The Athletic рассуждает о проблемах, с которыми столкнулся главный тренер «Челси» Лиам Росеньор.

Череда неудач, недовольство опытных игроков решениями руководства и вполне реальная перспектива остаться без еврокубков на следующий сезон — неудивительно, что главный тренер «Челси» Лиам Росеньор выглядит измотанным.

Росеньор работает в клубе всего три месяца, но это вряд ли остановит разговоры о его будущем, если команда не сумеет переломить негативную динамику.

Ряд источников утверждают, что в «Челси» намерены сохранить Росеньора на посту главного тренера даже в том случае, если команда не сможет финишировать в первой пятерке и выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Сам тренер также подтвердил, что уже вовлечен в планирование предсезонной подготовки. Это едва ли похоже на поведение человека, который собирает чемоданы.

Шансы спасти сезон всё еще есть: «Челси» отстает от идущего пятым «Ливерпуля» на четыре очка и может впервые с 2018 года выиграть Кубок Англии. В полуфинале, который состоится 26 апреля, им предстоит сыграть с «Лидс Юнайтед».

Однако плотность в таблице не может не напрягать: от 11-го места, которое занимает «Борнмут», лондонцев отделяют всего три очка. Соперники буквально дышат в спину, а Росеньора приглашали явно не для того, чтобы превратить клуб в серого середняка.

Что касается перспектив в Кубке Англии, то и здесь поводов для уверенности немного: в нынешнем сезоне «Челси» не смог обыграть «Лидс» в рамках АПЛ ни дома, ни в гостях (поражение 1:3 и ничья 2:2). Даже если на «Уэмбли» лондонцы все же окажутся сильнее, в финале их, вероятно, будет ждать «Манчестер Сити» — команда, которая в минувшее воскресенье без особых проблем обыграла их со счетом 3:0.

Если «Челси» провалит обе оставшиеся задачи, изменится ли позиция клуба по поводу будущего Росеньора? Обозреватели The Athletic, следящие за «Челси» — Саймон Джонсон, Лиам Туми и Кэрис Джонс, — разбирают ключевые обстоятельства этой ситуации и пытаются разобраться, есть ли у главного тренера «синих» реальный повод для беспокойства.

Поводы для беспокойства

Чем дольше Росеньор работает с командой, тем слабее она выглядит

Саймон Джонсон: принимать клуб в середине сезона — это всегда неблагодарная задача, в первую очередь из-за отсутствия времени на полноценную тренировочную работу и внедрение своих идей.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Период работы Росеньора начался с отрезка, в котором «Челси» провел 11 матчей за 35 дней. Если учесть восстановительные занятия после игр и положенные выходные, пространства для полноценной работы практически не оставалось. И все же за это время команда одержала восемь побед и потерпела лишь два поражения.

С тех пор «Челси» выиграл только трижды, причем две из этих побед пришлись на матчи Кубка Англии против соперников из низших дивизионов — «Рексэма» и «Порт Вейла».

В конце февраля у Росеньора было два полноценных тренировочных микроцикла без матчей среди недели, а затем еще один — перед воскресной игрой с «Манчестер Сити», чтобы поработать над тактикой. Итог трех последующих матчей против «Бернли», «Арсенала» и «Сити»? Одно набранное очко.

Пожалуй, еще тревожнее то, насколько резко просело качество игры. Впервые за 28 лет «Челси» проиграл три матча чемпионата подряд, не забив ни одного мяча.

Безусловно, полноценная предсезонная подготовка должна пойти Росеньору на пользу. Но и здесь есть важная оговорка: из-за чемпионата мира значительная часть игроков будет отсутствовать большую часть лета, что серьезно осложнит подготовку.

Слабая игра в обороне

Кэрис Джонс: «Тоттенхэм» успел сменить трех тренеров с того момента, как «Челси» в последний раз отыграл «на ноль» в Премьер-лиге.

После победы над «Брентфордом» (2:0) в середине января лондонцы лишь однажды смогли оставить свои ворота в неприкосновенности — в матче против «Порт Вейла». Но едва ли это можно считать серьезным достижением: клуб из третьего дивизиона в этом сезоне не забивал в 22 из 48 матчей.

Статистика неумолима: при Мареске «Челси» пропустил 21 мяч в 19 турах; при Росеньоре — всего на четыре гола меньше, хотя он провел у руля лишь 11 встреч.

Лиам Росеньор globallookpress.com

При этом большинство мячей, забитых соперниками, нельзя назвать чем-то выдающимся. «Челси» слишком легко пропускает: команду продавливают при стандартах и в быстрых атаках, она теряет концентрацию в простых эпизодах, а в обороне ей явно не хватает стойкости.

