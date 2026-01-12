The Athletic объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» снова оказался в сложной ситуации.

Перед тем как очередной бывший партнер Гари Невилла, Даррен Флетчер, готовился провести свой первый матч в качестве временного главного тренера «Манчестер Юнайтед», комментатор и эксперт Sky заявил, что для «красных дьяволов» начало 2026 года похоже на «фильм, который мы все уже видели».

Невилл упомянул «День сурка» — и это весьма подходящий выбор. И всё же, петля времени в «Дне сурка» разрывается, когда (спойлер!) персонаж Билла Мюррея, Фил Коннорс, становится лучшим человеком.

За те 12 с половиной лет, что прошли с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, и два года с тех пор, как сэр Джим Рэтклифф взял под контроль футбольные операции клуба, «Манчестер Юнайтед», очевидно, не стал лучшим футбольным клубом.

В дни после увольнения Рубена Аморима внимание вновь вернулось к идентичности «Манчестер Юнайтед». Кто они? Кем они хотят быть? Вместо «Дня сурка» они как клуб стали напоминать один из многочисленных подкастов, выпускаемых участниками «Класса-92», где они приглашают одного бывшего партнера за другим, чтобы по очереди предаваться воспоминаниям о старых добрых временах, причем на тренерской скамейке они занимаются этим так же часто, как и в студии звукозаписи.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» уволил Аморима: что случилось и что дальше? Команду руководителей, собранную Глейзерами, а с недавних пор и Рэтклиффом, вполне можно принять за продюсеров шоу The Overlap. «Ну что, позовем Гиггзи на этой неделе? Кэррика? А как насчет Флетча? Уле ведь недавно заходил, да? ».

Кто бы мог подумать, что наследием сэра Алекса станет подготовка поколения игроков к будущему в качестве «временщиков» и контент-мейкеров?

Пол Скоулз и Ники Батт недавно изложили суть «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте The Good, The Bad and The Football. Суть в риске. В том, чтобы вцепляться сопернику в глотку. «Юнайтед» не может довольствоваться счетом 1:0. Они идут за вторым, третьим, четвертым голом. Схема 4-4-2, а не тройка защитников. Атака, атака, атака! Вот это — «Манчестер Юнайтед». А это — нет.

Когда их спросили, взяли бы они Роя Кина следующим «менеджером» клуба — важное уточнение, — оба ответили: «Да». Последняя тренерская работа Кина, если не считать роль ассистента Мартина О'Нила в сборной Ирландии, была в «Ипсвиче». Его уволили оттуда в 2011 году, когда Фергюсон еще тренировал «Юнайтед».

Рой Кин globallookpress.com

Но такими темпами — почему бы и не Кин? Почему бы не сделать Патриса Эвра его ассистентом? Невилл «не был бы против» возвращения Сульшера, при условии, что летом клуб займется поиском топ-тренера.

Таково было намерение и в 2018 году, но требования дать Сульшеру работу на постоянной основе достигли такого накала после победы над «ПСЖ», что шум заглушил здравый смысл.

«Манчестер Юнайтед, возможно, не скажет мне спасибо. Но доставайте контракт, кладите его на стол, дайте ему подписать, дайте ему вписать любые цифры, какие он захочет, учитывая то, что он сделал с момента прихода... Уле у руля», — говорил Рио Фердинанд в эфире BT Sport.

Верен себе Фердинанд остался и сейчас. После увольнения Аморима он написал в твиттере: «Я бы выбрал Де Дзерби / Тухеля / Хави или Даррена Флетчера, если он хорошо себя проявит».

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Прошлое «Юнайтед» по-прежнему управляет процессом. Как клуб, они существуют в «ретротопии». Социолог Зигмунт Бауман определил это понятие как склонность людей, чувствующих неуверенность и недовольство современным миром, искать решение своих проблем в старых добрых временах. Они — заложники прошлого.

В этом смысле «Манчестер Юнайтед» — это чистое кино в стиле Хичкока.

В фильме Альфреда Хичкока «Ребекка» богатый вдовец Максим де Винтер женится во второй раз и привозит новую невесту в Мэндерли, свое английское поместье. Однако дом буквально подавлен незримым, но ощутимым присутствием первой жены Максима, Ребекки. Ее почерк и инициалы повсюду. Экономка продолжает поддерживать заведенные ею порядки. Все говорят о ней как о самой красивой, величайшей женщине. Максим даже пытается нарядить свою новую жену в платья Ребекки.

Это история о том, как прошлое тиранит настоящее, и как постоянные сравнения формируют и искажают идентичность. Только когда Мэндерли сгорает дотла, герои могут начать все заново.

