«Горожане» разгромят «орлов» при своих фанатах?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.01

13 мая в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очков за 35 встреч при разнице мячей 72:32.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провел удачно, одержав победу над «Брентфордом» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ.

До того команда разошлась миром с «Эвертоном» (3:3) в АПЛ и обыграла «Саутгемптон» (2:1) в 1/2 финала Кубка Англии.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Манчестер Сити» после победы в Кубке лиги заметно прибавил и дышит буквально в спину лидирующему «Арсеналу» в гонке за чемпионство.

Команда в последний раз проигрывала практически два месяца назад и делает все возможное, чтобы выиграть все внутренние трофеи в текущем сезоне.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 балла за 35 туров при разнице мячей 38:44.

Последние матчи: предыдущий поединок «Кристал Пэлас» провел не лучшим образом, разойдясь миром с «Эвертоном» (2:2) в 36-м туре АПЛ.

До того команда обыграла «Шахтер» (2:1) в Лиге конференций и проиграла «Борнмуту» (0:3) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Дукуре, Нкетиа.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» в текущем сезоне АПЛ выступает крайне нестабильно, да и из внутренних кубков вылетела. Оставшиеся матчи чемпионата команда откровенно где-то просто доигрывает, ведь перед «орлами» замаячил шанс взять первый еврокубок в истории клуба.

Нет сомнений, что подопечные Оливера Гласнера попробуют дать бой набравшему ход «Ман Сити», но этим и ограничатся перед финалом Лиги конференций. Впрочем, как и в оставшихся далее матчах чемпионата страны.

Статистика для ставок

«Ман Сити» не проигрывал в восьми последних матчах

«Кристал Пэлас» не побеждал в четырех предыдущих турах АПЛ

В матче первого круга «Ман Сити» одержал победу со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.60, а победа «Кристал Пэласа» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.39 и 2.77.

Прогноз: Обе команды не откажутся сыграть в открытый футбол перед окончанием сезона — «Сити» надо побеждать, а «Пэлас» поиграет в свое удовольствие.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.01.

Прогноз: Дополнительный прогноз, что в этом матче «Сити» разгромит своих визави из южной части Лондона.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой -2,5 за 2.34