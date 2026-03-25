Салах уходит из «Ливерпуля». Это больно — но не ново. XXI век подарил десятки расставаний, после которых клубы и игроки уже не были прежними. Вот десять самых громких — от слёз на пустом «Бернабеу» до видеообращения на фоне трофеев

1. Лионель Месси

«Барселона» (2021)

Как пришёл: В 13 лет, из Росарио. Клуб оплатил лечение гормоном роста. Контракт подписали на салфетке — легенда, которая, впрочем, правдива.

Почему стал символом: 672 гола. 35 трофеев. Четыре Лиги чемпионов. Восемь «Золотых мячей». Он не просто играл за «Барселону» — он ей был. 21 год в одном клубе. Для целого поколения Месси и «Барса» — синонимы.

Как ушёл: Ла Лига не позволила зарегистрировать новый контракт — клуб не укладывался в финансовый фэйр-плей. Месси пришёл на пресс-конференцию, сел за стол — и заплакал. Не произнёс ни слова, а просто плакал, и зал плакал с ним. Ушёл в ПСЖ, потом — в «Интер Майами». На «Камп Ноу» так и не вернулся с прощальным матчем. Статуя — в планах, но пока её нет.

Без преувеличения — самое болезненное расставание в истории мирового футбола.

2. Криштиану Роналду

«Реал Мадрид» (2018)

Как пришёл: За €94 млн из «Манчестер Юнайтед». На момент трансфера — рекорд мира. На презентации — 80 000 человек на «Бернабеу».

Почему стал символом: 451 гол в 438 матчах. Четыре Лиги чемпионов. Лучший бомбардир в истории клуба — с огромным отрывом. Девять лет, в которые «Реал» был по-настоящему непобедим в Европе.

Как ушёл: Тихо, быстро и неправильно. Спор с Флорентино Пересом — по одним данным, из-за контракта, по другим — из-за налоговых проблем. Роналду объявил об уходе после финала ЛЧ-2018 в Киеве, ещё до того, как высохло шампанское. Перешёл в «Ювентус» за €117 млн. Ни прощальной пресс-конференции, ни прощального матча. Фанаты «Реала» не успели сказать «спасибо». Многие до сих пор не простили — не ему, а клубу.

3. Франческо Тотти

«Рома» (2017)

Как пришёл: Из академии «Ромы». Ему было 16, когда он дебютировал. Больше он никуда не уходил.

Почему стал символом: 786 матчей. 307 голов. 25 сезонов в одном клубе. Один скудетто — 2001 год, и для «Ромы» это было как полёт в космос. «Реал» звал. «Манчестер Юнайтед» звал. Тотти отказывал всем.

У меня было всё, что мне нужно: любовь и страсть были для меня важнее, чем трофеи в другом месте. Франческо Тотти легенда «Ромы»

Руди Гарсия однажды заметил, что у Рима три короля: Папа, мафиози и Тотти.

Как ушёл: Последний матч — 28 мая 2017 года, «Рома» — «Дженоа». Тотти вышел на замену, забил, снял футболку — и плакал. Весь стадион плакал. Он подошёл к микрофону и не мог говорить. Потом всё-таки сказал: «Мне не хотелось бы, чтобы этот день наступил. Я не готов к жизни без этого».

Ему было 40 лет. Он ушёл не потому, что не мог играть — а потому, что новый тренер Спаллетти не давал ему места. Для Рима это было предательство. Для Тотти — конец мира, каким он его знал.

4. Стивен Джеррард

«Ливерпуль» (2015)

Как пришёл: Из академии. С восьми лет. Другого клуба в его жизни не было — и не должно было быть.

Почему стал символом: Стамбул, 2005 год. Финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» проигрывает «Милану» 0:3 к перерыву. Джеррард забивает первый, поднимает команду, и «Ливерпуль» выигрывает по пенальти. Один из величайших камбэков в истории спорта — и Джеррард в его центре. 710 матчей. 186 голов. Капитан на 12 лет. Отказал «Челси» (дважды) и «Реалу» — остался.

Как ушёл: 27 апреля 2014 года. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, до чемпионства — рукой подать. Матч с «Челси». Джеррард получает мяч в центре поля — и поскальзывается. Демба Ба убегает и забивает. «Ливерпуль» проигрывает и теряет титул. Джеррард так и не стал чемпионом Англии. Через год ушёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». Позже признался: возможно, ему стоило уйти в «Реал», когда звали.

Поскальзывание стало мемом. Но не оно определяет Джеррарда — Стамбул его определяет.

5. Икер Касильяс

«Реал Мадрид» (2015)

Как пришёл: Из академии. Дебютировал в 18. К 20 — основной вратарь «Реала» и сборной Испании.

Почему стал символом: «Святой Икер» — прозвище, которое дали фанаты. Чемпион мира 2010, двукратный чемпион Европы. Три Лиги чемпионов. 725 матчей за «Реал». Лицо клуба на протяжении 16 лет.

Как ушёл: Хуже всех в этом списке. К концу карьеры ошибки участились, место в воротах занял Навас. Касильяс согласился уйти — но клуб провёл прощание так, что стыдно до сих пор. Наспех организованная пресс-конференция у пустого «Бернабеу» — все одноклубники были в предсезонном турне. Касильяс стоял один, с глазами, полными слёз, и говорил в микрофон слова, которые никто не хотел слышать. Его родители потом заявили: Перес вынудил его уйти.

Для сравнения: Хави за несколько месяцев до этого уходил из «Барселоны» при полном «Камп Ноу» — карнавал, слёзы счастья, овация. Контраст — убийственный.

6. Тьерри Анри

«Арсенал» (2007)

Как пришёл: Из «Ювентуса», где не заиграл. Венгер поставил его центральным нападающим вместо фланга — и получил машину.

