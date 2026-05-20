The Athletic рассказывает, как Микель Артета привел лондонский «Арсенал» к долгожданной победе в английской Премьер-лиге.

Двадцать два года ожиданий, шесть лет строительства: титул Премьер-лиги снова принадлежит «Арсеналу».

Во вторник основная команда собралась на тренировочной базе в Колни, чтобы посмотреть матч «Борнмута» против «Манчестер Сити». Ничья в этой игре принесла лондонскому клубу долгожданное 14-е чемпионство.

История триумфа «Арсенала» в сезоне 2025/26 довольно нетипична для современного футбола. Да, в ней присутствуют классические элементы: выдающаяся команда, тренер-идеолог и колоссальные траты на трансферы.

Но ее уникальность заключается в том, что это история о настойчивости и преемственности.

Этот титул — результат по-настоящему долгосрочного плана, разработанного с беспрецедентным терпением и скрупулезностью. После трех подряд вторых мест, в этот раз «Арсенал» все же прорвал финишную ленту. Спустя два десятилетия после статуса «Непобедимых» (Invincibles), «Арсенал» стал «Неоспоримым» (Undeniable).

За несколько лет до того, как «Арсенал» снова стал чемпионом, руководство клуба разглядело то, что, по их мнению, могло стать редким окном возможностей в конкурентном цикле Премьер-лиги. После тщательного анализа составов конкурентов, сроков контрактов, возрастной структуры и тренерских циклов, они спрогнозировали «чемпионское окно» между 2023 и 2027 годами — период, когда «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», поделившие между собой предыдущие восемь титулов, могли наконец ослабить хватку.

Все последующие шаги «Арсенала» выстраивались исключительно вокруг этого расчета.

«Арсенал» globallookpress.com

Зимой 2020 года, когда Микель Артета находился под огромным давлением, а команда болталась в середине таблицы, тренер «Арсенала» вместе с тогдашним независимым директором Тимом Льюисом вылетел в Денвер (США) на встречу с владельцем клуба Стэном Кронке. Артета и Льюис представили долгосрочную стратегию, призванную вернуть «Арсеналу» статус современного суперклуба и элитной футбольной команды.

Тем временем за кулисами базы в Колни проект уже приобретал реальные очертания.

Приход Эду на пост технического директора летом 2019 года запустил радикальную реструктуризацию футбольного блока «Арсенала». Значительная часть скаутского отдела была расформирована, а на ее месте появился недавно созданный отдел футбольной аналитики (Football Intelligence unit). Перед этой инновационной командой была поставлена задача составить детальную картину будущего английского футбола — и места «Арсенала» в нем.

Именно этот отдел заранее просчитывал возможный спад конкурентов — за годы до того, как он должен был наступить.

«Арсенал» прогнозировал возможные тренерские перестановки в клубах-конкурентах, предвидя, среди прочего, уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Они проанализировали возрастные кривые таких игроков, как Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк в «Ливерпуле», а также Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити».

Прогноз не был стопроцентно точным, но он дал руководству необходимую систему координат. Затем под эти расчеты была адаптирована и трансферная политика, что позволило «Арсеналу» собрать команду, которая должна была выйти на пик именно в тот момент, когда конкуренты начнут сдавать позиции.

«Арсенал» globallookpress.com

Естественно, по ходу дела требовались корректировки и настройки. Были и досадные осечки. Те самые три подряд вторых места в период с 2023 по 2025 год показывали, что они близки к цели, но нужно нечто большее. На фоне того, как прогнозируемое «окно возможностей» для «Арсенала» постепенно сужалось, назначение Андреа Берты на пост спортивного директора в марте прошлого года спровоцировало более агрессивный финальный рывок на трансферном рынке.

В конечном итоге «Арсенал» реализовал план, запущенный много лет назад. Этот титул не был выигран просто на футбольном поле. Он был спроектирован.

Чтобы рассказать эту историю целиком, собеседники The Athletic согласились говорить на условиях анонимности ради сохранения рабочих отношений.

Видение, которое делегация «Арсенала» представила Стэну Кронке, было детально проработано в коридорах базы в Колни.