Если этот же сюжетный ход применим к «Юнайтед», то перемены наступят лишь тогда, когда они покинут «Олд Траффорд» — этот «Театр Мемов» — ради нового стадиона.

Но не будем зацикливаться на художественном вымысле.

В конце концов, нет ничего плохого в том, что Жозе Моуринью называл «футбольным наследием». По соседству, в «Манчестер Сити», Пеп Гвардиола раньше жаловался, что его клубу не на что опереться в этом плане, особенно в еврокубках, когда «Манчестер Юнайтед» и «Реал» могли черпать веру в успех из своего прошлого. Эти неосязаемые факторы, казалось, превращали удивительное в обыденное.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Однако «Манчестер Юнайтед» слишком долго выглядит скорее раздавленным своей историей, чем вдохновленным ею.

Им нужно перестать постоянно оглядываться на то, что работало при Фергюсоне. В те времена их идентичность не была привязана к схемам вроде 4-4-2, вингерам и принципу «атака, атака, атака». Она была привязана к самому Фергюсону. Но ему уже 84 года, он не вернется в техническую зону, чтобы яростно жевать жвачку и тыкать пальцем в часы. Того «Манчестер Юнайтед» больше нет.

В Италии через те же проблемы прошел «Милан» при бывшем владельце Сильвио Берлускони. Они назначали тренерами Леонардо, Кларенса Зеедорфа, а затем Пиппо Индзаги в тщетной надежде, что кто-то из них окажется молодой версией Фабио Капелло или Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Но этого не произошло. И «Милан», выступающий в лиге, которая не обладает таким потенциалом роста, как АПЛ, погрузился в смутные времена, не имея подушки безопасности в виде постоянно растущих телевизионных доходов.

Они выбрались из этого болота только тогда, когда новые владельцы смогли убедить Паоло Мальдини, вернувшегося в клуб в качестве технического директора, мыслить не категориями того, что работало в «Милане» десятилетия назад, а категориями того, что работает для клуба сейчас.

Это означало отказ от использования «Милана» эпохи Берлускони как единственного ориентира. Это требовало смирения: нужно было смотреть на прогрессирующие команды вроде «Боруссии» Дортмунд и «Аталанты», закупаться там же, где закупаются они (а не бегать со списком претендентов на «Золотой мяч» в руках), и учиться у них, стараясь при этом сохранить верность духу «Милана».

Это был непростой процесс. По сути, он был далек от идеала, но в 2022 году «Милан» выиграл скудетто спустя 11 лет и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, обладая ресурсами, которые и близко не стояли с возможностями «Юнайтед».

«Милан» — чемпион Италии сезона 2021/2022 globallookpress.com

Если команда Рэтклиффа вернет Сульшера, Кэррика или Руда ван Нистелроя (а все они претендуют на роль временного тренера («caretaker»), и все уже занимались этим раньше), то как они смогут утверждать, что хоть чем-то отличаются от того самого многострадального руководства «Манчестер Юнайтед», которое было до покупки ими миноритарного пакета акций?

Это попахивает попыткой просигнализировать, что они якобы «на связи» с идентичностью «Юнайтед», но на деле лишь подчеркивает, насколько они оторваны от того, что нужно современному футбольному клубу для успеха.

Слушая, как Джейми Реднапп доказывает, что «Манчестер Юнайтед» должен прямо сейчас пойти и забрать Андони Ираолу из «Борнмута», его коллега по Sky Тим Шервуд ехидно спросил, стоит ли «Борнмуту» в таком случае нанять Сульшера ему на замену.

«Абсолютно нет. Никто другой в Премьер-лиге этого не сделает. Мы любим Уле, все любят Уле. Но если бы он был настолько… (хорош)…почему он не получил работу в Премьер-лиге с тех пор, как ушел? », — ответил Реднапп.

Андони Ираола globallookpress.com

С большой натяжкой назначение Флетчера в качестве «временщика» и, потенциально, Сульшера или Кэррика в качестве «постоянного временщика» можно было бы защитить как логичное краткосрочное решение.

Но всё это говорит о том, что увольнение Аморима было незапланированным. И это несмотря на то, что Рэтклифф еще в октябре говорил в подкасте The Times Business, что португальцу «нужно продемонстрировать, что он великий тренер, в течение трех лет». На вопрос, означает ли это, что он получит эти три года, он ответил: «Да».

Рэтклифф также приводил в пример «Арсенал», отмечая, что Микель Артета пережил «ужасное время в первые пару лет». «Арсенал» поддержал его. «Манчестер Юнайтед» сдался с Аморимом.

