Во вторник, 19 мая, в 37-м туре Английской Премьер-лиги пройдёт лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Игра начнётся в 22:15 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:01 Главный арбитр встречи — 43-летний Стюарт Атвелл. Интересно, что «Тоттенхэм» при этом рефери выиграл 16 из 26 своих матчей, а вот «Челси» — всего 7 из 27.

21:54 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», который вмещает 40 341 зрителя.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес, Фофана, Ачемпонг, Хато, Кукурелья, Сантос, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету, Делап.

«Тоттенхэм»: Кински, Порро, Дансо, ван де Вен, Удоджи, Пальинья, Бентанкур, Тель, Галлахер, Коло-Муани, Ришарлисон.

«Челси»

Единственная хорошая новость для фанатов «Челси» за последнее время прилетела на днях: со следующего сезона команду возглавит Хаби Алонсо. А пока его в Лондоне нет, команда проводит худшую весну за долгое время: лондонцы не выигрывают в АПЛ с 4 марта, набрали 1 очко за 8 туров и забили в них всего 2 мяча, попутно получив 2:8 от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграв на выходных «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.

Концовку сезона «Челси» проводит без главного тренера — Лиам Росеньор, которого подписывали до 2032 года, продержался всего три месяца и был уволен ещё в апреле. Но самое интересное, что даже так «синие» всё ещё могут попасть в еврокубки и даже (чисто гипотетически) в ЛЧ: сейчас они идут 10-ми, но в случае победы в дерби поднимутся на 8-е место — а это уже зона Лиги конференций. А в последнем туре «Челси» ждёт выезд к «Сандерленду» — короче, запрыгивать хотя бы в топ-7 и квалифицироваться в ЛЕ ещё точно реально.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на финише сезона решают совсем другие задачи. Несколько туров назад «Тоттенхэм» ещё находился в зоне вылета — на тот момент перспективы опуститься в Чемпионшип выглядели более чем осязаемыми, однако за последний месяц команда де Дзерби провела 4 тура кряду без поражений, набрав 8 очков из 12 возможных, и смогла-таки выкарабкаться на 17-е место. Особенно удивила выездная победа в начале мая над «Астон Виллой» (2:1) — ни много ни мало командой из топ-4.

Параллельно «Тоттенхэму» сильно помогал «Вест Хэм», проигравший уже три матча подряд — теперь именно он идёт 18-м. Команды разделяет два очка, но у «шпор» игра в запасе и огромное преимущество по разнице мячей, а это значит, что во встрече с «Челси» им достаточно сыграть вничью, чтобы всё-таки гарантировать себе выживание. Правда, кадровые проблемы, которые мучили команду весь сезон, не отпускают её и сейчас: к давно травмированным Кулушевски, Кудусу, Одоберу присоединились Ромеро, Симонс и Соланке — все они участия в дерби не примут.

Личные встречи

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» уже пять матчей в АПЛ подряд, а вообще из последних 14 встреч в чемпионате уступил лишь в одной — 0:2 в гостях в 2023-м. 11 игр из 14 закончились победами «синих», ещё 2 — ничьими.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.