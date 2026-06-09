Лимит доверия к Зауру Тедееву в Тольятти иссяк после разгрома от «Крыльев Советов» в тридцатом туре российского первенства, оставившего «Акрон» в зоне стыковых поединков. Виктория над «Ротором» позволила коллективу удержаться на плаву в элитном эшелоне и строить планы на будущий сезон, заложив фундамент с подписанием Срджана Благоевича в качестве главного тренера.

Конструктор крепких середняков

На заре тренерской карьеры Срджан Благоевич проходил стажировку в провинциальном клубе «Сремчица», всю жизнь прозябающем в региональных первенствах Сербии (постоянный клиент Зонской лиги Белграда) и занимающимся подготовкой молодых проспектов для более тяжеловесных местных коллективов. Деятельность в трясине сербского футбола затянула менеджера на семь лет, в течение которых он, помимо «Сремчицы», сменил поочередно кресла скромных «Ковачеваца», «Срем Яково», «ОФК Жарково» и «ИМТ Белград», не задерживаясь у руля ни одной из команд дольше чем на полтора года.

Трамплином из полупрофессиональных чемпионатов для Благоевича в 2015 стало предложение «Бежании», устойчиво стоящей на ногах в Первой лиге, — по итогам кампании 2013/2014 «львы» остановились в шаге от зоны плей-офф за повышение в классе, однако в следующем розыгрыше откатились на девятую строчку. Имея девятый по стоимости состав (2,8 млн евро), Срджан добавил агрессии в финальной трети поля дружине из общины Нови-Београд (35 забитых мячей против 25) и финишировал с сорока тремя пунктами на пятом месте.

Руководство «львов» не простило наставнику старт сезона 2016/2017, когда Благоевич в пяти турах разжился лишь шестью баллами, что дало отсчет его странствиям по сербским коллективам: пять побед в восьми матчах за «Инджию» из Первой лиги распахнули перед ним дверь «Явора» из Суперлиги, за которую его выставили спустя восемь встреч при семи набранных очках.

Примечательно, что славу на родине Срджан приобрел благодаря работе во главе обитателей арены «Железничар», с которыми в розыгрыше 2018/2019 он завоевал билет в высший эшелон Сербии, — ранее такого успеха клуб добивался в 2010. Второй заход в Суперлигу вновь обернулся фиаско для специалиста, пополнившего копилку «Инджии» невзрачными десятью пунктами в двенадцати турах.

Отставка открыла новые горизонты перед Благоевичем, удостоившимся внимания новобранца Казахстанской Премьер-лиги «Каспия», первоочередной целью которого фигурировало закрепление в элите. Скрипя зубами, сербский коуч в дебютном сезоне справился с задачей минимум и сохранил «моряков» в КПЛ, опередив «Окжетпес», вслед за чем утвердил команду из Актау в ранге середняка чемпионата Казахстана, закончив дистанцию турнира в 2021 на восьмой строчке (перфекционизм наблюдался в показателе забитых/пропущенных мячей, составившем 35-35).

Чемпионские проводы

Собирать сливки внутри казахстанского первенства принялась «Астана», заскучавшая по медалям высшей пробы (бронза в 2020 и серебро в 2021), — «горожане» переманили Срджана у «Каспия», взвалив на него весь груз ответственности в походе за трофеем. Базовые настройки Благоевича, который с верой в профессионализм подопечных практически полностью исключает личные беседы с игроками, чтобы объяснить им причину отсутствия в составе либо разжевать собственное решение, и акцентирует внимание на тактических разборах, игровой дисциплине и скрупулезном оттачивании движения между линиями, подвели его в расположении «желто-синих».

Утратив контроль над раздевалкой, серба не спасли даже убедительные результаты в чемпионате, особенно абсурдно смотрелось увольнение Срджана на фоне двенадцатиматчевой беспроигрышной серии в рамках Кубка Казахстана и Премьер-лиги, где «Астана» шла второй. Подкосил позиции Благоевича вылет во втором раунде квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА от «Ракува», прошедшегося катком по астанчанам (6:0 по сумме двух поединков), причем ставленник тренера — вратарь Марко Милошевич стал прямым соучастником разгрома, допустив несколько ляпов.

Срджан Благоевич vk.com/astanafootballclub

Взойти на верхнюю ступень пьедестала сербскому специалисту в Казахстане де-факто помешала нетерпеливость боссов «Астаны», которые передали бразды правления командой Григорию Бабаяну, доехавшему до заветного золота на багаже Срджана (де-юре реноме уроженца Белграда в качестве единственной награды содержит чемпионство КПЛ). Запомнился местной торсиде Благоевич как попытками внедрить вертикальную манеру игры с плетением кружев около чужой штрафной, так и метаниями между схемами 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 и 4-1-4-1, что порой приводило к разбалансировке структуры.

