В рамках выставки GDC 2026 корпорация Microsoft раскрыла первые подробности о работе над некстгеном.
Project Helix — таково кодовое имя следующего поколения Xbox. Консоль обещает стереть границу между классической игровой системой и ПК, позволив запускать проекты из любых цифровых магазинов, а также без труда возвращаться к знакомым и любимым тайтлам из экосистемы Xbox.
Во время мероприятия GDC 2026 Microsoft презентовала новые подробности об Xbox Project Helix: в частности, компания впервые более четко обозначила свои планы относительно будущего устройства и дала понять, каким может оказаться их следующий шаг в консольной индустрии.
На фоне надвигающейся войны консолей, в The Short Cut собрали всю доступную на данный момент информацию о новом продукте Microsoft.
Очередная крупная ставка Microsoft
По словам топ-руководителей Microsoft, консоль Xbox Project Helix «создана для запуска игр как с Xbox, так и с ПК», тем самым разрушая барьер, который десятилетиями разделял две платформы.
На практике это означает, что владельцы системы смогут получать прямой доступ к проектам из Steam и Epic Games Store, а заодно возвращаться к собственной коллекции Xbox, накопленной за долгие годы.
Звучит заманчиво и, что особенно приятно, выглядит как редкий пример по-настоящему вариативного подхода к целевой аудитории. Однако, как показал опыт Asus ROG Xbox Ally X — который в большей степени рассматривался как своеобразный испытательный полигон — реализовать такого рода концепцию на практике куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Не стоит упускать из контекста тот факт, что Microsoft придется конкурировать и с новым устройством от Valve — будущей Steam Machine.
Находящийся на стадии разработки девайс предложит консольный опыт и любимую многими SteamOS в оболочке компактного ПК-формата, который будет работать практически как традиционная консоль (хотя и ориентирован продукт прежде всего на аудиторию Steam). Запуск этой системы ожидается уже в текущем году.
Не собирается стоять в стороне и Sony. В очередной битве консолей техногигант вновь попытается перехватить инициативу с помощью PS6, которая, судя по слухам, останется верна классической формуле: мощное железо, четкая экосистема и эксклюзивные игры, создаваемые специально под одну конкретную платформу.
Даже если Microsoft сумеет безупречно реализовать свою концепцию с Xbox Project Helix, успех компании далеко не гарантирован. Консольный рынок сегодня, пожалуй, конкурентнее, чем когда-либо прежде, а в следующее поколение Microsoft вступает, возможно, с самой уязвимой позицией за всю историю бренда Xbox.
Xbox Project Helix: возможная дата выхода
Во время GDC 2026 вице-президент Microsoft по разработке следующего поколения платформ Джейсон Рональд сообщил, что создатели софта получат доступ к альфа-версиям Xbox Project Helix лишь в 2027 году. Такой график почти прямо намекает на то, что релиз новой консоли Microsoft в том же году видится маловероятным. Кроме того, на данный момент студии располагают лишь неполной версией девкита Project Helix.
Если же полноценные комплекты для разработки начнут рассылать уже в начале следующего года, то шансы на традиционное для индустрии ноябрьское окно запуска кратно возрастут. Многое в этом отношении будет зависеть от того, насколько легко разработчикам удастся адаптировать свои игры под новое железо Microsoft.
Если процесс окажется сложнее ожидаемого — или же компания не успеет оперативно обновить инструменты разработки — тогда запуск Project Helix почти наверняка сместится на 2028 год.
Xbox Project Helix: технические характеристики
Глава игрового направления Microsoft Аша Шарма заявила, что Xbox Project Helix «выйдет в лидеры по производительности». Ее слова намекают на то, что новая консоль — по крайней мере, на бумаге — может оказаться мощнее будущей PS6.
Microsoft вновь сотрудничает с AMD и уже подтвердила, что Project Helix будет создаваться на базе «кастомной системы на кристалле AMD (SoC), разработанной совместно с расчетом на следующее поколение DirectX и технологии FSR».
