Football365 вспоминает культовые тандемы тренеров и клубов, которые заслуживают второго шанса.

Старое снова в моде. И раз уж Жозе Моуринью находится в шаге от возвращения в «Реал», мы решили вспомнить еще несколько тренерских камбэков, которые хотелось бы увидеть.

Самопровозглашенный «Особенный» превратился для Флорентино Переса в последний шанс хоть как-то навести порядок в мадридском клубе. И хотя все это почти наверняка закончится очередным хаосом, остальные смогут просто устроиться поудобнее и наблюдать за спектаклем.

Это натолкнуло нас на мысль: почему бы не вернуть к жизни еще несколько старых футбольных союзов? Вот пять тренерских возвращений, которые мы очень хотели бы увидеть.

Маурисио Почеттино — снова в «Тоттенхэме»

Иногда отношения затухают.

Вы вместе много лет, но однажды замечаешь: то, что раньше казалось милым, теперь раздражает до невозможности. Его привычки бесят, её манера держать вилку выводит из себя. Такое бывает.

Но люди меняются. И «Тоттенхэм» изменился, Маурисио. Правда изменился.

С тех пор как ты ушел, у клуба все было как-то не так. Один бессмысленный роман за другим. Но это ничего не значило, честно.

Да, у вас были проблемы. Но вспомни хорошие времена. Например, ту поездку в Амстердам. Или тот счастливый день на красной половине северного Лондона.

Теперь все иначе. Тебе будут покупать тех игроков, которых ты просишь. Просто тогда они не понимали, насколько хорошо им было с тобой.

Даже Росс и Рэйчел в итоге снова сошлись. Почему бы «Тоттенхэму» и Почеттино не сделать то же самое? Ну давай, Маурисио. Ради старых времен.

Юрген Клопп — снова в «Ливерпуле»

Думаем, 90% фанатов «Ливерпуля» были бы не против. Давайте честно: сейчас на той стороне Мерсисайда не так уж много поводов для веселья.

Футбол с бешеной энергетикой и фирменным напором Клоппа сменился медленным и вязким стилем игры, а Арне Слот по харизме и близко не стоит рядом с Юргеном.

Что касается самого Клоппа — он явно выгорел. Но, возможно, несколько лет с банкой Red Bull в руке и внезапными появлениями на разных мероприятиях по всему миру заставили его снова тосковать по бровке.

Вряд ли, конечно. Но было бы чертовски интересно посмотреть, как он строит новое поколение «Ливерпуля».

Стюарт Пирс — снова в «Манчестер Сити»

Так, так, так — не спешите закрывать вкладку. Сначала выслушайте нас.

Когда вообще назначение преемника легендарного тренера проходило безболезненно? Дэвид Мойес провалился после ухода сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Унаи Эмери не справился в «Арсенале». Даже Арне Слот сначала неплохо заменял Юргена Клоппа, но и там все быстро пошло под откос.

Самый вероятный сценарий для «Манчестер Сити» — любой, кто придет после Пепа Гвардиолы, неизбежно провалится на фоне его космических стандартов. Конечно провалится. Как клуб, построенный вокруг одного человека, может внезапно жить без него? Это все равно что улей, лишившийся матки.

Поэтому «Сити» нужен своего рода громоотвод — человек, который временно снизит ожидания. И тут появляется Стюарт Пирс.

Пирс уже тренировал «горожан» в 2000-х. Да, у него был отрицательный баланс побед и поражений, но «Псих» до сих пор остается для многих болельщиков клуба по-своему культовой фигурой.

Верните его, дайте снова поставить Джанлуиджи Доннарумму в нападение, разрешите принести ту самую игрушечную лошадку — и когда его уволят к Рождеству, следующему тренеру будет уже гораздо легче.

Антонио Конте — снова в «Челси»

Просто представьте это на секунду.

Антонио Конте — человек, который успел поссориться почти с каждым руководством, с которым работал, — получает от какого‑нибудь сотрудника BlueCo в худи сообщение: «Энцо Фернандес не может выйти в эти выходные, потому что вот этот iPad показывает, что он сыграл на 46,7 минут больше нормы в этом квартале».

Возвращение Конте в «Челси» может развиваться по одному из двух сценариев. Первый — он взорвется и уйдет уже через месяц-другой. Второй — наведет дисциплину, сделает команду конкурентоспособной… а потом все равно взорвется и уйдет.

В реальности BlueCo, скорее всего, не приблизится к нему и на пушечный выстрел. Но нейтральные зрители получили бы роскошное шоу у бровки и на пресс-конференциях.

Рафаэль Бенитес — снова в «Ньюкасле»

Руководство «Ньюкасла» пока сохраняет доверие к Эдди Хау. Но если клуб все-таки захочет тренера с опытом борьбы в верхней части таблицы АПЛ, то Рафаэль Бенитес — вполне интересный вариант.

Да, его последние места работы выглядят не слишком впечатляюще: «Эвертон», «Сельта» и теперь «Панатинаикос». Но для болельщиков «сорок» он — герой, который вернул клуб в АПЛ.

Получилось бы у него сейчас? Возможно. Прошел ли Бенитес свой пик? Тоже возможно. Но мы бы с удовольствием посмотрели, что из этого выйдет.