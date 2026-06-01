GOAL подводит итоги драматичного европейского сезона‑2025/26 и выделяет главных победителей и неудачников. В центре внимания: вторая подряд Лига чемпионов для «ПСЖ», провал «Милана» и «Вольфсбурга», невероятная сказка из Швейцарии, безумная пресс-конференция Флорентино Переса и многое другое.

Европейский клубный сезон завершился драматичной развязкой в субботу: «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти обыграл «Арсенал» и сохранил за собой титул победителя Лиги чемпионов.

Со времен мадридского «Реала», которому почти десять лет назад удалось защитить главный еврокубок, никто не повторял подобного достижения, поэтому этот вечер стал по-настоящему историческим для команды Луиса Энрике.

Впрочем, поражение не должно затмить выдающуюся кампанию «Арсенала», который впервые за 22 года стал чемпионом Англии.

«Арсенал» globallookpress.com

В Германии «Бавария» по пути к очередному титулу Бундеслиги переписала множество рекордов, а в Испании «Барселона» второй сезон подряд выиграла чемпионат страны, оставив переживающий кризис «Реал» далеко позади.

В Италии же Антонио Конте покинул «Наполи» всего через год после завоевания скудетто. Новый чемпионский титул без особого сопротивления достался «Интеру», тогда как два его принципиальных соперника — «Ювентус» и «Милан» — впервые в истории турнира остались без путевок в Лигу чемпионов.

Но кто стал главными победителями и главными неудачниками европейского футбольного сезона-2025/26? GOAL разбирает все по полочкам.

Победитель: Микель Артета

После финала Лиги чемпионов Микель Артета признался, что главным чувством для него стала «боль» — и это было вполне объяснимо. «Арсенал» оказался всего в одной серии пенальти от того, чтобы свергнуть «ПСЖ» с трона европейского футбола, и испанец не скрывал, что ему потребуется время, чтобы пережить поражение в Будапеште.

Микель Артета globallookpress.com

Однако боль вскоре уступит место гордости — и не только за игроков. Возможно, публично Артета этого не скажет, но он имеет полное право гордиться и собственной работой за последние девять месяцев, ведь этот сезон без преувеличения был для него определяющим.

После пяти полноценных сезонов без трофеев испанец обязан был выиграть что-то значимое. Несмотря на очередной нервный апрель, вновь породивший разговоры о возможном провале в решающий момент, Артета привел «канониров» к первому чемпионскому титулу с 2004 года.

Конечно, это вряд ли можно назвать триумфом «красивого футбола». «Арсенал» возвел искусство побеждать любой ценой на новый уровень: затяжка времени, симуляции и удручающая зависимость от стандартных положений стали визитной карточкой команды.

Победа над «Бернли» со счетом 1:0, фактически обеспечившая чемпионство, отлично отражала стиль лондонцев: в концовке Давид Райя и Леандро Троссард изображали повреждения, а единственный гол во встрече со второй худшей командой лиги был забит после подачи углового.

Тем не менее даже Тьерри Анри признавал, что, хотя его и не впечатляет столь прагматичный подход Артеты, результат оправдывает средства. И факт остается фактом: мучительное ожидание чемпионского титула для «Арсенала» наконец завершилось.

Микель Артета globallookpress.com

Можно сколько угодно спорить о методах Артеты. Можно вспоминать, сколько времени и денег потребовалось на строительство этой команды. Но испанец заслуживает уважения за то, что превратил команду, которую когда-то называли «специалистами по неудачам», в лучшую в Англии.

Этот путь трудно назвать красивым. Зато он оказался невероятно эффективным.

Победитель: Сеск Фабрегас

После заключительного матча сезона против «Кремонезе» Сеск Фабрегас собрал своих игроков в круг и сказал им: «Вас запомнят навсегда». И это действительно так.

Благодаря победе со счетом 4:1 на стадионе «Джованни Дзини» «Комо» пробился в Лигу чемпионов — историческое достижение для клуба, который прежде никогда даже не выступал в еврокубках.

Сеск Фабрегас и Карлальберто Луди globallookpress.com

Сам Фабрегас настаивал, что заслуга принадлежит исключительно футболистам, однако именно бывший полузащитник сборной Испании стал главным архитектором одного из самых удивительных и стремительных взлетов в современной футбольной истории.

Стоит напомнить, что когда Фабрегас впервые оказался на «Синигалье» в качестве игрока, «Комо» выступал в Серии B. Более того, испанец сыграл ключевую роль в построении клуба практически с нуля.

