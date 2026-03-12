В рамках выставки GDC 2026 корпорация Microsoft раскрыла первые подробности о работе над некстгеном.

Project Helix — таково кодовое имя следующего поколения Xbox. Консоль обещает стереть границу между классической игровой системой и ПК, позволив запускать проекты из любых цифровых магазинов, а также без труда возвращаться к знакомым и любимым тайтлам из экосистемы Xbox.

Во время мероприятия GDC 2026 Microsoft презентовала новые подробности об Xbox Project Helix: в частности, компания впервые более четко обозначила свои планы относительно будущего устройства и дала понять, каким может оказаться их следующий шаг в консольной индустрии.

На фоне надвигающейся войны консолей, в The Short Cut собрали всю доступную на данный момент информацию о новом продукте Microsoft.

Очередная крупная ставка Microsoft

По словам топ-руководителей Microsoft, консоль Xbox Project Helix «создана для запуска игр как с Xbox, так и с ПК», тем самым разрушая барьер, который десятилетиями разделял две платформы.

На практике это означает, что владельцы системы смогут получать прямой доступ к проектам из Steam и Epic Games Store, а заодно возвращаться к собственной коллекции Xbox, накопленной за долгие годы.

Звучит заманчиво и, что особенно приятно, выглядит как редкий пример по-настоящему вариативного подхода к целевой аудитории. Однако, как показал опыт Asus ROG Xbox Ally X — который в большей степени рассматривался как своеобразный испытательный полигон — реализовать такого рода концепцию на практике куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Не стоит упускать из контекста тот факт, что Microsoft придется конкурировать и с новым устройством от Valve — будущей Steam Machine.

Steam Machine Steam

Находящийся на стадии разработки девайс предложит консольный опыт и любимую многими SteamOS в оболочке компактного ПК-формата, который будет работать практически как традиционная консоль (хотя и ориентирован продукт прежде всего на аудиторию Steam). Запуск этой системы ожидается уже в текущем году.

Не собирается стоять в стороне и Sony. В очередной битве консолей техногигант вновь попытается перехватить инициативу с помощью PS6, которая, судя по слухам, останется верна классической формуле: мощное железо, четкая экосистема и эксклюзивные игры, создаваемые специально под одну конкретную платформу.

Даже если Microsoft сумеет безупречно реализовать свою концепцию с Xbox Project Helix, успех компании далеко не гарантирован. Консольный рынок сегодня, пожалуй, конкурентнее, чем когда-либо прежде, а в следующее поколение Microsoft вступает, возможно, с самой уязвимой позицией за всю историю бренда Xbox.

Xbox Project Helix: возможная дата выхода

Во время GDC 2026 вице-президент Microsoft по разработке следующего поколения платформ Джейсон Рональд сообщил, что создатели софта получат доступ к альфа-версиям Xbox Project Helix лишь в 2027 году. Такой график почти прямо намекает на то, что релиз новой консоли Microsoft в том же году видится маловероятным. Кроме того, на данный момент студии располагают лишь неполной версией девкита Project Helix.

Если же полноценные комплекты для разработки начнут рассылать уже в начале следующего года, то шансы на традиционное для индустрии ноябрьское окно запуска кратно возрастут. Многое в этом отношении будет зависеть от того, насколько легко разработчикам удастся адаптировать свои игры под новое железо Microsoft.

Если процесс окажется сложнее ожидаемого — или же компания не успеет оперативно обновить инструменты разработки — тогда запуск Project Helix почти наверняка сместится на 2028 год.

Xbox Project Helix: технические характеристики

Глава игрового направления Microsoft Аша Шарма заявила, что Xbox Project Helix «выйдет в лидеры по производительности». Ее слова намекают на то, что новая консоль — по крайней мере, на бумаге — может оказаться мощнее будущей PS6.

Microsoft вновь сотрудничает с AMD и уже подтвердила, что Project Helix будет создаваться на базе «кастомной системы на кристалле AMD (SoC), разработанной совместно с расчетом на следующее поколение DirectX и технологии FSR».