В публикации в Xbox Wire Джейсон Рональд также отметил, что Project Helix совершит «скачок вперед в производительности и возможностях трассировки лучей». Один из слайдов, показанных на GDC 2026, продемонстрировал ключевые направления, в которых новая система собирается двигать индустрию вперед.
Аппаратная основа
- архитектура, спроектированная с прицелом на следующее поколение DirectX
- трассировка лучей нового уровня — как по производительности, так и по функциональности
- система GPU Directed Work Graph Execution
- поддержка AMD FSR Next, оптимизированная специально для Project Helix
Технологии нейронного рендеринга нового поколения
- апскейлинг следующего поколения на базе ML
- новая система генерации дополнительных кадров (ML Multiframe Generation)
- улучшенная регенерация лучей для трассировки лучей и Path Tracing
- глубокое сжатие текстур
Нейросетевая компрессия текстур
- DirectStorage в сочетании с алгоритмом сжатия Zstd
Xbox Project Helix: цена
Пока невозможно точно сказать, сколько будет стоить следующая консоль Xbox, однако одно почти не вызывает сомнений: ее цена окажется заметно выше привычной отметки в $500, к которой игроки успели привыкнуть за последние годы.
Достаточно взглянуть на нынешнюю ситуацию: Xbox Series X и Xbox Series S сегодня стоят дороже, чем на момент своего релиза в 2020 году. К тому же амбициозная идея Microsoft создать гибрид консоли и ПК означает, что системе придется справляться с одними из самых требовательных игр, которые обычно запускают на «народной платформе».
Если и этого мало для понимания возможной ценовой планки, стоит вспомнить Asus ROG Xbox Ally X — портативное устройство, которое на старте продаж стоило $1000, а также PS5 Pro, обновленную версию PlayStation 5 середины поколения, которая сейчас продается примерно за 750 долларов.
Учитывая все это, вполне вероятно, что Xbox Project Helix получит ценник как минимум вблизи тысячи долларов, а, возможно, и выше на момент, когда консоль наконец доберется до рынка. И это при условии, что к тому моменту спадет кризис на рынке памяти.
Xbox Project Helix: обратная совместимость
За годы существования платформы преданные поклонники бренда успели собрать библиотеки из сотен проектов и вложить в экосистему тысячи долларов. К счастью, судя по имеющейся информации, Project Helix будет поддерживать полноценную обратную совместимость с предыдущими поколениями Xbox.
Джейсон Рональд отметил, что команда «намерена сохранить доступность игр сразу четырех поколений Xbox на долгие годы вперед».
Более того, он намекнул и на дополнительные сюрпризы. По его словам, в рамках празднования 25-летия Xbox позднее в этом году появятся новые способы возвращаться к некоторым из самых знаковых игр прошлого.
Будут ли у консоли эксклюзивные игры?
Короткий ответ — нет. Microsoft продолжает придерживаться стратегии максимальной доступности своих проектов на разных платформах. Эту позицию Джейсон Рональд вновь подтвердил во время своего выступления на Xbox Developer Summit в рамках GDC 2026.
По его словам, игроки должны иметь возможность запускать подобные игры — и многие другие — на самых разных устройствах: будь то через прямую покупку, подписки вроде Xbox Game Pass или через другие крупные цифровые магазины.
Программа Xbox Play Anywhere позволяет играм «следовать за пользователями» между устройствами и экранами без лишних препятствий — с сохраненным прогрессом и вложенным временем. В настоящий момент библиотека Xbox Play Anywhere насчитывает свыше 1500 проектов от более 500 студий.
Все это означает, что будущие релизы Xbox Game Studios вполне могут появляться и на других платформах, включая PS5 и будущую PS6. Microsoft делает ставку на другую модель: вместо того чтобы удерживать игроков в жестких рамках эксклюзивов, компания рассчитывает, что аудитория сама захочет получить доступ к ее продуктам на самых разных устройствах.