В последние недели «Арсенал» слишком часто выглядел командой, которая сильнее всех ощущает на себе груз чемпионской гонки. Ощущалось постоянное напряжение и отсутствие лёгкости, а почти каждый матч команда заканчивала сквозь сжатые зубы. А с «Фулхэмом» команда Микеля Артеты впервые за долгое время сыграла так, будто перестала бояться собственного лидерства. Теперь «Арсенал» на шесть очков опережает «Манчестер Сити», хотя у команды Пепа Гвардиолы две игры в запасе. Но важно и то, что лондонцы улучшили разницу мячей — в гонке, где в последние туры может решать вообще всё, нельзя недооценивать три лишних гола.

Результат матча Арсенал Лондон 3:0 Фулхэм Лондон 1:0 Виктор Дьёкереш 9' 2:0 Букайо Сака 40' 3:0 Виктор Дьёкереш 45+4' Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт ( Кристьян Москера 83' ), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс ( Мартин Субименди 64' ), Майлс Льюис-Скелли, Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 46' ), Эберечи Эзе ( Макс Дауман 78' ), Леандро Троссард, Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 64' ) Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Самуэль Чуквезе ( Оскар Бобб 64' ), Эмиль Смит-Роу ( Джона Куси-Асаре 78' ), Гарри Уилсон ( Джошуа Кинг 64' ), Харрисон Рид ( Томас Кейрни 63' ), Саша Лукич, Рауль Хименес ( Родриго Мунис 73' ) Жёлтая карточка: Саша Лукич 23' (Фулхэм)

Статистика матча 9 Удары в створ 1 6 Удары мимо 3 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 4 7 Офсайды 0 7 Фолы 12

Возвращение Сака в старт после паузы из-за проблем с ахиллом стало главным событием вечера ещё до первого свистка. А уже через девять минут стало понятно, насколько сильно «Арсеналу» его не хватало. Первый гол он сделал почти в одиночку: получил мяч справа, раскачал Рауля Хименеса, ушёл по внешней стороне и прострелил низом в зону, где Дьёкерешу оставалось только правильно подставить ногу.

Сака принимал решения быстро и не пытался сделать паузу там, где можно идти в обыгрыш. Именно этого «Арсеналу» не хватало в последних матчах, где атаки часто заканчивались лишним пасом или замедлением. Второй гол тоже был с участием Букайо, но теперь уже сам Сака завершал. Эберечи Эзе нашёл передачей Дьёкереша в правом полуфланге, тот сохранил мяч под давлением и вернул под удар. Сака пробил в ближний угол, поймав Бернда Лено на ожидании фирменного удара в дальний. Красивый и осознанный гол.

Артета поменял Букайо уже в перерыве, а по ходу матча это выглядело скорее как предосторожность перед ответной игрой с «Атлетико». Свою работу Сака сделал за тайм: забил, отдал, создавал постоянную угрозу и не давал сопернику расслабиться постоянным давлением на правый фланг.

Дьёкереш провёл матч, которого от него давно ждали

Вокруг Дьёкереша весь сезон было много споров. Его сравнивали с идеальными версиями нападающих, ждали от него большего участия в игре, иногда называли едва ли не слабым местом в атаке. Однако против «Фулхэма» швед дал очень убедительный ответ.

Первый гол — чистая работа форварда в штрафной: оторваться от защитника, правильно войти в зону прострела, не опоздать на долю секунды. В эпизоде со вторым голом страйкера Леандро Троссард прошёл слева и подал, а Дьёкереш хорошо выбрал позицию и головой отправил мяч в ворота. Между этими голами был ещё и ассист на Сака, где швед не просто сыграл в одно касание, а грамотно удержал мяч под давлением Йоакима Андерсена.

Наверное, для Артеты сейчас важно, что нападающий был полезен не только в завершении. Он связывал атаки, открывался между линиями и наконец-то ускорял игру команды, а не наоборот. Теперь у Дьёкереша 14 голов в Премьер-лиге и 21 во всех турнирах — для игрока, которого часто называли проблемным, статистика выглядит совсем не плохо. Ещё важно, что оба гола Дьёкереша случились в первом тайме, когда «Арсеналу» нужно было быстро снять напряжение. В последние недели команда слишком часто тянула матчи до нервной концовки, поэтому разгром в первом тайме дал своеобразную передышку перед «Атлетико».

Артета получил от своей команды лучший тайм за долгое время

Перед «Атлетико» Артета сделал пять изменений, но это не сломало структуру, «Арсенал», наоборот, выглядел свежее. В центре (впервые в старте на своей изначальной позиции) вышел Майлз Льюис-Скелли, а Деклан Райс сыграл глубже. Это позволило добавить атакующего качества впереди и не потерять баланс.

Льюис-Скелли не был главным героем, но провёл качественный матч — он помогал в розыгрыше, опускался за мячом и несколько раз хорошо начинал переходы перехватами. Для 19-летнего игрока это была важная проверка, и он подтвердил, что может без лишних нервов начать матч в центре поля в самый разгар чемпионской гонки.

По первому тайму у «Арсенала» было почти всё, что Артета давно пытался вернуть. Быстрые атаки, агрессия после потерь, движение в штрафную и передачи вперёд без лишней подготовки. Уже на второй минуте Троссард мог открывать счёт, затем были моменты Габриэла после углового, Дьёкереша, Сака на добивании. Команда не остановилась после 1:0, как это бывало в нервных матчах, а продолжила давить, это, в общем-то, и стало главным отличием матча с «Фулхэмом».

«Арсенал» весь второй тайм думал об «Атлетико»

После перерыва матч, естественно, успокоился. «Арсенал» уже сделал основную работу, Сака остался в раздевалке, затем Артета снял Райса и Дьёкереша на 64-й минуте. С учётом полуфинала Лиги чемпионов это было почти идеальное развитие событий: команда не тратила лишние силы, но и не позволяла «Фулхэму» вернуть интригу. Да, во втором тайме уже не было такой яркости, хотя «Арсенал» мог забить ещё. Троссард не реализовал свой момент, Калафьори попал в перекладину, но острота ушла вместе с ощущением её необходимости. Это был редкий матч, когда лидер чемпионата мог себе позволить не играть последние полчаса на абсолютном пределе.

«Фулхэм» почти не сопротивлялся. Его серия без побед на выезде против «Арсенала» растянулась уже на 33 матча, и этот вечер вряд ли добавит команде Марку Силвы аргументов. Гости не справлялись с движением между линиями, позволяли «Арсеналу» слишком легко изолировать Сака справа и постоянно проигрывали первые передачи после отбора.

Теперь впереди «Атлетико». После такого тайма с «Фулхэмом» игроки Артеты доказали, в первую очередь, сами себе, что могут быть яркими в атаке. В последний месяц сезона каждая такая деталь буквально решает судьбу титулов.