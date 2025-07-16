Скромный супергерой. Коул Палмер — главная причина, почему «Челси» снова выигрывает

«Всю дорогу про нас несли чушь», — бросил с фирменной невозмутимостьюпосле того, как в воскресеньестал чемпионом мира. — «Но мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении».

И дело даже не в том, что «синие» победили «Пари Сен-Жермен», который многие называют сильнейшей командой планеты. Они буквально разгромили французов в первом финале обновленного Клубного чемпионата мира, выиграв 3:0 на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

Перед финалом мало кто верил в успех «Челси». Их путь к решающему матчу выглядел куда легче по сравнению с тем, что пришлось пройти «ПСЖ». Многие сравнивали выступление лондонцев с кампанией в Лиге конференций. А когда перед игрой Леви Колуилл и капитан Рис Джеймс заявили о своей уверенности, в ответ последовали насмешки и обвинения в «самообмане».

Но теперь «Челси» вновь купается в лучах мировой славы. Ситуация в клубе совсем не та, что в 2022-м, когда они в прошлый раз брали этот трофей, но победа — остается победой. Критика в адрес проекта «синих» заметно поутихла — в первую очередь, благодаря его главной звезде.

«Челси» globallookpress.com

Палмер забил два мяча и отдал голевую передачу Жуану Педро — все это всего за 43 минуты первого тайма. Он стал тем самым тактическим козырем, с которым не справился даже великий Луис Энрике. Вся игра шла через него, а «ПСЖ», как тростинку, болтало в вихре атак «синих».

Теперь, когда у Палмера есть титул и заслуженный авторитет, пришло время говорить о нем наравне с величайшими.

Есть что доказывать

Лига конференций и Клубный чемпионат мира — далеко не первые трофеи в карьере Коула Палмера, но именно с таким настроем он пришел в «Челси» — будто только начинает путь. В сезоне 2021/22 он пробился в первую команду «Манчестер Сити» и два года провел на периферии состава Пепа Гвардиолы, собрав при этом четыре золотые медали.

К старту кампании 2023/24 Палмер дал понять: он хочет стабильной практики на топ-уровне — в «Сити» или где-то еще. Ни сам футболист, ни клуб не были заинтересованы в аренде и сразу стали искать постоянный вариант.

В итоге незадолго до закрытия летнего окна «Челси» оформил трансфер за сумму чуть более £40 млн ($53 млн). Это стало удачей для «синих»: Палмер изначально стремился не быть частью чьего-то успеха, а создавать его сам.

Коул Палмер с кубком Лиги чемпионов globallookpress.com

«Я всегда говорил: если честно, не чувствую себя победителем Лиги чемпионов », — признался он ранее. — «Это ничего для меня не значит. Все говорят об этом, но я ведь не участвовал толком. Да, играл на групповом этапе, но это совсем не то, правда? Не то чтобы я выбросил медаль — она у меня есть, но ощущения, что я ее заслужил, нет».

В составе «Сити» Палмер не забил ни одного гола в 19 матчах АПЛ. А в «Челси» всего за два сезона уже оформил 37 голов. При таком темпе он вступит в элитный «Клуб 100» к 27 годам.

Любит финалы

В двух из своих последних матчей за «Манчестер Сити» Палмер блеснул в новой роли. В Суперкубке Англии против «Арсенала» именно он открыл счет — эффектным закрученным ударом, который стал визитной карточкой. А в Суперкубке УЕФА против «Севильи» он врезался на дальнюю штангу и выдал мягкий удар головой, сравняв счет.

Эта тенденция продолжилась и в более статусных финалах. В финале Евро-2024 Палмер вышел со скамейки и сравнял счет для сборной Англии (правда, без пользы — Испания все равно выиграла), а затем был признан лучшим игроком матча и в финале Лиги конференций, и в финале Клубного чемпионата мира — уже в футболке «Челси».

Коул Палмер празднует гол в финале Евро-2024 globallookpress.com

Такой послужной список поневоле вызывает ассоциации с Дидье Дрогба — легендой «синих», выигравшим 8 из 10 финалов в составе клуба и забившим в них 9 голов. К слову, ивуариец и вовсе не выходил в финалы до 26 лет.

«Мне нравятся финалы — снова получилось», — сказал Палмер в воскресенье. — «Тренер выдал отличный план. Он знал, где будут зоны, и дал мне максимум свободы. Мне оставалось только отплатить — голами».

