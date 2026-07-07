The Athletic рассказывает о главных открытиях футбольного чемпионата мира.

Тон на чемпионате мира задают топ-игроки, устроившие между собой настоящую голевую перестрелку. Эрлинг Холанн, Лионель Месси и Килиан Мбаппе идут вровень в невероятной гонке за «Золотую бутсу», забив по семь мячей, а Гарри Кейн отстает от этой троицы всего на один гол.

Однако если присмотреться к тем, кто обычно остается в тени главных звезд, станет очевидно: на этом турнире немало и новых ярких талантов.

При нынешнем формате из 104 матчей, которые идут в самое разное время, уследить за всеми практически невозможно. Поэтому The Athletic готов прийти к вам на помощь.

Алекс Фримен (США, «Вильярреал»)

Если сопоставить результаты с предтурнирными ожиданиями, сборная США, пожалуй, выглядит самой впечатляющей командой на этом чемпионате мира. Большую часть восторженных отзывов традиционно получает линия атаки, однако столь мощный старт американцев был бы невозможен без надежной игры в обороне.

И отдельного внимания здесь заслуживает именно Фримен.

Алекс Фримен globallookpress.com

Под руководством Маурисио Почеттино 21-летний защитник играет как на правом фланге, так и в роли правого центрального защитника, демонстрируя отличную игру как с мячом, так и без него. В победном матче против Парагвая (4:1) Фримен отдал 12 передач в финальную треть поля и совершил три попытки дриблинга. В следующей встрече он и вовсе отметился забитым мячом, попутно помог команде отыграть на ноль и победить Австралию со счетом 2:0.

После январского перехода в «Вильярреал» из «Орландо Сити» Фримен получал не так много шансов, чтобы с ходу закрепиться в основном составе испанского клуба. Тем не менее, как только он начнет получать стабильную игровую практику на клубном уровне, за ним определенно стоит понаблюдать в контексте будущего громкого трансфера.

Микель Оярсабаль (Испания, «Реал Сосьедад»)

Оярсабаля вряд ли можно назвать новичком на международной арене — всё-таки именно он забил победный гол в финале чемпионата Европы против Англии (2:1) два года назад.

Однако Оярсабаль только сейчас начинает обретать тот статус звезды, который он давно заслужил своей игрой.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Большую часть карьеры 29-летний футболист провел на фланге, но после перевода на позицию центрального нападающего в «Реал Сосьедаде» и сборной Испании он раскрылся совершенно по-новому.

Прошлый сезон стал для него самым продуктивным на клубном уровне: Микель отличился 15 раз в 34 матчах Ла Лиги, после чего выдал выдающийся перформанс на чемпионате мира. Начиная с нулевой ничьей против Кабо-Верде, Оярсабаль набрал сумасшедшую форму, забив четыре мяча в трех последующих встречах.

Ян Дьоманде (Кот-д’Ивуар, «Лейпциг»)

Слухи о трансферах в «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» накануне турнира изрядно подогрели интерес к Дьоманде, но за пределами круга постоянных зрителей Бундеслиги мало кто из болельщиков видел 19-летнего вингера в деле.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Однако этим летом реактивный фланговый нападающий громко заявил о себе как об одном из самых многообещающих талантов.

Всего один ассист в победном матче с Кюрасао (2:0) абсолютно не отражает того, насколько завораживающе Дьоманде терзал крайних защитников соперника в ситуациях один в один.

Даже если этот громкий трансфер не состоится в ближайшие месяцы, при отсутствии травм трудно представить сценарий, при котором он надолго задержится в «Лейпциге».

Джон Ариас (Колумбия, «Палмейрас»)

Руководство «Вулверхэмптона», должно быть, сейчас гадает, не подписали ли они прошлым летом из «Флуминенсе» его брата-близнеца. Ариас проводит выдающийся турнир в составе сборной Колумбии, а его точный удар стал единственным и победным в матче 1/16 финала против Ганы.

Джон Ариас globallookpress.com

Ариас — универсальный футболист, способный сыграть как в полузащите, так и в атаке, после мощного Кубка Америки-2024 блеснул на прошлогоднем Клубном чемпионате мира. Это и побудило руководство «Вулвз» выложить за игрока 17 миллионов евро. Однако Ариас так и не смог адаптироваться к реалиям Премьер-лиги и уже в январе был отдан в аренду обратно в Бразилию, пока «Вулверхэмптон» обреченно боролся за выживание.

