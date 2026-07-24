У Евсеева имеются свои счёты к «Факелу»

25 июля в первом туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 18:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Факел»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Факел» стал вторым и напрямую вернулся в РПЛ.

Последние матчи: в заключительной игре перед стартом сезона «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2.

Ранее была ничья с «Акроном» (1:1) и победа над тем же «Ростовом» со счётом 3:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмирован Магкеев (з).

Состояние команды: летом в «Факеле» сменился весь селекционный отдел и часть руководства, но главный тренер Олег Василенко остался на своей должности. При этом никаких покупок, за исключением Алексея Сутормина, лучшие годы которого позади, не последовало.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Динамо» Махачкала финишировало на 14‑м месте в таблице РПЛ и в стыковых матчах обыграло «Урал».

Последние матчи: проигрывая по ходу матча «Динамо» Санкт‑Петербург со счётом 0:1, дагестанский клуб смог победить — 3:1.

До этого была ничья с «Зенитом» (1:1) и поражение от «Химнасии» Ла‑Плата (1:3).

Не сыграют: травмирован Шумахов (з).

Состояние команды: махачкалинское «Динамо» не только смогло сохранить свой состав, но и немного его усилило за счёт Марата Апшацева («Рубин»), Владимира Хубулова («Крылья») и Даниила Лесового («Пари НН»). Теперь в распоряжении Вадима Евсеева более качественный и глубокий выбор футболистов.

На что ставят в матче Факел — Динамо Махачкала Букмекерские коэффициенты на матч Факел — Динамо Махачкала: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2025 году в товарищеской игре была ничья (1:1).

В сезоне 2023/24 в РПЛ обе встречи не выявили победителя (1:1, 0:0).

В том же году также была ничья в товарищеской встрече (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,60, а на «Динамо» Махачкала — 3,10; ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идёт за 1,82, а тотал больше 2 можно взять за 1,96.

Прогноз: «Динамо» Махачкала обладает более качественным составом, который был усилен перед стартом сезона. У главного тренера Евсеева есть вопросы к Воронежу, где у него не очень получилось, но с мотивацией у этого тренера всегда было всё хорошо. Удивительно, что «Факел» ведут фаворитом: да, там поддержка с трибун очень серьёзная, но состав — на уровне Первой лиги.

2.08 Победа гостей с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Факел» — «Динамо» Махачкала принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Основная ставка: победа гостей с форой 0 за 2,08.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

2.80 «Факел» не забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Факел» — «Динамо» Махачкала принесёт прибыль 1800₽, общая выплата — 2800₽

Дополнительная ставка: хозяева не забьют за 2,80.