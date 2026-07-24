25 июля в первом туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 18:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Факел»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «Факел» стал вторым и напрямую вернулся в РПЛ.
Последние матчи: в заключительной игре перед стартом сезона «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2.
Ранее была ничья с «Акроном» (1:1) и победа над тем же «Ростовом» со счётом 3:1.
Не сыграют: травмирован Магкеев (з).
Состояние команды: летом в «Факеле» сменился весь селекционный отдел и часть руководства, но главный тренер Олег Василенко остался на своей должности. При этом никаких покупок, за исключением Алексея Сутормина, лучшие годы которого позади, не последовало.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: в прошлом сезоне «Динамо» Махачкала финишировало на 14‑м месте в таблице РПЛ и в стыковых матчах обыграло «Урал».
Последние матчи: проигрывая по ходу матча «Динамо» Санкт‑Петербург со счётом 0:1, дагестанский клуб смог победить — 3:1.
До этого была ничья с «Зенитом» (1:1) и поражение от «Химнасии» Ла‑Плата (1:3).
Не сыграют: травмирован Шумахов (з).
Состояние команды: махачкалинское «Динамо» не только смогло сохранить свой состав, но и немного его усилило за счёт Марата Апшацева («Рубин»), Владимира Хубулова («Крылья») и Даниила Лесового («Пари НН»). Теперь в распоряжении Вадима Евсеева более качественный и глубокий выбор футболистов.
Статистика для ставок
- В 2025 году в товарищеской игре была ничья (1:1).
- В сезоне 2023/24 в РПЛ обе встречи не выявили победителя (1:1, 0:0).
- В том же году также была ничья в товарищеской встрече (0:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,60, а на «Динамо» Махачкала — 3,10; ничью букмекеры оценивают в 3,0.
Тотал меньше 2 идёт за 1,82, а тотал больше 2 можно взять за 1,96.
Прогноз: «Динамо» Махачкала обладает более качественным составом, который был усилен перед стартом сезона. У главного тренера Евсеева есть вопросы к Воронежу, где у него не очень получилось, но с мотивацией у этого тренера всегда было всё хорошо. Удивительно, что «Факел» ведут фаворитом: да, там поддержка с трибун очень серьёзная, но состав — на уровне Первой лиги.
Основная ставка: победа гостей с форой 0 за 2,08.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: хозяева не забьют за 2,80.