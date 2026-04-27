В понедельник, 27 апреля, магнитогорский «Металлург» примет казанский «Ак Барс» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Перерыв. Активное начало периода позволило «Металлургу» выйти в счете вперед, после чего игра успокоилась.

19' Семенов бросал с близкого расстояния по воротам «Металлурга», выручил хозяев вратарь Набоков.

18' Шайбой поочередно владеют команды, игра «без ворот» в эти мгновения проходит.

17' Позиционная атака «Ак Барса».

16' Чуть снизился темп игры.

15' Щелчок Карпухина от синей линии «Металлурга» не получился акцентированным, шайба до ворот Ильи Набокова не долетела.

14' Зацепившись за владение шайбой игроки «Ак Барса» игру от своих ворот отодвинули.

13' Бросок Маклюкова с близкого расстояния по воротам «Ак Барса», шайба мимо створа полетела.

13' Инициатива у «Металлурга», от обороны действуют казанцы.

12' Разыгрывают шайбу в зоне атаки хоккеисты «Металлурга».

11' В высоком темпе развивается игра.

10' Бросок Владимира Ткачёва из под защитника «Ак Барса», сумел ловушкой парировать шайбу вратарь гостей Билялов.

09' Бросок Толчинского с края зоны атаки «Металлурга», шайба рядом со штангой ворот «Ак Барса» пролетела.

08' Борьба идёт на каждом участке площадки.

07' Позиционная атака «Ак Барса», внимательно обороняются магнитогорцы.

06' Атака «Металлурга» угодила в положение «вне игры».

05' Гоол! 1:0. Роман Канцеров технично переправил шайбу с близкого расстояния от ворот «Ак Барса» после наброса Яковлева.

05' В полном составе играет «Металлург».

05' Бросок Канцерова с входа в зону атаки «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь гостей Тимур Билялов.

04' Удаление у «Ак Барса», на 2 минуты за подножку удален Григорий Денисенко.

03' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за удар клюшкой удален Никита Коротков.

02' Завязывается борьба за инициативу, команды поочередно владеют шайбой.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Ак Барса».

До матча

16:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Бирин Виктор и Виктор Гашилов.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга»

«Металлург»: Набоков, Маклюков — Пресс, Ткачев — Канцеров — Федоров; Яковлев — Орехов, Вовченко — Барак — Толчинский; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Коротков — Джонсон — Нечаев; Козлов.

Стартовый состав «Ак Барса»

«Ак Барс»: Билялов, Лямкин — Миллер, Барабанов — Сафонов — Галимов; Фальковский — Карпухин, Хмелевский — Семенов — Тодд; Терехов — Марченко, Денисенко — Фисенко — Яшкин; Дыняк — Кателевский — Пустозеров; Замалтдинов.

«Металлург»

«Металлург» Мг закончил регулярный сезон в статусе чемпиона, набрав 105 очков и на 6 турнирных пунктов опередив в обобщенном рейтинге 2-й «Авангард». В четвертьфинальной серии «Металлург» Мг провел пять матчей против «Торпедо». Это противостояние закончилось в Магнитогорске благодаря голу Романа Канцерова в овертайме (4:3, от). Полуфинальный этап начался для команды Андрея Разина ужасающим образом: в домашних стенах «Магнитка» продемонстрировала неподобающую игру в своей зоне и устроилась на разгромное поражение от «Ак Барса» (2:5).

Впервые в этом плей-офф «Металлург» Мг проиграл в основное время, при этом — сразу же устроился на разницу в -3, упустив нить противостояния в первом периоде, когда достал из ворот три безответные шайбы. За 60 минут матча при домашних трибунах уральцы нанесли 25 бросков в створ ворот. До описываемой встречи в рамках 1/2 коллектив Андрея Разина одержал восемь побед кряду на своей территории. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Дмитрий Силантьев.

«Ак Барс»

В 68 регулярных матчах «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми разместился на 3-й строчке в Восточной конференции, на 5 зачетных баллов уступив 2-е место «Авангарду». В 1/4 финала «Ак Барс» сбил с кубкового маршрута минское «Динамо», упаковав серию в четыре матча. В последнем казанцы — на домашнем льду — взяли верх с минимальным перевесом (3:2). На фоне перфоманса против «Минска» команда Анвара Гатиятулина выдала яркий старт серии с «Металлургом», добившись крупной гостевой победы (5:2) благодаря голам Сафонова, Дыняка, Тодда и Хмелевского, оформившего дубль.

По ходу нынешнего плей-офф у «Ак Барса» были сильные по исполнению матчи, но недавний в Магнитогорске, безусловно, входит в число лучших, если отталкиваться от уровня соперника и эффективности в зоне атаки. Основная угроза в первой полуфинальной игре исходила от второго звена. Для команды Анвара Гатиятулина эта встреча стала седьмой кряду в серии без поражений. Во второй раз в этом плей-офф казанцы забили в гостях минимум 4 гола. У «Ак Барса» потерь нет.

Личные встречи

В первом матче серии в Магнитогорске победил «Ак Барс» со счетом 2:5. Так же команды сыграли 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ: соперники поочередно одержали по 2 победы, сначала «Металлург» (4:3 Б и 3:6), затем «Ак Барс» (3:4 и 4:0).

