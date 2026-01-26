GOAL объясняет, почему расставание с одним из ключевых игроков проекта BlueCo может отбросить «Челси» назад в самый опасный момент.

Три года спустя после своего громкого появления в «Челси» — одного из самых драматичных трансферных сериалов последних лет — Энцо Фернандес оказался в подвешенном состоянии на «Стэмфорд Бридж».

По сообщениям, полузащитник все сильнее разочаровывается в жизни при владельцах из BlueCo, а его имя уже связывают с крупнейшими клубами Европы. Более того, утверждается, что нынешние работодатели аргентинца готовы рассмотреть варианты продажи.

Кто именно стал источником этой волны слухов, до конца непонятно. Сам игрок, по информации прессы, «оценивает свои возможности» после недавней смены агента, тогда как в «Челси» якобы «открыты к переговорам», если поступит подходящее предложение. Но, как известно, дыма без огня не бывает.

Вся эта нежелательная суета вспыхнула почти ровно через три года после того, как Фернандес перебрался на «Стэмфорд Бридж» за рекордные £107 млн из «Бенфики». Ирония в том, что лишь недавно аргентинец начал показывать свой настоящий уровень — но если верить слухам, болельщики могут недолго этим наслаждаться.

Любимец фанатов и одно из ключевых лиц проекта BlueCo на «Стэмфорд Бридж», Фернандес — игрок, потеря которого может дорого обойтись клубу. Продажа чемпиона мира уже этим летом стала бы еще одной серьезной трансферной ошибкой для непопулярных владельцев «Челси» и шагом назад в момент, когда команде жизненно важна стабильность.

Сезон-прорыв

Путь Энцо Фернандеса в «Челси» развивался постепенно, но спустя три года после переезда на «Стэмфорд Бридж» возникает ощущение, что мы наконец видим игрока, входящего в свои лучшие годы.

Приход Энцо Марески на пост главного тренера летом 2024 года вывел его игру на новый уровень, а уверенная форма Мойсеса Кайседо в опорной зоне позволила аргентинцу действовать смелее и влиятельнее ближе к атаке.

В прошлом сезоне Фернандес набрал в сумме 26 голов и результативных передач, пусть эта статистика и была частично «раздутой» матчами Лиги конференций. В нынешнем розыгрыше полузащитник уже забил восемь мячей и отдал четыре ассиста из глубины поля — и на дворе лишь январь. При этом сюда не входят еще четыре результативных действия на клубном чемпионате мира.

Однако его голевое чутье и креативность — далеко не главные достоинства. Неутомимый объем работы, высокая интенсивность и лидерские качества — он нередко выходит с капитанской повязкой — имеют решающее значение для молодой команды, которую регулярно критикуют за нехватку футбольной зрелости и опыта. Редко какой матч обходится без того, чтобы Фернандес не оказался в числе лучших в составе «синих».

Не менее важно и то, что он практически не выпадает из состава в команде, где травмы стали хронической проблемой. Аргентинец пропустил всего один матч АПЛ, несмотря на постоянные боли в колене. Неудивительно, что, по данным The Athletic, внутри клуба именно Фернандеса считают игроком, добившимся наибольшего прогресса при Мареске.

Разочарование?

В ноябрьском интервью Koora Break Фернандес подчеркивал, насколько крепкие отношения у него сложились с Мареской и его штабом.

Я прошел невероятный путь в клубе, пережил множество перемен, и сегодня чувствую себя очень комфортно с ребятами, с которыми работаю каждый день, с тренерским штабом. Честно говоря, сейчас я очень счастлив. Энцо Фернандес полузащитник «Челси»

Теперь главный вопрос — не изменилось ли все после внезапного и крайне болезненного ухода итальянского специалиста со «Стэмфорд Бридж». Главного тренера уволили в первый день нового года после резкой конфронтации с руководством клуба и окончательного разрыва его отношений с советом директоров за кулисами.

Фернандес вскоре опубликовал эмоциональное прощальное сообщение в социальной сети...

Мистер, спасибо за все, что мы вместе пережили и разделили за это время. Я многому научился и ценю каждый совет и каждый опыт. Мы вместе выиграли два трофея, которые я никогда не забуду. Желаю вам больших успехов и надеюсь, что наши пути еще пересекутся в будущем. Энцо Фернандес полузащитник «Челси»

Спустя две недели французские СМИ сообщили, что полузащитник «задумывается о своем будущем» в западном Лондоне именно из-за решения расстаться с Мареской. Источники утверждали, что Фернандеса все больше утомляет тренерская чехарда в «Челси».

Лиам Росеньор, сменивший итальянца, стал уже седьмым наставником, с которым аргентинцу пришлось работать всего за три года — если учитывать и временных тренеров Бруно Сальтора, Фрэнка Лэмпарда и Калума Макфарлейна.

Нарасхват

По данным L’Équipe, именно «Пари Сен-Жермен» намерен воспользоваться предполагаемым разочарованием Фернандеса тем, как устроено управление в «Челси».

Парижане рассматривают аргентинца как долгосрочную цель, стремясь усилить состав после того, как по ходу сезона команда опустилась ниже собственных высоких стандартов — несмотря на статус действующего победителя Лиги чемпионов.

