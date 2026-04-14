За шесть туров до финиша на вершине турнирной таблицы саудовского первенства расположился «Аль-Наср» Криштиану Роналду, присутствие и влияние которого на лигу соперники считают главным фактором лидерства «всемирного клуба». Устроенная минувшей зимой 41-летним нападающим забастовка сходу отразилась на позициях команды, чьи интересы в гонке за золотом по мнению игроков «Аль-Ахли» лоббирует судейский корпус.

Задетое эго

Управление четырьмя богатейшими коллективами местной Про-Лиги находится в руках Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), оказывающего финансовую поддержку «Аль-Иттихаду», «Аль-Хилялю», «Аль-Ахли» и «Аль-Насру». Последние трое ведут ожесточенную борьбу за медали высшей пробы в текущей кампании, используя для достижения заветной цели как допустимые, так и теневые методы.

Рычаги давления на власть имущих в руководящей организации задействовал Роналду, с точки зрения которого PIF неравноценно распределяет бюджетные средства, обделяя «Аль-Наср» и, наоборот, отдавая приоритет вице-чемпиону «Аль-Хилялю». Не обошел стороной португалец вопрос, касающийся трансферной политики обеих клубов, где траты «лидеров» преобладают над расходами «всемирного клуба» — 172 млн евро против 105 млн евро.

Возмущение у Криштиану вызвал перевод Суверенным фондом Саудовской Аравии нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» — он посчитал данный жест намеренным усилением главных оппонентов в чемпионате. Экс-партнер по мадридскому «Реалу» уколол Роналду сообщением в социальной сети, упомянув не только прибавку к заработной плате, но и намекнув на повторный триумф в Про-Лиге.

Действительно, с момента переезда Криштиану на Ближний Восток в 2023 его коллекция кубков так и не пополнилась, хотя изначально проект «Аль-Насра» рассматривался, как доминирующий в чемпионате Саудовской Аравии. При этом «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» поочередно владели короной местного первенства, оставляя коллектив из Эр-Рияда вторым и третьим соответственно.

Недовольство стратегией PIF форвард сборной Португалии выразил путем демарша, пропустив февральские поединки команды против «Эр-Рияда», «Аль-Иттихада» и «Аркадага». Однако королевскую неприкосновенность Роналду не нарушил даже устроенный бунт, выгоду от которого он извлек в полной мере — показал собственную важность боссам Про-Лиги, потерявшим 2,4 млрд долларов из-за отказа FOX Sports транслировать матчи розыгрыша на фоне ситуации с Криштиану, и добился кадровых перестановок внутри «Аль-Насра».

Власть во «всемирном клубе» вернулась к португальскому тандему функционеров — исполнительному директору Жозе Семеду и спортивному директору Симау Коутиньо. Достигнув своих целей, седьмой номер «Аль-Насра» приступил к тренировочному процессу с командой, ограничившись лишь общественным порицанием и избежав каких-либо санкций со стороны столичного клуба.

Сфера влияния Роналду настолько сильно распространилась внутри коллектива из Эр-Рияда, что главный тренер Жорже Жезуш отказался обсуждать пролонгацию трудового соглашения, действующего до лета 2026, по причине туманного будущего звездного подопечного. 71-летний рулевой полностью поддерживает Криштиану, регулярно выпуская его в стартовом составе, за что страйкер благодарит наставника забитыми мячами, которых накопилось 24 в Про-Лиге, стремясь как можно скорее добраться до отметки в 1000 голов за карьеру.

Гнев конкурентов

Справедливость лидирующего статуса «Аль-Насра» в Саудовской Про-Лиге вызывает сомнение у группы преследователей, в частности представителей «Аль-Ахли», которые оступились в поединке с «Аль-Фейхой», расписав мировую ничью и отпустив вперед «всемирный клуб». Бурю негодования в расположении команды из Джидды вызвало судейство в ничейной встрече, где, на их взгляд, рефери не назначил три пенальти в ворота соперников.