Вернувшись в Южную Америку, полузащитник мгновенно обрел былую форму в «Палмейрасе» и теперь продолжает зажигать на полях чемпионата мира. Если Колумбия всерьез рассчитывает на исторический прорыв, ей критически необходимы мастерство и неиссякаемая энергия Ариаса.

Жоан Манзамби (Швейцария, «Фрайбург»)

Один из главных творцов сенсационного выхода «Фрайбурга» в финал Лиги Европы, Манзамби заставил говорить о себе с новой силой благодаря шикарной игре на чемпионате мира.

Жоан Манзамби globallookpress.com

20-летний футболист феноменально вошел в игру со скамейки запасных в матче против Боснии и Герцеговины (4:1), оформив дубль. При этом его роскошный удар слету на 74-й минуте помог взломать чужую оборону и открыть счет.

После такого перформанса Мурат Якин дважды выпускал его уже в стартовом составе, где Жоан впечатлил огромным объемом работы на позиции под нападающим.

Учитывая опыт игры в центре поля, на флангах атаки и на острие в клубе, Манзамби обладает редкой универсальностью, а также техническими и физическими данными, чтобы стать звездой мирового масштаба.

Крист Инао Улаи (Кот-д’Ивуар, «Трабзонспор»)

В свои 20 лет Улаи выступает в чемпионате Турции за «Трабзонспор» и мало кому был известен за пределами этой лиги на момент вызова в сборную.

Однако чемпионат мира он покидает в статусе одного из самых перспективных открытий.

Крист Инао Улаи globallookpress.com

В стартовом победном матче с Эквадором (1:0) Улаи ограничился выходом на замену, но уже во втором туре против Германии появился с первых минут — и выглядел великолепно, несмотря на поражение ивуарийцев со счетом 1:2.

В противостоянии с игроками уровня Лиги чемпионов Улаи буквально подмял под себя центр поля, став лидером матча по количеству успешных обводок (5), и с потрясающим хладнокровием разбивал немецкий прессинг за счет индивидуального мастерства.

Сидни Лопеш Кабрал (Кабо-Верде, «Трабзонспор»)

Вратарь Возинья заслуженно приковал к себе всеобщее внимание на старте турнира благодаря феноменальной игре против Испании и последующим перформансам. Однако в матче 1/16 финала против действующих чемпионов мира — аргентинцев — сборная Кабо-Верде обрела нового героя.

Чуть больше года назад Лопеш Кабрал выступал в третьем немецком дивизионе за «Викторию Кёльн». С тех пор 23-летний защитник успел подписать контракт с «Бенфикой» — самым титулованным клубом Португалии, а этим летом перебрался в «Трабзонспор», где теперь будет играть бок о бок с еще одним открытием мундиаля, ивуарийцем Улаи.

Сидни Лопеш Кабрал globallookpress.com

Каких бы высот Сидни ни достиг в Турции или где-либо еще, в его карьере может больше не случиться момента прекраснее, чем гол, забитый им в овертайме в ворота Аргентины. Лопеш Кабрал пошел в прорыв по флангу под абсолютно безнадежным углом, изящно пробросил мяч мимо Алексиса Макаллистера и идеальным обводящим ударом уложил его в дальнюю девятку ворот Эмилиано Мартинеса.

Аргентина в итоге пошла дальше, вырвав победу со счетом 3:2, но Кабрал и вся сборная Кабо-Верде бесповоротно влюбили в себя публику.

Этот шедевр гарантированно украсит собой видеонарезку лучших мгновений чемпионата мира и вполне может претендовать на звание красивейшего гола всего турнира.

Ясин Айяри (Швеция, «Брайтон»)

Несмотря на впечатляющий сезон в составе «Брайтона», этот клуб Премьер-лиги устроен настолько идеально, что со стороны всегда трудно определить: является ли успех футболиста его личной заслугой или же это просто результат отлаженной клубной системы и внутренней культуры.

Ясин Айяри globallookpress.com

Однако 22-летний полузащитник наглядно доказал, что способен сверкать и за пределами выверенного до мелочей механизма с южного побережья Англии.

На чемпионате мира Айяри стал ключевой фигурой в центре поля сборной Швеции под руководством Грэма Поттера. В стартовом матче, где шведы буквально уничтожили Тунис со счетом 5:1, Ясин был безоговорочно лучшим игроком на поле: он оформил дубль и проделал колоссальный объем работы на запредельных скоростях.

