Goal.com рассказывает о подрастающей звезде бразильского футбола Эдуарду Консейсау, который в 16 лет уже поражает своим мастерством.

В «Палмейрасе» Эндрик, Эстеван, Луис Гульерме, Витор Рейс и Луиги стали известны как «поколение миллиарда» — это название отсылает к колоссальным суммам, которые, как ожидалось, принесут бразильскому клубу четыре одаренных игрока.

Тем не менее, сейчас создается впечатление, что к этому красочному списку выдающихся воспитанников академии следует добавить ещё одно имя — Эдуарду Консейсау.

Этому универсальному форварду всего 16 лет, и он еще даже не дебютировал в первой команде «Палмейраса». Однако Эдуарду уже прочат переход в один из европейских грандов на выгодных условиях: по слухам, нападающим сборной Бразилии U-17 интересуются «Барселона», ПСЖ, «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

Эдуарду Консейсау в команде «Палмейраса» U-10 Соцсети

Так насколько же хорош этот талант «Вердао»? Каковы его сильные и слабые стороны? И могут ли Эдуарду купить еще до того, как он дебютирует в бразильском профессиональном футболе?

Как всё началось

Эдуарду родился в Сан-Паулу 7 декабря 2009 года и очень быстро проявил интерес к игре благодаря своему отцу, который и сам был футболистом. «С самого детства я повсюду сопровождал отца», — пояснил он.

«Я начал играть в любительских лигах, юношеских академиях, и однажды один из моих тренеров устроил мне просмотр в "Палмейрасе". Через четыре дня я его прошел, и был принят клубом в девять лет». С тех пор он играет за команду своего родного города.

Прорыв

Сразу стало ясно, что в лице Эдуарду «Палмейрас» получил еще одну жемчужину. Он стабильно играл на уровне, значительно превосходящем его возрастную группу, проходя обучение в одной из самых уважаемых юношеских академий мирового футбола, и в январе этого года был включен в заявку на турнир Копа Сан-Паулу де Футбол Жуниор — один из самых престижных турниров для игроков до 20 лет в бразильском футболе — несмотря на то, что всего лишь месяцем ранее ему исполнилось 16 лет.

Несмотря на весь ажиотаж, связанный с его участием в турнире в столь юном возрасте, проспект не подвел. Уже во втором матче группового этапа он забил четыре мяча и отдал три голевые передачи, поразив болельщиков и скаутов блестящей игрой.

Спустя всего несколько дней Эдуарду подписал свой первый профессиональный контракт с «Палмейрасом», который также мудро включил в соглашение рекордные для клуба отступные в 100 млн евро.

Эдуарду Консейсау в матче за Бразилию U-17 Соцсети

«Я очень благодарен, — признавался Эдуарду. — Всем, чем я являюсь как спортсмен, я обязан работе, проделанной клубом с момента моего прихода».

«В последние годы "Палмейрас" подготовил нескольких игроков для профессиональной команды. Работа, проделанная [директором академии] Жоау Паулу Сампайо, является эталоном в стране, а турнир Копинья всегда дает людям возможность внимательно следить за этой работой».

«Осознание того, что меня ценят за то, что я делаю на поле, делает меня очень счастливым. Это дополнительная мотивация для того, чтобы продолжать совершенствоваться каждый день».

Как все обстоит сейчас

Эдуарду продолжает выступать за «Палмейрас» U-21 как в чемпионате Бразилии, так и в Кубке Либертадорес. Однако он также представлял сборную Бразилии на прошедшем в прошлом месяце чемпионате Южной Америки U-17, и, что неудивительно, привлек к себе внимание.

Эдуарду забил первый гол своей сборной на турнире в матче, завершившемся разгромом Боливии со счетом 5:0, а также отличился в победной игре группового этапа над многолетним соперником — сборной Аргентины (3:0).

Бразилия в итоге заняла третье место благодаря победе со счётом 1:0 над Эквадором, уступив в полуфинале будущему победителю турнира — сборной Колумбии.

Тем не менее, несмотря на разочарование от того, что не удалось дойти до финала, Эдуарду уже с нетерпением ждёт предстоящего чемпионата мира U-17, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре этого года.

«Чемпионат Южной Америки не закончился так, как мы надеялись, но вся команда настроена оптимистично и благодарна за оказанное ей доверие», — написал нападающий в Instagram. «Я доволен своей игрой, но еще больше рад за команду, которую мы создаем. Мы продолжим в Катаре...».

