«Краснодар» в матче против «Динамо» не волновало абсолютно ничего, кроме победы. После победы «Зенита» команда Мурада Мусаева была обязана забирать три очка в Москве и возвращать себе первое место перед последним туром. Вместо этого получилось поражение со счётом 1:2, после которого чемпионская гонка оказалась в руках петербуржцев.

Результат матча Динамо Москва 2:1 Краснодар Краснодар 0:1 Диего Силва 33' Динамо: Битело, Артур Гомес, Lunev, Caceres, Marichal, Osipenko, Skopintsev, Glebov, Marinkin, Moumi Ngamaleu, Tyukavin Краснодар: Витор Тормена, Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Paltsev, Olaza, Chernikov, Lenini, Spertsyan, Krivtsov, Cordoba

«Динамо» пусть и не борется ни за что в этом сезоне РПЛ, но назвать его соперником без мотивации невозможно. В последние годы именно «Краснодар» слишком часто нервировал бело-голубых: отобрал золото в сезоне-2023/24, а совсем недавно выбил из Кубка России. Так что даже без борьбы за медали у команды Ролана Гусева был понятный внутренний мотив. И, что важно для самого тренера, был шанс показать, что команда всё ещё готова играть за него в матчах большого уровня.

Первые минуты остались за гостями, «Краснодар» лучше входил в борьбу, активнее подбирал мячи и заметно увереннее находил зоны между линиями. «Динамо» при обороне выстраивалось в средний блок 4-4-2, но выходило из-под давления с большим трудом. Осипенко ошибался в продвижении, Сперцян пару раз получал мяч в опасных зонах, а Кордоба привычно цеплялся за всё, что летело в его сторону. У «Краснодара» в первом тайме не было шквала моментов, но было ощущение системного преимущества. Самый опасный момент до гола динамовцы привезли себе сами: после ошибки Осипенко в зону ворвался Сперцян, Маричаль успел перехватить, а Лунёв после рикошета вытащил мяч из нижнего угла.

Гол «быков» пришёл со стандарта, и в этом не было ничего удивительного, поскольку «Краснодар» весь сезон использует их едва ли не лучше всех в лиге. На 32-й минуте Сперцян подал с правого фланга, и Диего Коста, набежавший из глубины, ударом головой подрезал мяч в дальний угол. Очень хитрая получилась подача: часть игроков гостей была в офсайде, но Коста стартовал правильно и избежал положения вне игры. Для Сперцяна это 16-я голевая передача в чемпионате, повторение рекордов Лоськова, Халка и Глушенкова.

После гола «Динамо» вдруг ожило. Бителло мощно пробил, Агкацев вытащил из-под перекладины, затем бразилец опасно простреливал во вратарскую, и голкипер «Краснодара» снова сыграл надёжно на перехвате. Забегая вперёд, Агкацев в этот вечер сделал достаточно, чтобы его команда держалась в игре, просто на другом конце поля вратарь «Динамо» творил чуть ли не невозможное.

Тюкавин наконец-то забил «Краснодару»

Второй тайм начался с эпизода, который резко поменял настроение игры. Бителло из центра в касание перевёл атаку направо, Касерес получил мяч и вырезал отличный прострел в штрафную. Константин Тюкавин открылся на ближней штанге, опередил Тормену и в подкате переправил мяч в сетку. 1:1. Бело-голубые до этого шесть игр подряд не могли забить «Краснодару», и именно Тюкавин, один из антигероев кубковой серии пенальти, наконец-то распечатал ворота Агкацева.

После этого матч стал гораздо более открытым. «Краснодару» ничья не подходила, а «Динамо» почувствовало, что может не только мешать чужой чемпионской гонке, но и своими руками её закончить. Начались стыки, эмоции, бесконечные фолы и потасовки. Нгамалё получил по ногам от Кривцова, а Кордоба в концовке сам сопровождал камерунца к бровке, пытаясь ускорить замену. Нервов было всё больше, особенно со стороны скамейки «Краснодара».

Мусаев ожидаемо стал усиливать атаку: вышел Дуглас Аугусто, затем Боселли. И вот после этого «Краснодар» мог забирать матч — и, возможно, гарантировать себе второе чемпионство подряд.

Андрей Лунёв вспомнил, что раньше играл за «Зенит»

После 70-й минуты «Краснодар» пошёл вперёд очень серьёзно. И в этот момент главным человеком на поле стал Андрей Лунев — он тащил вообще всё, что должно было превращаться в гол.

Сначала Боселли воспользовался неудачным пасом Лунёва, ворвался в штрафную и попытался обыграть вратаря, но тот успел броситься в ноги и исправить собственную ошибку. Потом Кривцов забил, но оказался в очевидном офсайде. Затем Кордоба выдал великолепный мягкий заброс на Ленини, тот с нескольких метров бил почти без помех — Лунёв снова отбил! До этого, кстати, кипер «Динамо» уже тащил удар Ленини с подбора в угол ворот.

Самый яркий и громкий момент — выход Боселли один на один с центра поля после контратаки «Краснодара». Тут уже не было офсайда, помех или сложной геометрии атаки. Просто форвард против вратаря, а Лунёв блестяще выиграл эту дуэль, отбив удар ногой. Если «Краснодар» в итоге не станет чемпионом, этот эпизод станет ключевым. В воротах «Динамо» спасал бывший вратарь «Зенита», а победный гол забил бывший форвард питерской команды.

«Краснодар» раскрылся — и потерял всё

Чем ближе была концовка, тем больше «быки» рисковали, они понимали, что ничья означает потерю контроля над чемпионской гонкой. Поэтому оборона гостей всё чаще оставалась без страховки, а «Динамо» получало пространство для контратак.

Сначала Бабаев едва не перебросил Агкацева — вратарь вытащил из-под перекладины, потом Иван Сергеев не попал в дальний угол. А вот в следующем моменте он уже не простил: в добавленное время Гладышев отдал передачу на ход, Сергеев получил мяч, качнул Тормену и пробил мимо Агкацева — 2:1.

«Краснодар», который за несколько минут до этого мог забивать сам, получил гол, который испепеляет абсолютно всё, над чем команда работала весь сезон. Когда Инал Танашев завершил матч, в глазах игроков гостей была пустота, даже немного страшная. Формально чемпионская гонка ещё не закончена, но теперь «Зениту» достаточно не проиграть «Ростову», который уже ни за что не борется.

«Краснодар» же в последнем туре сыграет с «Оренбургом» и теперь уже зависит не только от себя. «Динамо» отомстило в самый неприятный для южан момент — не за счёт идеального футбола, но именно эта победа, скорее всего, отобрала у команды Мусаева чемпионство.