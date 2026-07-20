«Ак Барс» в мае 2026 г. сражался с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина. Но это не помогло татарскому клубу сохранить в своем составе целый ряд ведущих игроков. В чем причины неудачной трансферной кампании и есть ли у казанцев шансы исправить положение до начала сезона — в материале LiveSport.Ru.

Непростое межсезонье

«Ак Барс» весной 2026 г. выдал потрясающий плей-офф: уверенно обыграл «Трактор», вынес минское «Динамо», поставил в тупик «Металлург». Да и финал с «Локомотивом», несмотря на поражение, казанцы провели более чем достойно.

Казалось бы, перезагрузка, запущенная клубом два года назад после вылета в первом раунде, завершилась успешно — выстроилась конкурентоспособная команда. Теперь «барсам» следовало бы сохранить костяк и проводить точечные усиления. Эта задача для такой солидной и финансово обеспеченной организации не выглядела нерешаемой. Но на деле всё оказалось далеко не так.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на пресс-конференции по итогам сезона 2025/26 дал понять, что клуб ожидает тяжелое межсезонье.

У нас у 17 игроков заканчиваются контракты, свой костяк мы хотим сохранить, особенно глядя на общий рынок. Но команда вышла в финал, аппетиты у хоккеистов растут. Бюджет, что касается потолка зарплат, который хоть и подняли в КХЛ, не так существенен для тех требований, которые заявляют некоторые игроки. Марат Валиуллин генеральный менеджер «Ак Барса»

Большой вопрос, почему «Ак Барс» настолько затянул переговоры о продлении контрактов с игроками. Возможно, в Казани ждали завершения сезона, результаты которого определяли судьбу тренерского штаба Анвара Гатиятулина. И только после решения этого вопроса менеджеры планировали заняться комплектованием команды, согласно требованиям старых или новых тренеров.

Выход в финал Кубка Гагарина гарантировал наставнику «Ак Барса» продление контракта. Да и Анвар Рафаилович сам сразу говорил, что готов продолжить работу в клубе из Татарстана. Но особенности управления главным хоккейным клубом Республики привели к тому, что процесс согласования и утверждения 50-летнего специалиста на новый двухлетний срок затянулся аж на 11 дней. Уже тогда казанским болельщикам стоило насторожиться.

Ушедшие: в НХЛ, за рекордной зарплатой, к конкурентам

Первым, кто в нынешнее межсезонье официально покинул «Ак Барс», стал Илья Сафонов. 25-летний нападающий принял решение отказаться от гарантированной роли первого центра в одной из сильнейших команд КХЛ ради попытки закрепиться в лучшей лиге мира. Россиянин подписал однолетний контракт новичка с «Ванкувером», который получил права на игрока после обмена с «Чикаго».

Илья Сафонов vk.ru/hcakbars

На самом деле, у «Ак Барса» был шанс сохранить Сафонова. Последнее место в турнирной таблице, отставка главного тренера и генерального менеджера — веские причины задуматься, стоит ли переезжать в НХЛ. Тем не менее, Илья решился на переход.

Это всегда было моей мечтой. Я хотел тренироваться с лучшими, играть против лучших и вместе с лучшими. Мне просто интересно проверить себя и увидеть, как я буду там выглядеть. Для меня это исключительно спортивный вызов. Я нахожусь в таком возрасте, когда кажется, что либо сейчас, либо никогда. Я не хочу потом оглядываться назад и сожалеть о том, что так и не попробовал себя там. Илья Сафонов нападающий «Ванкувер Кэнакс»

Отметим, что форвард себя подстраховал. В его контракт включен пункт о досрочном возвращении в Россию в случае отправки в АХЛ. Так что по ходу сезона может еще увидим Илью на отечественных площадках.

Если верить Марату Валиуллину, Нэйтан Тодд хотел остаться в «Ак Барсе», и с ним вёлся диалог. Однако запросы игрока и возможности клуба не согласовали. Нападающий хотел получать 90 млн рублей за сезон, казанцы давали лишь 80 млн.

Нэйтан Тодд vk.ru/hcakbars

Габаритный универсал, способный полезно действовать на разных позициях, оказался лакомым активом для клубов КХЛ. Поэтому естественно нашлись те, кто смог удовлетворить пожелания канадца. Борьбу за нападающего выиграл «Металлург», который дал игроку двухлетний контракт.