Почему стал символом: 228 голов — лучший бомбардир в истории «Арсенала» (на момент ухода, Салах с тех пор побил несколько рекордов АПЛ, но не этот). «Непобедимые» 2003/04 — 38 матчей без поражений в АПЛ, и Анри — их главная звезда. Два подряд титула «Золотой бутсы» АПЛ.

Как ушёл: В «Барселону», за €24 млн. Последний из «непобедимых», кто покинул клуб. «Арсенал» после его ухода не выигрывал чемпионство 20 лет — до нынешнего сезона. Анри в «Барсе» выиграл Лигу чемпионов. Потом вернулся в «Арсенал» на короткую аренду зимой 2012 — и забил в первом же матче. На «Эмирейтс» рыдали.

7. Джанлуиджи Буффон

«Ювентус» (2018, первый раз)

Как пришёл: За рекордные для вратаря €52 млн из «Пармы» в 2001-м. Рекорд продержался аж 17 лет.

Почему стал символом: 509 матчей за «Юве». Остался после Кальчополи — когда клуб сослали в Серию Б за договорные матчи, и половина звёзд разбежалась. Буффон остался и помог вернуться. Это сделало его не просто вратарём — а символом верности.

Как ушёл: Финал ЛЧ-2017 против «Реала» — «Ювентус» проиграл 1:4. Год спустя — четвертьфинал ЛЧ-2018 против того же «Реала». Последние минуты, Буффону нужен гол. Судья ставит пенальти в ворота «Юве». Буффон набрасывается на арбитра, получает красную — и уходит с поля в последнем еврокубковом матче за «Ювентус». Перешёл в ПСЖ на один сезон. Потом, правда, вернулся — но первый уход запомнился навсегда.

8. Алессандро Дель Пьеро

«Ювентус» (2012)

Как пришёл: В 19 лет, из «Падовы». Быстро стал главной звездой — номер 10, капитан, лицо клуба.

Почему стал символом: 290 голов за 19 сезонов. Но главное — Кальчополи. В 2006-м «Ювентус» сослали в Серию Б, отняли два скудетто. Большинство звёзд ушли: Каннаваро, Тюрам, Виейра, Ибрагимович, Дзамбротта. Дель Пьеро — остался. Капитан «Ювентуса» во втором дивизионе. Это было заявление: я — с этим клубом, не с лигой.

Как ушёл: В 2012-м контракт не продлили. Дель Пьеро было 37. Последний матч — на «Ювентус Стэдиум», дубль в ворота «Аталанты». Слёзы. Круг почёта. Уехал в «Сидней» — буквально на другой конец планеты. Далеко от Турина. Может быть, так было легче.

9. Андрес Иньеста

«Барселона» (2018)

Как пришёл: В 12 лет, из Фуэнтеальбильи — деревни в Ла-Манче с населением 2 000 человек. Уехал один, без родителей. Плакал каждый вечер. Потом перестал.

Почему стал символом: Автор гола в финале ЧМ-2010 — Испания 1:0 Нидерланды, 116-я минута. Четыре Лиги чемпионов. Девять чемпионств Ла Лиги. Мотор «Барселоны» Гвардиолы — команды, которую многие считают лучшей в истории. Гвардиола говорил: «Иньеста — это не игрок. Это концепция».

Как ушёл: Последний матч — 20 мая 2018 года, «Барселона» — «Реал Сосьедад». Иньеста вышел в основе, сыграл тайм, был заменён. Весь стадион — стоя. Аплодисменты — пять минут. Он не плакал (в отличие от Тотти), но слёзы были у всех остальных. Уехал в японский «Виссел Кобе». 22 года в «Барселоне» — и тишина Кобе как антитеза рёву «Камп Ноу».

10. Мохамед Салах

«Ливерпуль» (2026)

Как пришёл: За £36,9 млн из «Ромы» в 2017-м. После неудачного сезона в «Челси» и ренессанса в Италии. Ожидания были умеренные.

Почему стал символом: 255 голов — третий в истории клуба. 277 результативных действий в АПЛ за один клуб — рекорд лиги. Четыре «Золотые бутсы». Два чемпионства. Лига чемпионов. Часть атакующей тройки Салах — Мане — Фирмино, которая определила эпоху Клоппа. Мане ушёл в 2022-м. Фирмино — в 2023-м. Салах — последний.

«К сожалению, этот день настал»

Как ушёл: Видеообращение на фоне трофеев, 24 марта 2026 года. «К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания». Перед этим — конфликт с тренером Слотом, три матча на скамейке, фраза «клуб бросил меня под автобус». Примирение, возвращение, но трещина не зажила. Контракт — до 2027-го, уходит на год раньше. Куда — пока не объявлено.

Салах — единственный в этом списке, чьё прощание ещё не закончилось. Впереди — семь матчей АПЛ. Время сказать «спасибо» ещё есть. Вопрос — хватит ли его обеим сторонам.

Что их объединяет

Десять историй — и одна закономерность. Ни один из этих уходов не был идеальным. Месси плакал. Касильяс стоял у пустого стадиона. Роналду ушёл без слов. Буффон получил красную. Джеррард поскользнулся. Тотти не мог говорить.

Идеального прощания в футболе не бывает. Бывает — в лучшем случае — честное: когда обе стороны понимают, что время пришло, и находят способ это признать. Иньеста — пожалуй, ближе всех к этому идеалу. Но даже он уехал в Японию, а не остался в Каталонии.

Салах сейчас — на развилке. У него ещё есть семь матчей, чтобы его прощание попало в категорию «достойных», а не «горьких». По тому, как он объявил об уходе — на камеру, спокойно, с благодарностью — похоже, что он хочет именно этого. Посмотрим.