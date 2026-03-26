Мохамед Салах уходит из «Ливерпуля». 255 голов. Девять лет. Два чемпионства. Лига чемпионов. Три титула лучшего игрока АПЛ. Первый североафриканский игрок, ставший глобальной суперзвездой. Мальчик из деревни Нагриг, который четыре часа в день ехал на тренировку — и стал одним из лучших в истории английского футбола. Это — его история. Вся.

Деревня

Нагриг — деревня в губернаторстве Эль-Гарбия, дельта Нила, Египет. Население — несколько тысяч. Мохамед Салах родился здесь 15 июня 1992 года. Родители — учителя. Детство — скромное. Кумиры — бразилец Роналду, Зидан, Тотти.

В 14 лет его заметил скаут «Аль-Мокавлуна» — каирского клуба. Скаут приехал смотреть другого мальчика. Но отвлёкся на худощавого подростка, который бегал быстрее всех.

Так начинается одна из величайших карьер в истории футбола — со случайности.

Салах поступил в академию «Аль-Мокавлуна». Проблема: от Нагрига до Каира — три-четыре часа в одну сторону — каждый день. Он ездил на тренировки и пропускал школу. Когда ему было 15, тренер первой команды Мохамед Радван перевёл его в основу — но мышцы подростка не были полностью сформированы, и ему прописали специальную диету и программу подготовки.

Из Нагрига — в Каир. Из Каира — в Базель. Из Базеля — в Лондон, в «Челси». А там — полный провал: 19 матчей, 2 гола, аренда во «Фиорентину», потом в «Рому». В Италии — ренессанс: 34 гола за два сезона в Серии А.

И потом — «Ливерпуль».

Первый сезон: 44 гола

Летом 2017 года «Ливерпуль» купил Салаха у «Ромы» за £36,9 млн. В то же трансферное окно «Челси» потратил больше на Мораату, «Манчестер Юнайтед» — на Лукаку, «Арсенал» — на Ляказетта. Все трое стоили дороже, и ни один из них не стал тем, кем стал Салах.

Первый сезон — 44 гола в 52 матчах . 32 — в АПЛ (рекорд для 38-матчевого сезона, который держался годы). Некоторые из этих голов — из категории «невозможно»: навес через Эдерсона с 36 метров в матче с «Сити» (4:3), соло-проход через двух защитников «Эвертона», ещё лучший проход через «Тоттенхэм» — с финтами, разворотами и ударом с острого угла.

Результативное действие — каждые 69,5 минуты. За весь сезон, 52 матча.

Цифры, которые останутся

255 голов в 435 матчах за «Ливерпуль». Третий бомбардир в истории клуба — после Иана Раша (346) и Роджера Ханта (285).

52 гола в еврокубках за один английский клуб — рекорд. Больше, чем Анри наколотил за «Арсенал» (42) и Дрогба — за «Челси» (36).

284 результативных действия (голы + ассисты) в АПЛ. Больше — только у Ширера (324), Руни (311) и Лэмпарда (289). Но все трое сделали это минимум в сотне матчах больше.

92 ассиста в АПЛ — столько же, сколько у Стивена Джеррарда. Для игрока, которого обвиняли в «эгоизме», — показательная цифра.

Четыре «Золотые бутсы» АПЛ. Три титула лучшего игрока года по версии PFA — единственный трёхкратный обладатель за 52 года существования награды. Два чемпионства. Лига чемпионов. Клубный чемпионат мира. Кубок Англии. Два Кубка лиги.

20+ голов в семи сезонах подряд — рекорд «Ливерпуля». До нынешнего — восьмого — когда всё пошло не так.

Больше, чем футбол

Есть игроки, которые забивают голы. Есть — которые становятся символами. Салах — из вторых.

Он стал первым североафриканским и первым арабским игроком, достигшим статуса глобальной суперзвезды. До него арабский и африканский футбол знал великих — Дрогба, Это'О, — но никто из них не играл на таком уровне в АПЛ так долго. Как написал Саймон Хьюз в книге «Chasing Salah»:

Салах для Египта — то, что и Месси для Аргентины и Роналду для Португалии. Страна, которая произвела самые успешные клубные команды Африки, до Салаха не произвела суперзвезду такого масштаба. Саймон Хьюз журналист, писатель

В 2019 году Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира . Автором статьи о нём был британский комик и фанат «Ливерпуля» Джон Оливер: «Мо Салах — лучший человек, чем футболист. И он один из лучших футболистов мира».

Салах использовал свою высокую трибуну и свой голос. В редком интервью для Time он сказал: «Болельщики по всему Ближнему Востоку чувствуют, что я — их сын». И добавил: «Нам нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре. Это не вопрос выбора». Для мужчины из сельского Египта, выросшего в консервативной среде, — заявление колоссальной смелости.