В какой-то момент в «Ак Барсе» якобы были готовы дать Тодду желаемые 90 млн рублей, но было уже поздно. А вообще, для «барсов» эта сумма изначально была подъемной. Вспомним, что Барабанов и Яшкин в минувшем сезоне получали по 95 млн рублей. Возможно, стоило сразу раскошелиться, чтобы себя не ослабить и соперника не усилить.

Раз уж упомянули Александра Барабанова, то с его слов, после начала сезона из клуба на хоккеиста с предложением о продлении контракта не выходили. Журналисты, в свою очередь, высказали свою версию: 32-летний форвард рассчитывал на соглашение с зарплатой на 120-130 млн рублей за сезон. Такие деньги в «Ак Барсе» давать точно не собирались.

Тем более, Барабанов, будучи отличным крайним нападающим, никогда не входил в число лучших бомбардиров лиги и системообразующим игроком не считался. Так что он явно не тот, за кого стоит столько переплачивать. Хотя в «Автомобилисте» думают по-другому и сделали его на ближайший сезон самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги.

Другой дорогой игрок «Ак Барса» минувшего сезона — Дмитрий Яшкин. Он переходил в казанский клуб в статусе одного из главных снайперов КХЛ, поэтому его большой оклад не вызывал вопросы. Однако к третьему сезону в составе «барсов» нападающий заметно сдал (в третье звено просто так не переводят), у него проявились проблемы с коммуникацией, что стало причиной не только лишения капитанской нашивки, но и появления слухов о его уходе до дедлайна.

Дмитрий Яшкин vk.ru/hcakbars

Яшкин всё же остался, смирился со сменой роли и принес команде по пути до финала Кубка Гагарина немалую пользу. Этим 33-летний нападающий доказал «Ак Барсу», что сможет еще помочь в ближайшем будущем. Но Дмитрий двухлетнему контракту с казанцами на 65 млн рублей предпочел однолетнее соглашение с «Шанхаем» на фиксированные 70 млн и бонусные 10 млн за набор не слишком большого количества очков. Вдобавок, форвард выбрал переезд в Санкт-Петербург и роль однозначного лидера команды.

Также «Ак Барс» этим летом в одночасье остался без второй пары защитников. Илья Карпухин и Степан Фальковский в сезоне выглядели надежно, но финальную серию откровенно провалили, чем значительно смазали о себе впечатление. По крайней мере, в глазах казанских менеджеров. Недаром Валиуллин по этим двум игрокам сразу заявил, что клуб будет смотреть на соотношение цены и качества.

По Карпухину, который в этом сезоне получал 25 млн рублей, была информация, что он настроен по новому контракту получить оклад не меньше 70 млн рублей. В Казани на такие безумные расходы даже для подписания качественного защитника пойти не могли. А в Екатеринбурге снова смогли и дали 28-летнему хоккеисту запрашиваемую сумму на три года. Защитник согласился на столь щедрое предложение и ушел от Гатиятулина, который знал его ещё с детского хоккея Челябинска и лично хотел видеть его в команде.

Фальковский тоже хотел повышения зарплаты, которая у него составляла 50 млн рублей. По слухам, подобный оклад 29-летнему защитнику готов дать «Шанхай», что подвело черту его выступлению за «Ак Барс».

Еще одной потерей казанцев стал Константин Лучевников. Защитник за последний год заметно сбавил, проиграл конкуренцию за место в основе и стал игроком ротации. В клубе посчитали, что вместо 31-летнего хоккеиста за 12 млн рублей в составе лучше держать молодых игроков. Поэтому после 10 сезонов в системе «Ак Барса» Константин перешел в «Адмирал».

Переговоры: основной вратарь, отъезд в Швейцарию, обмен

На этом новости о трансферах «на выход», к сожалению для казанцев, не закончились. В настоящее время целая группа хоккеистов продолжает вести с «Ак Барсом» переговоры по поводу заключения новых контрактов.

Тимур Билялов vk.ru/hcakbars

Расхожая истина гласит: вратарь — это полкоманды. Поэтому продление Тимура Билялова виделось перед началом межсезонья принципиальной задачей для «Ак Барса», которую следовало бы решить в первую очередь. Но первый номер команды на протяжении последних лет продолжает пребывать на рынке неограниченно свободных агентов.

Сторона голкипера сначала ждала продления главного тренера. Но затем в переговорах возникла несогласованность касательно зарплаты: клуб готов предложить 50 млн рублей в год, а агенты во главе с Александром Черных просят не меньше 60-65 млн (в этом году Билялов получал 55 млн). Найти достойную замену Тимуру на российском рынке сейчас почти невозможно, поэтому клуб в невыгодном положении. Хотя у самого 31-летнего вратаря, кажется, кроме «Ак Барса» остался один более-менее реальный вариант продолжения карьеры в КХЛ- «Шанхай». Так что клуб и игрок должны договориться.

