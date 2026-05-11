Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Жоау Гомес

«Вулверхэмптон», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Гомес проводит отличный сезон, несмотря на то, что его команда вылетит из АПЛ. 25-летний хавбек обратил на себя взор грандов европейского футбола.

Так, первым в очереди за бразильцем находится «Атлетико». Мадридский клуб очень хочет заполучить футболиста и уже ведет переговоры с его представителями.

Жоау Гомес globallookpress.com

Globo Esporte пишет, что «матрасники» готовы раскошелиться на Гомеса и заплатят за него 45 миллионов евро. Учитывая тот факт, что «Вулверхэмптон» в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе, клуб не будет сильно препятствовать трансферу.

В этом сезоне Гомес провёл 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отметился тремя ассистами.

«Атлетико» в текущем сезоне провалился, оставшись без трофеев и даже без медалей в Примере, поэтому намерен хорошенько усилиться.

Наш прогноз: Гомес перейдет в «Атлетико» летом.

Коул Палмер

«Челси», полузащитник, 24 года

Полузащитник «Челси» Коул Палмер может сменить клубную прописку уже этим летом, но при этом остаться на туманном альбионе. Поговаривают, что хавбек собрался в «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации The Daily Mail, 24-летний футболист был бы не против рассмотреть вариант с «манкунианцами». Он и ранее мог оказаться на «Олд Траффорд», но трансфер сорвался.

Сейчас же англичанин готов вновь вступить в переговоры, но только в том случае, если в нем есть реальный интерес. Для «Манчестер Юнайтед» данный вопрос не является в приоритете, поскольку команда намерена усилить другие позиции.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» 21 матч в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал голевую передачу.

Коул Палмер globallookpress.com

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Наш прогноз: Палмер останется в «Челси».

Леон Горецка

«Бавария», полузащитник, 31 год

Вероятность переезда полузащитника «Баварии» Леона Горецки в Италию крайне велика. Там его просто жаждет видеть у себя в составе «Милан».

ESPN пишет, что миланцы крайне близки к подписанию 31-летнего футболиста, а сейчас согласовываются последние детали перехода. Сам хавбек выступает за этот трансфер.

Переход состоится на правах свободного агента и «Милан» не заплатит за полузащитника сборной Германии ни евро. «Бавария» уже давно объявила, что не станет продлевать контракт с игроком центра поля и отпустит его летом.

Судя по всему, бывший игрок «Бохума» и «Шальке» в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом» на два года с хорошими личными условиями.

Леон Горецка globallookpress.com

В этом сезоне Горецка провел 45 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Наш прогноз: Горецка станет игроком «Милана».

Шарль де Кетеларе

«Аталанта», полузащитник, 25 лет

Бельгийский хавбек «Аталанты» Шарль Де Кетеларе может уже ближайшим летом оказаться в немецкой Бундеслиге. Еще и в сильнейшей лиге этого чемпионата.

Журналист Саша Тавольери информирует, что «Бавария» очень сильно заинтересована в услугах 24-летнего футболиста. Мюнхенцы уже в самое ближайшее время намерены начать переговоры по трансферу полузащитника.

Сам де Кетеларе уже якобы дал предварительное согласие на трансфер, и стороны надеются быстро согласовать условия контракта. Сумма трансфера может составить 35 миллионов евро.

Игрок сборной Бельгии заслужил этот переход своей игрой в текущем сезоне. Экс-игрок «Брюгге» и «Милана» провел 39 матчей, забив пять голов и отдав семь результативных передач в различных турнирах.

Шарль де Кетеларе globallookpress.com

«Бавария» же в текущем сезоне стала чемпионом Германии, но вылетела на стадии полуфинала Лиги чемпионов от «ПСЖ».

Наш прогноз: де Кетеларе переберется в немецкий гранд.

Алиссон Бекер

«Ливерпуль», вратарь, 33 года

Многолетний страж ворот «Ливерпуль» Алиссон Бекер имеет вариант со сменой дислокации и продолжением своей карьеры в Италии. По крайней мере, так утверждает Sky Sports.

33-летний бразильский вратарь всерьез заинтересовал «Ювентус». Туринский коллектив настолько хочет подписать голкипера, что сделал его приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Ювентус» готов серьезно раскошелиться и заплатить за голкипера сборной Бразилии. В «Ливерпуле» внимательно следят за развитием ситуации и уже рассматривают варианты усиления вратарской позиции на случай возможного ухода Алиссона.

В текущем сезоне Бекер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 13 раз отыграл на ноль.

Алиссон Бекер globallookpress.com

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря «Ливерпуля» в 17 миллионов евро.

Наш прогноз: Алиссон уйдет в «Ювентус».

Эдерсон

«Аталанта», полузащитник, 26 лет

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон проводит отличный сезон и теперь нарасхват у грандов. Журналист Маттео Моретто сообщил, что хавбека хотят видеть в Англии и Испании.

За 26-летнего футболиста должны побороться «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», которые очень заинтересованы в его услугах. Сам игрок центра поля тоже не горит желанием в своем нынешнем клубе и ищет новый вызов.

Сообщается, что команда из Бергамо не намерена во что бы то ни стало удерживать бразильца у себя и готова его отпустить. Правда, желающим его подписать стоит заплатить 50 миллионов евро.

Сейчас на руках у Эдерсона контракт, рассчитанный до лета 2027 года, поэтому «Аталанта» и будет пытаться продать его именно этим летом, чтобы не отпустить бесплатно.

Эдерсон globallookpress.com

В текущем сезоне экс-игрок «Крузейро», «Коринтианса», «Форталеза» и «Салернитаны» провел 39 матчей, забил два мяча и сделал один ассист.

Наш прогноз: Эдерсон будет продан.

Никита Чернов

«Крылья Советов», защитник, 30 лет

Защитник Никита Чернов с высокой долей вероятности вновь вынужден будет сменить команду. Футболист не нужен «Спартаку», которому принадлежит, но и в «Крыльях Советов» вряд ли останется.

В настоящий момент идет переговоры с различными командами из РПЛ и Турции, а судьба игрока защитной линии определится только летом, после окончания текущего сезона.

«Мы в диалоге, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Думаю, до конца чемпионата сможем что-то сказать. Есть вариант из РПЛ и чемпионата Турции», — сказал агент футболиста Владимир Кузьмичев в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Ранее была информация, что в «Спартак» 30-летний уроженец Волжского точно не вернутся, поэтому рассматриваются различные варианты развития событий.

Никита Чернов globallookpress.com

В текущем сезоне Чернов провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.

Наш прогноз: Чернов отправится в аренду в новую команду РПЛ.