Я всегда говорю, что здесь мне приходилось принимать множество решений, потому что мне фактически доверили весь футбольный проект, а когда мы начинали, почти ничего не было. Сегодня я разговаривал с двумя физиотерапевтами, которые работают здесь еще с тех времен, когда я приехал в клуб четыре года назад. Мы вспоминали, что у нас тогда даже не было тренировочной базы, поэтому массаж приходилось делать на столах в подсобке бара! А теперь мы в Лиге чемпионов! Сеск Фабрегас главный тренер «Комо»

Именно Фабрегас заслуживает огромной доли похвалы за воплощение этой, казалось бы, невозможной мечты. Причем «Комо» не только показывал самый привлекательный футбол в Серии А, но и располагал самым молодым составом чемпионата.

Теперь главная задача «Комо» — удержать самого Фабрегаса. И вполне возможно, что спортивный директор Карлальберто Луди прав, когда говорил, что испанец оказался даже более талантливым тренером, чем был игроком.

Неудачник: «Милан»

Незадолго до завершения сезона Серии А владелец «Милана» Джерри Кардинале, находившийся под серьезным давлением, в интервью Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera рассуждал о проблемах инфраструктуры в итальянском футболе. В ходе беседы он также упрекнул «Интер» за то, что тот «не появился на поле» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов.

Джерри Кардинале globallookpress.com

Да, «ПСЖ» действительно полностью переиграл «нерадзурри», но трудно понять, зачем основателю RedBird понадобилось упоминать принципиального городского соперника.

У итальянского футбола хватает проблем, но «Интер» точно не относится к их числу. Финал в Мюнхене стал для клуба вторым за последние три сезона, тогда как «Милан» уже второй год подряд не может даже квалифицироваться в Лигу чемпионов. Более того, «россонери» сегодня во многом являются отражением тех системных проблем, которые преследуют многие клубы Серии А.

Несмотря на то, что прошлым летом «Милан» потратил на трансферы больше всех конкурентов по чемпионату и не был обременен участием в еврокубках, команда прошла путь от борьбы за чемпионство с «Интером» до провала в гонке за топ-4. В десяти последних турах сезона «россонери» проиграли шесть раз.

Особенно показательным получилось домашнее поражение от «Кальяри». Миланцы открыли счет, но в итоге без особого сопротивления уступили команде, которая уже не решала никаких турнирных задач.

В ответ на этот, как выразился сам Кардинале, «безоговорочный провал» были уволены не только главный тренер Массимилиано Аллегри, но и генеральный директор Джорджо Фурлани, спортивный директор Игли Таре, а также технический директор Джеффри Монкада.

Однако кадровая чистка вряд ли успокоит болельщиков. Еще в 2023 году их возмутило увольнение Паоло Мальдини — легенды клуба, который всего годом ранее привел «Милан» к неожиданному скудетто. Тогда фанаты были готовы дать Кардинале и его команде время, чтобы доказать свою состоятельность.

Теперь же терпение иссякло.

«Милан» globallookpress.com

Протесты против Кардинале и его специального советника Златана Ибрагимовича начались еще до поражения от «Кальяри». После матча ультрас Curva Sud вывесили возле отеля, где остановился владелец клуба, баннер с надписью: «Кардинале, убирайся домой! ПОЗОР!»

Пока ничто не указывает на то, что американец собирается выполнить это требование. Более того, по первым сообщениям, он намерен еще активнее участвовать в управлении клубом.

Но если Кардинале действительно останется на «Сан-Сиро», ему стоило бы внимательнее присмотреться к тому, что делает правильно новоиспеченный чемпион Италии «Интер». Возможно, именно там кроется ответ на вопрос, почему «Милан» оказался в столь глубоком кризисе.

Победитель: «Барселона»

В преддверии последнего «Эль-Класико» сезона пресс-служба «Барселоны» опубликовала фотографию улыбающихся игроков команды с подписью: «Одна большая семья».

«Барселона» globallookpress.com

Это был довольно прозрачный намек на принципиального соперника — мадридский «Реал», который к тому моменту уже погрузился в настоящий хаос. Одной из многочисленных закулисных стычек в столице Испании стала ссора между Орельеном Чуамени и Федерико Вальверде в раздевалке.

В отличие от наемников из Мадрида, нынешняя «Барселона» действительно выглядит сплоченным коллективом. И дело не только в том, что значительная часть состава прошла через академию Ла Масии.

Одной из главных причин, по которым Ханс-Дитер Флик недавно получил новый контракт, стала его способность создать здоровую атмосферу внутри команды. Немец возглавил клуб два года назад в непростой обстановке после крайне неоднозначного увольнения клубной легенды Хави, однако сумел объединить коллектив вокруг общей цели. Именно это чувство единства помогло каталонцам завоевать второй подряд титул чемпионов Испании.

Безусловно, вылет из Лиги чемпионов после противостояния с «Атлетико» стал болезненным ударом. Кроме того, проблемы с дисциплиной и знаменитая высокая линия обороны Флика по-прежнему заставляют сомневаться в способности этой команды выиграть первый Кубок европейских чемпионов с 2015 года.