Такая же подвисшая ситуация сложилась с другим клиентом Александра Черных. «Ак Барс», приглашая год назад Григория Денисенко, ожидал от него высокую результативность. Но нападающий, несмотря на игру со всей самоотдачей, ее не продемонстрировал. Поэтому казанцы решили после 50 млн рублей дать форварду 45 млн.

Хоккеист естественно не согласен и хочет большего, а точнее — 60 млн. Ради того, чтобы выбить из «Ак Барса» дополнительные миллионы, агенты стали разыгрывать карты с возможным отъездом игрока. Черных публично заявил, что к Денисенко есть интерес из Северной Америки. А позднее в Telegram появился инсайд о том, что праворукий форвард получил выгодное предложение от одного из клубов Швейцарии.

Ясное дело, что соразмерных денег Денисенко заграницей сейчас не получит. Думается, повторится прошлогодняя история, когда стороны вели переговоры до самого начала сезона.

Еще один клиент Александра Черных и еще одна история с затянутыми переговорами. Артем Галимов хочет получить 50% прибавку в зарплате — до 60 млн рублей. Не меньшее разногласия вызывает срок будущего соглашения. Игрок хочет подписаться на один год, а казанцы — на два года По информации СМИ, если стороны не достигнут компромиссного решения, то хоккеист может быть обменен в другую команду.

Артем Галимов vk.ru/hcakbars

Валиуллин выразил мнение, что Галимов в прошедшем сезоне полностью свой потенциал не раскрыл. В свою очередь, представители нападающего утверждают, что Артем в этом году показал, что он командный игрок — играл на команду, а не на свою статистику, которая стала хуже (19+29 за 81 матч против 37+29 годом ранее). Но тогда «Ак Барс» вылетел в четвертьфинале, а сейчас дошел до решающей серии.

Одно приобретение и несколько продлений

Но все-таки какие-то шаги на трансферном рынке можно засчитать «Ак Барсу» в актив. Такими, в частности, стали продления братьев Тереховых — защитника Степана и нападающего Семёна, которого защитили от оффершита «Сибири». Кроме того, казанский клуб заключил новый договор на один год с нападающим четвертого звена Алексеем Пустозёровым с зарплатой 25 млн рублей.

Сразу после завершения финальной серии казалось, что 36-летний Михаил Фисенко завершит спортивную карьеру. Но местные СМИ сообщили, что нападающий может поменять свое решение и продлить контракт на еще один год.

Алексей Бывальцев vk.ru/hcavtomobilist

На данный момент «Ак Барс» может похвастаться только одним новичком. Им стал 32-летний нападающий Алексей Бывальцев, с которым Гатиятулин знаком по совместной работе в «Тракторе» и СКА. Центральный нападающий переехал в Казань на два сезона с зарплатой 40 млн рублей в год. Впрочем, он может и на фланге поиграть, если Фисенко действительно останется в команде.

Многочисленные значимые потери вынуждают «Ак Барс» активно прочесывать рынок в поисках игроков, которые смогут хотя бы компенсировать потери. По последним слухам, в сферу интересов казанцев входят несколько нападающих — Максим Мамин («Динамо» Москва), Игорь Мартынов («Авангард»), Георгий Меркулов (фарм-клуба «Бостона» в АХЛ). Была информация, что «барсы» присматривались к Кевину Лабанку, но канадский форвард в принципе не собирается продолжать играть в России. Так что казанцы в настоящее время рассматривают другие иностранные варианты.

Нынешнее межсезонье подтверждает тезис, о котором говорили в этом сезоне — «Ак Барс» скорее представлял собой не команду, а сборище игроков, которым личные достижения важнее командного успеха. Возможно, это просчет менеджеров, формировавших состав без учета личных качеств хоккеистов, у которых контрактные дела — на первом месте.

Вслед за этим руководство допустило еще одну ошибку в виде нерешительности дать игрокам большие деньги. Не всем, конечно, а тем, кого можно назвать ключевыми для команды.

Кроме того, можно сказать, что Анвар Гатиятулин не стал для многих игроков тем тренером, за которым они готовы играть. Напомним, в начале сезона были слухи, что хоккеисты якобы недовольны наставником и не верят в него. Отсюда могли возникнуть сомнения насчет того, что казанский проект сможет повторить серебряный успех. Хотя именно их уходы сильнее всего повышают подобную вероятность.