Лето 2020 года стало, пожалуй, поворотным моментом. В разгар пандемии «Арсенал» плыл по течению. По словам источников, близких к руководству клуба, Кронке чувствовал необходимость в большем объеме инсайдерской информации о внутренних процессах. За этим он обратился к Тиму Льюису — доверенному юристу, который консультировал американскую семью на протяжении всего процесса постепенного выкупа акций «Арсенала».

Микель Артета и игроки «Арсенала» globallookpress.com

Возможно, Кронке получил даже больше, чем ожидал, ведь Льюис инициировал масштабную «чистку» клуба. Был уволен глава футбольного департамента Рауль Санльехи, а вместе с ним в прошлое ушла и трансферная политика, благодаря которой в команду пришли такие игроки, как Николя Пепе, Давид Луис и Седрик Суареш.

Целая волна сокращений привела к перерождению скаутского отдела в подразделение футбольной аналитики. Аналитик Джейсон Айто пошел на повышение, чтобы помочь перестроить эту более компактную команду, при активном участии таких специалистов, как Бен Нэппер, Марк Кертис и, позднее, Джеймс Эллис.

«Арсенал» выработал четкий подход к рынку: отныне они стремились подписывать игроков не старше 23 лет, чья стоимость составляла не более 40 миллионов евро.

Льюис поддержал эту стратегию, а владельцы — Стэн и его сын Джош Кронке — ее утвердили. Сотрудники отдела футбольной аналитики следили за тем, чтобы скаутинг, работа с данными и взаимодействие с агентами были полностью подчинены этим жестким параметрам.

Летом 2021 года «Арсенал» обозначил новый курс, подписав шесть игроков для первой команды, и почти все они соответствовали вышеупомянутым критериям. И хотя не каждая сделка оказалась удачной, этот первый приток талантов включал в себя Мартина Эдегора и Бена Уайта, которым суждено было стать краеугольными камнями всего проекта.

Но не обошлось и без жертв.

В «Арсенале» понимали, что их стратегия вряд ли принесет плоды в ближайшие несколько лет. Пока же команде предстоял болезненный процесс очищения состава и расставания с возрастными, высокооплачиваемыми игроками вроде Месута Озила и Давида Луиса. Расторжение контрактов с Пепе, Эктором Бельерином и Пьером-Эмериком Обамеянгом сделало клуб объектом насмешек, но руководство было твердо намерено довести эти радикальные перемены до конца.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета globallookpress.com

Новые приобретения добавляли к костяку из молодых игроков вроде Букайо Сака, Габриэла Мартинелли и Эмиля Смит-Роу — зачастую воспитанников клубной академии. Вильям Салиба, несмотря на первоначальные сомнения Артеты, в итоге был успешно интегрирован в основу.

«Арсенал» целенаправленно подбирал группу футболистов с разницей в возрасте всего в пару лет, чтобы они могли расти и прогрессировать вместе.

Это привело к созданию команды с крепкими социальными связями. В свободное время и в поездках многие играют в карты или испанскую настольную игру парчис. Немало игроков объединяет и вера: в команде сложилась заметная христианская группа.

Проект начал приносить плоды довольно рано: «Арсенал» с опережением графика вернулся в еврокубки, а затем и в Лигу чемпионов. Трансферная стратегия эволюционировала: клуб стал покупать игроков, чей возраст был ближе к пиковому, чтобы они могли безболезненно влиться в прогрессирующую команду.

Это потребовало увеличения трансферного бюджета. Регулярное участие в Лиге чемпионов сделало такой подход возможным. «Арсенал» нацелился на конкретные профили, подписав Юрриена Тимбера, Давида Райю и установив клубный трансферный рекорд ради Деклана Райса.

Деклан Райс globallookpress.com

Клуб собрал впечатляющий состав. Но для побед им был нужен еще и особенный тренер. Победа Артеты в Кубке Англии летом 2020 года стала ранней демонстрацией его потенциала.

Он не просил о последующем повышении от «главного тренера» до полноценного «менеджера». «Арсенал» сам пошел на этот шаг, чтобы вовлечь испанца в обсуждение глобальных стратегических вопросов. Внезапно он получил доступ к ключевым бизнес-данным и показателям. Это помогло ему понять, что клуб работает над повышением конкурентоспособности на поле ровно в том темпе, в каком это позволяют правила финансового регулирования и коммерческий рост.

