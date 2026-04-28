Во вторник, 28 апреля, омский «Авангард» примет ярославский «Локомотив» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:15 Судейская бригада матча «Авангард» — «Локомотив»: главные судьи — Ромасько Евгений и Юдаков Сергей, линейные судьи — Куприянов Максим и Садовников Александр.

16:10 Сегодняшний матч пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

16:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию третьего матча в серии «Авангард» — «Локомотив» в рамках 1/2 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Авангард»: Серебряков Никита, Чеккони Джозеф, Шарипзянов Дамир, Долженков Кирилл, Прохоркин Николай, Мартынов Игорь, Ибрагимов Марсель, Лажуа Максим, Окулов Константин, Маклауд Майкл, Фьоре Джованни, Блажиевский Артём, Гуляев Михаил, Рашевский Дмитрий, Потуральски Эндрю, Якупов Наиль, Войнов Вячеслав, Чайка Даниил, Котляревский Михаил, Пономарев Василий.

«Локомотив»: Исаев Даниил, Сергеев Андрей, Рафиков Рушан, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Каюмов Артур, Черепанов Никита, Гернат Мартин, Сурин Егор, Иванов Георгий, Радулов Александр, Береглазов Алексей, Елесин Александр, Паник Рихард, Красковский Павел, Кирьянов Никита, Мисюль Даниил, Николаев Илья, Алексеев Денис, Полунин Александр.

«Авангард»

В 68 регулярных матчах «Авангард» набрал 99 очков, с которыми разместился на 2-й позиции в Восточной конференции и в общем зачете лиги, на 6 пунктов уступив лидерство «Металлургу». Четвертьфинальная серия «Авангарда» закончилась в Омске, где хозяева установили победу над ЦСКА (2:1) и сняли вопрос о выходе в 1/2 за пять игр — 4-1. В Ярославле тем временем команда Ги Буше устроила погром в первой полуфинальной встрече (5:2), тогда как во второй — на фоне 144 минут штрафного времени — одержала волевую победу (3:1).

Показал исключительное исполнение и добился двух побед в тяжелейших условиях в Ярославле, сохранив устойчивость в ситуациях, которые выходили за рамки тактики и позиционной борьбы. В трех последних матчах команда Ги Буше не пропускала больше 2 голов. Вместе с тем на домашнем льду омичи ранее установили четыре победы кряду и ни разу в рамках этого плей-офф не проиграли в основное время. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Иван Игумнов.

«Локомотив»

В таблице Западной конференции «Локомотив» с большим отрывом закрепился на 1-й позиции. На 10 пунктов ярославцы опередили 2-е «Динамо» Минск. В ходе предыдущей кубковой стадии «Локомотив» избавился от «Салавата Юлаева» за четыре матча, закончив серию разгромной победой в Уфе (4:0). Однако мысли о качественном дебюте в полуфинале были уничтожены «Авангардом», которому ярославцы проиграли крупно (2:5). Усугубились проблемы команды Боба Хартли в результате поражения во второй встрече (1:3).

«Локомотив» потерял контроль и самообладание, в результате чего вчистую провалил домашний этап полуфинальной серии. Несмотря на попытки залезть под кожу омичам, ярославцы потерпели две неудачи. На своей территории команда столкнулась со сложностями в позиционном наступлении и допустила грубые ошибки в защите, за которые тотчас была наказана. Тем не менее еще ни разу в рамках плей-офф коллектив Боба Хартли не проиграл в гостях. У «Локомотива» потерь нет.

Личные встречи

В текущей серии команды провели 2 матча в Ярославле, оба раза победил «Авангард» (2:5 и 1:3). Команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ, оба раза победил «Авангард», в Омске 4:1, а в Ярославле 0:3. Ещё одна игра была сыграна в рамках предсезонного турнира Кубка Блинова, тогда победил «Авангард» со счетом 3:0.