Под откос в «Дебрецене» и за спиной «Црвены Звезды»

Через неделю после прощания с «Астаной» Срджан обосновался в чемпионате Венгрии, приехав спасать забуксовавший на десятом месте «Дебрецен», которому всерьез грозило падение в зону вылета. Сфокусировавшись на расстановке 4-2-3-1, Благоевич навел порядок в оборонительной линии (тридцать девять пропущенных, меньше только у чемпиона «Ференцвароша» и серебряного медалиста «Кечкемета») и заставил выкладываться на все сто атакующие порядки «красно-белых», в которых блистали центрфорвард Дориан Бабунски с 13 забитыми мячами и «десятка» Балаж Джуджак (6+6), хорошо знакомый российской общественности по выступлениям за московское «Динамо».

Стремительный рывок позволил «локи» ворваться в тройку призеров венгерского первенства, забронировав за собой путевку в Лигу конференций УЕФА, где в третьем круге «Дебрецен» пал жертвой «Рапида». Не задалось у Срджана не только на европейской арене, но и внутренней, когда «красно-белые» выпали за пределы лидирующего квартета в кампании 2023/2024, что в совокупности с удручающим стартом OTP Банк Лиги 2024/2025 (один триумф в четырех встречах) поставило крест на дальнейшем сотрудничестве сторон.

Поколесив по зарубежным странам, Благоевич дождался признания на родине, подписав трудовое соглашение с сербским мастодонтом «Партизаном», от былого величия которого (шесть чемпионств с 2008 по 2013) остались лишь воспоминания. Эстафету в гонке гегемонов перехватил принципиальный оппонент по «Вечному дерби» — «Црвена Звезда», штампующая трофеи один за другим.

С февраля 2025 дружина Срджана набрала потрясающий ход и выдала серию из десяти матчей без поражений в регулярном чемпионате, но притормозила на этапе чемпионского плей-офф, отпустив «красно-белых» на двадцать семь баллов вперед. Нивелировать образовавшийся разрыв в классе Благоевич пытался в минувшем сезоне и даже на время сместил «Црвену Звезду» с трона, единолично возглавив таблицу Суперлиги, но задержаться на вершине не сумел — уступил в белградском дерби, получил пощечину от «Чукарички», в довесок к чему оказался за бортом Кубка Сербии, оступившись в противостоянии с «Мачвой» из Первой лиги.

Срджан Благоевич partizan.rs

Четыре месяца резюме Срджана пылилось на сайтах по трудоустройству, пока «Партизан» не вернулся к проверенному варианту в марте 2026, доверив финальный штурм на просторах сербского первенства. Благоевич снова принялся коллекционировать очки (идеальная гармония по ничьим и викториям — 5:5) и допустил всего одну, но весьма болезненную осечку, сложив оружие в логове «Црвены Звезды» со счетом 0:3, — как раз таки трех баллов не хватило в борьбе с «Воеводиной» за серебро Суперлиги.

Дисциплина или дисбаланс?

В период непродолжительной паузы в Белграде серба сватали в Российскую Премьер-лигу, где после увольнения Рашида Рахимова освободилось тренерское кресло в «Рубине», однако их дорожки не сошлись и чартер в Казань заказал Франк Артига. Конкретика боссов «Акрона» убедила Срджана, методику которого бывшие подопечные по «Астане» сравнивают с Хосепом Гвардиолой, вновь попробовать собственные силы за границей.

Философия Благоевича отвечает запросам «Акрона»: он умеет работать с молодыми футболистами и придерживается близких клубу игровых принципов — нацелен на контроль мяча, высокий прессинг, компактность при игре в обороне и быструю игру в переходных фазах. Алексей Буртовой Спортивный директор «Акрона»

Отдавший всего себя Тольятти, Заур Тедеев с облегчением вздохнул, услышав прощальную речь владельца «Акрона» Павла Анатольевича Морозова, и передал ключи от кабинета коллеге по цеху из Белграда. Ключ к успеху 44-летнего специалиста крылся в дружелюбной атмосфере внутри коллектива, в котором отношения строились на принципе уважения и поддержки, — наставник никогда не позволял выпадов в адрес игроков в прессе и уделял большой фокус диалогам тет-а-тет, чего не отыскать в арсенале холодного Благоевича.

Подушкой безопасности для Срджана в «Акроне» может стать балканская диаспора, насчитывающая пятерых исполнителей: Йонуца Неделчару, Алекса Джурашовича, Ифета Джаковаца, Кристияна Бистровича и Стефана Лончара. С последним Благоевич пересекался в «Дебрецене», регулярно задействуя как волнореза в треугольнике полузащиты, вершиной которого являлся Балаж Джуджак.

Стефан Лончар vk.com/fcakron

Альянс с набившим шишки в различных чемпионатах менеджером намекает, что в грядущем сезоне планы «Акрона» куда более амбициозны, чем баталии за выживание в хвосте пелотона Премьер-лиги. Идеальное развитие событий для тольяттинцев — вклиниться в семерку ведущих клубов чемпионата России, вот только мечты вполне способны разбиться о суровую реальность, если правящая верхушка вновь проявит апатию на трансферном рынке и не предоставит Срджану качественный материал для работы.