Эдуарду Консейсау в матче против Аргентины U-17

Главные сильные стороны

Главная причина, по которой Эдуарду вызывает такой восторг, — это его потрясающая способность обыгрывать соперников. Как он сам говорит: «Я обожаю ситуации один на один, дриблинг и то, как я обвожу соперников».

Однако у него также отличное голевое чутье, и хотя его рабочая нога — правая, он способен забивать и левой. В результате форвард достаточно универсален, чтобы играть на любой позиции в линии атаки — именно поэтому его уже сравнивают с соотечественником Винисиусом Жуниором.

Над чем нужно работать

Как это часто бывает с молодыми, но невероятно талантливыми фланговыми нападающими, Эдуарду порой грешит тем, что слишком долго держит мяч. К счастью для него, его наставник Сампайо неустанно внушает ему, как важно уметь вовремя отдать пас.

«Я всегда общаюсь с Жоау Паулу: он очень активно участвует в нашей повседневной жизни, на тренировках и в матчах», — отмечает талант. «Он человек, который многого требует от нас, потому что знает, какой вклад мы можем внести и в чем нам нужно совершенствоваться».

«После матча он обсуждает со мной моменты игры, в которых я принял неверные решения, и корректировки, которые помогут мне расти как спортсмену. Когда он говорит, все слушают».

Сампайо, со своей стороны, не сомневается, что у Эдуарду есть все качества, необходимые для достижения самых высоких результатов — при условии, что он останется скромным.

«Я говорю ему: "Ты должен помнить, что тебе нужно сражаться как лев каждый день", — рассказывает руководитель академии "Палмейраса" после того, как клуб предложил ему контракт до 2029 года.

"Теперь, когда он становится все более известным, внимание к нему удвоится, все будут всегда ожидать от него идеальной игры, и ему придется научиться справляться с этим".

"Ему нужно понять, что ответ всегда будет на поле, а не за его пределами. Мы дадим ему возможности, но он должен ими воспользоваться", — резюмирует Сампайо.

Следующий Эстевао?

Эдуарду, быстрый левый форвард, признаётся, что в детстве восхищался Неймаром, поскольку лучший бомбардир в истории Бразилии был "кумиром целого поколения", но при этом он открыто признает, что его главным источником вдохновения является Эндрик, потому что "то, что он сделал для "Палмейраса», было уникальным«.

Однако, если говорить о его индивидуальных качествах, Эдуарду, несомненно, имеет больше общего с Эстеван.

"Я уже смог многому научиться у него, хотя он левша, а я правша", — сказал он о вингере "Челси". "В мировом масштабе Ямаль — игрок с похожим на мой стилем игры, всегда стремящийся к индивидуальным действиям".

Эдуардо Консейсау Соцсети

Неудивительно, что Эдуарду не хочет увязать в сравнениях — не в последнюю очередь потому, что у него есть свои собственные сильные стороны. Действительно, если учесть, что его рост составляет 1,8 метра, у него есть потенциал стать гораздо более опасным наверху, чем многие из его кумиров, если он приложит больше усилий к улучшению навыков игры головой.

"Невероятно, что меня сравнивают с очень успешными игроками, которыми я восхищаюсь, но моя цель — проложить свой собственный путь, показать Бразилии и всему миру, кто такой Эдуарду".

Что будет дальше?

Пока что Эдуарду полностью сосредоточен на достижении своей главной цели — выйти на поле в составе основной команды "Палмейраса", и кажется, что его дебют, который станет одним из самых долгожданных в истории клуба, — лишь вопрос времени.

Однако на самом деле есть вероятность, что его следующий шаг будет решен ещё до того, как он впервые попробует свои силы в элитном футболе. Действительно, Сампайо недавно сообщил, что "Палмейрас" уже отклонил "два предложения по нему на сумму от 20 до 25 млн евро, не включая бонусы".

Конечно, даже если сделка заключат в ближайшее время, Эдуарду не сможет переехать в Европу до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет в декабре 2028 года, и это его вполне устраивает, если учесть любовь форварда к "Палмейрасу".

"Все по порядку", — отметил он. "Через два года мне будет всего 18, я все еще очень молод! А пока я просто хочу сделать себе имя в этом великом клубе, который открыл свои двери для мальчика с множеством мечтаний".