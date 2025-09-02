Голову с плеч. Почему «Байер» уволил тен Хага после 62 дней работы?

1 сентября «Байер» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. Отставка нидерландского специалиста стала самой быстрой в истории Бундеслиги — под руководством 55-летнего тренера «фармацевты» отыграли всего два матча. Разберёмся, что произошло в Леверкузене и почему в клубе решились на такие скоропалительные меры.

В «Байере» считали до трёх

Футбольная осень в Германии началась с сенсационной новости. Главный тренер леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг был отправлен в отставку. Руководству «фармацевтов» хватило всего трёх официальных матчей для того, чтобы принять решение о расставании с нидерландским специалистом.

«Байер» начал сезон с победы в первом раунде Кубка Германии над командой из четвёртого по силе футбольного дивизиона страны — «Зонненхоф Гроссаспах». Итоговый счёт оказался уверенным — 4:0, но до 74-й минуты преимущество леверкузенцев было минимальным. Далее наступило время чемпионата.

В первом туре «Байер», играя дома и забив первым, уступил «Хоффенхайму» (1:2), который в прошлом сезоне чуть не вылетел из Бундеслиги. А в матче второго тура с «Вердером» подопечные тен Хага умудрились за заключительные 15 минут, играя против десятерых соперников, упустить преимущество с 3:1 и завершили встречу вничью.

По данным немецких СМИ, на следующий день после игры в Бремене боссы «Байера» приняли решение расстаться с тен Хагом, несмотря на то, что он имел на руках контракт до конца сезона-2026/27, желал остаться и просил время для дальнейшей работы с командой. Однако просьбу тренера не услышали: пробыв на посту наставника всего 62 дня, голландец был отправлен в отставку. Тренерские обязанности временно возложили на ассистента тренера Андриса Ульдеринка.

Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел этого шага. Но в последние несколько недель стало очевидно, что с таким штабом невозможно эффективно построить новую и успешную команду. Мы твёрдо верим в качество этой команды и теперь сделаем всё возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии с новым штабом. спортивный директор «Байера» Симон Рольфес

Расставание на столь раннем этапе сезона болезненно, но мы считаем, что оно было необходимо. Мы по-прежнему намерены достичь наших целей на сезон, а для этого необходимы оптимальные условия на всех уровнях. генеральный директор «Байера» Фернандо Карро

Таким образом, увольнение Эрика тен Хага из «Байера» после 2-го тура Бундеслиги стало самым быстрым в истории турнира. Сам специалист назвал такой ход клуба беспрецедентным.

Создание новой сплоченной команды — это тщательный процесс. К сожалению, руководство не пожелало предоставить мне необходимое время и доверие, и это вызывает глубокое огорчение. Я чувствую, что эти отношения никогда не были основаны на взаимном доверии. Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Конечно, результаты этих матчей не приемлемы для команды, нацеленной на борьбу за чемпионство. Но только ли они привели к столь радикальному шагу со стороны руководителей «Байера»?

Тен Хаг: давление на клуб и проваленный тимбиллдинг

Прежде всего, стоит напомнить, что тен Хаг в шорт-листе «Байера» весной шёл не первым, а втором номером. Фаворитом леверкузенского клуба после ухода Хаби Алонсо в «Реал Мадрид», был наставник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас. Немцы даже достигли договоренности с 38-летним специалистом, но клуб из Серии A отказался отпускать главного тренера, чей контракт рассчитан на срок до лета 2028 года.

И только после получения отказа «фармацевты» переключились на вариант с голландцем. Ему уже во время предсезонной подготовки удалось настроить против себя руководство леверкузенского клуба. Тен Хаг публично высказался против продажи опорного полузащитника Гранита Джаки английскому «Сандерленду».