К сожалению, турнирный путь его команды оборвался после крупного поражения от Франции (0:3), но в следующем сезоне у нас определенно будет масса возможностей понаблюдать за дальнейшим прогрессом этого талантливого хавбека.

Райан (Бразилия, «Борнмут»)

Еще один молодой талант из клуба с южного побережья Англии, который ярко проявил себя на этом чемпионате мира. Райан намертво застолбил за собой место на правом фланге атаки сборной Бразилии.

Райан globallookpress.com

19-летний вингер, защищающий на клубном уровне цвета «Борнмута», дебютировал за национальную команду лишь в апреле нынешнего года. Однако он настолько впечатлил Карло Анчелотти, что тот сразу доверил ему место в стартовом составе на матч против Гаити (3:0), после чего Райан неизменно выходил с первых минут и в оставшихся трех встречах турнира.

Судя по качеству игры на его дебютном мундиале, Райана ждет долгая и успешная карьера как в сборной, так и на самом высоком европейском уровне.

Впрочем, в будущем ему гарантирована серьезная конкуренция за место в составе со стороны сверстника — 19-летнего Эстевана из «Челси», который пропускал этот турнир из-за травмы подколенного сухожилия.

Имам Ашур (Египет, «Аль-Ахли»)

Разумеется, накануне чемпионата мира большинство дискуссий вокруг сборной Египта сводилось к их звездным нападающим — Мохаммеду Салаху и Омару Мармушу — и к тому, смогут ли они наконец проявить свои лучшие качества на главном турнире планеты.

Имам Ашур globallookpress.com

Однако на деле Ашур, действующий на правом фланге, оказался ничуть не менее, а то и более важной фигурой в атаке «фараонов». 28-летний полузащитник, выступающий на родине за «Аль-Ахли», забил первый гол своей сборной на этом турнире, распечатав ворота Тибо Куртуа классным плотным ударом из-за пределов штрафной в матче с Бельгией (1:1). Затем именно Ашур открыл счет в игре 1/16 финала против Австралии, которую египтяне в итоге дожали в серии пенальти.

Элайджа Джаст (Новая Зеландия, «Мотеруэлл»)

Джаст отметился дублем в стартовом матче Новой Зеландии против Ирана (2:2), причем в обоих случаях он извлек максимум выгоды из великолепной игры Криса Вуда, который на загляденье цеплялся за мяч впереди.

Элайджа Джаст globallookpress.com

Вторую встречу Элайджа провел скромнее, но всё равно покинул турнир с высоко поднятой головой, забив гол престижа в матче против заметно превосходящей в классе Бельгии (1:5).

В свои 26 лет Джаст еще далек от заката карьеры. Столь яркие перформансы на главной мировой арене заметно подняли его трансферную стоимость, а качественный дебютный сезон в составе «Мотеруэлла» наверняка послужит отличным трамплином для перехода в более статусный клуб.

Хулиан Киньонес (Мексика, «Аль-Кадисия»)

Киньонес относится к категории игроков, раскрывшихся довольно поздно. Сейчас он выступает в Саудовской Аравии, так что еще месяц назад вы вполне могли ничего о нем не слышать. Однако благодаря своей игре на этом мундиале Хулиан превратился в настоящую звезду и обрел статус национального героя в своей новой стране.

Хулиан Киньонес globallookpress.com

Киньонес родился и вырос в Колумбии, а до переезда в «Аль-Кадисию» в 2024 году выступал исключительно в мексиканском чемпионате. В 2023 году, уже имея за плечами опыт игр за колумбийскую молодежку, он получил вызов в главную сборную своей исторической родины. Однако нападающий ответил отказом и чуть позже принял решение выступать за Мексику, пройдя процедуру натурализации.

С тех пор карьера 29-летнего форварда резко пошла в гору. В прошлом сезоне он умудрился обойти Криштиану Роналду и Айвена Тоуни в бомбардирской гонке чемпионата Саудовской Аравии, завоевав «Золотую бутсу» с 33 забитыми мячами.

Свой сумасшедший голевой тонус Хулиан перенес и на поля чемпионата мира, отличившись четыре раза в пяти матчах. К сожалению, его последнего точного удара в игре 1/8 финала против Англии не хватило, чтобы вытащить мексиканцев в следующий раунд.