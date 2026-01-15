GOAL объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» должен сделать всё возможное, чтобы главным тренером команды стал Томас Тухель.

«Манчестер Юнайтед» назначил Майкла Каррика временным тренером до конца сезона, чтобы разгрести завалы, оставшиеся после Рубена Аморима. Теперь начинается настоящая работа: за следующие шесть месяцев клуб должен найти тренера, способного принести стабильный успех. Из всех доступных кандидатура Томаса Тухеля — безусловно, выглядит самой убедительной.

«Манчеастер Юнайтед» вел переговоры с Тухелем несколько лет назад, прежде чем опрометчиво продлил контракт с Эриком тен Хагом летом 2024 года. Есть несколько версии о том, почему немец в итоге сказал «нет».

Одни предполагали, что дело было в вопросе контроля и нежелании работать в спортивной структуре, где он не мог влиять на трансферную политику. Другие указывали на то, что Тухель выгорел после напряженного периода в «Баварии» и хотел перевести дух перед следующим вызовом. Это объясняет, почему четыре месяца спустя он принял предложение возглавить сборную Англии (работа, предлагающая гораздо больше пауз, чем в клубе) и почему официально приступил к обязанностям только в январе следующего года.

С тех пор «Манчестер Юнайтед» успел сменить двух постоянных тренеров и трех временных, но в клубе по-прежнему царит полный хаос. И Тухель — один из немногих людей, кто способен вытащить их из этой ямы. Однако попытка переманить тренера сборной Англии в такой близости от чемпионата мира — дело крайне опасное.

Мгновенные результаты

Текущий дефицит топ-тренеров на рынке объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» обратился к Каррику. Однако летом вариантов станет куда больше. Истекают контракты у Андони Ираолы с «Борнмутом», Оливера Гласнера с «Кристал Пэлас» и Марку Силвы с «Фулхэмом».

Майкл Каррик globallookpress.com

Маурисио Почеттино, который проиграл конкуренцию тен Хагу в 2022 году, возможно, покинет сборную США после ЧМ. А Хаби Алонсо и Энцо Мареска — лучшие варианты среди безработных на данный момент.

Но Тухель — именно тот, за кем должен идти «Юнайтед». У немца есть невероятная способность добиваться положительных результатов в кратчайшие сроки, и он, кажется, совершенно не подвержен давлению со стороны.

Он не испугался заменить Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии», заняв второе и третье места в Бундеслиге и выиграв Кубок Германии. Затем он выиграл два титула Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» и дошел до финала Лиги чемпионов, утвердив свой авторитет в самом избалованном составе мирового футбола.

Тактическая гибкость

Тухель преобразил «Челси» после смены Фрэнка Лэмпарда, выиграв Лигу чемпионов и выйдя в три финала внутренних кубков всего через четыре месяца после назначения. Затем он догнал «Дортмунд» в чемпионской гонке через несколько недель после прихода в «Баварию». И хотя в следующем сезоне он стал первым тренером за 11 лет, упустившим титул Бундеслиги, он был максимально близок к еще одному финалу Лиги чемпионов.

Томас Тухель globallookpress.com

Тухель преодолел шквал критики и пристального внимания как первый иностранный тренер сборной Англии за более чем десять лет, проведя рекордную отборочную кампанию к чемпионату мира: под его руководством команда выиграла все официальные матчи, при этом не пропустив ни одного гола. Он умело внедрил жесткую внутреннюю конкуренцию и показал, что магия имен звездных игроков на него не действует.

Болельщикам Тухель тоже понравится. Он один из лучших тренеров в мире по управлению игрой, соперничающий только с Пепом Гвардиолой в умении грамотно менять схему команды прямо по ходу матча.

Его адаптивность, которую он впервые проявил, прыгнув выше головы с «Майнцем», также должна понравиться фанатам «Манчестер Юнайтед», разочарованным догматичностью Аморима. Пока португалец говорил, что ему надо нескольких лет, чтобы всё заработало, Тухелю обычно требуются лишь считанные недели.

Сильный характер

Минус приглашения Тухеля в том, что он обычно не задерживается на одном месте дольше пары лет. Как он сам пошутил на своей презентации в качестве тренера сборной Англии: «Я работаю над своей игрой в долгую». Но его краткосрочный подход выгоден «Манчестер Юнайтед».

Томас Тухель globallookpress.com

Сэр Джим Рэтклифф и остальные члены совета директоров «Юнайтед» могут с опаской относиться к Тухелю, учитывая его привычку перечить владельцам и делать всё по-своему. Но хаос, оставленный после конфликта Аморима с Джейсоном Уилкоксом, должен заставить их пересмотреть свои методы управления клубом.

«Вы можете разорвать этот порочный круг, только пригласив действительно сильную, масштабную личность и позволив ей делать свою работу.