Однако речь идет о молодой и невероятно талантливой команде во главе с великолепным Ламином Ямалем, которая, скорее всего, станет только сильнее. Тем более, что успехи клуба в финансовом оздоровлении позволят «Барселоне» в ближайшее время вернуться к пресловутому финансовому регламенту Ла Лиги «1-1».

Именно поэтому каталонцы уже подписали Энтони Гордона и сохраняют оптимизм относительно трансфера Хулиана Альвареса, несмотря на язвительные комментарии со стороны «Атлетико».

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Если смотреть на ситуацию в целом, сейчас для болельщиков «Барселоны» наступили весьма приятные времена. Клуб постепенно обретает долгожданную стабильность, тогда как «Реал» все глубже погружается в кризис. Как отметил спортивный директор Деку, все это похоже на «начало новой эпохи» успехов на «Камп Ноу».

Неудачник: Флорентино Перес

15 мая «Барселона» вписала новую страницу в свою историю, оформив чемпионский титул благодаря победе в «Эль-Класико». Этот результат также гарантировал, что мадридский «Реал» завершит второй сезон подряд без крупных трофеев, что еще сильнее усилило давление на президента клуба Флорентино Переса, который в январе принял катастрофическое решение уволить Хаби Алонсо и назначить неопытного Альваро Арбелоа.

Флорентино Перес globallookpress.com

Всего два года спустя после победного дубля мадридцы фактически развалились как на поле, так и за его пределами. Символом происходящего стало попадание Федерико Вальверде в больницу после одной из нескольких конфликтных ситуаций в раздевалке накануне безвольного поражения от «Барселоны» со счетом 0:2 на «Камп Ноу».

Именно в такой атмосфере напряжения и унижения Перес неожиданно собрал пресс-конференцию 17 мая и начал ее словами: «Добрый день. С сожалением сообщаю вам, что я не собираюсь уходить в отставку».

Эта фраза стала идеальным прологом к последующему выступлению. Перес пришел не столько защищать результаты своей работы, сколько атаковать тех, кого считает своими врагами и виновниками попыток досрочно завершить его эпоху в клубе.

В ходе почти часового эмоционального монолога 79-летний функционер обрушился на прессу за публикацию «фейковых новостей» и предполагаемый заговор против него, отверг любые вопросы о своем физическом состоянии, назвав себя «сверхъестественным существом», а также обвинил в коррупции и «Барселону», и руководство Ла Лиги.

По сути, Перес решил действовать в стиле Дональда Трампа. И, как показывает практика, подобная стратегия редко приносит пользу. Его выступление выглядело крайне нервным и сумбурным, а неожиданное решение объявить новые президентские выборы — всего через год после получения седьмого срока — вполне может обернуться против него самого.

Энрике Рикельме globallookpress.com

Впервые с момента возвращения на пост президента в 2009 году Пересу предстоит реальная борьба за власть. Кандидатура миллиардера в сфере возобновляемой энергетики Энрике Рикельме уже официально утверждена. Поэтому, хотя сам Перес и заявляет, что не намерен уходить, теперь существует вполне реальная вероятность того, что его все-таки заставят это сделать.

Победитель: «Будё-Глимт»

После того как «Будё-Глимт» не просто выбил «Интер» на пути в 1/8 финала Лиги чемпионов, а еще и унизил прошлогоднего финалиста турнира на «Сан-Сиро», главный тренер норвежцев Хьетиль Кнутсен с трудом подбирал слова: «Команда из маленького северного городка... Вы можете в это поверить?!»

«Будё-Глимт» globallookpress.com

В эпоху, когда футболом все больше правят деньги, а элитный статус фактически закреплен за ограниченным кругом клубов, мы привыкли видеть одни и те же команды в решающих стадиях Лиги чемпионов. Однако дебютант турнира «Будё-Глимт» напомнил всем, что мечты по-прежнему могут становиться реальностью, а грамотно управляемый клуб способен бросить вызов футбольным гигантам.

Важно и то, что успех норвежцев нельзя назвать случайностью. На пути к плей-офф они обыграли «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на своем знаменитом искусственном газоне, а затем сумели отыграться и победить «Атлетико» Диего Симеоне на «Метрополитано».

После сенсационного триумфа на «Сан-Сиро» лучший игрок матча Енс Петтер Хёуге признался, что гордится возможностью быть частью «великого проекта». И это действительно не просто красивые слова.

«Будё-Глимт» вышел в высший дивизион Норвегии лишь в 2018 году, а теперь его почитают по всей Европе как образец для подражания.

«Это был долгий путь, чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас», — говорил Кнутсен.

