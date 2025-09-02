ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Голову с плеч. Почему «Байер» уволил тен Хага после 62 дней работы?

    Не вошёл, а вляпался в историю немецкого клубного футбола

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Байер Футбол Германии Бундеслига Кубок Германии Хоффенхайм 1899 Боруссия М Боруссия Д Вердер Сандерленд Трансферы Монако Сборная Марокко Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Эрик тен ХагГолову с плеч. Почему «Байер» уволил тен Хага после 62 дней работы? Константин ЗыряновДорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»?
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 07:20
    • Медина может покинуть «Спартак»
  • 00:48
    • Николас Джексон пополнил состав «Баварии» на правах аренды
  • 23:56
    • «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Исаком
  • 23:15
    • Рабьо стал игроком «Милана»
  • 00:06
    • «Астон Вилла» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг
    1 сентября «Байер» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. Отставка нидерландского специалиста стала самой быстрой в истории Бундеслиги — под руководством 55-летнего тренера «фармацевты» отыграли всего два матча. Разберёмся, что произошло в Леверкузене и почему в клубе решились на такие скоропалительные меры.

    В «Байере» считали до трёх

    Футбольная осень в Германии началась с сенсационной новости. Главный тренер леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг был отправлен в отставку. Руководству «фармацевтов» хватило всего трёх официальных матчей для того, чтобы принять решение о расставании с нидерландским специалистом.

    «Байер» начал сезон с победы в первом раунде Кубка Германии над командой из четвёртого по силе футбольного дивизиона страны — «Зонненхоф Гроссаспах». Итоговый счёт оказался уверенным — 4:0, но до 74-й минуты преимущество леверкузенцев было минимальным. Далее наступило время чемпионата.

  • Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Германии по футболу 2025/2026
  • 16/08/2025

    • В первом туре «Байер», играя дома и забив первым, уступил «Хоффенхайму» (1:2), который в прошлом сезоне чуть не вылетел из Бундеслиги. А в матче второго тура с «Вердером» подопечные тен Хага умудрились за заключительные 15 минут, играя против десятерых соперников, упустить преимущество с 3:1 и завершили встречу вничью.

    По данным немецких СМИ, на следующий день после игры в Бремене боссы «Байера» приняли решение расстаться с тен Хагом, несмотря на то, что он имел на руках контракт до конца сезона-2026/27, желал остаться и просил время для дальнейшей работы с командой. Однако просьбу тренера не услышали: пробыв на посту наставника всего 62 дня, голландец был отправлен в отставку. Тренерские обязанности временно возложили на ассистента тренера Андриса Ульдеринка.

  • Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел этого шага. Но в последние несколько недель стало очевидно, что с таким штабом невозможно эффективно построить новую и успешную команду. Мы твёрдо верим в качество этой команды и теперь сделаем всё возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии с новым штабом.
  • спортивный директор «Байера» Симон Рольфес

  • Расставание на столь раннем этапе сезона болезненно, но мы считаем, что оно было необходимо. Мы по-прежнему намерены достичь наших целей на сезон, а для этого необходимы оптимальные условия на всех уровнях.
  • генеральный директор «Байера» Фернандо Карро

    • Таким образом, увольнение Эрика тен Хага из «Байера» после 2-го тура Бундеслиги стало самым быстрым в истории турнира. Сам специалист назвал такой ход клуба беспрецедентным.

  • Создание новой сплоченной команды — это тщательный процесс. К сожалению, руководство не пожелало предоставить мне необходимое время и доверие, и это вызывает глубокое огорчение. Я чувствую, что эти отношения никогда не были основаны на взаимном доверии.
  • Эрик тен Хаг

    • Эрик тен Хаг
    globallookpress.com

    Конечно, результаты этих матчей не приемлемы для команды, нацеленной на борьбу за чемпионство. Но только ли они привели к столь радикальному шагу со стороны руководителей «Байера»?

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Тен Хаг: давление на клуб и проваленный тимбиллдинг

    Прежде всего, стоит напомнить, что тен Хаг в шорт-листе «Байера» весной шёл не первым, а втором номером. Фаворитом леверкузенского клуба после ухода Хаби Алонсо в «Реал Мадрид», был наставник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас. Немцы даже достигли договоренности с 38-летним специалистом, но клуб из Серии A отказался отпускать главного тренера, чей контракт рассчитан на срок до лета 2028 года.

    И только после получения отказа «фармацевты» переключились на вариант с голландцем. Ему уже во время предсезонной подготовки удалось настроить против себя руководство леверкузенского клуба. Тен Хаг публично высказался против продажи опорного полузащитника Гранита Джаки английскому «Сандерленду».

