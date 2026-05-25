Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

Новым претендентом на хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву стал мадридский «Атлетико», сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Напомним, что 31‑летний португалец принял решение покинуть стан «горожан» и уже получил ряд предложений со стороны европейских топ‑клубов. Интерес к Бернарду Силве проявляли «Барселона», «Интер», «Ювентус» и «Милан».

Но по разным причинам договориться с полузащитником этим клубам не удалось. Теперь, по данным источника, фаворитом в борьбе за Бернарду Силву стал «Атлетико», который готов предложить игроку такой же контракт, который был у него в «Манчестер Сити».

Речь ни много ни мало идёт о сумме в 18 млн евро за сезон. Понятно, что итальянские клубы сегодня платить столько никому не способны, как и имеющая давно финансовые проблемы «Барселона».

Пеп объяснет, как вести на территории Симеоне globallookpress.com

При этом португалец готов немного «упасть» по деньгам, так как прекрасно понимает реалии. Сейчас между руководством «матрасников» и окружением португальца идут активные переговоры. Самая большая зарплата в «Атлетико» сейчас у Яна Облака (10 млн евро в год). В этом сезоне Бернарду Силва сыграл 37 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Наш прогноз: Бернарду Силва станет футболистом «Атлетико».

Александр Кокорин

«Арис», нападающий, 35 лет

Легенда российского футбола Александр Кокорин затосковал на чужбине и готов вернуться в родной чемпионат после шестилетнего отсутствия.

По данным издания Sport Baza, сейчас активный интерес к 35‑летнему нападающему проявляют «Оренбург», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и московская «Родина».

Новичок российской Премьер‑лиги проявляет к Кокорину наибольший интерес. «Родине» необходим опытный футболист, и после того, как вряд ли состоится переход туда Артёма Дзюбы, руководство клуба переключилось на более молодого и скоростного форварда.

За кипрский «Арис» Кокорин отыграл последние четыре сезона, сыграв 115 матчей и забив в них 34 мяча, входя в число лучших нападающих местного чемпионата. В 2023 году Александр стал чемпионом страны.

«Усатый нянь» Кокорин для молодёжи «Родины» globallookpress.com

В России Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Также он был в составе «Анжи», но там не сыграл ни одного матча. За сборную России нападающий провёл 48 матчей и забил 12 мячей.

Наш прогноз: Кокорин станет «дядькой» и «авторитетом» в «Родине» для более молодых партнёров.

Якуб Кивёр

«Порту», защитник, 26 лет

После того как у испанской «Барселоны» сорвался вариант с трансфером Алессандро Бастони, она переключилась на более бюджетный вариант усиления центра обороны.

Очередным кандидатом на усиление стал игрок «Порту» Якуб Кивёр. 26‑летний поляк с неплохой левой ногой (как и итальянец) является сейчас первым кандидатом в шорт‑листе каталонцев, по данным издания Marca.

Его довольно давно ведут скауты «Барселоны», неоднократно приезжали на матчи «Порту» и смотрели его вживую, поэтому о Кивёре есть полное представление в клубе.

Тем не менее пока переговоры с португальским защитником не стартовали, так как сейчас у каталонцев в приоритете подписание забивного нападающего. Только после этого руководство намерено заняться трансфером 26‑летнего Кивёра.

Якуб Кивёр globallookpress.com

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 27 млн евро. За португальский клуб он выступает с сентября 2025 года, перебравшись из лондонского «Арсенала». В этом сезоне Кивёр сыграл 39 матчей во всех турнирах за «Порту» и сделал две голевые передачи.

Наш прогноз: Кивёр станет футболистом «Барселоны».

Ян Дьоманде

«РБ Лейпциг», полузащитник, 19 лет

19‑летний ивуариец из немецкого «РБ Лейпцига» Ян Дьоманде продолжает оставаться одним из главных лотов летней трансферной кампании.

Как сообщает издание The Athletic, главным претендентом на игрока сейчас является английский «Ливерпуль», который не намерен скупиться и готов выложить за него сумму около 100 млн евро.

Конкуренцию мерсисайдцам может составить «ПСЖ». Команда Луиса Энрике тоже заинтересована в игроке, но перед его подписанием им придётся освободить место в составе, так как на его позиции сейчас играют Баркола, Кварацхелия и Дуэ.

В отличие от «Ливерпуля», где уходит Мохамед Салах и фактически расчищено место под Дьоманде в основном составе. Сам же «РБ Лейпциг» не намерен отпускать свою жемчужину, но не сможет устоять перед солидным предложением.

Дьоманде готов стать заменой Салаху globallookpress.com

На портале Transfermarkt вингера сейчас оценивают в 75 млн евро. Немецкий клуб подписал его у «Леганеса» за 20 млн евро. В этом сезоне Дьоманде провёл 36 матчей, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач.

Наш прогноз: Дьоманде станет игроком «Ливерпуля» — там любят подписывать игроков из Бундеслиги.

Алессандро Бастони

«Интер», защитник, 27 лет

Казалось, эпопея с трансфером центрального защитника Алессандро Бастони в испанскую Примеру, а конкретно в «Барселону», плавно закончилась. Ан нет.

