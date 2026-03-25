Салах уходит из «Ливерпуля». Это больно — но не ново. XXI век подарил десятки расставаний, после которых клубы и игроки уже не были прежними. Вот десять самых громких — от слёз на пустом «Бернабеу» до видеообращения на фоне трофеев

1. Лионель Месси

«Барселона» (2021)

Как пришёл: В 13 лет, из Росарио.  Клуб оплатил лечение гормоном роста.  Контракт подписали на салфетке — легенда, которая, впрочем, правдива.

Почему стал символом: 672 гола. 35 трофеев.  Четыре Лиги чемпионов.  Восемь «Золотых мячей».  Он не просто играл за «Барселону» — он ей был. 21 год в одном клубе.  Для целого поколения Месси и «Барса» — синонимы.

Трофеи «Барселоны» с Месси watson.ch

Как ушёл: Ла Лига не позволила зарегистрировать новый контракт — клуб не укладывался в финансовый фэйр-плей.  Месси пришёл на пресс-конференцию, сел за стол — и заплакал.  Не произнёс ни слова, а просто плакал, и зал плакал с ним.  Ушёл в ПСЖ, потом — в «Интер Майами».  На «Камп Ноу» так и не вернулся с прощальным матчем.  Статуя — в планах, но пока её нет.

Прощальная пресс-конференция Месси в «Барселоне». 8 августа 2021 года

Без преувеличения — самое болезненное расставание в истории мирового футбола.

2. Криштиану Роналду

«Реал Мадрид» (2018)

Как пришёл: За €94 млн из «Манчестер Юнайтед».  На момент трансфера — рекорд мира.  На презентации — 80 000 человек на «Бернабеу».

Криштиану Роналду в матче, в котором он забьёт первый мяч за «Реал». 28 июня 2009 года YouTube
Почему стал символом: 451 гол в 438 матчах.  Четыре Лиги чемпионов.  Лучший бомбардир в истории клуба — с огромным отрывом.  Девять лет, в которые «Реал» был по-настоящему непобедим в Европе.

Как ушёл: Тихо, быстро и неправильно.  Спор с Флорентино Пересом — по одним данным, из-за контракта, по другим — из-за налоговых проблем.  Роналду объявил об уходе после финала ЛЧ-2018 в Киеве, ещё до того, как высохло шампанское.  Перешёл в «Ювентус» за €117 млн.  Ни прощальной пресс-конференции, ни прощального матча.  Фанаты «Реала» не успели сказать «спасибо».  Многие до сих пор не простили — не ему, а клубу.

3. Франческо Тотти

«Рома» (2017)

Как пришёл: Из академии «Ромы».  Ему было 16, когда он дебютировал.  Больше он никуда не уходил.

Почему стал символом: 786 матчей. 307 голов. 25 сезонов в одном клубе.  Один скудетто — 2001 год, и для «Ромы» это было как полёт в космос.  «Реал» звал.  «Манчестер Юнайтед» звал.  Тотти отказывал всем.

У меня было всё, что мне нужно: любовь и страсть были для меня важнее, чем трофеи в другом месте.Франческо Тоттилегенда «Ромы»

Руди Гарсия однажды заметил, что у Рима три короля: Папа, мафиози и Тотти.

Франческо Тотти прощается с «Ромой». 28 мая 2017 года
Франческо Тотти прощается с «Ромой». 28 мая 2017 года asroma.com

Как ушёл: Последний матч — 28 мая 2017 года, «Рома» — «Дженоа».  Тотти вышел на замену, забил, снял футболку — и плакал.  Весь стадион плакал.  Он подошёл к микрофону и не мог говорить.  Потом всё-таки сказал: «Мне не хотелось бы, чтобы этот день наступил.  Я не готов к жизни без этого».

Ему было 40 лет.  Он ушёл не потому, что не мог играть — а потому, что новый тренер Спаллетти не давал ему места.  Для Рима это было предательство.  Для Тотти — конец мира, каким он его знал.

4. Стивен Джеррард

«Ливерпуль» (2015)

Как пришёл: Из академии.  С восьми лет.  Другого клуба в его жизни не было — и не должно было быть.

