The Athletic рассказывает, почему известные тренеры больше не стремятся работать в топ-клубах.

Продление контракта Томаса Тухеля со сборной Англии до 2028 года, возможно, и выглядело неожиданным, но на самом деле логика в этом есть. Немец работает в национальной команде всего год, и, по словам главы Английской футбольной ассоциации Марка Буллингема, «ему по-настоящему нравится эта работа».

Настолько, что Тухель готов отказаться от возвращения в клубный футбол после предстоящего чемпионата мира. Буллингем не стал опровергать наличие в контракте пункта о досрочном расторжении, однако сам факт продления ясно дал понять: Тухель не рассматривает себя кандидатом на потенциальные вакансии в Манчестере и Мадриде.

Его решение вписывается в любопытную тенденцию последних лет: тренеры топ-уровня всё чаще уходят в сборные на более раннем этапе карьеры и задерживаются там надолго.

Работа со сборной дает то, чего всё меньше остается в клубах, — время. Время думать, анализировать, наблюдать. Возможность ездить по клубам, глубже понимать их внутреннюю кухню благодаря расширенному доступу.

Есть и другое преимущество: при формировании состава ты не зависишь от владельца или спортивного директора, скованных финансовыми регламентами и переговорами о продлении контрактов. Да, выбор ограничен теми футболистами, которых «производит» страна, но это твой выбор.

В клубном же футболе роль тренера всё чаще сужается до тактической доски, тренировочного поля и 90 минут игры каждые три дня.

Если верить усталым интонациям Пепа Гвардиолы и Арне Слота, победы в чемпионатах и кубках сегодня «живут» недолго — их быстро сменяет следующая гонка, следующий сезон, следующий кризис.

Но чемпионат мира — это другое измерение. Трофей, который никогда не стирается из памяти.

И предстоящий турнир — крупнейший (в финальной части сыграют 48 сборных — прим.) и самый обсуждаемый в истории — вновь вернул магию главного футбольного события планеты. Совсем неудивительно, что Юлиан Нагельсман после домашнего Евро-2024 решил остаться у руля сборной Германии.

Однако решение Тухеля связать себя со сборной Англии не только до чемпионата мира, но и до Евро-2028, выглядит ещё более показательно. Параллельно Карло Анчелотти намерен продолжать работу со сборной Бразилии вплоть до 2030 года — и это еще один сигнал времени.

Анчелотти старше, опытнее и, возможно, более «насыщен» трофеями, чем Тухель. Немец выигрывал чемпионаты Германии и Франции, а также привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов.

Но 66-летний итальянец по-прежнему кажется идеальной фигурой для «Реала» — как раз в тот момент, когда «Реалу» снова нужен тренер.

И вот здесь возникают главные вопросы.

Возвращается ли международный футбол на позицию вершины профессии?

И если да — что теперь делать топ-клубам, которым нужны топ-тренеры?

Если этим летом Гвардиола покинет «Манчестер Сити», это станет настоящим завершением эпохи. И сложно представить, что он сразу бросится в новый клубный проект — скорее, возьмёт паузу. Или — переключится на работу в сборной.

Зинедин Зидан шесть лет терпеливо ждал, когда Дидье Дешам уйдет из сборной Франции, и это наконец произойдет после чемпионата мира. Всё больше тяжеловесов уходят со сцены клубного футбола.

Юрген Клопп, вопреки ожиданиям, не сменил Нагельсмана у руля Германии после Евро-2024. Вместо этого он, судя по всему, доволен своей должностью руководителя глобального футбольного направления в структуре Red Bull. А когда «Мадрид» в прошлом месяце расстался с Хаби Алонсо, Клопп честно признался, что слухи о его возможном назначении «не вызвали во мне никаких эмоций».

Назначение Хаби Алонсо стало редким исключением из излюбленной стратегии Флорентино Переса — возвращать проверенных тренеров-победителей на второй срок. Так было с Анчелотти, так было с Зиданом. И именно поэтому до сих пор живет вера, что Жозе Моуринью однажды снова получит шанс на «Бернабеу», вне зависимости от того, как сейчас складывается его карьера.

Когда Анчелотти работал в «Наполи» и «Эвертоне», мало кто верил, что он вернется в Мадрид и выиграет еще две Лиги чемпионов. Сегодня похожий скепсис сопровождает и Моуринью.

Прошлой осенью «Особенный» помог Рую Коште переизбраться на пост президента «Бенфики», согласившись возглавить клуб. Но в его контракте есть пункт: он может уйти через 10 дней после последнего матча сезона. И если «Реал» не позвонит, станет ли сенсацией, если Федерация футбола Португалии предложит ему сменить Роберто Мартинеса после чемпионата мира?

