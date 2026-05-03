В одной из двух полуфинальных серий был определен первый финалист. Им оказался «Ак Барс», который провел пять матчей против «Металлурга» Мг. Тем временем «Локомотив», потерпевший ранее три поражения, надеется на возвращение.

«Локомотив» уцелел после 1-3 в серии

После двух побед в Ярославле казалось, что полуфинал уверенно уходит в сторону Омска. «Авангард» забрал старт серии с запасом по реализации и готовился сделать то же самое в игре при домашних трибунах, но потерпел неудачу — 2:4.

Прошедшая во вторник встреча на «G-Drive Арене» вновь пошла по сценарию команды Ги Буше. Хозяева выдержали стартовое давление и сами наскоком ответили «Локомотиву».

На 13-й минуте Игорь Мартынов с пятака замкнул передачу и вывел «Авангард» вперед. Данный голевой эпизод стал очередным примером того, как плотная структура ярославцев дала сбой.

На флажке стартового отрезка омичи удвоили разницу. После борьбы за воротами Дамир Шарипзянов завершил комбинацию в формате «пять на четыре».

На этом этапе игра полностью повторяла первые матчи серии: «Авангард» терпел, выжидал моменты и наказывал. Однако во втором периоде тон встречи сместился в противоположную сторону, а определяющим стал пятиминутный штраф Наиля Якупова за удар клюшкой.

Осаду в большинстве гости быстро конвертировали в гол. Произошло это в середине вторых «двадцати». Рушан Рафиков точно пробил с дистанции в верхний угол.

По инерции команда Боба Хартли напирала в наступлении и в остатке большинства, но отличилась на 16-й минуте в равных составах. В ходе серии опасных бросков шайба досталась Александру Полунину, который с близкого расстояния пробил Никиту Серебрякова. Под занавес периода Александр Радулов оказался первым на отскоке и вывел гостей вперед.

Дисциплинарные проблемы фрагментарно сковывали игру «Омска» и в третьей двадцатиминутке. Несмотря на 9 бросковых попыток, единственную шайбу на 19-й минуте провел «Локомотив». В пустые ворота ее упаковал Рихард Паник.

Четвертая встреча по своему рисунку не имела ничего общего с предыдущей. «Авангард» отказался от идеи открытого хоккея, откатился к максимально строгой модели и не прогадал — 2:0.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором «Авангард» все же нашел свой момент: на 3-й минуте Василий Пономарев реализовал выход 2 в 1 после быстрой контратаки, воспользовавшись редким оголением ярославской защитной зоны.

После пропущенной шайбы гости пытались прибавить в агрессии, но упирались в плотную оборону. Всякая атака разбивалась либо на синей линии, либо в среде влияния Серебрякова.

На 10-й минуте третьего периода Константин Окулов поставил точку. Лучший бомбардир нынешнего плей-офф нанес неожиданный бросок после выигранного вбрасывания.

Так, четвертый матч вернул серии ее первоначально логику — с преимуществом «Авангарда» не в доминировании, но с точки зрения тактического управления.

Однако пятая игра вновь завела омичей куда-то не туда. Во многом по причине того, что возвращение в Ярославль превратилось для «Локомотива» в вопрос выживания, а потому — команда Хартли перешла на контроль, установив уверенный победный результат — 4:0.

В пятом матче «Локомотив» открыл счет уже на 6-й минуте: Рихард Паник реализовал атаку с хода, точно прицелив шайбу в дальний угол.

Во втором периоде «Ярославль» не растерял ни динамику, ни концентрацию в защите и вместе с тем увеличил разрыв: на 15-й минуте Максим Березкин оказался первым на добивании после броска с фланга.

«Авангард» со своей стороны активно надвигался на пятак «Локомотива», пытался придумывать моменты, но не реализовал ни один. Даниил Исаев наглухо запечатал створ, сделав это в пятый раз по ходу плей-офф.

В третьем периоде команда Хартли убила остатки мотивации омичей. На 5-й минуте Александр Полунин убежал один на один и сделал счет 3:0. В концовке встречи Максим Шалунов поместил шайбу в пустые ворота.

Отличная игра в нашем исполнении с первого вбрасывания. Ребята задали темп, пошли вперед. Было видно, что опыт и характер сказываются, это командная победа. Всю игру мы провели на одном дыхании. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

«Сухой» матч Исаева и полная капитуляция атаки «Омска» вернули «Локомотив» в серию, которая продолжится в понедельник на «G-Drive Арене» при преимуществе «Авангарда» — 3-2.

«Ак Барс» снял с дистанции чемпиона регулярки

После уверенной победы «Ак Барса» в дебюте 1/2 (5:2) серия в Магнитогорске не получила продолжения в том же ключе, в котором желала команда Анвара Гатиятулина. Во втором матче «Металлург» Мг взял верх — 4:2 и позволил серии принять форму симметрии — 1-1.

На домашнем льду команда Андрея Разина забрала игру через давление и большинство. На 4-й минуте первого периода Роман Канцеров открыл счет, подправив бросок от синей линии в ходе розыгрыша «лишнего».

Во втором отрезке Сергей Толчинский на 12-й минуте удвоил разницу, разобравшись с Тимуром Биляловым на добивании, а на 14-й — Даниил Вовченко реализовал очередное большинство «Магнитогорска».

