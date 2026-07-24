прогноз на матч первого тура чемпионата России по футболу, ставка за 2.10

25 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Родина». Начало встречи — в 20:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Спартак»

Перед матчем: «Красно-белые» начнут свой путь в новом сезоне РПЛ с матча против «Родины». Новое московское дерби обещает быть интересным, ведь соперник способен дать бой.

В минувшем сезоне «Спартак» занял 4-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе. Московской команде не хватило лишь одного балла, чтобы претендовать на место в тройке лидеров.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Спартак» уступил «Зениту» (1:1, 2:4 по пен.) в матче за Суперкубок России, упустив минимальное преимущество на 90+3-й минуте.

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Этим летом «красно-белые» провели 4 товарищеских матча. За этот отрезок «Спартак» обыграл одноклубников из Костромы (1:0) и «Крылья Советов» (3:2), сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и уступил «Локомотиву» (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: От «Спартака» традиционно ждут многого перед началом сезона. Многие эксперты отмечают, что «красно-белые» способны побороться за чемпионство. «Родине» действительно будет непросто противостоять «Спартаку» на чужом поле на старте сезона.

В межсезонье «красно-белым» удалось сохранить аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 7 голевых передач за 29 встреч в рамках РПЛ.

«Родина»

Перед матчем: Эта команда проведет свой дебютный матч в российской Премьер-лиге, и сразу против «Спартака». «Родина» попытается начать смело и заявить о себе.

Минувший сезон Первой лиги для команды получился очень удачным. «Родина» заняла 1-е место с 68-ю очками в активе, обеспечив себе прямой выход в высший дивизион России.

Последние матчи: В прошлом контрольном поединке «Родина» крупно уступила тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:5, а до этого команда сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0).

Если говорить о последних матчах Первой лиги, то «Родина» финишировала в чемпионате с 4 победами подряд. Команда одержала победу над «Уфой» (1:0), «Черноморцем» (3:1), «Челябинском» (2:0) и тульский «Арсеналом» (4:1).

Состояние команды: Пока неизвестно, чего ожидать от «Родины» в предстоящем сезоне, ведь команда еще не участвовала в РПЛ. Матч против «Спартака» будет настоящей проверкой на прочность.

«Родина» за всю свою историю провела одну очную встречу против «красно-белых», уступив с крупным счетом 1:5. Получится ли на этот раз создать проблемы сопернику? Большой вопрос...

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Статистика для ставок

«Родина» не смогла забить ни одного гола в двух товарищеских матчах этим летом

«Спартак» проиграл в двух последних матчах «Локомотиву» и «Зениту»

В единственном очном поединке «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.80, а победа «Родины» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.45 и 2.70.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

2.10 Тотал 3.5 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Спартак» — «Родина» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.10.

Прогноз: В 1-м тайме «Спартак» и «Родина» на двоих забьют парочку голов.

2.02 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Спартак» — «Родина» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.02.