«Будё-Глимт» globallookpress.com

И что прекрасно — норвежцы не собираются останавливаться на достигнутом. Клуб уже начал строительство нового стадиона, который должен помочь «Будё-Глимт» продолжить свои вдохновляющие подвиги против футбольных грандов.

«В футболе всегда есть возможности, — отметил Кнутсен. — Даже если ты представляешь маленький город».

Неудачник: «Вольфсбург»

Несмотря на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21, Оливер Гласнер покинул «Вольфсбург» из-за фактически разрушенных отношений со спортивным директором Йоргом Шмадтке и рядом влиятельных игроков команды. Тогда капитан Жозуа Гилавоги даже открыто заявил: «Я рад, что он ушел».

«Вольфсбург» globallookpress.com

К несчастью для «Вольфсбурга», после ухода Гласнера клуб так и не смог вернуться на прежний уровень. А в понедельник эта деградация достигла своего апогея — команда вылетела из Бундеслиги после 29 подряд сезонов в элитном дивизионе Германии.

По словам члена правления Диего Бенальо, после решающего поражения от «Падерборна» в стыковых матчах в раздевалке не обошлось без слез. По информации других источников, дело дошло даже до вспышек агрессии — защитник Жанюэль Белосян якобы сорвал злость на двери раздевалки.

Как признался главный тренер Дитер Хеккинг в интервью Sat.1: «Когда вылетаешь из Бундеслиги, это больно».

Ожидается, что сам Хеккинг вместе с рядом высокооплачиваемых футболистов, включая Кристиана Эриксена, покинет клуб уже этим летом. Однако главная тревога болельщиков связана с другим. Существует риск, что после вылета немецкий автогигант Volkswagen прекратит свое многолетнее сотрудничество с клубом.

Если это действительно произойдет, возвращение «Вольфсбурга» в Бундеслигу может затянуться на долгие годы. А о возвращении в Лигу чемпионов в таком случае пока и вовсе придется только мечтать.

Победитель: Кристиан Киву

После того как «Интер» оформил чемпионский титул Серии А, Кристиан Киву сразу же скрылся в подтрибунном помещении. И дело было не только в том, что он хотел оставить весь свет софитов своим игрокам.

«Я пошел выкурить сигарету, — признался бывший защитник "нерадзурри" в интервью DAZN Italia. — У меня есть свои слабости, извините!»

Кристиан Киву globallookpress.com

На самом деле извиняться Киву было совершенно не за что. Скорее наоборот — извинения должны были принести ему те, кто поспешил поставить крест на его перспективах после трех стартовых матчей во главе «Интера», в которых команда набрала всего три очка.

Самого румына больше расстраивали «насмешки и пренебрежительное отношение к этой группе игроков». Однако немало экспертов действительно сомневались, что 45-летний специалист без серьезного тренерского опыта способен достойно заменить Симоне Индзаги, покинувшего клуб после разгромного поражения в финале Лиги чемпионов прошлого сезона.

Тем не менее Киву сумел вдохнуть новую жизнь в команду, которая после унизительного поражения от «ПСЖ» со счетом 0:5 в Мюнхене казалась морально уничтоженной. И хотя после позорного вылета от «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов у некоторых остались вопросы к тренерским качествам Киву, президент клуба Джузеппе Маротта уже заявил, что надеется видеть Киву у руля команды «ещё долгие годы».

И его легко понять.

Киву не только привел «Интер» к чемпионскому титулу, но и выиграл Кубок Италии, став первым тренером клуба со времен Жозе Моуринью, которому удалось оформить такой дубль за один сезон.

Неудачник: Эрик тен Хаг

В январе Эрик тен Хаг назвал свое возвращение в «Твенте» на должность технического директора «замечательным» и «особенным» событием. «Я болею за клуб со времен стадиона "Хет Дикман", еще с самого детства, — говорил голландец. — Здесь началась моя футбольная и тренерская карьера».

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Однако вряд ли тен Хаг мог представить, что окажется в Энсхеде на данном этапе своей карьеры. И уж точно не после того, как в мае прошлого года сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера».

Конечно, он понимал, что заменить человека, который привел команду к историческому «золотому дублю» без единого поражения, будет невероятно сложно. Особенно учитывая, что вслед за Алонсо «Бай-Арену» покинули многие лидеры команды, включая Флориана Вирца и Джереми Фримпонга.

Тем не менее бывший наставник «Манчестер Юнайтед» был абсолютно уверен, что сможет восстановить свою репутацию после болезненного увольнения с «Олд Траффорд».

«Это очень интересный вызов — построить что-то новое в период перемен и развить амбициозную команду», — говорил тен Хаг.

Но реальность оказалась куда более суровой.

Голландец был отправлен в отставку уже после двух матчей Бундеслиги — поражения и ничьей. Таким образом, его пребывание в должности стало самым коротким в истории высшего дивизиона Германии.