Спекуляции продолжаются и вокруг Алонсо. Его имя по-прежнему всплывает рядом с пока занятым тренерским креслом «Ливерпуля», но в футболе ожидания редко совпадают с реальностью. В 2024-м он уже отказался от громких предложений и остался в «Байере». А если чемпионат мира окажется неудачным для Луиса де ла Фуэнте, почему бы Алонсо не задуматься о сборной Испании? В конце концов, Луис Энрике в 2018 году сделал именно такой шаг, будучи еще относительно молодым тренером.

Современные тренеры импульсивны и непредсказуемы. Они могут внезапно остаться, а могут начать метаться, боясь выпасть из обоймы.

Роберто Манчини хотел вернуться в Премьер-лигу уже в этом сезоне. Появлялись вакансии в «Вест Хэме» и «Ноттингем Форест». Он провел переговоры с «Форест», но в итоге выбрал «Аль-Садд» из Катара. Подожди он немного — возможно, оказался бы в числе кандидатов для «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма» после увольнений Рубена Аморима и Томаса Франка соответственно. Не исключено, что и «Форест» снова вернулся бы к диалогу с итальянцем после отставки Шона Дайча.

В итоге «Тоттенхэм» остановился на Игоре Тудоре, подписав с хорватом контракт до конца сезона.

Если Манчини, победитель Евро-2020 со сборной Италии, уже воспринимается как тренер «вчерашнего дня», то что тогда говорить о Роберто Де Дзерби? Его переход в «Марсель» в 2024 году стал настоящим сюрпризом. После поражения от «Осера» он даже показал игрокам предложение от «Манчестер Юнайтед», подчеркнув, что выбрал страсть к футболу, а не деньги, в отличие от своих подопечных.

И складывается ощущение, что клубы, которым этим летом предстоит искать нового тренера, сталкиваются с неожиданной проблемой: привычных, очевидных кандидатов становится меньше. А те, что есть, постоянно меняют траекторию.

Кто сменит Гвардиолу, Клоппа, Анчелотти и Моуринью так же, как они в свое время сменили Липпи, Капелло, Фергюсона, Венгера, дель Боске и Хитцфельда?

В эпоху Гвардиолы его главными антагонистами были Моуринью и Клопп. Сегодня его самым заметным соперником стал человек из его же школы — Микель Артета.

Шесть лет под руководством испанца принесли «Арсеналу» прогресс, структуру и стиль. Но не титул Премьер-лиги. Даже в прошлом сезоне, когда золото, казалось, лежало на поверхности, «канониров» обогнал «Ливерпуль». Ничья с «Брентфордом» (1:1) сократила лидерство «Арсенала» до четырех очков за 12 туров до финиша — и вновь возникли сомнения.

Другой выпускник «университета Гвардиолы», Энцо Мареска, был уволен из «Челси» спустя всего шесть месяцев после побед в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира.

Хави уже почти два года без работы — его чемпионство с «Барселоной» в сезоне-2022/23, первое после эпохи Месси, быстро стало восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

В современном футболе будущее стремительно превращается в прошлое.

Арне Слот — для кого-то уже пример этой тенденции. Почеттино так и не построил ту блестящую карьеру, которую ему прочили после финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Сарри выигрывал трофеи, но магию «Наполи» так и не повторил. Виллаш-Боаш ушел на административную работу, став президентом «Порту». Тен Хаг теперь технический директор «Твенте».

Рубен Аморим привел «Спортинг» к первой за почти двадцать лет победе в чемпионате Португалии. Но, как и тен Хаг, он рискует остаться в памяти, прежде всего, как тренер, не вернувший «Манчестер Юнайтед» к величию. Делает ли это его слабым специалистом? Конечно, нет.

Но «Юнайтед» — это шум, давление и прожекторы. И этот шум звучит громче, чем достижения, которые когда-то сделали его желанным кандидатом. В краткосрочной перспективе трудно представить, что он получит еще один шанс в Премьер-лиге.

Проблемы, с которыми столкнулся Томас Франк и другие тренеры при попытке «подняться» внутри той же лиги, заставляют задаться вопросом: сможет ли Андони Ираола из «Борнмута» закрепить за собой статус топ-тренера в более крупном клубе? Тем более что и он, и Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» летом останутся без контракта.

Но переход в топ-клуб — это не просто шаг вперед. Это другая реальность. Другие требования. Другое давление. Пресс-конференции из небольших комнат внезапно превращаются в залы с международной прессой.

