15 июня на лужайке перед Белым домом состоится исторический турнир UFC Freedom, посвященный 250-летию независимости США. В главном событии вечера Илия Топурия проведет первую защиту титула в легком весе с Джастином Гейджи. В со-главном поединке Алекса Перейра и Сирил Ган разыграют временный пояс в тяжелом дивизионе

Никуда без восходящих звезд

Откроет кард турнира в Белом доме поединок в среднем весе с участием Бо Никала и Кайла Дакаса. Оба бойца на текущий момент за пределами топ-15. Промоушен бережно ведет Никала к вершине, подбирая ему после недавнего фиаско соперников попроще. Для Дакаса же этот вызов — шанс доказать, что его рано списали со счетов.

Ранее Бо Никал потерпел первое поражение в карьере нокаутом от Рейнье Де Риддера во втором раунде, но затем реабилитировался, финишировав Родолфо Виейру хай-киком. Кайл Дакас после ухода из лиги и завоевания пояса в Cage Fury вернулся в UFC на серии из шести побед.

Бо Никал (справа) globallookpress.com

В двух последних боях он сотворил сенсации, разобрав в стойке Мишеля Перейру и заставив сдаться Джеральда Мершарта уже на первой минуте. Стилистически это противостояние вольного борца и базового джитсера.

Но, как это часто бывает, такие поединки, где ни один не может финишировать другого на земле, переходят в стойку. В борьбе преимущество явно должно быть за Никалом. А вот на руках у Бо могут возникнуть определенные проблемы.

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Джош Хокит globallookpress.com

Далее в октагон выйдут тяжеловесы Деррик Льюис и непобежденный Джош Хокит. UFC бросает «Черного зверя» под проспекта, рассчитывая, что рекордсмен лиги по нокаутам станет трамплином для вчерашнего новичка.

Джош не так давно ворвался в топ-5 после победы над Кертисом Блэйдсом по очкам. Деррик Льюис в последних боях чередовал положительные и отрицательные результаты — 3 победы и 3 поражения в шести встречах. В недавней из них проиграл нокаутом во втором раунде Вальдо Кортес-Акосте.

Рисунок боя прост: поединок вряд ли зайдет дальше экватора. Льюис будет выжидать шанс, полагаясь на нокаутирующую мощь. Хокит, имеющий базу борьбы, постарается измотать ветерана в клинчах, а потом финишировать серией хуков.

Мисс-матч для Чендлера

Майкл Чендлер globallookpress.com

После разборки тяжеловесов пройдет поединок в рамках легкого дивизиона между девятым номером Маурисио Руффи и Майклом Чендлером, идущим 13-м. Для экс-претендента на титул это попытка реанимировать карьеру после затяжного простоя в ожидании Конора Макгрегора.

А вот Руффи рассматривается лигой, как молодая и свежая кровь. В предыдущем бою бразилец нокаутировал Рафаэля Физиева, закрыв поражение от Бенуа Сен-Дени. В UFC у него 4 победы и один проигрыш.

Что касается соперника, то Чендлер не выходил в октагон больше года, а его последние появления заканчивались поражениями от Пэдди Пимблетта, Дастина Порье, Джастина Гейджи и Чарльза Оливейры. Нокаут против Тони Фергюсона единственное светлое пятно.

Фаворит здесь очевиден, но поединок точно не будет скучным. Фанатов ждет яркая рубка с первых секунд. Чендлер всегда ставит на взрывную мощь и размашистые оверхэнды. И каждый его бой получается на загляденье.

Теневой претендент на бой вечера

Диего Лопес против Алекса Волкановски globallookpress.com

В полулегком весе экс-претендент на пояс Диего Лопес разделит клетку со Стивом Гарсией. Парни занимают вторую и девятую строчки в рейтинге. Лопес подходит к поединку после досадного поражения в титульнике от Алекса Волкановски. На отрезке в 6 боев у бразильца 2 проигрыша и 4 победы.

Его оппонент Стив Гарсия идет на победной серии из семи встреч. Боец он яркий и не менее жесткий, чем Диего. По сути, американец является точной копией своего визави в плане стиля: любит зарубиться вблизи, всегда идет вперед, не боится побороться.

Диего обладает тяжелым ударом и черным поясом по джиу-джитсу, имея в активе 11 нокаутов и 12 сабмишенов за карьеру. Гарсия — ярко выраженный нокаутер с 15-ю финишами в ММА. Возможно, поединок и дойдет до решения, но в нокдауне точно кто-то побывает.

Легкие деньги для О’Мэлли

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Бывший чемпион и третий номер легчайшего веса Шон О'Мэлли сразится с Айманном Захаби, идущим на шестом месте. После потери титула в боях с Мерабом Двалишвили, который забрал пояс решением, а затем задушил «Сахарка» в реванше, американцу необходимо вернуть статус звезды.

Последний поединок О'Мэлли оставил двоякое впечатление: прагматичная победа над Сонгом Ядонгом по очкам показала отсутствие прежнего желания идти за нокаутами. Как будто, лучшие годы Шона уже позади, чего не сказать про соперника.

Захаби в 38 лет переживает вторую молодость, идя на серии из семи побед. В последних боях канадец сотворил громкие апсеты, одолев решениями Жозе Альдо и Марлона Веру. Однако против О’Мэлли шансов маловато. В этой игре есть уровни, и «Сахарок» классом гораздо выше.

Поход Перейры за третьим титулом

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева globallookpress.com

В со-главном событии в тяжелом весе развернется настоящая интрига: Алекс Перейра поднимается в новый дивизион ради боя с Сирилом Ганом за временный титул. UFC предоставила шанс бразильцу, поскольку действующий чемпион Том Аспиналл выбыл из-за досадного тычка в глаз в прошлом поединке с французом.

Перейра выиграл 7 из девяти титульных боев в промоушене в среднем и полутяжелом дивизионах. В последнем поединке он взял реванш у Магомеда Анкалаева, нокаутировав его в первом раунде.

Сирил Ган возвращается после сорванного боя с Аспиналлом, а до этого закрыл поражение от Джона Джонса триумфом нокаутом в битве против Сергея Спивака и сомнительной победой над Александром Волковым раздельным решением.

Грядущее противостояние таит в себе много вопросов: как бразилец адаптируется к тяжелому дивизиону, не потеряет ли он в скорости, сможет ли выдержать удар Гана? Однако списывать Алекса раньше времени со счетов не стоит. Если кто и способен сотворить историю, то это Перейра.

Последний титульный забег Джастина Гейджи

Илия Топурия и Чарльз Оливейра globallookpress.com

В главном событии вечера состоится поединок за объединение титулов в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Непобежденный грузинский чемпион выйдет на первую защиту против обладателя временного пояса.

Илия подходит к бою, имея за плечами три громкие победы подряд: он последовательно нокаутировал Александра Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру. Джастин Гейджи в январе завоевал временный титул, разгромив Пэдди Пимблетта по очкам. На отрезке в 6 боев у «Хайлайта» 4 победы и 2 осечки.

На бумаге Джастин большой андердог без единого шанса на победу. Да, он крупнее Топурии, но для грузина габариты соперника не проблема. Когда в кулаках такая невероятная мощь, то сложно что-либо противопоставить в стойке.

Резюме последних трех поединков тоже устрашающее — нокауты в боях с легендами, статус непобежденного, молодость и голод. По мнению многих экспертов, Джастину поможет победить только чудо.