Тен Хаг, что неудивительно, пришел в ярость от такого решения, назвав его «беспрецедентным» (чем оно и было) и заявив, что заслуживал того «времени и доверия», которые были ему необходимы для достижения «успеха и трофеев». Однако управляющий директор клуба Симон Рольфес утверждал, что у руководства просто не осталось другого выбора.

Симон Рольфес, Эрик тен Хаг и Фернандо Карро globallookpress.com

По сообщениям немецких СМИ, всего за три месяца работы тен Хаг успел испортить отношения практически со всеми ключевыми фигурами внутри клуба. Именно поэтому в Леверкузене решили действовать немедленно, не дожидаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Победитель: Унаи Эмери

Год назад в «Астон Вилле» царило совсем другое настроение. Непопадание в Лигу чемпионов стало, как выразился Эзри Конса, «болезненным ударом для игроков».

Однако проблема была не только спортивной. С финансовой точки зрения неудача также серьезно осложнила положение клуба, который и без того испытывал трудности из-за ограничений, связанных с правилами АПЛ по прибыли и устойчивому развитию (PSR).

Унаи Эмери globallookpress.com

Не слишком впечатляющая летняя трансферная кампания только усилила тревогу вокруг «Вилла Парк». А после того как команда не смогла выиграть ни одного из первых пяти матчей сезона, болельщики всерьез заговорили о борьбе за выживание.

На тот момент идея о том, что «Астон Вилла» финиширует четвертой и выиграет первый европейский трофей за три десятилетия, показалась бы абсурдной. Но бывший генеральный директор клуба Пол Фолкнер оказался прав, назвав Унаи Эмери «гением».

Испанский тренер возглавил впечатляющее возрождение команды. Сначала «Астон Вилла» обеспечила себе возвращение в Лигу чемпионов благодаря яркой победе над «Ливерпулем», а затем выдала выступление чемпионского уровня в финале Лиги Европы.

Он невероятный тренер. Команда испытывала серьезные трудности при его предшественнике Стивене Джеррарде, а Эмери полностью ее преобразил. Да, состав немного усилили, но многие футболисты играли здесь задолго до его прихода. Посмотрите, как ему удалось объединить этот коллектив и добиться стабильных результатов. Это действительно выдающаяся работа. Пол Фолкнер бывший генеральный директор «Астон Виллы»

В итоге человек, которого когда-то безжалостно высмеивали в «Арсенале», теперь стал живой легендой «Астон Виллы».

Победитель: Пьер Саж

На прошлой неделе Пьер Саж признался, что получил предложения от нескольких клубов — и это неудивительно. То, чего 47-летний специалист добился с «Лансом», действительно заслуживает восхищения.

Пьер Саж globallookpress.com

Перед стартом сезона мало кто понимал, чего ждать от команды, которая годом ранее заняла восьмое место в чемпионате Франции. Ситуацию осложнял и уход сразу нескольких ключевых игроков — Нила Эль-Айнауи, Энди Диуфа и Факундо Медины.

Поэтому главной задачей Сажа считалось сохранение места в Лиге 1.

Однако очень быстро стало ясно, что в «Лансе» происходит нечто особенное. Тренеру удалось органично встроить в команду многочисленных новичков, включая Флорьяна Товена и Одсонна Эдуара, а также раскрыть лучшие качества таких футболистов, как Маланг Сарр.

Вопреки всем прогнозам «Ланс» навязал полноценную борьбу за чемпионство самому «ПСЖ» и, возможно, даже сумел бы финишировать первым, если бы руководство Лиги 1 не приняло позорное решение перенести очный матч лидеров на «Боллар-Делелис» из-за четвертьфинала Лиги чемпионов парижан против «Ливерпуля».

Тем не менее второе место обеспечило «Лансу» путевку в Лигу чемпионов, а победа над «Ниццей» со счетом 3:1 принесла клубу первый в истории Кубок Франции.

«Это кульминация великолепного сезона», — заявил Саж после финала. И есть все основания полагать, что этот успех может вскоре открыть французскому специалисту двери в клуб еще более высокого уровня.

Неудачник: модель мультиклубного владения

В марте появились сообщения о том, что владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group отказались от планов по приобретению других футбольных клубов. Причины такого решения официально не раскрывались, однако трудно избавиться от мысли, что оно хотя бы отчасти связано с тем, насколько неоднозначно сегодня работает модель мультиклубного владения (Multi-Club Ownership, MCO) у многих инвесторов.

«Жирона» globallookpress.com

Так, City Football Group только что стала свидетелем вылета «Жироны» из Ла Лиги — всего через 16 месяцев после того, как команда Мичела выступала в Лиге чемпионов.

Разумеется, понижение в классе создает серьезные неудобства для селекционной службы «Манчестер Сити», которая отправляла в каталонский клуб молодых игроков вроде Витора Рейса и Клаудио Эчеверри для получения игровой практики на взрослом уровне.