Впервые отличиться в матче №2 «Ак Барсу» удалось на 4-й секунде третьего отрезка. Заработанным перед перерывом неравенством распорядился Артем Галимов. На 14-й минуте Александр Хмелевский убежал «один в ноль» и сократил разрыв до минимума.

Гол американца, оказавшийся третьим в полуфинале, не стал переломным: в концовке встречи — на 18-й минуте — Никита Михайлис лишил игру интриги, уложив шайбу в пустые ворота.

Без явного преимущества одной из сторон, серия переехала в Казань. И именно на «Татнефть-Арене» произошел ключевой сдвиг в противостоянии. Третий матч уверенно по счету забрал «Ак Барс» — 4:1. При меньшей наступательной активности (20 бросков в створ) казанцы выдали исключительную реализацию.

За 5 минут до первого перерыва Дмитрий Кателевский замкнул передачу с пятака и вывел хозяев вперед. Тремя минутами позже нападающий, ранее не забивавший в плей-офф, забросил вторую шайбу.

Во втором периоде Дмитрий Яшкин мощным броском сделал счет 3:0. Произошло это на 8-й минуте. «Магнитка» со своей стороны ответила шайбой Робина Пресса после рикошета. Голевой эпизод гостей на 12-й минуте так и остался единственным.

После результативного действия шведского защитника игра ушла под контроль «Казани»: команда Гатиятулина оставила минимум пространства, аккуратно работала с владением и старалась минимизировать провалы в обороне. На 20 минуте третьего периода Кирилл Семенов завернул шайбу в пустые ворота и установил окончательный результат.

Четвертый матч сделал преимущество «Ак Барса» в серии максимально твердым, а счет в игре оказался таким же, как и днями ранее — 4:1.

Встреча на «Татнефть-Арене» прошла без голов в стартовой трети. Во втором же периоде «Ак Барс» снова выдал мощный короткий отрезок. На 15-й минуте Александр Барабанов открыл счет в большинстве после подправления на пятаке, а минутой позже Григорий Денисенко мощным броском удвоил разницу.

В третьем периоде «Металлург» Мг попытался включиться в борьбу. Егор Коробкин на 6-й минуте сократил разрыв, замкнув передачу с пятака. «Казань» при этом не дала гостям нарастить темп.

Ставка на контригру позволила команде Гатиятулина ответить двумя голами. На 15-й минуте финальной трети Нэйтан Тодд снова установил разницу в +2, а последнюю шайбу в матче провел Дмитрий Яшкин в пустые ворота на 19-й минуте.

Пятая игра в Магнитогорске обернулась для «Металлурга» классической ситуацией «без права на ошибку». Но ошибка была допущена — причем в первом в этой серии овертайме на фоне результативных трех периодов — 3:4, от.

Начало встречи на Урале осталось за гостями. Уже на 4-й минуте Алексей Пустозеров воспользовался ошибкой Ильи Набокова за воротами и, получив удобный пас от Кателевского, в касание отправил шайбу в пустой угол.

«Металлург» Мг ответил быстро через свой привычный прием — большинство. На 7-й минуте Дерек Барак подправил бросок Орехова после розыгрыша в зоне казанцев.

Еще до перерыва «Ак Барс» вернул минимальное преимущество. На 12-й минуте Артем Галимов завершил атаку с пятака после передачи Александра Барабанова.

Похожий сценарий ранее наблюдался в Казани: «Металлург» Мг больше владел шайбой, тогда как соперник реализовывал почти каждый свой момент.

Второй период оказался самым вязким среди всех отрезков игры. Магнитогорцы пробовали взвинтить темп, имели двукратное преимущество по броскам в створ, но, как правило, упирались в плотную оборону и Тимура Билялова.

Матч снова раскрылся только в третьем периоде — и сходу с обмена ударами. На 5-й минуте Никита Михайлис сравнял счет, выиграв борьбу после вбрасывания и мощно пробив под перекладину. На 11-й минуте последовал ответ гостей. Дмитрий Яшкин замкнул передачу Денисенко в быстрой атаке «два в одного».

Саму встречу и серию «Магнитка» спасла в концовке. На 19–й минуте Валерий Орехов подключился к атаке, получил передачу от Пресса и в касание уложил шайбу в ворота.

Матч перетек в овертайм, где разница в устойчивости сыграла на руку «Казани». Дополнительная двадцатиминутка прошла в более осторожном формате — особенно после неиспользованного численного преимущества гостями.

«Ак Барс» при этом оставался опаснее в своих редких выпадах, что проявилось на 10-й минуте, когда Александр Барабанов на индивидуальном исполнении решил закончить серию. Форвард казанцев подхватил шайбу в центре, вошел в зону и мощным кистевым броском попал в девятку.

Хорошая игра. То, что болельщики кричали нам с трибун, — дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома. Игра показала, что у команды есть характер, несмотря на глупые ошибки. У нас молодая команда — делали много подарков «Ак Барсу». Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

Трижды в этом матче «Казань» выходила вперед — и трижды «Магнитогорск» сравнивал. Но не теперь. «Ак Барс» первым вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары «Авангард» — «Локомотив».