Как отметил сам Росеньор после поражения от «Манчестер Сити», начинает просматриваться тревожная тенденция: вслед за одним пропущенным мячом почти сразу приходит второй, и игра окончательно выходит из-под контроля.

Похоже, он начинает терять поддержку болельщиков

Саймон Джонсон: если вынести за скобки соцсети, то у посещающих матчи болельщиков «Челси» трудно было отнять готовность дать Росеньору шанс. В первое время после финального свистка, когда тренер подходил поблагодарить трибуны, его регулярно встречали скандированием «Лиам! Лиам!». Разумеется, хорошие результаты этому способствовали.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Сейчас всё это кажется далеким прошлым, хотя обстановка пока не стала столь же враждебной, как при его предшественниках. К примеру, Маурисио Почеттино в 2024-м на игре в Брентфорде «удостоился» прямых оскорблений с трибун. Энцо Мареску в апреле прошлого года освистали и обругали на стадиона «Фулхэма», а Грэм Поттер в 2023-м и вовсе получал угрозы расправы.

И все же в последние недели признаки раздражения в адрес Росеньора становятся все заметнее. После поражения от «Эвертона» (0:3) выездной сектор «Челси» совершенно недвусмысленно дал понять, что недоволен и тренером, и игроками. На «Стэмфорд Бридж» в адрес Росеньора, находящегося у скамейки, уже можно услышать откровенно враждебные выкрики.

Но, пожалуй, самый красноречивый сигнал — это все большее число болельщиков, уходящих со стадиона еще до финального свистка.

Впрочем, и Почеттино, и Мареска сумели изменить отношение к себе благодаря сильной концовке сезона. У Росеньора тоже остается такая возможность.

Ставка на Росеньора может поставить под удар следующий сезон

Лиам Туми: болельщикам «Манчестер Юнайтед» хорошо знаком феномен «ловушки Тен Хага»: это когда клуб удерживает и всячески поддерживает тренера, который в глазах фанатов и экспертов явно не справляется, лишь для того, чтобы признать очевидное и уволить его спустя несколько месяцев после начала нового сезона.

Эрику тен Хагу удалось продлить свое пребывание на «Олд Траффорд» — и даже получить выгодный контракт — за счет внезапной победы в Кубке Англии, которая скрасила провальный год.

«Челси» globallookpress.com

Росеньор может повторить этот сценарий, но, принимая решение о его будущем, руководство «Челси» должно смотреть на ситуацию шире.

Дает ли нынешнее качество игры веские основания верить в прогресс? Сможет ли тренер вернуть доверие трибун? И что важнее всего — верят ли в него сами игроки и пользуется ли он их уважением? Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, то «Челси», оставляя Росеньора, рискует лишь усугубить ошибку, особенно если позволит его предпочтениям влиять на трансферную политику.

Летом 2024 года «Манчестер Юнайтед» потратил огромные средства на игроков под тен Хага, чтобы уволить его уже в октябре. Кроме того, запоздалое «прозрение» фактически обрекло на провал его преемника Рубена Аморима: ему пришлось внедрять абсолютно новую систему в неподходящий состав без предсезонной подготовки.

Итогом стал потерянный сезон. Какое бы решение ни приняли в «Челси» по поводу Росеньора, клуб не может позволить себе еще один подобный год.

Поводы для спокойствия

Спад начался еще при Мареске

Кэрис Джонс: поскольку уход Энцо Марески был спровоцирован в основном событиями за пределами поля, сейчас, глядя в прошлое сквозь розовые очки, легко забыть, что у «Челси» уже тогда было немало игровых проблем.

Энцо Мареска globallookpress.com

В последних семи матчах Премьер-лиги под руководством Марески команда одержала всего одну победу — дома над «Эвертоном». Закончив ноябрь на третьем месте — всего в шести очках от лидера, — к моменту ухода итальянца (1 января) «Челси» сполз на пятую строчку, деля ее с «Манчестер Юнайтед». Это окончательно превратило вторую половину сезона в изматывающую погоню за путевкой в Лигу чемпионов вместо робких надежд на участие в чемпионской гонке.

Проблемы по сути были теми же, что продолжают мешать «Челси» и при Росеньоре. После поражения от «Астон Виллы» — предпоследнего матча в своей лондонской карьере — Мареска сетовал на потерю контроля над игрой после пропущенного гола. Ровно на то же самое жаловался Росеньор после встречи с «Манчестер Сити». А небрежность в обороне, которая «подарила» «горожанам» первый и третий мячи, была хорошо знакома по матчам «Челси» против «Ньюкасла», «Лидса» и «Аталанты» еще при прежнем тренере.