Вымирающий вид

Признание Коула Палмера в том, что Энцо Мареска хотел «освободить» его и использовать слабые места «ПСЖ», особенно выделяется на фоне нынешней эпохи, когда роли игроков все четче и жестче прописаны. Сам Мареска, к слову, в сезоне-2024/25 неоднократно подвергался критике за излишнюю структурность, особенно когда у «Челси» дела шли плохо.

Перед финалом Клубного чемпионата мира итальянец в шутку заявил, что его команда, как обычно, будет владеть мячом. Это оказалось отвлекающим маневром — по факту «синие» владели мячом лишь 34% времени, но благодаря давлению, движениям и гибким решениям на поле казалось, что они контролируют куда больше.

При этом Мареска не называл роль Палмера полностью свободной. Скорее, у нового владельца «десятки» была лицензия на уничтожение.

— «У ПСЖ — три полузащитника. Два из них играли против Риса (Джеймса) и Мойсеса (Кайседо), Витинья — против Энцо (Фернандеса)», — объяснил тренер после матча. — «Мы понимали, что можем использовать свободные зоны через Коула и Мало (Гюсто). Это и был наш план. Мы стараемся поставить игроков в такие условия, где они могут показать максимум. И это была командная победа. Я очень рад за ребят — они заслужили этот момент».

Тем не менее, именно в рамках этих четких указаний Палмер выглядел как плеймейкер старой школы — исчезающий тип атакующего полузащитника, опасного, свободного в передвижении, способного создавать хаос без ярких физических качеств. При высокой худощавости он порой кажется вялым, но каким-то образом находит пространство и убегает в контратаки.

Нуну Мендеш и Коул Палмер globallookpress.com

Одним из его малозаметных, но показательных подвигов стало превращение Нуну Мендеша — левого защитника, которого недавно называли претендентом на «Золотой мяч», — в игрока, будто впервые вышедшего на поле.

Палмер лидировал в финале по количеству прогрессирующих рывков (4) и участий в результативных атаках (7). Он не просто открывал зоны, уходя с фланга в центр, но и регулярно запускал наступления из глубины. Его магия с мячом напоминала о временах «Челси» до прихода BlueCo — когда проект был скорее похож на «галактикос» мадридского «Реала», чем на бизнес-структуру.

Преодолевая голевое затишье

Сейчас, когда Коул Палмер — на вершине мира, очень легко закрыть глаза на его слабости и провалы. 18 голов, 14 результативных передач, два трофея — кажется, сезон прошел гладко. Но на самом деле все было не так безоблачно.

К 14 января на счету Палмера уже было 14 мячей. А вот следующие 18 матчей АПЛ он не забивал вовсе. Более того, его последний гол с игры — в середине зимы против «Борнмута». Позже, 4 мая, он отличился снова, но уже с пенальти — в ворота «Ливерпуля», когда «Челси» обыграл чемпиона.

Во второй части сезона соперники перестали высоко прессинговать «Челси», понимая, что оставлять пространство — значит нарываться. Это сильно ограничивало возможности не только Палмера, но и всей атакующей группы команды.

Когда он, наконец, прервал безголевую серию, эмоции хлынули наружу:

— «Черт… ну, сами понимаете… бывает. Простите за выражение. Да, три месяца не забивал, но это лишь подстегивает меня, дает мотивацию работать дальше — ради себя и команды. Сейчас соцсети полны идиотов. Я не обращаю внимания. Сегодня забил — это здорово, но это только один гол. Надо расти, прогрессировать. Когда создаешь моменты и не реализуешь — чувствуешь, что подводишь команду. А я вообще-то сильный ментально. Я горжусь тем, что могу помочь, а если не получается — мне плохо».

К началу Клубного чемпионата мира Палмер уже стал героем победного финала Лиги конференций и помог «Челси» пробиться в Лигу чемпионов, хотя с голами по-прежнему было не густо. До финала он отличился лишь раз — в четвертьфинале с «Палмейрасом», забив красивый мяч при счете 2:1.

Но в решающей игре Палмер показал себя так, будто никакого кризиса и близко не было. Никакой неуверенности, никакой скованности — только хладнокровие, свобода и голы.