Это было жизненно важно: такой подход породил доверие и лояльность. Именно эти качества помогли сохранить отношения между клубом и тренером в самые сложные периоды, включая два подряд финиша на восьмом месте, насмешки над его методами со стороны и сомнения некоторых болельщиков в том, не уготована ли «Арсеналу» участь тех, кто вечно останавливается в шаге от главных титулов.

Зачастую именно в такие моменты кризиса уверенность руководства в Артете только крепла. После трех поражений на старте сезона 2021/22 документальные камеры запечатлели разговор Джоша Кронке с тренером.

«Единственные люди, которым ты можешь доверять, находятся сейчас с тобой в этой комнате. Поверь мне, я в тебя верю» , — успокаивал Артету совладелец клуба.

Вера руководства в своего менеджера была непоколебимой, их убежденность — абсолютной.

Стэн Кронке globallookpress.com

В этом сезоне Артета занимает третье место по продолжительности работы среди всех тренеров в четырех высших дивизионах Англии. Он уступает лишь Саймону Уиверу из «Харрогейт Таун» (Лига 2) и своему бывшему наставнику Пепу Гвардиоле из «Манчестер Сити», который покинет клуб этим летом после 10 лет работы. Даже в этом году «Арсенал» дал понять о намерении обсудить с испанцем новый контракт еще до того, как стал известен исход чемпионской гонки.

Такая степень доверия вполне объяснима: Артета — выдающийся тренер с таким уровнем внимания к деталям, которого в «Арсенале» раньше никогда не видели.

В этом сезоне это особенно ярко проявилось в их мастерском исполнении стандартных положений. Стоит ли удивляться, что команда Артеты преуспела в одном из самых контролируемых и поддающихся тренировке аспектов игры? Один из его ассистентов, Николя Жовер, является профильным специалистом по стандартам, и в его контракте даже прописан бонус, привязанный к голам после розыгрыша мяча из статичных положений. Подобные бонусы в «Арсенале» — отнюдь не редкость.

В попытках найти преимущество при подаче угловых клуб перепробовал абсолютно всё, не упуская ни малейшей детали. «Арсенал» вел проактивный диалог с Говардом Уэббом и судейским корпусом PGMOL, тестируя свои идеи и пытаясь установить, определить и по максимуму использовать границы дозволенного в рамках футбольных правил.

Микель Артета globallookpress.com

Столкнувшись с машиной «Манчестер Сити», Артета и «Арсенал» нашли другой путь к победе. Они взяли отдельные элементы модели Гвардиолы, но сделали еще больший акцент на контроле и надежности. Угроза «Арсенала» с игры не сопоставима с атакующей мощью «Сити», зато эффективность на стандартах стала альтернативным оружием. Конструкция этой команды получилась удивительно прочной.

Но Артета — больше, чем просто тренер. Он идеологический лидер.

Огромное внимание в клубе уделяется правильным психологическим посылам. Известно, что Артета пускал в ход всё что угодно — от найма профессиональных карманников до открытого пламени, — лишь бы донести свои идеи до игроков. В истории «Арсенала» всегда были тренеры-новаторы, от Герберта Чепмена до Арсена Венгера, и Артета с достоинством продолжает эту традицию.

Когда в ноябре прошлого года «Арсенал» обыграл соседей из «Тоттенхэма» со счетом 4:1 в дерби Северного Лондона, игроки фотографировались в шарфах с фразой «Make it happen» («Воплоти это в жизнь»). Этот же слоган появлялся на фанатских перформансах и стенах раздевалки. Он стал мантрой для «Арсенала» эпохи Артеты. Без лишних объяснений все, кто связан с клубом, прекрасно понимали подтекст: добейтесь успеха, верните нам былую славу.

Увлечение Артеты спортивной психологией носит всепоглощающий характер. В этом сезоне «Арсенал» даже изменил планировку гостевой раздевалки на «Эмирейтс», сделав ее менее просторной и уютной для гостевых команд.

«Арсенал» globallookpress.com

Он неустанно работал над клубной культурой. Когда Артету только назначили в декабре 2019 года, он поручил доверенному лицу провести трехмесячный анонимный опрос сотрудников на самых разных должностях. Вопрос был донельзя простым: как бы они описали работу в «Арсенале»? Полученные ответы собрали в облако тегов, в котором безоговорочно доминировало одно слово: «Токсично» .

