За несколько дней до начала 89-го по счету чемпионата мира по хоккею рассказываем о главных претендентах на медали.

Уже в эту пятницу, 15 мая, в Швейцарии стартует 89-й чемпионат мира по хоккею. Матчи турнира примут Цюрих и Фрибург, а финал и обе полуфинальные встречи состоятся на «Свисс Лайф Арене».

К предстоящему форуму сборная Канады — главный по версии экспертов фаворит — подходит в условиях давления после нескольких неудачных кампаний.

Два предыдущих ЧМ «кленовые листья» завершили без медалей, а на Олимпиаде-2026 драматично проиграли США в борьбе за золото. На этом фоне североамериканцы везут в Европу один из самых мощных составов, представленный звездами НХЛ.

Тем временем Штаты желают сберечь чемпионский титул, ставший годом ранее только третьим в «звездно-полосатой» истории.

Американцы выиграли прошлый чемпионат мира и, что важнее, доросли до команды, способной добиваться результатов на международном уровне.

Особое внимание будет приковано и к Швейцарии. Хозяева турнира в последние годы прописались в элите мирового хоккея — два серебра ЧМ кряду стали олицетворением колоссального прогресса — тогда как домашний лед и сильное поколение дают право рассматривать эту сборную как одну из главных с точки зрения претендентов на высокие позиции в сетке плей-офф.

Канада — безусловный фаворит турнира?

На этот статус «кленовых листьев» непрозрачно намекают два аспекта. Первый — самый банальный — букмекерские котировки. Второй — шаги, предпринятые руководящим составом сборной в преддверии поездки в Швейцарию.

Практически ежегодно мы говорим о том, что Канада должна всех переехать и забрать золото. Но затем обязательно находится команда-андердог, путающая все карты.

Год назад составителем главной сенсации оказалась Дания, которая сняла канадцев с дистанции в четвертьфинале, победив 2:1, и сумела дойти до матча за бронзу, где уступила Швеции 2:6.

Впрочем, к чемпионату мира-2026 североамериканцы действительно подходят с составом, который тяжело игнорировать даже в условиях традиционно завышенных ожиданий.

В атаке у канадцев собралась крайне вариативная группа. Представители «Виннипега» Марк Шайфли и Габриэль Виларди, центр первого звена «Сент-Луиса» Роберт Томас, а также многолетний лидер «Торонто» Джон Таварес отвечают за опыт и контроль, тогда как Маклин Селебрини из «Сан-Хосе», Дилан Холлоуэй, проведший мощный сезон (22+29 очков) в составе нестабильных «Блюз», и Мэттью Барзал из «Айлендерс» добавляют составу больше динамики и вертикального хоккея.

Не менее внушительно выглядит и оборона. Эван Бушар и Дарнелл Нерс из «Эдмонтона» вместе с защитником «Торонто» Морганом Райлли формируют компактную линию, способную поддерживать высокий темп позиционных атак и сохранять физическую устойчивость у своих ворот.

Между тем в процессе написания этого материала появилась подтверждения информация о том, что к сборной присоединяется Сидни Кросби, набравший в составе «Питтсбурга» 79 очков в 74 матчах (30+49).

Любопытной деталью в составе нынешней Канады стало назначение Маклина Селебрини капитаном. В 19 лет форвард «Сан-Хосе» набрал 115 очков в регулярке (45+70), оказался в четверке лучших бомбардиров лиги и почти до последнего бился с калифорнийцами за выход в плей-офф.

Сборную на турнир в качестве главного тренера повезет Миша Донсков, ранее работавший в структуре олимпийской команды Канады, «Далласа» и «Вегаса». Райан Гуска и Спенсер Карбери вошли в его штаб.

США без россыпи звезд

Год назад американцы выиграли лишь третье золото чемпионатов мира в своей истории, а в феврале 2026-го добавили к нему олимпийский триумф, эпично обыграв Канаду в финале.

На фоне двух крупнейших международных побед подряд нынешний состав Штатов выглядит намного скромнее и скорее рассчитан на спонтанный успех нового сочетания.

В Швейцарию американцы везут молодую команду, а сама ее структура в сущности намекает на попытку проверить ближайший резерв после насыщенного сезона.

Главной фигурой этой сборной является Мэттью Ткачак. Форвард «Флориды», пропустивший значительную часть регулярки из-за травм, оказался едва ли не единственной суперзвездой в составе американцев.

Сборная США — победитель ЧМ-2025 globallookpress.com

В остальном же «звездно-полосатая» формация выглядит куда менее ударно, если проводить параллели с Канадой. Мэтт Коронато из «Калгари», Райан Леонард, успевший в этом сезоне прочно закрепиться в системе «Вашингтона», а также Айзек Ховард и Джеймс Хэгенс представляют группу молодых форвардов, вокруг которой Штаты пытаются выстроить ближайший цикл.