Почему стал символом: Стамбул, 2005 год.  Финал Лиги чемпионов.  «Ливерпуль» проигрывает «Милану» 0:3 к перерыву.  Джеррард забивает первый, поднимает команду, и «Ливерпуль» выигрывает по пенальти.  Один из величайших камбэков в истории спорта — и Джеррард в его центре. 710 матчей. 186 голов.  Капитан на 12 лет.  Отказал «Челси» (дважды) и «Реалу» — остался.

Как ушёл: 27 апреля 2014 года.  «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, до чемпионства — рукой подать.  Матч с «Челси».  Джеррард получает мяч в центре поля — и поскальзывается.  Демба Ба убегает и забивает.  «Ливерпуль» проигрывает и теряет титул.  Джеррард так и не стал чемпионом Англии.  Через год ушёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».  Позже признался: возможно, ему стоило уйти в «Реал», когда звали.

Стивен Джеррард прощается с «Ливерпулем». 16 мая 2015 года EPL

Поскальзывание стало мемом.  Но не оно определяет Джеррарда — Стамбул его определяет.

5. Икер Касильяс

«Реал Мадрид» (2015)

Как пришёл: Из академии.  Дебютировал в 18.  К 20 — основной вратарь «Реала» и сборной Испании.

Икер Касильяс в дебютном сезоне за «Реал» marca.com

Почему стал символом: «Святой Икер» — прозвище, которое дали фанаты.  Чемпион мира 2010, двукратный чемпион Европы.  Три Лиги чемпионов. 725 матчей за «Реал».  Лицо клуба на протяжении 16 лет.

Икер Касильяс прощается с «Реалом»

Как ушёл: Хуже всех в этом списке.  К концу карьеры ошибки участились, место в воротах занял Навас.  Касильяс согласился уйти — но клуб провёл прощание так, что стыдно до сих пор.  Наспех организованная пресс-конференция у пустого «Бернабеу» — все одноклубники были в предсезонном турне.  Касильяс стоял один, с глазами, полными слёз, и говорил в микрофон слова, которые никто не хотел слышать.  Его родители потом заявили: Перес вынудил его уйти.

Для сравнения: Хави за несколько месяцев до этого уходил из «Барселоны» при полном «Камп Ноу» — карнавал, слёзы счастья, овация.  Контраст — убийственный.

6. Тьерри Анри

«Арсенал» (2007)

Как пришёл: Из «Ювентуса», где не заиграл.  Венгер поставил его центральным нападающим вместо фланга — и получил машину.

Почему стал символом: 228 голов — лучший бомбардир в истории «Арсенала» (на момент ухода, Салах с тех пор побил несколько рекордов АПЛ, но не этот).  «Непобедимые» 2003/04 — 38 матчей без поражений в АПЛ, и Анри — их главная звезда.  Два подряд титула «Золотой бутсы» АПЛ.

Как ушёл: В «Барселону», за €24 млн.  Последний из «непобедимых», кто покинул клуб.  «Арсенал» после его ухода не выигрывал чемпионство 20 лет — до нынешнего сезона.  Анри в «Барсе» выиграл Лигу чемпионов.  Потом вернулся в «Арсенал» на короткую аренду зимой 2012 — и забил в первом же матче.  На «Эмирейтс» рыдали.

7. Джанлуиджи Буффон

«Ювентус» (2018, первый раз)

Как пришёл: За рекордные для вратаря €52 млн из «Пармы» в 2001-м.  Рекорд продержался аж 17 лет.

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

Почему стал символом: 509 матчей за «Юве».  Остался после Кальчополи — когда клуб сослали в Серию Б за договорные матчи, и половина звёзд разбежалась.  Буффон остался и помог вернуться.  Это сделало его не просто вратарём — а символом верности.

Как ушёл: Финал ЛЧ-2017 против «Реала» — «Ювентус» проиграл 1:4.  Год спустя — четвертьфинал ЛЧ-2018 против того же «Реала».  Последние минуты, Буффону нужен гол.  Судья ставит пенальти в ворота «Юве».  Буффон набрасывается на арбитра, получает красную — и уходит с поля в последнем еврокубковом матче за «Ювентус».  Перешёл в ПСЖ на один сезон.  Потом, правда, вернулся — но первый уход запомнился навсегда.