«Пугающе хорош»

Перед финалом Клубного чемпионата мира FIFA выдвинула Пальмера в ранг суперзвезды — несмотря на его относительную скромность и сдержанность вне поля. На одном из промо-плакатов он оказался рядом с Усманом Дембеле из «ПСЖ» — вместе они воссоздали культовую фотографию «Обед на небоскребе» времен Нью-Йорка 30-х. Параллельно Nike устроила мощную рекламную кампанию: лицо Палмера сияло на экранах Таймс-сквер с подписью «Scary good» — «Пугающе хорош».

А сам герой, как ни в чем не бывало, рассекал по Манхэттену на самокате в худи — без намека на волнение.

Ожидания были огромны. Но Палмер снова не подвел. Впрочем, он стабильно оправдывает все, что от него ждут в «Челси». В то же время Дембеле — один из главных фаворитов на «Золотой мяч»-2025 — в финале попросту растворился.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Именно в таких матчах мы и ждем от Коула проявлений класса — в важных играх, в решающие моменты. И он снова показал, на что способен», — отметил Мареска.

Палмеру всего 23. И следующая Лига чемпионов, по его собственным словам, станет для него первой «по-настоящему полноценной». Он уже прорвался сквозь все потолки, что висели над ним, — и, похоже, останавливаться не собирается. Ставить против него сейчас — слишком рискованно.

Ценность трофеев

На протяжении последних 20 лет ДНК «Челси» строилась на одном — побеждать любой ценой. Команда могла взять трофей в момент кризиса, могла выиграть Лигу чемпионов, не будучи лучшей в своей истории. Она выигрывала АПЛ, затем боролась за выживание — и снова становилась чемпионом. В этом и был весь «Челси».

Первые годы проекта BlueCo смазали этот образ. Знаменитая фраза Гари Невилла — «команда-неудачник за миллиард фунтов» после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги-2024 — стала символом новых времен. Над «синими» смеялись.

Теперь все иначе. «Челси» снова на пути к успеху — пусть и не по классике, но с трофеями: уникальный и беспрецедентный дубль — Лига конференций + Клубный чемпионат мира. Да, возможно, они не выглядят лучшей командой планеты. Но это не мешает им носить титул чемпионов мира.

Коул Палмер с кубком Лиги конференций globallookpress.com

Для Коула Палмера этот успех — тоже шаг в новое измерение. Его первый сезон на «Стэмфорд Бридж» стал одной из главных историй года. Второй — пусть и с некоторыми спадом — только укрепил его позиции. Он уже сейчас выглядит как футболист, способный войти в число великих.

Палмер — лицо нынешнего «Челси», и им вполне может оставаться вплоть до 2030-х. Он сочетает в себе голевую мощь Дрогба, результативность Лэмпарда и элегантность Азара.

Да, он пока уступает им по достижениям и уровню влияния, но с его возрастом и потенциалом — это лишь вопрос времени. Вполне возможно, он повторит финальную статистику Дидье, обгонит Фрэнка по голам или станет игроком-эпохой, как Эден.

Путь в пантеон легенд «Челси» для него открыт.

«Челси» должен его беречь

В следующем сезоне у «Челси» почти наверняка будут сложности. Это не значит, что клуб провалится — но легкой прогулки точно не будет. Команда входит в новый цикл без полноценной летней паузы, что со временем может сказаться — даже несмотря на усилия по «будущему укреплению» состава постоянными трансферами.

Все футбольные трансферы

К тому же, Лигу конференций теперь сменит Лига чемпионов, что означает куда более интенсивный и жесткий график. Это будет вызов и для Коула Палмера, и для Энцо Марески.

Все ближе и чемпионат мира-2026, и Томас Тухель — если он продолжит возглавлять сборную Англии — точно будет мечтать получить к лету здорового, свежего и опасного Палмера, готового зажигать в США.

«Челси» уже показал, что может реально претендовать на АПЛ и Лигу чемпионов. Но сделать следующий шаг — значит научиться играть стабильно каждые три дня. Для этого необходим максимально сбалансированный стартовый состав.

Руководство клуба активно работает над этим: в помощь Палмеру уже появились Жуан Педро и Лиам Делап — оба ярко начали летнюю кампанию, а также Джейми Гиттенс из академии. В ближайшее время к команде присоединится и Эстеван Виллиан, попрощавшийся с «Палмейрасом».

У этой молодой команды теперь есть вкус к победам, и задача клуба — не дать этой инерции угаснуть. А значит, Коул Палмер — как лидер и лицо проекта — должен быть под особой защитой: как на поле, так и за его пределами.