Росеньор не решил эти проблемы, но и не он их создал.

Соответствует ли состав уровню задач?

Лиам Туми: прошлый сезон показал, что дорогостоящий и молодой состав «Челси» способен обеспечить команде место в Лиге чемпионов и побеждать в Лиге конференций. Его ресурсов также хватило, чтобы пройти групповой этап Клубного чемпионата мира уровня Лиги Конференций, а затем воспользоваться относительно благоприятной сеткой вплоть до финала с «Пари Сен-Жермен».

При Мареске ротация не выглядела рискованной: резервисты постоянно получали игровую практику и находились в ритме, выступая на уровне, позволявшем им проявлять свои лучшие качества. Идея о том, что эта идиллия сохранится в условиях графика АПЛ и Лиги чемпионов сезона 2025/26, оказалась чересчур оптимистичной. По сути, лишь Кубок Англии время от времени давал команде передышку на фоне плотного потока внутренних и еврокубковых матчей, в которых соперники уже вполне способны наказывать за любые ошибки.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Прошлым летом состав «Челси» требовал точечного усиления для соответствия новому уровню требований. Однако, за исключением Жоао Педро и вернувшегося из аренды в «Страсбурег» Андрея Сантоса, качественного скачка не произошло.

Алехандро Гарначо и Джейми Гиттенс не смогли усилить левый фланг. Лиам Делап на данном этапе точно не выглядит сильнее Николаса Джексона. Эстеван временами демонстрирует свой незаурядный талант, но было очевидно, что в первом сезоне в Англии он столкнется с трудностями адаптации. Дариу Эссугу из-за травм пока так и не стал полноценным сменщиком Мойсеса Кайседо, а прогресс Йоррела Хато предсказуемо идет постепенно, без резкого скачка.

В итоге «Челси» стал скорее моложе, чем сильнее. А Премьер-лига и Лига чемпионов — это, пожалуй, две самые жесткие школы в современном футболе.

Неудивительно, что из окружения клуба доносятся сигналы о смене приоритетов: теперь внимание сосредоточено на поиске игроков с высокой психологической устойчивостью, зрелостью и способностью давать результат здесь и сейчас.

Травмы и «похмелье» после Клубного чемпионата мира

Саймон Джонсон: внутри «Челси» долгое время отказывались признавать этот фактор, но участие в Клубном чемпионате мира (КЧМ) явно наложило свой отпечаток. Впрочем, по словам источников, знакомых с ситуацией, это мнение всё еще не является преобладающим в руководстве клуба.

Кампания 2024/25, включившая в себя 64 матча, растянулась для лондонцев до середины июля. Последовавший за этим отпуск игроков привел к тому, что предсезонная подготовка продлилась менее двух недель.

«Челси» перед финалом Клубного чемпионата мира globallookpress.com

Недавно Росеньор упомянул, что его подопечные провели «более 100 матчей за 18 месяцев» и «вообще не имели полноценного отдыха». При этом большинство игроков регулярно вызываются в свои национальные сборные.

Ситуацию усугубило отсутствие ведущего центрального защитника Леви Колуилла, который из-за травмы колена пропустил весь сезон. Коул Палмер так и не вышел на пик формы после проблем с пахом, возникших еще в сентябре. Дариу Эссугу, купленный, чтобы разгрузить Кайседо, из-за повреждений принял участие лишь в трех матчах. Лиам Делап никак не наберет кондиции после тяжелого надрыва задней поверхности бедра. И это далеко не полный список.

Впрочем, за пределами «Стэмфорд Бридж» вряд ли найдется много сочувствующих, если учитывать, какие деньги клуб вложил в этот состав.

Последнее, что нужно «Челси» — это очередная смена курса

Лиам Туми: Росеньор стал четвертым постоянным главным тренером, назначенным консорциумом BlueCo менее чем за четыре года. Как и его предшественник Мареска, он получил контракт более чем на пять лет, а это четкий сигнал, что руководство хочет видеть долгосрочный проект.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Увольнение тренера спустя всего несколько месяцев вызовет крайне неприятные ассоциации с коротким и депрессивным периодом Грэма Поттера. С тех пор и Почеттино, и Мареска перед своим уходом публично выражали недовольство специфической структурой управления в клубе.

Досрочная отставка Росеньора лишь укрепит мнение о том, что специалисты, готовые работать в нынешних реалиях «Челси», попросту не соответствуют амбициям клуба.

С каждой новой кадровой перестановкой ощущение хаоса только усиливается — это чувствуют и болельщики, и игроки, и потенциальные новички. В такой атмосфере любому тренеру, будь то Росеньор или кто-то другой, будет всё сложнее изменить траекторию движения команды.