Клуб уже отпустил троих трёх важных игроков [полузащитника Флориана Вирца, защитников Джереми Фримпонга и Джонатана Та]. Мы больше никого не отпустим — это невозможно. Это нанесёт ущерб структуре и культуре команды. Эрик тен Хаг

Тем не менее, швейцарский опорник все же сменил клубную прописку, что не могло случиться без согласия руководителей «Байера». Более того, затем команду покинуло еще двое футболистов: вратарь Лукаш Градецкий и вингер Амин Адли.

С учетом того, что «Аталанта» выкупила арендованного защитника Одилона Коссуну, общая выручка «Байера» за это лето составила 226 млн евро — один из лучших результатов в Европе. Но обратной стороной этого коммерческого успеха является необходимость построения по сути новой команды: для восполнения кадровых потерь в клуб пришло 13 новичков.

Тен Хаг, в свою очередь, проявлял не терпеливость и публично заявлял, что «Байеру» нужно купить ещё нападающих.

Нам нужно оружие. Да, у нас есть оружие в лице Виктора Бонифация и Патрика Шика, но нам нужно оружие, которое может им помочь. У нас есть еще Малик Тилльман. Но нам нужно больше. Эрик тен Хаг

Спортивному директору Рольфесу пришлось оправдываться, говоря, что клуб пытается что-то сделать и продолжает понемногу формировать команду. В итоге Виктора Бонифация отдали в аренду, а атаку усилии вингером сборной Марокко и «Монако» Элиссом Бен-Сегиром. Однако этот трансфер за 32 млн евро был оформлен 31 августа.

Отдельного внимания заслуживает в целом весь тренерский штаб, который возглавил тен Хаг. Его помощниками стали специалисты, обладающие опытом самостоятельной работы в Нидерландах — Андрис Ульдеринк и Рогир Мейер. Однако «Байер» стал первым местом их совместной работы, и она за эти 2 месяца не производила впечатление гармонии и единого целого.

Это все отразилось и на команде, у которой в играх была серьёзная нехватка сплочённости. Данную проблему после ничьей с «Вердером» обозначил капитан «Байера» Роберт Андрих. Полузащитник с резкой критикой обрушился на одноклубников, обвинив их в эгоизме. По его мнению, каждый играл сам за себя, бегал по полю сам по себе. Наиболее ярко это проявилось при счёте 2:1 в споре, которые устроили несколько «фармацевтов» по поводу того, кто должен бить назначенный пенальти.

Симон Рольфес globallookpress.com

Позднее Рольфес рассказал журналистам, что при тен Хаге игроки (и те, кто только пришёл, и те, кто продолжал выступление за «Байер») не знали, какова их роль на поле. По-видимому, тренер не мог донести ее до них.

У нас просто было ощущение, что всё идёт не так. Прежде, чем мы прибудем в неправильном направлении, мы решили принять решение сейчас — во время перерыва на матчи сборных, на раннем этапе. Симон Рольфес

Кто теперь может возглавить «Байер»?

Этим решением вице-чемпионы Германии признали, что допустили ошибку, назначив в мае нидерландского тренера. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Клуб избавился от, как в нём посчитали, деструктивного элемента и уже готов к поиску замены.

Теперь в Леверкузене будут тщательнее изучать потенциал к соблюдению требований, которые тен Хаг не выполнил. С учетом большого количества новичков и строительства новой команды, речь идёт, прежде всего, про ясное и понятное изложения того, в какой футбол должна играть команда и каким образом будет обеспечена ее стабильность.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, в шорт-лист «Байера» на данный момент входят три тренера.

Хави globallookpress.com

Возможные преемники тег Хана в «Байере»: 45-летний Хави — ранее возглавлял катарский «Аль-Садд» и «Барселону», без работы с мая 2024 г.;

48-летний Марко Розе — ранее возглавлял «Ред Булл Зальцбург», две «Боруссии» (из Мёнхенгладбаха и Дортмунда), а также «РБ Лейпциг», без работы с марта 2025 г.;

42-летний Эдин Терзич — ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», без работы с мая 2024 г.

На то, чтобы выбрать кандидата и договориться с ним, у «Байера» остается чуть больше недели — уже на 12 сентября запланирован матч 3-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».