго ждать, ему придется драться с молодежью. На горизонте маячит Арман Царукян — самый опасный и голодный претендент нового поколения.

Пройти его означало бы снять все вопросы о способности Холлоуэя защищаться от борьбы. Победа над Арманом автоматически сделает гавайца новым претендентом на чемпионский пояс. Однако риск поражения в таком бою не меньше, чем против Махачева.

Царукян обладает феноменальной физической мощью, отличным контролем в партере и довольно неплохим арсеналом в стойке. В таком случае Макс может оказаться трамплином для продвижения молодой звезды в ростере.

Второй кандидат из новой волны — эпатажный британец Пэдди Пимблетт, ярко зажегший на UFC 329. Ливерпулец устроил очередное шоу, задушив Бенуа Сен-Дени всего за минуту. Бой Холлоуэй — Пимблетт станет коммерческим хитом благодаря огромному хайпу вокруг британца.

Но эта победа практически ничего не даст Максу с точки зрения продвижения в рейтинге. Встреча с Пимблеттом более безопасный шаг для сохранения статуса легенды. Бой с Царукяном — это тяжелейший спортивный экзамен, открывающий прямую дорогу к чемпионству.

Холлоуэю придется делать выбор между финансовой выгодой и спортивными амбициями. Каждое из этих решений повлечет за собой совершенно разные последствия для его будущего.