Не самая яркая по именам, но при этом достаточно опытная линия обороны также отражает общий профиль американцев. Джастин Фолк, Райан Линдгрен и Уилл Борген — защитники с выраженным оборонительным уклоном.

Несмотря на отсутствие имен первой величины — в количестве, сравнимом с северными соседями — США во главе с Доном Гранато наверняка подходят к турниру с пониманием того, за счет чего можно добиться результата на короткой дистанции.

Швейцария в условиях перемен

Еще месяц назад Швейцария подходила к домашнему чемпионату мира в статусе одной из наиболее цельных сборных турнира.

Два подряд серебра мировых первенств и стабильный прогресс последних лет превратили команду в теневого претендента на медали больших международных соревнований.

Однако подготовка к кампании в Цюрихе резко ушла в сторону неопределенности. За месяц до старта 89-го форума швейцарская федерация отправила в отставку Патрика Фишера — тренера, работавшего со сборной с 2016 года и выигравшего с ней суммарно три серебряные медали ЧМ.

Швейцария globallookpress.com

Причиной увольнения стал скандал вокруг фальсификации ковидного сертификата перед Олимпиадой-2022, а следом — история со штрафами за нарушение ПДД.

Ситуация быстро спровоцировала внутренний раскол: часть игроков публично поддержала Фишера, тогда как спортивному ведомству пришлось экстренно передавать команду его ассистенту Жану Кадьо.

При этом сам состав Швейцарии — в котором выделяются Роман Йоси, Нико Хишир, Тимо Майер и Нино Нидеррайтер — по-прежнему выглядит одним из сильнейших на турнире среди европейских его представителей.

Вопрос заключается лишь в том, насколько безболезненно команда переживет смену штаба и адаптируется к новым условиям.

Финляндия поборется за топ-3?

Главной звездой финской заявки безоговорочно является Александр Барков. Для фанатов «Флориды» хорошей новостью стало уже само возвращение форварда на лед после тяжелой травмы колена, полученной на первой тренировке предсезонного лагеря.

Ранее в этом году Барков пропустил Олимпиаду, а последним международным соревнованием в составе Финляндии для него остается Турнир четырех наций. На ЧМ последний раз форвард играл десять лет назад.

Среди финских нападающих выделяется Йессе Пулюярви. В своем первом сезоне после возвращения из Северной Америки 28-летний игрок набрал 52 очка в 52 матчах за «Женеву-Серветт» и стал вторым бомбардиром команды в чемпионате Швейцарии.

Финляндия globallookpress.com

Вместе с бывшими игроками НХЛ Маркусом Гранлундом, Яном Руттой и Джимми Веси команда провела сильный сезон, но уступила «Фрибургу» в плей-офф — 1-4.

Состав Финляндии под руководством Антти Пеннанена строится вокруг опытных кадров. При этом даже с относительно ограниченным числом энхаэловцев Финляндия обладает одной из самых крепких атакующих линий среди команд Европы.

Сам главный тренер «Суоми» наверняка будет мотивирован после неудачного выступления на Турнире «четырех». Позднее, правда, финны сумели реабилитироваться бронзой Олимпиады в Милане — и теперь постараются впервые с 2022 года выиграть золото чемпионата мира.

На что претендуют Швеция и Чехия?

Швеция подходит к чемпионату мира-2026 с достаточно понятной задачей — прорвать полуфинальный барьер и организовать полноценный поход за золотом. Два предыдущих турнира «три короны» завершили с бронзовыми медалями.

Последний чемпионский титул шведы брали еще в 2018 году, тогда как нынешнему поколению по-прежнему не хватает большого международного успеха на взрослом уровне. Дополнительным раздражителем для команды Сэма Халлама стала и Олимпиада-2026, которую скандинавы завершили лишь на седьмой позиции.

Нынешний состав Швеции, стоит признать, вновь выглядит достаточно любопытным. В заявку вошли 11 игроков НХЛ. Еще семь хоккеистов провели сезон в Шведской хоккейной лиге. Тем временем сразу 13 игроков впервые выступят на взрослом чемпионате мира. Так, Швеция внезапно стала одной из самых молодых сборных турнира.

Швеция globallookpress.com

Чехия готовится к старту ЧМ без лишнего шума в контексте шансов на медали, хотя еще год назад сборная — после золота ЧМ-2024 — воспринималась одной из наиболее эмоционально заряженных и готовых к попаданию в топ-3.