Но куда сильнее последствия ощущают болельщики самой «Жироны», которые все чаще задаются вопросом, насколько выгодно клубу оставаться младшим партнером в подобной системе.

Не лучше складывается ситуация и у другого яркого сторонника мультиклубной модели — сэра Джима Рэтклиффа. По последним данным из Франции, совладелец «Манчестер Юнайтед» отчаянно пытается продать «Ниццу». Однако сделать это будет непросто, учитывая крайне токсичную атмосферу вокруг клуба.

Никто из представителей компании INEOS даже не рискнул приехать на заключительный матч сезона, опасаясь реакции болельщиков. Еще в декабре фанаты уже нападали на игроков команды, а после нулевой ничьей с «Мецем», отправившей «Ниццу» в стыковые матчи за право остаться в Лиге 1, ультрас и вовсе выбежали на поле.

Тем временем компания BlueCo столкнулась с протестами сразу в двух странах. В апреле болельщики «Страсбурга» пересекли Ла-Манш, чтобы объединиться с фанатами «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и совместно выступить против руководства Тодда Боули и его партнеров.

Тодд Боули globallookpress.com

Организатор акции Дэвид Кук назвал происходящее «потенциально тектоническим моментом в истории футбола, когда болельщики из разных стран объединяются ради перемен». Остается лишь надеяться, что он окажется прав.

Победитель: атакующее трио «Баварии»

Даже после победного дубля «Баварии» в этом сезоне великолепная линия атаки Венсана Компани — Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе — вероятно, все еще нуждается в триумфе в Лиге чемпионов, чтобы окончательно войти в число величайших атакующих трио в истории футбола.

Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Майкл Олисе и Луис Диас globallookpress.com

Однако европейский кубок — это действительно единственное, чего им не хватает, потому что с точки зрения атакующих качеств у них есть все.

Диас — настоящий сгусток энергии, который почти всегда проявляет себя в больших матчах. Олисе обладает редкой способностью легко обыгрывать соперников один в один. А Кейну по-прежнему трудно найти равных среди центральных нападающих современного футбола.

Поэтому все трое отправятся на чемпионат мира в статусе реальных претендентов на «Золотой мяч», уже успев переписать книгу рекордов Бундеслиги. Вместе Кейн, Диас и Олисе приняли участие в 104 голевых действиях за сезон. Более того, во всех турнирах они забили 109 мячей.

По данным Opta, с сезона-2013/14 лишь одно атакующее трио сумело показать лучший результат за одну кампанию — легендарная связка «Барселоны» в составе Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара в сезоне-2015/16.

И несмотря на совершенно разные характеры, англичанин, колумбиец и француз идеально дополняют друг друга.

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус, пожалуй, выразился лучше всех, сравнив их со швейцарскими часами: «Одна шестеренка идеально взаимодействует со следующей. Каждая деталь работает с предельной точностью, а итогом становится настоящее произведение искусства высочайшего качества».

Неудачник: «Марсель»

«Марсель» уже давно считается одним из самых непредсказуемых и хаотичных клубов мирового футбола. Однако даже по меркам самого клуба этот сезон получился совершенно безумным.

«Марсель» globallookpress.com

Перед стартовым матчем Лиги 1 против «Ренна» многие всерьез обсуждали возможность того, что команда Роберто Де Дзерби сумеет навязать борьбу «ПСЖ» за чемпионский титул. Но уже после поражения со счетом 0:1 на стадионе «Роазон Парк» в раздевалке разразился настоящий скандал.

Адриен Рабьо и Джонатан Роу подрались между собой, а Де Дзерби позже сравнил это с «дракой в баре». В конечном итоге конфликт привел к тому, что клуб расстался с обоими игроками.

После столь неприятного эпизода «Марсель» сумел довольно быстро прийти в себя, однако стабильности команде по-прежнему не хватало. Очередным серьезным ударом стал вылет из Лиги чемпионов после разгрома от «Брюгге». А уже спустя чуть больше недели «провансальцы» были уничтожены «ПСЖ» на «Парк де Пренс» — поражение со счетом 0:5 повергло Де Дзерби, по его собственным словам, в состояние «полного отчаяния».

Через три дня итальянский специалист подал в отставку.

Его преемник Хабиб Бей все же сумел вывести команду в Лигу Европы по итогам последнего тура, однако и он, судя по всему, вскоре покинет клуб на фоне новых сообщений о напряженной атмосфере внутри раздевалки.

Прогнозы и ставки на футбол

Если верить последним слухам, желающих возглавить «Марсель» хоть отбавляй. Но чтобы навести порядок на «Велодроме» и построить команду, достойную футбольного города, нужен особенный человек.