8. Алессандро Дель Пьеро

«Ювентус» (2012)

Как пришёл: В 19 лет, из «Падовы».  Быстро стал главной звездой — номер 10, капитан, лицо клуба.

Почему стал символом: 290 голов за 19 сезонов.  Но главное — Кальчополи.  В 2006-м «Ювентус» сослали в Серию Б, отняли два скудетто.  Большинство звёзд ушли: Каннаваро, Тюрам, Виейра, Ибрагимович, Дзамбротта.  Дель Пьеро — остался.  Капитан «Ювентуса» во втором дивизионе.  Это было заявление: я — с этим клубом, не с лигой.

Алессандро Дель Пьеро прощается с «Ювентусом» globallookpress.com
Как ушёл: В 2012-м контракт не продлили.  Дель Пьеро было 37.  Последний матч — на «Ювентус Стэдиум», дубль в ворота «Аталанты».  Слёзы.  Круг почёта.  Уехал в «Сидней» — буквально на другой конец планеты.  Далеко от Турина.  Может быть, так было легче.

9. Андрес Иньеста

«Барселона» (2018)

Как пришёл: В 12 лет, из Фуэнтеальбильи — деревни в Ла-Манче с населением 2 000 человек.  Уехал один, без родителей.  Плакал каждый вечер.  Потом перестал.

Андрес Иньеста. 12 сентября 2017 года globallookpress.com

Почему стал символом: Автор гола в финале ЧМ-2010 — Испания 1:0 Нидерланды, 116-я минута.  Четыре Лиги чемпионов.  Девять чемпионств Ла Лиги.  Мотор «Барселоны» Гвардиолы — команды, которую многие считают лучшей в истории.  Гвардиола говорил: «Иньеста — это не игрок.  Это концепция».

Как ушёл: Последний матч — 20 мая 2018 года, «Барселона» — «Реал Сосьедад».  Иньеста вышел в основе, сыграл тайм, был заменён.  Весь стадион — стоя.  Аплодисменты — пять минут.  Он не плакал (в отличие от Тотти), но слёзы были у всех остальных.  Уехал в японский «Виссел Кобе». 22 года в «Барселоне» — и тишина Кобе как антитеза рёву «Камп Ноу».

10. Мохамед Салах

«Ливерпуль» (2026)

Как пришёл: За £36,9 млн из «Ромы» в 2017-м.  После неудачного сезона в «Челси» и ренессанса в Италии.  Ожидания были умеренные.

Почему стал символом: 255 голов — третий в истории клуба. 277 результативных действий в АПЛ за один клуб — рекорд лиги.  Четыре «Золотые бутсы».  Два чемпионства.  Лига чемпионов.  Часть атакующей тройки Салах — Мане — Фирмино, которая определила эпоху Клоппа.  Мане ушёл в 2022-м.  Фирмино — в 2023-м.  Салах — последний.

«К сожалению, этот день настал»

Как ушёл: Видеообращение на фоне трофеев, 24 марта 2026 года.  «К сожалению, этот день настал.  Это первая часть моего прощания».  Перед этим — конфликт с тренером Слотом, три матча на скамейке, фраза «клуб бросил меня под автобус».  Примирение, возвращение, но трещина не зажила.  Контракт — до 2027-го, уходит на год раньше.  Куда — пока не объявлено.

Салах — единственный в этом списке, чьё прощание ещё не закончилось.  Впереди — семь матчей АПЛ.  Время сказать «спасибо» ещё есть.  Вопрос — хватит ли его обеим сторонам.

Что их объединяет

Десять историй — и одна закономерность.  Ни один из этих уходов не был идеальным.  Месси плакал.  Касильяс стоял у пустого стадиона.  Роналду ушёл без слов.  Буффон получил красную.  Джеррард поскользнулся.  Тотти не мог говорить.

Идеального прощания в футболе не бывает.  Бывает — в лучшем случае — честное: когда обе стороны понимают, что время пришло, и находят способ это признать.  Иньеста — пожалуй, ближе всех к этому идеалу.  Но даже он уехал в Японию, а не остался в Каталонии.

Салах сейчас — на развилке.  У него ещё есть семь матчей, чтобы его прощание попало в категорию «достойных», а не «горьких».  По тому, как он объявил об уходе — на камеру, спокойно, с благодарностью — похоже, что он хочет именно этого.  Посмотрим.