С тех пор он боролся за трансформацию этой среды, опираясь на три свои главные ценности: уважение, самоотдачу и страсть.

В разгар соревновательной гонки раздевалка первой команды стала для игроков настоящим убежищем. На решающем финишном отрезке этого сезона менеджер регулярно устраивал барбекю на тренировочной базе — это давало возможность футболистам и персоналу пообщаться в непринужденной обстановке.

И им это действительно необходимо. Хотя игроки безмерно уважают Артету, работать под его руководством бывает непросто.

Он буквально выгорает из-за собственной интенсивности и жажды побед. На любые неудачи он обычно реагирует одинаково: делать больше, тренироваться усерднее и работать дольше. Его стандарты заоблачны — и сразу несколько звездных футболистов в свое время стали жертвами его знаменитых «непреложных правил».

Публичные конфликты с Озилом и Обамеянгом были болезненными, но именно они заложили культурный фундамент для проекта Артеты. Ключевым было то, что руководство клуба все это время оставалось на его стороне. Это дало молодому тренеру авторитет, необходимый, чтобы провести перестройку до конца.

Микель Артета globallookpress.com

Артета яростно оберегает любую внутреннюю информацию, стремясь не дать соперникам ни малейшего преимущества перед матчем. Его уклончивость в вопросах о травмах стала фирменной чертой. Но в неведении зачастую остаются не только журналисты.

В этом сезоне, по словам источников, близких к команде, для игроков «Арсенала» стало обычным делом узнавать стартовый состав всего за несколько часов до матча. В последние недели Артета даже перестал заранее рассылать выбранный состав персоналу клуба, дожидаясь самого последнего момента, чтобы объявить имена игроков, которые выйдут на поле с первых минут.

Он стремился направить энергию трибун «Эмирейтс» в нужное русло и превратить домашний стадион «Арсенала» в настоящую крепость. Клуб тесно сотрудничал с объединениями болельщиков ради улучшения атмосферы на матчах, что в итоге подарило стадиону одни из самых наэлектризованных вечеров за всю его 20-летнюю историю.

Кадры с тысячами болельщиков, собирающихся, чтобы поприветствовать клубный автобус по прибытии, стали символом этой трансформации. В последний раз так много фанатов собиралось на этом участке Хорнси-роуд в 2021 году, когда они протестовали против владельцев «Арсенала» и их участия во вскоре развалившейся европейской Суперлиге. На это потребовалось время, но теперь эти раны, похоже, окончательно затянулись.

«Арсенал» globallookpress.com

И хотя успех «Арсенала» в этом сезоне стал плодом коллективных усилий, нет никаких сомнений в том, что Артета — их главный протагонист, их лидер, лицо клуба и знаменосец. Стратегия клуба всецело зависела от наличия правильного тренера — специалиста, который не только обладает тактической проницательностью для управления командой, но и полностью разделяет более широкий подход.

Весьма символично, что именно аудиенция Артеты у Стэна Кронке в Денвере в 2020 году фактически дала старт этому проекту: отношения между менеджером и владельцами стали ключевым фактором, давшим Артете уверенность в том, что клуб соответствует его высочайшим амбициям.

Сейчас у него прямые отношения с Джошем Кронке, и на протяжении всего финишного отрезка этого сезона они поддерживали регулярную связь. Кронке-младший всячески поддерживал планы Артеты и лично вмешивался, чтобы помочь продавить сделки по Деклану Райсу, Пьеро Инкапье и другим игрокам. Испанец был откровенно разочарован, когда «Арсенал» не смог никого подписать в зимнее трансферное окно 2025 года. После этого владельцы решили удвоить усилия, чтобы обеспечить тренера всем необходимым.

И хотя Артета действовал в полном соответствии с курсом «Арсенала», в его природе заложено постоянно требовать большего. Он всегда выступал в роли главного мотиватора и эдакого возмутителя спокойствия, постоянно подталкивая клуб к расширению своих горизонтов. Когда на повестке дня возникал острый вопрос футбольных финансовых правил, Артета призывал клуб расширять границы дозволенного. Как и в своей тактической работе, он жаждет выжать максимум из любого возможного преимущества.