Победитель: Дониелл Мален

Когда зимой «Рома» арендовала Дониелла Малена у «Астон Виллы», главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини назвал голландца «именно тем игроком, который был нужен команде». Однако далеко не все разделяли этот оптимизм.

Джан Пьеро Гасперини и Дониелл Мален globallookpress.com

После перехода из дортмундской «Боруссии» в 2024 году Мален забил всего семь мячей в 35 матчах АПЛ за бирмингемский клуб, поэтому многие сомневались, способен ли он стать серьезным усилением.

Как выяснилось, Гасперини прекрасно понимал, что делает. Сказать, что Мален ярко ворвался в Серию А, — значит сильно преуменьшить масштаб его успеха.

27-летний нападающий провел исторический отрезок сезона. Забив 14 голов всего в 18 матчах чемпионата, он превзошел рекорд Марио Балотелли по количеству мячей среди игроков, пришедших в клуб зимой (12), и завершил гонку бомбардиров Серии А на втором месте, уступив только Лаутаро Мартинесу.

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте назвал Малена «дополнительным оружием» команды. И это определение идеально подходит форварду, который стал одним из главных факторов попадания «джаллоросси» в первую четверку. Благодаря этому «Рома» впервые за семь лет получила путевку в Лигу чемпионов.

Выход в главный еврокубок автоматически активировал обязательство выкупа Малена за 25 миллионов евро. И сейчас эта сумма выглядит не просто выгодной сделкой, а настоящей находкой для римского клуба.

Неудачник: Арне Слот

В футболе все меняется с поразительной скоростью. В конце своего первого сезона в «Ливерпуле» Арне Слот поднимал над головой чемпионский трофей АПЛ. В конце второго — был отправлен в отставку.

Арне Слот globallookpress.com

Безусловно, сам голландец будет считать это решение несправедливым. В конце концов, именно он неожиданно привел команду к чемпионству. Кроме того, Слот наверняка укажет на огромное количество травм в сезоне-2025/26, а также на проблемы с дисциплиной Мохаммеда Салаха, которые явно не помогали работе тренерского штаба.

Однако увольнение Слота в субботу трудно назвать неожиданностью. Более того, многие считают, что это должно было случиться еще раньше.

Тренер так и не сумел оправиться после худшей серии результатов «Ливерпуля» за 71 год. Даже когда команда вновь начала набирать очки, качество игры оставалось крайне низким. Задолго до окончания сезона стало очевидно, что Слот исчерпал свои идеи и не знает, как изменить ситуацию.

Болельщики могли бы смириться с поражениями, если бы они не сопровождались настолько унылой игрой. Оправданий было много, но никаких признаков того, что тренер способен переломить ситуацию, так и не появилось.

В результате Слот, похоже, потерял поддержку не только трибун, но и собственных игроков. И у клуба практически не осталось другого выхода, кроме как расстаться с человеком, который привел «Ливерпуль» ко второму чемпионскому титулу в эпоху АПЛ.

Футбол порой бывает невероятно жесток.

Победитель: Оливер Гласнер

Болельщики «Кристал Пэлас» всерьез опасались, что сезон пойдет под откос, когда Оливер Гласнер объявил о намерении уйти сразу после того, как стало известно о продаже капитана Марка Гехи в «Манчестер Сити» в январе.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Сам австрийский специалист утверждал, что принял решение об уходе еще несколькими месяцами ранее. Тем не менее момент для такого заявления выглядел крайне показательным и породил слухи о том, что тренер может покинуть клуб еще до закрытия зимнего трансферного окна. Тем более, что в тот период «Манчестер Юнайтед» продолжал поиски нового наставника.

Однако Гласнер остался до конца контракта и завершил свою работу в клубе максимально красиво. Спустя всего год после сенсационной победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии он привел «Кристал Пэлас» к триумфу в Лиге конференций.

Что будет дальше — пока неизвестно.

У «Пэлас» до сих пор нет полноценного преемника для австрийца, а варианты продолжения карьеры самого Гласнера пока выглядят более ограниченными, чем ожидалось. Тем не менее будет огромным сюрпризом, если топ-клуб не пригласит его в ближайшее время.

То, чего он добился с командой, которая никогда ранее не выигрывала крупных трофеев, действительно заслуживает восхищения и наверняка станет источником вдохновения для многих небольших клубов по всей Европе.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Бывший нападающий «орлов» Клинтон Моррисон в эфире BBC Radio 5 Live сформулировал это лучше всего:

«Если "Пэлас" смог, значит, каждая команда должна верить, что и она может», — восторгался бывший нападающий «орлов» Клинтон Моррисон в эфире BBC Radio 5 Live. — «Я не думал, что увижу это при своей жизни, и не думал, что он окажет такое влияние на "Кристал Пэлас". Но всегда нужно верить, потому что ради таких моментов мы живем».