Неожиданно в борьбу готов включиться мадридский «Реал» и назло извечному сопернику подписать элитного игрока, заодно утерев ему нос. По данным La Gazzetta dello Sport, инициатором трансфера выступает Жозе Моуринью.

«Особенный» близок к возвращению на пост главного тренера «сливочных» и, как обычно, начинает укрепление команды с подписания защитника. Трансферу может способствовать тот факт, что Моуринью имеет отличные отношения с руководством «Интера».

Что касается самого Бастони, который не захотел переходить в «Барселону» и мечтает провести всю карьеру в стане «нерадзурри», то всё может изменить сумма трансфера и оклад игрока. «Интер» оценивает своего игрока не менее чем в 70 миллионов евро — и, по данным источника, «сливочные» (в отличие от каталонцев) готовы потянуть этот ценник.

Бастони не хочет менять пасту на паэлью globallookpress.com

В этом сезоне 27‑летний Бастони сыграл за миланский клуб во всех турнирах 40 матчей, забил 2 мяча и сделал 6 голевых передач. За «Интер» он выступает с 2017 года, перейдя из «Аталанты».

Наш прогноз: Бастони останется в «Интере».

Витиньо Силва

«Ботафого», защитник, 26 лет

«Зенит» нацелился на правого защитника «Ботафого» Витиньо Силву — 26‑летний бразилец стал приоритетной целью петербургского клуба для усиления обороны, сообщает журналист ESPN Бруно Андраде.

После тяжёлой травмы Вячеслава Караваева у питерского клуба «проседает» правый фланг обороны последние полтора сезона. Частично ситуацию удалось купировать универсалом Густаво Мантуаном, но ему недостаёт оборонительных навыков, а игра Арсена Адамова не устраивает тренерский штаб «Зенита».

Интерес «Зенита» к Витиньо возник на фоне сложностей с трансфером Матеузиньо из «Коринтианса». Теперь в фокусе — игрок, включённый в предварительный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

Помимо российского клуба интерес к 26‑летнему футболисту также проявляют конкуренты «Ботафого» по Серии А — «Палмейрас» и «Крузейро», но для клуба из Рио приоритетен трансфер игрока за границу.

Витиньо знает, как прокидывать под опорную globallookpress.com

Витинья играет за «одинокую звезду» с 2024 года. Всего провёл за команду 101 матч, забил в них 2 гола и сделал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро. Защитник имеет опыт выступления в Европе — за английский «Бёрнли» и бельгийский «Серкль Брюгге».

Наш прогноз: Витинья станет футболистом «Зенита».

Тиагу Силва

свободный агент, защитник, 41 год

Похоже, время не властно над бразильским защитником Тиагу Силвой, и им снова интересуется топ‑клуб, хотя после последнего тура итальянской Серии А в этом есть большие сомнения.

По данным ESPN Brasil, интерес к 41‑летнему центральному защитнику сейчас проявляет «Милан», подготовивший контракт на один сезон. Очень уж любят там возрастных футболистов. Глядишь, и Модрич передумает уходить. Будет с кем в домино поиграть, семечки полузгать да кроссворды поразгадывать. Молодежи «россонери» такие забавы неведомы.

Напомним, что Тиагу Силва стал элитным защитником именно в «Милане», где выступал с 2009 по 2012 год. Потом Папа Карло затащил его в «ПСЖ» на несколько сезонов.

Но не исключён и альтернативный сценарий: если Силва решит повесить бутсы на гвоздь этим летом, он может остаться в футболе в новом качестве. У него уже есть предложение о работе в структуре «Челси» — клуба, за который он играл с 2020 по 2024 год и где сейчас выступают в юношеских командах его сыновья.

Вечно молодой, но не пьяный Тиагу Силва с каким-то ещё не татуированным и бородатым аргентинцем globallookpress.com

Последним клубом в карьере Тиагу Силвы был «Порту», в который он перебрался этой зимой и покинул клуб по окончании этого сезона. Защитник не попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ‑2026, хотя был в числе кандидатов.

Наш прогноз: Силва повесит бутсы на гвоздь.

Джон Стоунз

«Манчестер Сити», защитник, 31 год

«Бавария» всерьёз задумалась о подписании Джона Стоунза. По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приглашением 31‑летнего защитника «Манчестер Сити».

Уже известно, что игрок покидает стан «горожан» по окончании этого сезона на правах свободного агента и сейчас рассматривает сразу несколько предложений.

Инициатором приглашения Стоунза в мюнхенский клуб является Венсан Компани, отлично знающий его возможности по игре в «Манчестер Сити», где защитник был его напарником.

Из‑за частых травм в этом сезоне Стоунз провёл всего 18 матчей во всех турнирах и давно потерял место в основе. Тем не менее главный тренер сборной Англии Томас Тухель включил его в заявку на чемпионат мира 2026 года и назвал элитным защитником.

Элитный и каменный защитник Стоунз globallookpress.com

За «Манчестер Сити» Стоунз выступал последние 10 сезонов, а начинал он свою карьеру в «Эвертоне». В составе сборной Англии на его счету 87 матчей и 3 забитых мяча.

Наш прогноз: Стоунз станет футболистом «Баварии».