Многие из его ближайших соратников уже ушли. Клуб покинули Эду, Льюис, Айто и Эллис. Ушли и два доверенных ассистента Артеты — сначала Стив Раунд, а затем Карлос Куэста. Но он остается. Он — единственная константа.

Арсен Венгер globallookpress.com

Его предшественник Арсен Венгер часто говорит о важности «системности» или «выносливости» в мотивации: одного желания недостаточно, его нужно подпитывать постоянно. Артета — это генератор подобной мотивации в «Арсенале». Он тот, кто разжигает и поддерживает амбиции проекта, чьи бескомпромиссные стандарты заставляют каждого выкладываться на максимум.

Он стал тем необходимым источником напряжения, который заставил их пересечь финишную черту. Он был главным лицом этого проекта. За последние шесть лет ни один человек в «Арсенале» не подвергался большей критике — и никто не заслуживает большего признания за итоговый результат.

Для самого Артеты этот чемпионский титул Премьер-лиги, добытый в борьбе, оставившей его наставника Пепа Гвардиолу на втором месте, стал абсолютным триумфом и доказательством его правоты.

Уход Эду в ноябре 2024 года стал настоящим шоком для «Арсенала». Его связка с Артетой была стратегическим ядром всего спортивного проекта. Однако необходимость поиска нового спортивного директора одновременно открыла перед клубом новые возможности. Команде нужно было выходить из фазы строительства и начинать побеждать.

По мере того как рос авторитет Артеты в «Арсенале», усиливалось и его влияние на трансферы. Теперь ему был нужен надежный «переговорщик» — специалист по заключению сделок, способный обеспечить его именно тем составом, который он хочет. Этим человеком, призванным найти недостающие детали для пазла главного тренера, стал бывший функционер мадридского «Атлетико» Андреа Берта.

Андреа Берта globallookpress.com

Сезон 2024/25 обернулся для «Арсенала» настоящей эпидемией травм, поэтому их главной целью стало радикальное углубление состава. Для этого пришлось убедить Артету отказаться от амбициозных планов по подписанию форварда «Ньюкасла» Александера Исака и, возможно, даже нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко. В клубе признавали необходимость приобретения нового центрального нападающего, но финансовые затраты на игроков такого калибра лишили бы их возможности усилить другие позиции.

В то время как защищавший титул «Ливерпуль» тратил огромные суммы на таких игроков, как Исак и Флориан Вирц, «Арсенал» решил распределить ресурсы на несколько позиций. Им нужна была сбалансированная и укомплектованная команда, а не состав, выстроенный вокруг пары громких имен. В итоге за то трансферное окно они подписали восемь игроков в первую команду.

Упор делался на приглашение футболистов в самом расцвете сил, готовых давать результат здесь и сейчас. На позицию центрального нападающего был выбран Виктор Дьёкереш, первоначальная стоимость которого составила всего 54,8 миллиона фунтов. «Арсенал» завершил сделку по Мартину Субименди, основные условия которой были согласованы почти за год до этого. Кепа Аррисабалага перешел из «Челси», а Кристиан Москера — из «Валенсии». Чтобы добавить глубины на правом фланге в поддержку Сака, «Арсенал» остановил свой выбор на Нони Мадуэке, а также провернул хитроумную сделку по Инкапье, позволившую отложить выплаты до наступающего лета.

То трансферное окно не обошлось без противоречий.

Сначала «Арсенал» изучал возможность сохранить Томаса Парти — как дополнительную опцию к новичку Мартину Субименди в опорной зоне. В ходе переговоров клуб пытался включить в контракт пункты, защищающие его на случай возможного уголовного преследования Парти. В итоге стороны так и не смогли прийти к соглашению, и его контракт истек в конце июня. Всего несколько дней спустя ему были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального домогательства. Сам Парти не признал вину ни по одному из пунктов.

Томас Парти globallookpress.com

Когда в первые же выходные нового сезона Премьер-лиги универсальный атакующий игрок Кай Хаверц получил травму колена, в «Арсенале» поняли, что нужно действовать.