Неслучайно тремя клубами на вершине — "Астон Виллой", "Сити" и "Арсеналом" — по сути, управляют их менеджеры. Да, у них есть спортивные директора, но они работают синхронно. Это должно произойти и в "Ман Юнайтед", если они хотят приблизиться к тому уровню, где мечтают быть», — сказал Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ.

Усмирить эго

В какой-то момент Рэтклифф должен решить: хочет ли он единолично управлять тонущим кораблем или готов делегировать полномочия в клубе, который реально движется вперед и борется за трофеи?

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Последний путь означает, что человек с очень большим эго должен будет усмирить свое эго. Но это станет гораздо лучшим исходом для его имиджа — при условии, что Тухель сможет дать результат, который ускользал от Аморима и тен Хага.

Но даже если Рэтклифф решит, что Тухель — его человек, это назначение не обойдется без рисков. Если Англия дойдет до финала Чемпионата мира, у Тухеля останется менее пяти недель на подготовку к новому клубному сезону. Это далеко от идеала, но калибр тренера и его послужной список делают этот риск оправданным.

Однако сделку придется заключить до начала турнира, что потенциально может столкнуть лбами Футбольную ассоциацию (FA) и Тухеля.

Если Тухель согласится возглавить «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона, это, несомненно, будет истолковано как гигантский отвлекающий фактор во время чемпионата мира. И СМИ наверняка назовут это главной причиной, если команда проведет разочаровывающий турнир (а для Англии разочарованием считается всё, кроме победы).

Избежать катастрофы в «испанском стиле»

Существуют разные прецеденты, когда известные тренеры сборных принимали предложения клубов перед крупными турнирами. Исходы были совершенно разными.

«Манчестер Юнайтед» нанял Луи ван Гала в качестве преемника Дэвида Мойеса перед ЧМ-2014. И мощное выступление сборной Нидерландов (разгромили Испанию 5:1 и дошли до полуфинала) лишь подогрело восторг фанатов «красных дьяволов» от его прихода.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

У Италии тоже не возникло проблем с тем, что Антонио Конте согласился возглавить «Челси» перед Евро-2016. Там он превзошел ожидания, выбив Испанию, прежде чем уступить Германии в серии пенальти.

Но когда Юлен Лопетеги согласился стать тренером «Реала» накануне ЧМ-2018, разверзся ад. Тренер сборной Испании был уволен еще до начала турнира, «Ла Роха» сенсационно проиграла России в 1/8 финала под руководством Фернандо Йерро. Приключение Лопетеги в «Мадриде» продлилось менее трех месяцев.

Главным отличием тогда стало отсутствие договоренности между Лопетеги и главой испанской федерации Луисом Рубиалесом о времени объявления сделки. Лопетеги только недавно продлил контракт с Испанией, а Рубиалес (показавший свое истинное лицо своим чудовищным поведением на женском ЧМ-2023 и после него) не мог позволить себе выглядеть слабым.

Сборная Англии отказалась комментировать будущее Тухеля или ситуацию с его контрактом по запросу GOAL, но ключевое отличие между ним и Лопетеги в том, что Томас был предельно честен: он никогда не заглядывал дальше чемпионата мира.

Высокий риск, высокая награда

Излишне говорить, что этой ситуацией нужно управлять крайне осторожно.

Здесь также присутствует потенциальная ирония: «Манчестер Юнайтед» придется вести переговоры с Дэном Эшвортом, который вернулся в футбольную ассоциацию Англии на пост главного футбольного директора после того, как был уволен Рэтклиффом всего через пять месяцев после назначения спортивным директором «МЮ».

Томас Тухель и Джуд Беллингем globallookpress.com

Считается, что Рэтклифф уволил Эшворта, не впечатлившись его шорт-листом кандидатов на замену тен Хагу, который, по слухам, состоял исключительно из тренеров с опытом работы в АПЛ. Тот факт, что сейчас «Манчестер Юнайтед», как говорят, ищет на замену Амориму именно готовых к АПЛ специалистов, подчеркивает отсутствие ясности в клубе. Не говоря уже о финансовых потерях: за последние 15 месяцев «Манчестер Юнайтед» потратил более 40 млн фунтов на увольнение тен Хага и Эшворта, а также на назначение и увольнение португальца.

Тухель, безусловно, стал бы внушительным приобретением. Вопросы лишь в том, готов ли «Манчестер Юнайтед» изменить свою структуру, чтобы привлечь его, и хватит ли у них духу выдержать тот шквал критики, который обрушится на них за возможный подрыв национальной сборной перед чемпионатом мира.

Но если они хотят получить лучший шанс снова сделать «Манчестер Юнайтед» машиной для побед, они не могут позволить себе упустить Тухеля.