Фернандеса давно связывают и с грандом Ла Лиги — «Реалом», однако в последнее время эти слухи набирают новую силу. «Сливочным» может потребоваться серьезная перестройка состава в потенциально переходный период после увольнения Хаби Алонсо. Сам полузащитник ранее признавался, что «всегда» выбирал «Реал» в видеоигре EA FC.

Однако все эти слухи упираются в один важный факт. Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан еще на шесть лет, а учитывая, что лондонцы в 2023 году заплатили за него внушительные £107 млн, сумма возможного трансфера наверняка должна превысить этот порог.

Такой ценник вполне может сделать сделку недоступной для «Реала». Готов ли «ПСЖ» платить такие деньги за игрока, который не факт что сразу станет основным в компании Витиньи, Жуана Невеша и Фабиана Руиса, — большой вопрос.

Стоит отметить и то, что 25‑летний аргентинец недавно сменил агента — нередко это сигнал от том, что футболист взвешивает варианты. Причем он выбрал агентство, принадлежащее его соотечественнику и бывшему игроку «ПСЖ» Хавьеру Пасторе.

«Он — игрок Челси»

Как бы то ни было, новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор достаточно жестко обозначил свое желание сохранить одного из ключевых футболистов команды. Комментируя слухи вокруг Фернандеса, 41-летний специалист заявил...

Для меня это ничего не значит. Когда ты игрок мирового класса, выдающийся футболист, спекуляции неизбежны — и на них невозможно повлиять. За то время, что мы работаем вместе, он был великолепен. Он даже приятно удивил меня тем, что сделал в субботу: будучи нездоровым, он проделал огромный объем работы, показал отличную готовность на тренировках и высокий уровень в игре. Он — игрок «Челси». Он очень важен для меня. И я думаю, что у нас сложатся по-настоящему хорошие, надеюсь, победные отношения — и в ближайшей перспективе, и в долгосрочной. Лиам Росеньор главный тренер «Челси»

Росеньор добавил...

У Энцо очень широкий и редкий набор качеств: технически он великолепен, много работает без мяча, умеет завершать атаки, забивает, вовремя подключается в штрафную и правильно там располагается. Футболист его уровня способен выполнять множество разных задач. Мне важно понять, какая химия складывается вокруг его позиции — не только у него, но и у всех игроков. Я не делю футболистов строго по амплуа, всегда использую их в разных ролях. Так будет и с Энцо, потому что он выдающийся игрок. Лиам Росеньор главный тренер «Челси»

Модель BlueCo

Тем не менее позиция Росеньора по Фернандесу вполне может быть нивелирована людьми, стоящими выше него в иерархии «Стэмфорд Бридж».

По сообщениям, «Челси» действительно готов рассмотреть продажу одного из своих самых ценных активов: Энцо, судя по всему, не входит в узкий круг игроков — вероятно, туда относятся Мойсес Кайседо и Коул Палмер, — которых клуб считает неприкасаемыми на трансферном рынке.

Подразумевается, что в случае поступления предложения, близкого к внутренней оценке клуба, «синие» могут неожиданно пойти на сделку. Учитывая, какую астрономическую сумму Фернандес стоил три года назад, интерес «Челси» мог бы разжечь лишь по-настоящему заоблачный оффер, однако вариант с уходом игрока уже не выглядит фантастикой.

В конце концов, такова сама модель BlueCo: покупка молодых футболистов с высоким потенциалом, их развитие, неизбежный рост рыночной стоимости и последующая продажа с прибылью.

Просто в случае с Фернандесом это был бы самый радикальный пример такой стратегии — и шаг, который вряд ли понравится болельщикам, и без того недовольным тем, как функционирует клуб.

Очередная трансферная ошибка?

Продажа Фернандеса на нынешнем этапе перестройки «Челси» стала бы очередным звеном в цепочке серьезных просчетов BlueCo на трансферном рынке.

Аргентинец находится в клубе практически с самого начала правления новых владельцев и является одним из символов их так называемого «проекта» — проекта, в который он сам, судя по всему, искренне верит.

Думаю, прошлый сезон стал первым, когда мы по-настоящему увидели, в чем заключается проект «Челси». В последние годы мы видели лишь отдельные вспышки потенциала. Но нас это не устраивает: мы хотим продолжать бороться на самом высоком уровне, сражаться за Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Энцо Фернандес полузащитник «Челси»

Более того, несмотря на хаос, который периодически возникал вокруг команды, Фернандес поверил в эту идею еще до подписания контракта.

Когда «Челси» вышел на меня, у меня не было ни малейших сомнений. Я хотел сделать шаг вперед в спортивном плане, перейти в Премьер-лигу. Я любой ценой хотел оказаться в «Челси» и не упустить этот шанс. Все это знают, и, слава Богу, все сложилось. Я здесь, и я очень счастлив. Энцо Фернандес полузащитник «Челси»

Да, уход Марески добавил неопределенности, но нет сомнений: при грамотных решениях «Челси» снова способен приблизиться к стабильному и осязаемому успеху. Но какой сигнал отправляет продажа одного из ключевых игроков — причем именно в клуб уровня, с которым «синие» стремятся конкурировать?

Такой шаг вряд ли поможет «Челси» шагнуть вперед.