После каждого гола — суджуд: мусульманский поклон, лицом к земле, потом — поднятый палец к небу. Для миллионов мусульман по всему миру это стало ритуалом. «Если он забьёт ещё, я стану мусульманином» — скандировали фанаты на Копе. Ливерпульский юмор, но за ним — нечто большее: Салах показал, что можно быть практикующим мусульманином и быть обожаемым в христианском городе на севере Англии. Это не мелочь. Это — культурный сдвиг.

Человек, который читает

Деталь из NYT, которая заслуживает отдельного абзаца. Салах — увлечённый читатель. Он интересуется африканской литературой и философией. Несколько лет назад позвонил египетскому учёному, работавшему на северо-западе Англии, — тот опубликовал статью о связи тела и разума. Учёный не ожидал, что кто-либо за пределами каирских университетов это прочитает. Салах прочитал, нашёл номер и позвонил. Разговор закончился только потому, что учёному нужно было забирать детей из школы.

Салах знаком с метафорой кенийского интеллектуала профессора Патрика Лумумбы: «Хороший танцор должен знать, когда уйти со сцены». NYT предполагает, что именно эта идея стоит за его решением уйти сейчас — пока публика ещё помнит, каким он был.

Сезон, который всё изменил

Сезон 2025/26 — самый тяжёлый для Салаха в «Ливерпуле». После триумфа прошлого года (чемпионство, «Золотая бутса», лучший игрок АПЛ) — спад. Результативность упала. Ускорения, которыми он раз за разом обходил фулбеков, стали реже. В 33 года время — единственный соперник, которого не обыграть.

Но дело не только во времени.

В июле 2025 года партнёр по команде Диого Жота погиб в автокатастрофе. Салах написал в Instagram, что «боится возвращаться в "Ливерпуль"», что «партнёры приходят и уходят, но не так» и что «будет невероятно трудно принять, что Диого не будет рядом, когда мы вернёмся». В первом матче сезона — против «Борнмута» — он стоял перед фанатами и еле сдерживал слёзы, пока трибуна пела имя Жоты.

Это — контекст, который обычно опускают, когда обсуждают «спад формы». Салах не просто стал старше. Он переживал потерю — и играл одновременно.

В ноябре — конфликт с тренером Слотом. Три матча на скамейке. Интервью у бровки после «Лидса»: «Клуб бросил меня под автобус» . Потом — Кубок Африки (Марокко, тот самый скандальный турнир), возвращение, четыре гола и четыре ассиста в девяти матчах перед травмой. Но трещина осталась.

348 дней

NYT отмечает: между двумя объявлениями Салаха — 348 дней. В апреле 2025-го он шёл по красной дорожке «Энфилда», садился в золочёное кресло и говорил: «История продолжится». Во вторник 24 марта 2026-го — сидел дома, перед камерой, на фоне трофейного шкафа. Глубокий вдох. Сглатывание. «К сожалению, этот день настал».

Заявление Мохамеда Салаха

Это не то, что он представлял, когда подписывал двухлетний контракт. Но это — то, что есть.

Вторая статья NYT добавляет важный нюанс: формулировка клуба — «Салах достиг соглашения с "Ливерпулем"» — подразумевает, что инициатива исходила от игрока . Он не хотел, чтобы его «выпроваживали». Он хотел уйти сам.

Представитель Салаха Рами Аббас в ночь объявления написал:

Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это значит, что и никто другой не знает Рами Аббас представитель Мохамеда Салаха

Что дальше?

Его прощальный матч на «Энфилде» — 24 мая, против «Брентфорда». Последние семь туров АПЛ. Борьба за место в Лиге чемпионов. Возможно — Кубок Англии или сама Лига чемпионов, если звёзды сойдутся. Скорее — просто финишная прямая трудного сезона.

NYT пишет: «Какими бы ни были обстоятельства последних недель — наследие Салаха будет резонировать ещё много лет. Есть опасность в предвзятости к недавнему, когда оцениваешь таких игроков. Но нет никакого риска в утверждении: он войдёт в историю как один из величайших — и для клуба, и для лиги».

Мы с этим согласны. Но добавим: Салах — не просто один из величайших игроков «Ливерпуля». Он — одна из тех редких историй, которые выходят за пределы спорта. Мальчик из деревни в дельте Нила, который четыре часа ехал на тренировку, провалился в «Челси», возродился в Италии, стал богом в Ливерпуле — и при этом читал научные статьи, звонил авторам книг, говорил о правах женщин в арабском мире и делал суджуд после каждого гола на глазах у 55 000 человек.

Легенда. И история не закончена. Просто позади самая захватывающая глава.