В отличие от Швейцарии, Финляндии или Швеции, чешский состав видится весьма скромным, хотя по-прежнему сохраняет довольно крепкую основу.

Роман Червенка, Лукаш Седлак, Доминик Кубалик и Филип Гронек формируют основные ударные звенья команды Радима Рулика, способной выдерживать вязкий турнирный темп и достаточно уверенно чувствовать себя в матчах на вылет.

Во многом именно за счет структуры и опыта Чехия является одной из наиболее неудобных соперниц чемпионата. Дополнительную сложность создает сама группа B, где вместе с чехами сыграют Канада и Швеция.

ЧМ по хоккею 2026: расписание

Групповой этап чемпионата мира-2026 пройдет с 15 по 26 мая на двух аренах — в Цюрихе и Фрибурге.

Главной площадкой турнира станет «Свисс Лайф Арена» — домашняя площадка «Цюрих Лайонс», открытая в 2022 году, где свои матчи проведет группа A, в которую вошли Швейцария, США, Финляндия, Германия, Латвия. Помимо игр общего этапа, Цюрих примет два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

Прогнозы и ставки на хоккей

Вторая часть турнира пройдет на «BCF Арене» — домашней площадке «Фрибур-Готтерона», пережившей масштабную модернизацию перед мировым первенством. Здесь свои матчи проведут участники группы B во главе с Канадой, Швецией и Чехией. Арена примет матчи группового этапа и два четвертьфинала.

15 мая



17:20. Группа A. Финляндия — Германия



17:20. Группа B. Канада — Швеция



21:20. Группа A. США — Швейцария



21:20. Группа B. Чехия — Дания

16 мая



13:20. Группа A. Великобритания — Австрия



13:20. Группа B. Словакия — Норвегия



17:20. Группа A. Венгрия — Финляндия



17:20. Группа B. Италия — Канада



21:20. Группа A. Швейцария — Латвия



21:20. Группа B. Словения — Чехия

17 мая



13:20. Группа A. Великобритания — США



13:20. Группа B. Италия — Словакия



17:20. Группа A. Австрия — Венгрия



17:20. Группа B. Дания — Швеция



21:20. Группа A. Германия — Латвия



21:20. Группа B. Норвегия — Словения

18 мая



17:20. Группа A. Финляндия — США



17:20. Группа B. Канада — Дания



21:20. Группа A. Германия — Швейцария



21:20. Группа B. Швеция — Чехия

19 мая



17:20. Группа A. Латвия — Австрия



17:20. Группа B. Италия — Норвегия



21:20. Группа A. Венгрия — Великобритания



21:20. Группа B. Словения — Словакия

20 мая



17:20. Группа A. Австрия — Швейцария



17:20. Группа B. Чехия — Италия



21:20. Группа A. США — Германия



21:20. Группа B. Швеция — Словения

21 мая



17:20. Группа A. Латвия — Финляндия



17:20. Группа B. Канада — Норвегия



21:20. Группа A. Швейцария — Великобритания



21:20. Группа B. Дания — Словакия

22 мая



17:20. Группа A. Германия — Венгрия



17:20. Группа B. Канада — Словения



21:20. Группа A. Финляндия — Великобритания



21:20. Группа B. Швеция — Италия

23 мая



13:20. Группа A. Латвия — США



13:20. Группа B. Дания — Словения



17:20. Группа A. Швейцария — Венгрия



17:20. Группа B. Словакия — Чехия



21:20. Группа A. Австрия — Германия



21:20. Группа B. Норвегия — Швеция

24 мая



17:20. Группа A. Великобритания — Латвия



17:20. Группа B. Дания — Италия



21:20. Группа A. Финляндия — Австрия



21:20. Группа B. Словакия — Канада

25 мая



17:20. Группа A. США — Венгрия



17:20. Группа B. Чехия — Норвегия



21:20. Группа A. Германия — Великобритания



21:20. Группа B. Словения — Италия

26 мая



13:20. Группа A. Венгрия — Латвия



13:20. Группа B. Норвегия — Дания



17:20. Группа A. США — Австрия



17:20. Группа B. Швеция — Словакия



21:20. Группа A. Швейцария — Финляндия



21:20. Группа B. Чехия — Канада

28 мая



17:20. Четвертьфинал 1



17:20. Четвертьфинал 2



21:20. Четвертьфинал 3



21:20. Четвертьфинал 4

30 мая



16:20. Полуфинал 1



21:00. Полуфинал 2

31 мая



16:30. Матч за третье место



21:20. Финал

Транслировать чемпионат мира по хоккею 2026 в России будет холдинг «Матч ТВ», в частности, каналы «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Страна».