По крайней мере, Аморим ушел на своих условиях, как полноценный менеджер, а не просто главный тренер (разве Фергюсон согласился бы на меньшее?), оставив команду на шестом месте и в гонке за Лигу чемпионов. У них тоже были травмы и игроки, уехавшие на Кубок Африки.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Это не значит, что «Юнайтед» обязательно должен был оставить его. Но если вы принимаете такое решение так рано, когда впереди еще 18 игр чемпионата, возникает очевидный вопрос: почему вы не назначаете того, кто дает большие гарантии в плане результатов?

Вместо этого у вас на выбор: тренер, чей опыт ограничивается командой U-18 «Юнайтед» (Флетчер); тренер, уволенный из «Бешикташа» после поражения от другого клуба Рэтклиффа, «Лозанны», в Лиге конференций (Сульшер); человек, заслуживший похвалу в Чемпионшипе с «Мидлсбро», но лишь раз за три сезона попавший в топ-6 (Кэррик); и еще один, кто приложил руку к вылету «Лестера» в прошлом сезоне (ван Нистелрой).

Неужели они более надежная ставка, чем Аморим?

В 2024 году у Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» были свои перформансы на пресс-конференциях, которые казались столь же провокационными (если не больше), чем всё, что недавно говорили Аморим или Энцо Мареска. Он ставил под сомнение амбиции владельца. Он хотел знать «План Тони» (отсылка к владельцу Тони Блуму) — потому что «если я не чувствую себя комфортно, не чувствую правильной мотивации, я не могу оставаться дольше».

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Это было в марте. Уволил ли «Брайтон» Де Дзерби прямо тогда? Сделали ли они Адама Лаллану временным тренером? Нет. Они держали Роберто до конца сезона и только потом сделали свой ход.

Назначение Лиама Росеньора в «Челси» хотя бы понятно с точки зрения его работы внутри сети BlueCo. Что вызывает вопрос: почему собственная мульти-клубная структура Рэтклиффа («Ницца», «Лозанна») не смогла предоставить «Юнайтед» более широкую сеть для поиска кадров?

«Ницца», например, уволила Франка Эза. Справедливости ради, можно поспорить о целесообразности его приглашения в Манчестер и посмеяться над его профилем. Но Эз вывел «Ланс» в Лигу чемпионов впервые за 20 лет, финишировал в одном очке от «Пари Сен-Жермен» в 2023-м и — если выдернуть один конкретный матч из эфира — обыграл «Арсенал» Артеты.

Франк Эз globallookpress.com

Разве эти достижения менее впечатляющи, чем то, что делал Ираола в «Райо Вальекано», Оливер Гласнер в «Вольфсбурге» и «Айнтрахте» или Режис Ле Бри в «Лорьяне»?

«Он не уровень Юнайтед» — знакомый рефрен, но в наши дни никто не уровень.

Не мог ли «Манчестер Юнайтед», например, нанять Эдина Терзича или Тьяго Мотту до конца сезона, а потом пересмотреть ситуацию в июне?

У вас может быть свое мнение, подходят эти кандидаты «Юнайтед» или нет. Суть в том, что варианты есть.

И кроме того, действительно ли выгодно ждать, пока кто-то освободится после самого большого (и, следовательно, самого длинного) чемпионата мира в истории, когда предсезонка будет короче обычной?

И можно ли вообще доверять «Манчестер Юнайтед» в правильности выбора, после решений оставить Эрика тен Хага, а потом нанять Дэна Эшворта и Аморима?

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

И действительно ли существует дефицит топ-тренеров, доступных для клубов АПЛ в 2026 году, как утверждает Майкл Кокс? Не дело ли еще и в том, что английские клубы стали очень требовательны, возможно, слишком узки в своих желаниях — им нужен тренер, а не менеджер. Кто-то, кто готовит игроков к матчам, а также готов «не высовываться» и знать свое место.

Клуб должен быть на первом месте. Селекция, например, не может управляться исключительно тренером. Иначе вы получите что-то близкое к команде тен Хага на «Олд Траффорд»: воссоединение «Аякса», команду уровня Эредивизи, от которой ждут титул в Премьер-лиге.

Но, безусловно, должен быть какой-то компромисс. Принятие того факта, что топ-менеджер будет бросать вызов и провоцировать своих работодателей так же, как он провоцирует игроков. Особенно если он единственный, кто отвечает на вопросы СМИ о решениях, принятых людьми сверху.

Все футбольные трансферы

Тем временем в «Манчестер Юнайтед» петля обреченности продолжает затягиваться снова, и снова, и снова.

Как там Альберт Эйнштейн определял безумие? Разве это не повторение одного и того же действия раз за разом в ожидании других результатов?