Изначально Берта предлагал подписать еще одного форварда — среди прочих фигурировало имя восходящей звезды «Интера» Франческо Пио Эспозито. Но вместо этого клуб резко сменил курс и решил подписать игрока иного плана, способного в одиночку решать исходы матчей. Так «Арсенал» увел у «Тоттенхэма» Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

«Арсенал» работал без остановки, чтобы успеть оформить все необходимые документы и представить Эзе публике перед следующим матчем Премьер-лиги против «Лидса».

Пока специалист клуба по контрактам Джеймс Кинг разбирался с мелким шрифтом, Эзе наматывал круги вокруг «Эмирейтс» на машине в ожидании зеленого света. В конце концов, всё, конечно же, разрешилось благополучно.

Работа, проделанная «Арсеналом» прошлым летом, обеспечила им колоссальный запас прочности на весь сезон. В середине марта команда все еще продолжала борьбу во всех четырех турнирах.

Эберечи Эзе и Микель Артета globallookpress.com

Когда в конце января Микель Мерино сломал стопу в матче против «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» начал изучать варианты с арендами. В самый последний момент клуб сделал запрос по полузащитнику «Баварии» Леону Горецке, но в итоге так и не смог найти подходящего кандидата и решил сделать ставку на имеющихся игроков.

Широкий подход клуба к комплектованию состава не следует путать с бережливостью: те восемь летних подписаний обошлись примерно в 250 миллионов фунтов и вплотную приблизили клуб к границам дозволенного финансовыми правилами УЕФА. Владельцы «Арсенала» открыли бюджет, чтобы помочь команде сделать последний, решающий шаг.

Это был просчитанный риск. «Арсенал» поставил всё на красное — и сорвал куш. Призовые, заработанные в Премьер-лиге и за счет выхода в финал Лиги чемпионов, развеяли все опасения по поводу соблюдения финансовых регламентов.

Тренер и команда «Арсенала», похоже, достигли зрелости одновременно. Такие игроки, как Райс, Габриэл и Райя, провели выдающийся сезон в индивидуальном плане, но главная сила этой команды всегда заключалась в коллективе.

По ходу сезона эволюционировал и сам Артета. Он стал больше прислушиваться к своим инстинктам, доверяя чутью в таких важных решениях, как, например, реинтеграция Майлза Льюиса-Скелли. В последние недели сезона Льюис-Скелли прошел путь от третьего варианта на позиции левого защитника до основного центрального полузащитника.

Майлз Льюис-Скелли globallookpress.com

В ключевые моменты Артета доверял молодежи: он 12 раз выпускал на поле 16-летнего Макса Даумана. Эффектный гол Даумана в ворота «Эвертона» в марте помог «Арсеналу» оторваться на 10 очков в один из самых эмоциональных вечеров этого сезона. И пока многие из его старших партнеров по команде субботним вечером остались на «Эмирейтс», чтобы посмотреть матч между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» (1:1), Дауман отправился домой, чтобы следить за игрой в комфортной обстановке на диване в кругу друзей и семьи.

Влияние тинейджеров Даумана и Льюиса-Скелли — лучшее свидетельство непрерывной продуктивности академии «Арсенала». Этим летом Пер Мертезакер покидает пост ее руководителя, завершая свое партнерство с Артетой, которое началось еще в августе 2011 года, когда они оба перешли в клуб в качестве игроков в последний день трансферного окна.

Приглашение бывшего игрока сборной Аргентины Габриэля Хайнце (многолетнего близкого друга Артеты) на должность ассистента главного тренера дало испанцу дополнительную опору и своеобразный клапан для сброса давления. После матчей они часто ужинали в кругу семьи и друзей, в том числе в аргентинском ресторане La Patagonia на севере Лондона.

Артета научился понимать, когда нужно дать слово игрокам, а когда — брать ситуацию в свои руки. Когда в феврале «Арсенал» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с борющимся за выживание «Вулверхэмптоном», по словам источников, близких к команде, в гостевой раздевалке громче всех звучали голоса Райса и Эдегора. Когда в апреле «Арсенал» уступил «Ман Сити» на «Этихаде», крик Райса на поле «Еще ничего не кончено!» эхом разнесся и в кулуарах. Артета осознал, когда нужно позволять лидерам вести команду за собой.