Неудачник: «Манчестер Сити»

19 мая 2026 года болельщики «Манчестер Сити» пережили, пожалуй, самый мрачный день за последнее десятилетие.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Пока фанаты пытались осознать сообщения надежных источников о том, что Пеп Гвардиола решил покинуть клуб по окончании сезона, им пришлось наблюдать, как мечта тренера завершить свою эпоху седьмым титулом чемпиона Англии окончательно рассыпается после неудачи в матче с «Борнмутом».

Конечно, решение Гвардиолы уйти уже этим летом, а не по истечении контракта через год, не стало полной неожиданностью. Слухи о том, что каталонец готов завершить свой цикл вне зависимости от результатов концовки сезона, ходили уже давно.

И все же два национальных кубка выглядели вполне достойным завершением одной из самых успешных тренерских эпох в истории английского футбола. Более того, они давали основания полагать, что нынешний состав способен продолжить доминирование, заложенное Гвардиолой на «Этихаде».

Но проблема для «Сити» заключается не только в уходе главного тренера.

Команду также покидает многолетний капитан и лидер Бернарду Силва. Его отсутствие будет ощущаться как на поле, так и за его пределами. Особенно если вслед за ним решит уйти Родри. А кто может гарантировать, что Эрлинг Холанн не захочет однажды перейти в клуб, который сегодня считается еще более привлекательным спортивным проектом?

Для «Манчестер Сити» наступили тревожные, полные неопределенности времена.

«Горожане» довольно безропотно уступили в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу», который сам проводил далеко не лучший сезон. При всех финансовых возможностях клуба именно Гвардиола всегда оставался его главным активом — тренером-гением, с которым мечтали работать лучшие футболисты мира.

Бернарду Силва и Эрлинг Холанн globallookpress.com

Энцо Мареска, которого рассматривают как наследника каталонца, пока не обладает ни сопоставимой харизмой, ни аналогичным послужным списком. Если еще месяц назад футбольная Англия обсуждала напряжение в северном Лондоне, то теперь тревожные настроения все сильнее ощущаются в голубой части Манчестера.

Победитель: «Тун»

Спустя десять лет после чудесного чемпионства «Лестера» мы стали свидетелями новой футбольной сказки — на этот раз в Швейцарии. Семь лет назад «Тун» находился на грани серьезных финансовых проблем, а по итогам сезона-2019/20 вылетел во второй дивизион страны.

«Тун» globallookpress.com

Клуб из небольшого города с населением около 45 тысяч человек вернулся в элиту только прошлым летом, а перед стартом нынешнего сезона его главной целью было выживание. Однако благодаря выдающейся работе бывшего нападающего сборной Швейцарии Мауро Лустринелли команда совершила невозможное.

«Тун» впервые за 128 лет своей истории стал чемпионом страны. Это был настолько удивительный и трогательный успех, что его праздновали даже соперники клуба.

«Вот почему мы любим футбол, — сказал в интервью BBC Sport полузащитник "Янг Бойз" Кристиан Фасснахт после того, как его бывшая команда официально оформила чемпионство. — У футбола свои законы, и такие истории облетят весь мир. Весь швейцарский футбол рад за "Тун"».

Победитель: «ПСЖ»

После того как Луис Энрике привел «ПСЖ» ко второй подряд победе в Лиге чемпионов, главный вопрос звучал предельно просто: захочет ли он остаться ещена один сезон? Похоже, ответ — однозначное «да».

«ПСЖ» globallookpress.com

Едва подняв трофей над головой, испанец уже говорил об усилении состава в летнее трансферное окно.

Безусловно, для любой успешной команды крайне важно сохранять высокую конкуренцию внутри коллектива. Но совершенно очевидно, что именно Луис Энрике остается главным фактором, позволяющим «ПСЖ» мечтать о третьей подряд победе в Лиге чемпионов — достижении, которое после мадридского «Реала» пока никому не покорялось.

Поэтому болельщиков клуба наверняка особенно порадовали слова президента Нассера Аль-Хелаифи, который в интервью TNT Sports заявил, что «абсолютно уверен» в продолжении сотрудничества с испанским специалистом.

«Все строится вокруг проекта, — сказал катарский функционер. — И Луис Энрике — лучший лидер для этого проекта. Он лучший тренер в мире».

С этим утверждением сегодня готовы спорить немногие. Именно поэтому у «ПСЖ» действительно есть все шансы сохранить европейскую корону и в следующем сезоне.

Команда уже располагает третьим самым молодым составом среди всех победителей Лиги чемпионов в истории турнира. Кроме того, в академии подрастает новое поколение талантливых футболистов. Если же Луис Энрике получит летом тех игроков, которых хочет видеть в команде, то «ПСЖ» вполне способен вновь стать практически неудержимой силой в европейском футболе.