И в этой среде одна неудачная игра может жить в мемах дольше, чем победная серия. Фото Аморима у тактической доски на фоне поражения «Юнайтед» от клуба из четвёртого дивизиона. Лицо Грэма Поттера в бесконечных фотошопах. Чашка с логотипом «Арсенала» в руках тренера «Тоттенхэма». Репутация сегодня может пошатнуться быстрее, чем обновляется лента соцсетей.

Добавьте сюда еврокубки — и методики, прекрасно работавшие в «домашнем» режиме, начинают давать сбои. Именно поэтому выбор главного тренера — самое сложное решение для любого клуба.

Да, можно анализировать цифры: превысил ли кандидат ожидаемые очки, как его команда выглядела по соотношению зарплатной ведомости и трансферных расходов. Но цифры не отвечают на главный вопрос — кому на самом деле принадлежит успех?

В «Брентфорде» успех был заслугой Франка? Так, похоже, решил «Тоттенхэм». Или же это результат выдающейся клубной структуры? Под руководством Кита Эндрюса, который до этого сезона вообще не имел опыта самостоятельной работы, команда идет седьмой и всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

«Брайтон» — еще более показательный пример. Их стабильность в Премьер-лиге — заслуга тренеров? Хьютона, Поттера, Де Дзерби и Хюрцелера? Или же это плод системной работы аналитического отдела и рекрутинга, пережившего даже уход ключевых функционеров?

В свое время «Севилья» была континентальной версией этой модели. Эмери трижды выигрывал Лигу Европы, но вне Андалусии его карьера уже не выглядела столь безупречной. И если Рамос или Мендилибар успешны в Севилье, то вне ее контекста оценивать их сложнее — даже если Рамос был последним тренером «Тоттенхэма», взявшим трофей до Постекоглу.

И вот в этом и кроется главная дилемма: где заканчивается гений тренера и начинается сила системы?

Перенесите любого из этих тренеров в более токсичную, перегруженную ожиданиями среду без выстроенной структуры, и станет ясно, что рассчитывать на мгновенный успех наивно.

Именно поэтому, когда у тренера всё работает, он не всегда спешит менять проект. Трава по ту сторону поля не обязательно зеленее. В другом клубе у вас может не быть той власти и влияния, которые накопили Диего Симеоне в «Атлетико» или Артета в «Арсенале».

Многие тренеры это понимают и предпочитают стабильность риску. Отсюда ощущение, что на рынке всё меньше по-настоящему доступных топ-тренеров.

Клубы, в свою очередь, становятся еще более избирательными. Им нужен стиль — в эпоху, когда сам футбол находится в переходном состоянии. Им нужны тренеры, которые «не выходят за рамки»: работают на тренировках, готовят к матчам, развивают игроков. Не спорят, не требуют, не претендуют на контроль над селекцией. Всё это дополнительно сужает пул кандидатов.

Даже такие успешные специалисты, как Антонио Конте, чемпион в двух странах с четырьмя разными клубами, могут быть отвергнуты как «слишком сложные» или «слишком краткосрочные». Хотя парадокс в том, что карьера большинства тренеров и так редко бывает долгой.

Де Дзерби привозил с собой доверенного скаута. Сеск Фабрегас владеет долей в «Комо» и участвует в управлении клубом. Он вырос в среде Гвардиолы и Венгера — тренеров, формировавших клубы по своему образу. Но далеко не каждый клуб готов позволить тренеру строить систему вокруг себя.

При этом история регулярно опровергает поспешные приговоры. Сколько раз Эмери, Мойеса, Моуринью или Гасперини списывали со счетов? Фицджеральд писал, что в американской жизни нет «вторых актов». В футболе они есть. Идеи стареют медленнее, чем люди.

Одни, как Алонсо или Тьяго Мотта, спотыкаются на первом большом этапе. Другие, как Компани, выигрывают титулы, но насколько весомым выглядит чемпионство «Баварии» в стране, где она доминирует больше десятилетия? Почему он воспринимается более перспективным кандидатом, чем Аллегри или Индзаги, выводившие менее сильные команды в финалы Лиги чемпионов? Возможно, всё дело в контексте. Возможно, в моде.

И именно с этим придется разбираться «Манчестер Юнайтед», «Реалу», «Тоттенхэму» и другим грандам в ближайшие месяцы. Иллюзия дефицита или реальный кризис? Опыт или потенциал? Подходящий тренер в неподходящее время?

Смогут ли клубы адаптироваться к новой реальности? И должны ли мы сами изменить взгляд на то, каким должен быть «тренер будущего»?

Пока эти вопросы не стоят перед Английской футбольной ассоциацией.

«Возможно, меня когда-нибудь потянет обратно в клубный футбол. Но не в ближайшие два с половиной года«, — признался Тухель.