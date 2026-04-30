«Авангард» традиционно активно начинает и эффективен в реализации моментов, но «Локомотив» уже показал, что способен выдерживать стартовый натиск и переворачивать игру за счёт давления и объёма бросков. При текущем характере серии, где команды играют агрессивно, часто нарушают правила и активно используют спецбригады, матч снова может получиться открытым по счёту, несмотря на формальный статус плей-офф. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Окончен первый период! Начало матча провели активней омичи, но затем игра выровнялась, но ничего сверх опасного соперники создать у ворот соперников не смогли. Хоккей вязкий, темп в матче не самый высокий, ждём, что команды разгонятся и порадуют нас голами.

20' Минута до конца первого периода.

19' Через паузу бросал Пономарёв из левого круга, но его заблокировал Николаев.

18' Жарко у ворот «Локомотива», бросал Шарипзянов слева, но в суете на пятаке Исаев сумел выловить шайбу.

17' Довольно вязкий хоккей мы наблюдаем, моментов у ворот команд совсем мало.

16' Окулов выскочил из-за ворот ярославцев, мощно бросил с острого угла, но был заблокирован Черепановым.

15' 8:3 по блокированным броскам в пользу ярославцев.

14' В полном составе «Локомотив».

13' Потуральски с хода мощно бросил из центра левого круга, но парировал Исаев.

12' Обрушивают шквал бросков омичи в сторону ворот гостей, но смело под шайбы бросаются защитники.

12' Первое удаление в матче. Малым штрафом наказан Рихард Паник («Локомотив») за выброс шайбы.

11' 8:5 по броскам — начинают ярославцы переигрывать в данном показателе.

10' Радулов слева вывалился на ворота хозяев, но не смог переиграть Серебрякова.

10' Паник справа пытался пробраться на пятак, но Чеккони не позволил этого сделать, оттеснив его за ворота.

10' 5:4 по выигранным вбрасываниям в пользу омичей.

09' Окулов с нулевого угла бросал, но угодил в плечо Исаеву.

08' 5:4 по броскам в створ в пользу гостей.

07' Открытый хоккей начался, отвечают «ястребы», а точнее их капитан Шарипзянов, но пока вратари обеих команда предельно собраны и надёжны.

07' Шалунов в ответной атаке стрельнул в створ, но Серебряков поймал шайбу.

07' Котляревский опасно бросал в створ от правого борта, но парировал Исаев.

06' Ибрагимов, через паузу, плотно бросил с вершины левого круга, но угодил в партнёра по команде.

06' Чеккони из правого круга хорошо бросил в створ, но Исаев поймал шайбу.

05' Мисюль с острого угла бросал, но на месте кипер омичей.

05' Полунин хорошо бросил под перекладину, но парировал Серебряков.

04' За четыре минуты матча всего один бросок в створ нанесли соперники.

03' Пока темп в матче не самый высокий, омичи пока доминируют, а железнодорожники совсем пассивно в атаке смотрятся.

02' Войнов набрасывал от синей линии на пятак ярославцев, но отбились защитники.

01' Сразу же омичи ринулись в атаку, которую закончил броском Фьоре, но Исаев выручил.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Основные вратари: Никита Серебряков и Даниил Исаев.

16:15 Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия).

16:10 Матч пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» (Омск, Россия), вместимостью 12 011 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав «Локомотива» https://t.me/hclokomotiv_official

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Павел Красковский, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Авангард

«Авангард» подходит к очередному матчу серии с противоречивым фоном. С одной стороны — преимущество в противостоянии (2-1) и лучшая эффективность ключевых компонентов: реализация большинства 30,8% против 18,9% у соперника, процент нейтрализации меньшинства 83,0% и более высокая реализация бросков (9,90%). С другой — провал во втором и третьем периодах последней встречи, где команда уступила по всем ключевым метрикам: 27:46 по броскам в створ и почти двукратное отставание по времени в атаке (08:37 против 18:13). Однако ключевая проблема — дисциплина и просадки по ходу игры, когда команда теряет контроль над темпом и позволяет сопернику наращивать давление сериями.

Локомотив

«Локомотив» после двух поражений на старте сумел переломить динамику серии за счёт системного хоккея и глубины состава. Победа 4:2 в третьем матче — это не только камбэк с 0:2, но и доминирование по структуре: 91 бросковая попытка против 51, мощный второй период с 21 броском в створ и три шайбы за восемь минут. При этом ярославцы остаются командой контрастов: при высоком объёме атак реализация остаётся ниже (7,98%), а игра в большинстве уступает сопернику. Зато «Локомотив» берёт своё за счёт равных составов и физики — 346 силовых приёмов против 295 у «Авангарда».

Личные встречи

Статистика личных встреч в текущей серии подчёркивает отсутствие стабильного сценария. «Авангард» ведёт 2-1, но последний матч остался за «Локомотивом», который полностью доминировал по игровым метрикам. Важно, что ярославцы не забивали 5 на 5 в ряде матчей, но в третьей игре переломили эту тенденцию. При этом команды регулярно создают высокий объём бросков и моментов, а игры проходят с заметным перекосом по периодам — один отрезок за одной стороной, следующий за другой.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.