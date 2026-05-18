Главный тренер АЕКа Марко Николич привел команду из Афин к золотым медалям чемпионата Греции. LiveSport.Ru рассказывает, как сербский специалист провел сезон после ухода из ЦСКА.

Обещал ЦСКА, а поехал помогать АЕКу

ЦСКА бесславно завершает нынешний сезон. Вместо долгожданной борьбы за чемпионский титул «армейцы» невразумительно провели весеннюю часть чемпионата, остались за пределами призовой тройки, а также досрочно сложили с себя полномочия обладателя Кубка России, остановившись на стадии финала Пути регионов.

Более того, москвичи на фоне неудовлетворительных результатов еще до завершения сезона расстались с главным тренером Фабио Челестини и в настоящее время ведут активные поиски нового наставника. И здесь болельщики красно-синих вольно-невольно задумываются, как бы сложился сезон, если клуб прошлым летом сохранил Марко Николича.

Сербский специалист привел ЦСКА к бронзе РПЛ, победе в Кубке России и публично заявил, что в следующем сезоне рассчитывает только на чемпионство. Однако решать эту задачу он стал не в Москве, а в Афинах. И судя по всему, о сделанном выборе не жалеет.

Еще перед утверждением Николича в должности было понятно, что тренер выиграет в деньгах: его годовая зарплата по 2-летнему контракту с АЕКом на 500 тыс. евро больше, чем в ЦСКА. Правда, сам наставник признавался, что вопрос не в деньгах и не в трансферах (хотя СМИ писали о, якобы, его недовольстве трансферной политикой ЦСКА), а причина ухода — личная.

Как бы то ни было, Марко принял приглашение спортивного директора АЕКа Хавьера Рибальты, с которым, между прочим, поддерживает хорошие отношения. Афинскому клубу понадобился главный тренер после расставания с Матиасом Альмейдой, при котором команда в 2023 году выиграла чемпионат и Кубок Греции, но в 2025 году заняла четвертое место, что несовместимо с настроем «двуглавых орлов» решать только самые высокие задачи.

Я обещаю руководству и всем в клубе, что им никогда не будет стыдно за то, как АЕК выглядит на поле под моим руководством. Иногда мы будем играть лучше, иногда хуже, но на поле мы будем сражаться как звери. Это я гарантирую. Любому, кто не сможет соответствовать этому, не будет места в моей команде. Марко Николич главный тренер ФК АЕК

Со временем Николич всё же «подстелил соломку», заявив, что у АЕКа продолжается процесс обновления. И это правда — афиняне почти полностью сменили атакующую линию: вместо завершившего карьеру Эрика Ламелы и Антони Марсьяля, которого за 1 млн евро продали мексиканскому «Монтеррею», на правах свободного агента подписали сербского экс-форварда «Реала» и «Милана» Луку Йовича (ставшего в итоге лучшим бомбардиром команды), а зимой за 4,5 млн евро у «Ференцвароша» купили Барнабаша Варгу.

Кроме того, АЕК усилил и защиту (Филипе Релвас за 3,5 млн евро у «Витории Гимарайнш»), и полузащиту (Рэзван Марин за 1,7 млн евро у «Кальяри» и арендованный у «Бешикташа» Жуан Мариу, который уже играл у Николича в «Локомотиве»). Учитывая эти изменения, Марко посчитал, что команда сможет по-настоящему раскрыть потенциал в следующем сезоне.

В Европе наша цель — дожить до весны. Я был бы доволен выходом в четвертьфинал, а дальше посмотрим. Надо идти шаг за шагом. В чемпионате Греции мы должны занять одно из первых трёх мест. Марко Николич главный тренер ФК АЕК

Еврокубковый поход

Первым для Николича ключевым рубежом на новом месте работы стала квалификация Лиги конференций, которая годом ранее для АЕКа оказалась неприступной. Команда из Афин начала выступление в третьем по значимости европейском клубном турнире со 2-го отборочного раунда, где судьбу противостояния с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы решил один единственный гол, забитый Релвасом в середине первой встречи.

Далее грекам пришлось потрудиться против кипрского «Ариса» с Александром Кокориным в составе. В первом матче подопечные Николича упустили преимущество в 2 мяча (2:2), основное время ответного матча тоже завершилось вничью (1:1), но два мяча, забитые в дополнительное время, позволили пройти дальше АЕКу. На этом фоне противостояние с «Андерлехтом» в раунде плей-офф афинянам далось легче (1:1, 2:0).