Характеристики новой Xbox Xbox

В публикации в Xbox Wire Джейсон Рональд также отметил, что Project Helix совершит «скачок вперед в производительности и возможностях трассировки лучей». Один из слайдов, показанных на GDC 2026, продемонстрировал ключевые направления, в которых новая система собирается двигать индустрию вперед.

Аппаратная основа

архитектура, спроектированная с прицелом на следующее поколение DirectX



трассировка лучей нового уровня — как по производительности, так и по функциональности



система GPU Directed Work Graph Execution



поддержка AMD FSR Next, оптимизированная специально для Project Helix

Технологии нейронного рендеринга нового поколения

апскейлинг следующего поколения на базе ML



новая система генерации дополнительных кадров (ML Multiframe Generation)



улучшенная регенерация лучей для трассировки лучей и Path Tracing



глубокое сжатие текстур

Нейросетевая компрессия текстур

DirectStorage в сочетании с алгоритмом сжатия Zstd

Xbox Project Helix: цена

Пока невозможно точно сказать, сколько будет стоить следующая консоль Xbox, однако одно почти не вызывает сомнений: ее цена окажется заметно выше привычной отметки в $500, к которой игроки успели привыкнуть за последние годы.

Достаточно взглянуть на нынешнюю ситуацию: Xbox Series X и Xbox Series S сегодня стоят дороже, чем на момент своего релиза в 2020 году. К тому же амбициозная идея Microsoft создать гибрид консоли и ПК означает, что системе придется справляться с одними из самых требовательных игр, которые обычно запускают на «народной платформе».

Если и этого мало для понимания возможной ценовой планки, стоит вспомнить Asus ROG Xbox Ally X — портативное устройство, которое на старте продаж стоило $1000, а также PS5 Pro, обновленную версию PlayStation 5 середины поколения, которая сейчас продается примерно за 750 долларов.

Учитывая все это, вполне вероятно, что Xbox Project Helix получит ценник как минимум вблизи тысячи долларов, а, возможно, и выше на момент, когда консоль наконец доберется до рынка. И это при условии, что к тому моменту спадет кризис на рынке памяти.

Xbox Project Helix: обратная совместимость

За годы существования платформы преданные поклонники бренда успели собрать библиотеки из сотен проектов и вложить в экосистему тысячи долларов. К счастью, судя по имеющейся информации, Project Helix будет поддерживать полноценную обратную совместимость с предыдущими поколениями Xbox.

Джейсон Рональд отметил, что команда «намерена сохранить доступность игр сразу четырех поколений Xbox на долгие годы вперед».

Библиотека игр Xbox Xbox

Более того, он намекнул и на дополнительные сюрпризы. По его словам, в рамках празднования 25-летия Xbox позднее в этом году появятся новые способы возвращаться к некоторым из самых знаковых игр прошлого.

Будут ли у консоли эксклюзивные игры?

Короткий ответ — нет. Microsoft продолжает придерживаться стратегии максимальной доступности своих проектов на разных платформах. Эту позицию Джейсон Рональд вновь подтвердил во время своего выступления на Xbox Developer Summit в рамках GDC 2026.

По его словам, игроки должны иметь возможность запускать подобные игры — и многие другие — на самых разных устройствах: будь то через прямую покупку, подписки вроде Xbox Game Pass или через другие крупные цифровые магазины.

Starfield Xbox

Программа Xbox Play Anywhere позволяет играм «следовать за пользователями» между устройствами и экранами без лишних препятствий — с сохраненным прогрессом и вложенным временем. В настоящий момент библиотека Xbox Play Anywhere насчитывает свыше 1500 проектов от более 500 студий.

Все это означает, что будущие релизы Xbox Game Studios вполне могут появляться и на других платформах, включая PS5 и будущую PS6. Microsoft делает ставку на другую модель: вместо того чтобы удерживать игроков в жестких рамках эксклюзивов, компания рассчитывает, что аудитория сама захочет получить доступ к ее продуктам на самых разных устройствах.