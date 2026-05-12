Найдут ли «матрасники» в себе силы завершить чемпионат на мажорной ноте?

«Осасуна» традиционно постарается сделать ставку на интенсивность, давление и высокий объём единоборств на «Эль Садаре», где команда проиграла лишь один из последних одиннадцати матчей. Однако «Атлетико» при Диего Симеоне исторически умеет адаптироваться под подобный сценарий и редко позволяет памплонцам раскрывать игру. Проблема в том, что сами мадридцы сейчас находятся в заметном игровом спаде: два подряд поражения без забитых мячей и серьёзные трудности против организованной обороны. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

41' Пубиль промчался по правому флангу, ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол, но выручил Фернандес.

38' Пошла острая передача в центр штрафной, где боролся только вышедший на поле Барха, но потерял мяч, который подхватил Будимир и, в момент попытки нанести удар, егог обезвредил Льоренте. Хорват сильно возмущался, считая, что мяч был отобран с нарушением правил, но Мансилья развёл руками!

36' Со слезами на глазах Моро покидает поле, вместо него выходит Энрике Барха.

36' Рауль Моро («Осасуна») дёрнул заднюю и скорее всего покинет поле.

34' Опасный угловой с подал Рубен Гарсия, сильно направил мяч в центр штрафной, но все одноклубники пролетели мимо.

31' Рубен Гарсия за жёсткий подкат под Гризманна получил жёлтую карточку.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 4 Удары мимо 0 59 Владение мячом 41 4 Угловые удары 0 7 Фолы 4

29' Монкайола слева простреливал в центр штрафной на Рубена Гарсию, но мяч с ноги капитана «Осасуны» снял его визави Коке, тем самым, отведя угрозу от ворот.

27' Высоко встречает «Осасуна» и раз за разом вынуждает мадридцев ошибаться.

24' Коке оформил «привоз», делая передачу назад, он выдал передачу на Будимира, который вышел на рандеву с мадридским вратарём, перекинул мяч через Муссо, но не попал в створ — выше перекладины.

21' Розье сделал прекрасную передачу с правого полуфланга в центр штрафной, где одинокий Будимир подставлял ногу, но умудрился не попасть в створ.

20' Руджери дважды заблокировал удары памплонцев.

18' Вынужденная замена у «Атлетико»: вместо травмированного Мендосы на поле вышел Робен Ле Норман.

17' Получил мышечную травму Родриго Мендоса и ему требуется медицинская помощь.

17' Угловой заработали хозяева.

15' Гооооол!!! 0:1. Пробивать пенальти отправился Адемола Лукман. Пробил в левый от себя угол, а вратарь «Осасуны» прыгнул в противоположную сторону!

14' Хави Галан получил жёлтую карточку за фол в штрафной.

14' Мансилья побежал к монитору и после непродолжительного просмотра указал на «точку».

13' В первой паузе после эпизода с рукой, VAR вышел на связь с арбитром.

11' Родриго Мендоса справа в штрафной вывалился на рандеву с Айтором Фернандесом, но переиграть вратаря не смог, мяч отскочил к Гризманну, который попытался обыграть Хави Галана и угодил ему в руку.

10' С левой стороны штрафной Рубен Гарсия простреливал в её центр, на Буимира, но защитник прервал передачу.

07' Гризманн по правому флангу совершил хороший рывок, но в борьбе с защитником упустил мяч за лицевую.

05' Лукман с левого фланга исполнил кросс в чужую штрафную, но безадресной получилась передача.

03' В неспешном темпе начинается матч! Мячом больше владеют хозяева поля.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

22:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:20 В Памплоне переменная облачность, +13 градусов.

22:10 Главный судья: Хосе Гусман Мансилья (Испания); Ассистент: Хосе Луис Мартинес Серрато (Испания); Ассистент: Иван Риос Варгас (Испания).

22:00 Матч пройдёт на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания), вместимостью 23 576 зрителей.

Стартовые составы команд

Осасуна: Айтор Фернандес, Валентин Розье, Алехандро Катена, Флавьен Бойомо, Хави Галан, Хон Монкайола, Рубен Гарсия, Лукас Торро, Мой Гомес, Рауль Моро, Анте Будимир.

Атлетико: Хуан Муссо, Марк Пубиль, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Маркос Льоренте, Родриго Мендоса, Обед Варгас, Тьяго Альмада, Коке, Адемола Лукман, Антуан Гризманн.

Осасуна

«Осасуна» подходит к 36-му туру в неоднозначном состоянии. Команда Алессио Лиши выиграла лишь один из шести последних матчей чемпионата, однако сохраняет реальные шансы на еврокубковую зону — отставание от седьмого места составляет всего три очка. Главная надежда памплонцев связана с домашними матчами: на «Эль Садаре» команда набрала 32 очка в 17 встречах — шестой показатель Ла Лиги. В 2026 году «Осасуна» проиграла дома только «Барселоне» (1:2), а беспроигрышная серия с забитыми мячами на своём поле достигла 17 матчей подряд.

Атлетико

«Атлетико» фактически завершает сезон без турнирной мотивации. Команда Диего Симеоне уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, но борьба за третью строчку выглядит малореальной. После вылета от «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов мадридцы заметно сбавили эмоционально: поражение от «Сельты» (0:1) стало вторым подряд матчем без забитых мячей. Особенно тревожно выглядят выездные показатели — лишь одна победа в последних 12 гостевых встречах во всех турнирах.

Личные встречи

История личных встреч остаётся на стороне «Атлетико». В десяти последних очных матчах мадридцы одержали восемь побед, пропуская в среднем всего 0.7 мяча за игру. В первом круге нынешнего сезона команда Симеоне выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Тьяго Альмады. Однако в Памплоне статистика уже не столь однозначна: в прошлом сезоне «Осасуна» победила дома 2:0, а всего на «Эль Садаре» хозяева выиграли 23 из 47 матчей против «матрасников».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.