Групповой этап начался для АЕКа неудачно: с поражения от «Целе» (1:3). Но дальше подопечные Николича собрались и в оставшихся 5 матчах добыли 13 очков из 15 возможных. Это позволило команде занять в общей таблице третье место и напрямую выйти в 1/8 финала.

Первая еврокубковая весна с 2018 г. подарила «орлам» возможность взять реванш у «Целе», и они ею сполна воспользовались (4:0, 0:2). Но пройти дальше четвертьфинала АЕКу было не суждено. Ему не пути встал испанский «Райо Вальекано», который выиграл первый матч со счетом 0:3. За 50 минут ответной игры греки смогли ликвидировать отставание, но ответить на забитый за полчаса до финального свистка гол испанцев у них не получилось.

Тем не менее, АЕК за этот еврокубковый поход однозначно стоит похвалить, потому что до такой поздней стадии греческий клуб не добирался аж с 1998 г. и четвертьфинала Кубка обладателей кубков.

Путь к чемпионству

Сезон в Греческой Суперлиги стартовал, когда АЕК уже провел пять матчей в квалификации Лиги конференций. Так что команда успела набрать форму и выдала ударное начало (16 очков из 18 возможных). Однако в середине октября случился мини-провал в виде двух подряд поражений от главных соперников за чемпионский титул — ПАОКа и «Олимпиакоса».

Эти матчи вынудили Николича пойти на тактические перестроения. Изначально серб использовал свою любимую расстановку с «ромбом» в центре. Но от нее пришлось отказаться: первые 2-3 матча АЕК отыграл по схеме 4-4-2, а затем перешел на 4-2-3-1, которые сохранились до конца сезона.

Шаги главного тренера сработали: команда выдала 7-матчевую победную серию, ответные игры с октябрьскими обидчиками свела вничью и сумела избежать поражений. Всё это привело к тому, что АЕК завершил первую часть чемпионата (из 26 туров) на первом месте:

1. АЕК — 60 очков;

2. «Олимпиакос» — 58 очков;

3. ПАОК — 57 очков;

4. «Панатинаикос» — 49 очков.

Эти 4 команды в дальнейшем провели между собой 6-туровый плей-офф чемпионов. Здесь подопечным Николича все-таки удалось победить «Олимпиакос» (1:0) и ПАОК (3:0), что позволило АЕКу создать очковый запас и оформить чемпионство досрочно.

С победного пути команду вполне могла сбить скандальная ситуация, которая произошла в середине сезона. Николич принял решение уволить из своего штаба многолетнего помощника Александра Рогича. Такой радикальный шаг со стороны тренера был вызван посещением ассистентом матча баскетбольной Евролиги между «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». Марко возмутился, почему Рогич не сообщил ему о поездке на матч ключевого соперника в другом виде спорта, и несмотря на личные связи, принял волевое решение.

Тем не менее, Николич довел АЕК до золотых медалей, которые стали 14-ми в клубной истории — больше только у «Олимпиакоса» (48) и «Панатинаикоса» (20). 46-летний тренер, в свою очередь, выиграл чемпионат в третьей стране (после Сербии и Венгрии). Напомним, в России ему покорялись только национальный Кубок (дважды).

Я выигрывал титулы в других странах, но это один из самых счастливых моментов в моей карьере. Сохраню сегодняшний день в своем сердце. Этот титул особенный по многим причинам. Вы видели признание публики... Я очень рад. Марко Николич главный тренер ФК АЕК

Единственной серьезной неудачей АЕКа в этом сезоне стал вылет в четвертьфинале Кубка Греции от середняка чемпионата ОФИ, который, впрочем, стал его обладателем. Несмотря на это, Николич своей работой и результатам заслужил любовь болельщиков и скандирование на трибунах своего имени.

Теперь у его штаба и клубного менеджмента будет целых 3 месяца, чтобы подготовиться к новому сезону, который обещает быть не менее сложным, чем нынешний. Помимо защиты титула, АЕКу предстоит выступление в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но даже в случае отрицательного результата греческой команде гарантирован общий этап Лиги Европы. Такой возможности, к сожалению, РПЛ пока что предоставить тренерам и футболистам не может.