Макс Дауман globallookpress.com

При этом «Арсенал» продолжали преследовать травмы. Учитывая высочайшие ставки, напряжение между тренерским штабом и медицинским департаментом стало одним из главных скрытых сюжетов их сезона. Многочисленные источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что на определенном этапе споры балансировали на грани «гражданской войны». Испанский физиотерапевт Хоакин Аседо, давний соратник Артеты, был приглашен, чтобы помочь пересмотреть клубные процессы, касающиеся физической готовности игроков и лечения травм.

Но состав, который выстроил клуб (где штрихи Берты легли на фундамент, заложенный Эду), выдержал это испытание. Тренировочные методы Артеты остаются невероятно интенсивными, но он также признал важность восстановления, несколько раз предоставляя игрокам по два выходных дня во время сумасшедшего финишного отрезка.

Футболисты, как правило, суеверны, и игроки «Арсенала» очень боялись сглазить потенциальное чемпионство. В марте Риккардо Калафьори отказался оставлять автограф на фотографии кубка Премьер-лиги. Когда в начале мая они играли на выезде с «Вест Хэмом» на Лондонском стадионе, телевизионщики хотели выставить чемпионский трофей у кромки поля — «Арсенал» предпочел, чтобы кубок убрали с глаз долой.

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Они дождутся момента, чтобы получить его на «Селхерст Парк» в воскресенье — когда он по праву станет их собственностью.

Теперь, когда вопрос с Премьер-лигой решен, все внимание «Арсенала» приковано к финалу Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», который состоится 30 мая. У них есть шанс оформить исторический дубль, а также впервые завоевать главный трофей европейского клубного футбола.

Но что будет дальше? «Арсенал» строился для того, чтобы побеждать. И теперь, когда цель достигнута, что за этим последует?

И хотя многие архитекторы этого триумфа уже покинули клуб, теневая работа не останавливается ни на минуту.

Ричард Гарлик, бок о бок с Эду проделавший огромный объем работы на ранних этапах комплектования состава, теперь руководит клубом в должности генерального директора. Гарлик и коммерческий директор Джульет Слот контролируют рекордные доходы, позволяющие клубу продолжать инвестировать в команду. «Арсенал» твердо намерен соблюдать финансовые правила и гарантировать, что этот успех будет ответственным и устойчивым.

Джеймсу Кингу, преемнику Гарлика на посту директора по футбольным операциям, ставят в заслугу важнейшую работу по обеспечению долгосрочного будущего Даумана и Марли Салмона, которому тоже 16 лет. Джош Кронке теперь играет более заметную роль и входит в состав руководства футбольного блока.

«Арсенал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Пожертвовав долгосрочным планированием ради скорейшего завоевания титула, «Арсенал» теперь активизирует усилия по поиску следующего поколения звезд, которые помогут команде оставаться конкурентоспособной в ближайшие годы. Подписание 16-летних эквадорских близнецов Эдина и Хольгера Кинтеро (за ними следил мадридский «Реал») — серьезная заявка на будущее.

Клуб также продолжает инвестировать в свой отдел футбольной аналитики, который сейчас возглавляет Марк Кертис. Под его руководством была проведена внутренняя реорганизация аналитического департамента и расширено присутствие «Арсенала» на южноамериканских рынках.

Тем временем Артета и Берта настаивают на существенных инвестициях в первую команду. Учитывая, что многие другие английские топ-клубы вступают в период трансформации, они чувствуют: сейчас самое время извлечь из этого максимальную выгоду.

«Куда бы ни привел нас этот май, после окончания сезона мы не будем стоять на месте. В своем подходе мы всегда смотрим вперед, извлекая уроки на ходу и неустанно стремясь к прогрессу.

Мы по-прежнему сосредоточены на повышении стандартов, создании наилучших условий для успеха наших игроков и сотрудников, а также на укреплении единства между клубом и сообществом болельщиков», — написали Стэн и Джош Кронке в своей колонке для программки к последнему домашнему матчу сезона против «Бернли».

Прогнозы и ставки на футбол

«Чемпионское окно», спрогнозированное клубными аналитиками еще в 2020 году, остается открытым.

Титул в этом сезоне уже завоеван. Теперь главная миссия — сделать этот успех регулярным.