Игроки «Аль-Фейхи» использовали элементы волейбола внутри собственной штрафной площади, преграждая путь мячу руками, на что как главный арбитр, так и видеоассистенты закрыли глаза. Комната VAR включилась только в двух эпизодах, оставив без внимания третье явное нарушение правил.

Очевидно, арбитр был к нам несправедлив. Весь сезон в подобных ситуациях назначают пенальти, за исключением решающего момента сезона. Мы знаем, в чьих интересах такое происходит. В интересах тех, за кем мы гонимся. Айвен Тоуни Нападающий «Аль-Ахли»

Также 30-летний форвард «Аль-Ахли» упомянул, что судья посоветовал им сосредоточиться на АФК (азиатская Лига чемпионов), таким образом дав понять решенную судьбу чемпионского титула. Камень в огород «Аль-Насра» бросил, в том числе, левый вингер Вендерсон Галено, который воспринял ошибки рефери, как желание исключить «бело-зеленых» из гонки и вручить награду в руки Роналду и Ко.

Рияд Марез подлил масла в огонь и воспользовался силой социальных сетей, выставив к себе на страницу все три спорных момента с игрой рукой футболистов «Аль-Фейхи». Поддержку ему, Тоуни и Галено оказало руководство «Аль-Ахли», затребовав доступ к записям переговоров между арбитрами и комнатой VAR, чтобы получить объяснения их сомнительных решений.

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) приняла к сведению претензии клуба из Джидды, ограничившись стандартной формулировкой о приверженности сохранения честности турнира и защите репутации местного футбола. Теперь в ходе данного расследования главное не выйти на самих себя, ведь протекция чиновников Роналду видна невооруженным глазом и оставить именитого исполнителя вновь без золотой медали, сродни преступлению.

К слову, «Аль-Наср» не планирует прятать голову в песок, расценив жаркие речи Тоуни и Галено, как клевету, и подав ответную жалобу SAFF. Не удивимся, если судейская бригада, обслуживавшая встречу «Аль-Ахли» и «Аль-Фейха», выйдет сухой из воды, и дисциплинарное наказание получат нападающий и вингер «бело-зеленых».

Красная дорожка к титулу

Вокруг персоны Роналду слишком много завязано в Саудовской Про-Лиге и, если лишь его двухматчевого мятежа оказалось достаточно, чтобы чемпионат понес серьезные убытки, то окончательное расставание с португальцем слишком болезненно ударит по финансовой части соревнования. Идя на поводу у Криштиану, саудовские функционеры в первую очередь заботятся о собственном имидже и благосостоянии, поэтому содействие «Аль-Насру» в чемпионских баталиях вполне укладывается в канву событий.

Предоставлять шансы конкурентам не собирается и дружина Жорже Жезуша, чья серия побед в Про-Лиге уже насчитывает четырнадцать поединков кряду. Последний раз очки «Аль-Наср» потерял в столичном дерби с «Аль-Хилялем» 12 января, уступив 1:3, однако пришел в себя после пощечины и оторвался от подопечных Симоне Индзаги на пять пунктов.

Исходя из оставшихся игр в календаре чемпионата, наибольшая угроза амбициям «всемирного клуба» исходит от очных противостояний с обозленным «Аль-Ахли» (28 апреля) и немного сбавившим обороты «Аль-Хилялем» (7 мая). Наверняка испортить настроение бывшему партнеру по команде хочет Карим Бензема, сверкающий в новой гавани — восемь результативных ударов и два ассиста в шести встречах саудовского первенства.

Правда по другую сторону баррикад может расположиться SAFF с принципиальной позицией шефства над «Аль-Насром», ведущая свои грязные дела руками судейского корпуса, чьи работники на поле и около мониторов «случайно» не заметят пенальти в ворота подопечных Жезуша, отменят гол либо назначат одиннадцатиметровый в пользу лидера Про-Лиги.