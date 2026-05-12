13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алавес — Барселона с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Алавес»
Турнирное положение: «Бабасоррос» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Алавес» на один зачетный балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бабасоррос» расписали мировую с «Эльче» (1:1).
До того команда была бита «Атлетиком» (2:4). А вот поединок с «Мальоркой» завершился натужным успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Алавес» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бабасоррос» несколько пробуксовывают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Алавес» традиционно неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках команда уступила именитому сопернику.
«Барселона»
Турнирное положение: «Сине-гранатовые» досрочно завоевали чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Барселона» аж на 14 очков опережает «Реал». При этом команда в среднем забивает фактически 3 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-гранатовые» переиграли мадридский «Реал» (2:0).
До того команда одолела «Осасуну» (2:1). А вот чуть ранее она изящно расправилась с «Хетафе» (2:0).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сине-гранатовые» поднаторели в плане результатов. Команда победила 6 раз кряду.
При этом «Барселона» весьма продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала 37 очков.
«Сине-гранатовые» в этой встрече вполне могут предстать в экспериментальном кадровом сочетании. Впрочем, даже в таком виде каталонцы представляют собой грозную силу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
Прогноз: «Алавес» сражается за выживание, однако ничего не сможет противопоставить мощным каталонцам.
Ставка: Победа «Барселоны» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алавес» не побеждает 2 матча кряду
- «Барселона» победила в 6 своих последних поединках
- «Алавес» уступил «Барсе» в 6 последних очных встречах
- «Бабасоррос» в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Сине-гранатовые» в четырех своих последних матчах пропустили всего один мяч