  • Клуб уже отпустил троих трёх важных игроков [полузащитника Флориана Вирца, защитников Джереми Фримпонга и Джонатана Та]. Мы больше никого не отпустим — это невозможно. Это нанесёт ущерб структуре и культуре команды.
  • Эрик тен Хаг

    • Тем не менее, швейцарский опорник все же сменил клубную прописку, что не могло случиться без согласия руководителей «Байера». Более того, затем команду покинуло еще двое футболистов: вратарь Лукаш Градецкий и вингер Амин Адли.

  • Трансферный дайджест. 26 августа — 1 сентября
  • Покинет ли Сафонов ПСЖ, куда перейдет Гюндоган и продаст ли «Зенит» Жерсона.
  • Вчера

    • С учетом того, что «Аталанта» выкупила арендованного защитника Одилона Коссуну, общая выручка «Байера» за это лето составила 226 млн евро — один из лучших результатов в Европе. Но обратной стороной этого коммерческого успеха является необходимость построения по сути новой команды: для восполнения кадровых потерь в клуб пришло 13 новичков.

    Тен Хаг, в свою очередь, проявлял не терпеливость и публично заявлял, что «Байеру» нужно купить ещё нападающих.

  • Нам нужно оружие. Да, у нас есть оружие в лице Виктора Бонифация и Патрика Шика, но нам нужно оружие, которое может им помочь. У нас есть еще Малик Тилльман. Но нам нужно больше.
  • Эрик тен Хаг

    • Спортивному директору Рольфесу пришлось оправдываться, говоря, что клуб пытается что-то сделать и продолжает понемногу формировать команду. В итоге Виктора Бонифация отдали в аренду, а атаку усилии вингером сборной Марокко и «Монако» Элиссом Бен-Сегиром. Однако этот трансфер за 32 млн евро был оформлен 31 августа.

  • В тени английских миллиардов: где топ-лиги Европы находят своих звезд
  • В эпоху доминирования АПЛ остальным приходится быть изобретательнее
  • Вчера

    • Отдельного внимания заслуживает в целом весь тренерский штаб, который возглавил тен Хаг. Его помощниками стали специалисты, обладающие опытом самостоятельной работы в Нидерландах — Андрис Ульдеринк и Рогир Мейер. Однако «Байер» стал первым местом их совместной работы, и она за эти 2 месяца не производила впечатление гармонии и единого целого.

    Это все отразилось и на команде, у которой в играх была серьёзная нехватка сплочённости. Данную проблему после ничьей с «Вердером» обозначил капитан «Байера» Роберт Андрих. Полузащитник с резкой критикой обрушился на одноклубников, обвинив их в эгоизме. По его мнению, каждый играл сам за себя, бегал по полю сам по себе. Наиболее ярко это проявилось при счёте 2:1 в споре, которые устроили несколько «фармацевтов» по поводу того, кто должен бить назначенный пенальти.

    Симон Рольфес
    globallookpress.com

    Позднее Рольфес рассказал журналистам, что при тен Хаге игроки (и те, кто только пришёл, и те, кто продолжал выступление за «Байер») не знали, какова их роль на поле. По-видимому, тренер не мог донести ее до них.

  • У нас просто было ощущение, что всё идёт не так. Прежде, чем мы прибудем в неправильном направлении, мы решили принять решение сейчас — во время перерыва на матчи сборных, на раннем этапе.
  • Симон Рольфес

    • Кто теперь может возглавить «Байер»?

    Этим решением вице-чемпионы Германии признали, что допустили ошибку, назначив в мае нидерландского тренера. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Клуб избавился от, как в нём посчитали, деструктивного элемента и уже готов к поиску замены.

    Теперь в Леверкузене будут тщательнее изучать потенциал к соблюдению требований, которые тен Хаг не выполнил. С учетом большого количества новичков и строительства новой команды, речь идёт, прежде всего, про ясное и понятное изложения того, в какой футбол должна играть команда и каким образом будет обеспечена ее стабильность.

    По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, в шорт-лист «Байера» на данный момент входят три тренера.

    Хави
    globallookpress.com

    Возможные преемники тег Хана в «Байере»:
    • 45-летний Хави — ранее возглавлял катарский «Аль-Садд» и «Барселону», без работы с мая 2024 г.;
    • 48-летний Марко Розе — ранее возглавлял «Ред Булл Зальцбург», две «Боруссии» (из Мёнхенгладбаха и Дортмунда), а также «РБ Лейпциг», без работы с марта 2025 г.;
    • 42-летний Эдин Терзич — ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», без работы с мая 2024 г.

    На то, чтобы выбрать кандидата и договориться с ним, у «Байера» остается чуть больше недели — уже на 12 сентября запланирован матч 3-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры