GOAL рассказывает, как Эндрик перезапускает карьеру в «Лионе» после неудачного периода в «Реале», и почему его место в сборной Бразилии все еще под вопросом.

В самом начале года казалось, что мечта Эндрика попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира окончательно рухнула. Молодой форвард «Реала» провел всего 99 минут в первой половине сезона.

Бывший главный тренер мадридцев Хаби Алонсо предпочитал ему воспитанника клуба Гонсало Гарсию, и зимой стало ясно, что без перехода в другую команду не обойтись.

К счастью, Эндрик нашел идеальный вариант. После официального перехода на правах аренды в «Лион» 1 января 19-летний форвард вновь обрел ту самую взрывную форму, которая сделала его одним из самых ярких молодых талантов планеты еще во времена выступлений за «Палмейрас». В первых семи матчах Лиги 1 он поучаствовал в шести голевых действиях.

Эндрик globallookpress.com

И внезапно Эндрик стал выглядеть именно тем футболистом за €60 млн, которого мадридцы рассчитывали получить, выиграв борьбу за его подписание в декабре 2022 года.

Столь стремительный прогресс, разумеется, снова оживил разговоры о его скором возвращении в сборную Бразилии — мартовская международная пауза уже не за горами.

Главный тренер «Селесао» Карло Анчелотти хорошо знает возможности Эндрика. Он видел его в деле в последний сезон своей работы в Мадриде и даже лично советовал подростку покинуть «Сантьяго Бернабеу», чтобы повысить шансы на поездку на ЧМ-2026.

Теперь форвард наверняка снова оказался в поле зрения Анчелотти, и это уже само по себе достижение.

Но суровая реальность такова, что путь в заявку на чемпионат мира все еще остается крайне непростым. Как бы хорошо он ни выглядел в составе «Лиона», признаки игровой незрелости по-прежнему заметны.

Учитывая, что бразильская атака глубже и конкурентнее, чем у любой другой сборной мира, Эндрику придется играть практически безупречно, чтобы выделиться среди соперников за место в составе.

Трудное начало

Хотя Эндрик в итоге и не оправдал завышенных ожиданий в свой первый год в «Реале», назвать его сезон провальным нельзя.

Бразильский форвард забил в дебютных матчах и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, а также стал первым игроком «бланкос» со времен Криштиану Роналду, которому удалось забить пять мячей в одном розыгрыше Кубка Испании. В итоге он разделил звание лучшего бомбардира турнира.

Эндрик globallookpress.com

Однако в финале, проигранном «Барселоне», ему достались лишь девять минут дополнительного времени. Анчелотти не доверял Эндрику в ключевых матчах и выпустил его всего на 35 минут за всю стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Уже в сентябре Анчелотти пришлось объяснять, почему Эндрик так мало играет.

Да, возможно, я поступаю с ним несправедливо, потому что он хорошо тренируется. Но впереди него — Винисиус Жуниор, Родриго, Килиан Мбаппе… Ему нужно немного терпения. Карло Анчелотти бывший главный тренер «Реала»

К февралю итальянский специалист уже не сомневался в таланте Эндрика, но обозначил ключевую зону роста.

Он очень точен, быстр, силен, и хотя ему еще нужно лучше работать с мячом, у него есть чувство момента и умение завершать атаки. Его удар — впечатляющий. Он очень молод, но учится невероятно быстро. Карло Анчелотти бывший главный тренер «Реала»

И действительно, принятие решений у Эндрика порой было хаотичным, а привычка передерживать мяч ломала атакующий ритм «Реала». Анчелотти не собирался поддаваться внешнему давлению в вопросе развития нападающего и, несмотря на ограниченную роль, сохранял полное доверие к бывшему лидеру «Палмейраса».

«Он счастлив, много работает и очень мотивирован. Я им полностью доволен, — говорил Анчелотти в апреле. — Если хочешь играть за "Реал", нужно уметь какое-то время мириться с ролью запасного».

Полное игнорирование

Анчелотти был для Эндрика союзником, и новость о его уходе из «Реала» в начале мая стала серьезным ударом. Почти сразу стало ясно, что преемником станет Хаби Алонсо, но надежды Эндрика произвести на него мгновенное впечатление рухнули в конце месяца, когда он получил серьезную травму задней поверхности бедра и пропустил клубный чемпионат мира.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Пока Эндрик лечился, воспитанник академии Гонсало Гарсия блеснул на турнире, разделив «Золотую бутсу» и заработав повышение в первую команду. К моменту, когда бразилец полностью восстановился в сентябре, он уже оказался лишь пятым по значимости нападающим в иерархии.

По данным The Athletic, окончательной точкой стало решение Алонсо выпустить Гарсию вместо Эндрика на последние 20 минут матча Ла Лиги против «Хетафе» 19 октября. После этого форвард согласился с доводами своего окружения и дал зеленый свет поиску варианта с арендой.

Сам Алонсо не давал ни малейшего намека, что ситуация Эндрика может вскоре измениться. После победы в Лиге чемпионов над «Ювентусом», где форвард вновь остался на скамейке, он заявил в эфире TNT Sports...

Очевидно, что играть хотят все. А молодые — особенно. Но в текущих обстоятельствах нам нужно добиваться результата здесь и сейчас, и многое зависит от конкретного матча. Хаби Алонсо бывший главный тренер «Реала»

Причины январской отставки Алонсо были куда шире, но The Athletic отмечает, что часть руководителей клуба была озадачена его отношением к Эндрику и опасалась, что талант может попросту застояться. В итоге в клубе нехотя согласились рассмотреть временный уход игрока.

«Как дома»

Когда «Лион» проявил интерес, Эндрик даже не рассматривал другие варианты, несмотря на то, что желающих было достаточно.

Его привлекала возможность пойти по стопам соотечественников — Жуниньо Пернамбукано, Эдмилсона, Бруно Гимарайнса и Лукаса Пакета. Дополнительным аргументом стал и главный тренер — португалец Паулу Фонсека.

Эндрик globallookpress.com

То, что тренерский штаб португальский, — это очень хорошо, потому что я уже тренировался под руководством португальца Абела Феррейры в «Палмейрасе». Я знаю, как они работают. Это стало для меня плюсом. Эндрик нападающий «Лиона»

Примечательно, что после длительного периода без игровой практики он не держал обиды и на Хаби Алонсо: «Это были лучшие месяцы моей карьеры, потому что у меня появилось время побыть с женой, заняться домом и своей жизнью».

Такая искренняя позитивность помогла ему стремительно освоиться в новой команде. Эндрик сразу оказался в стартовом составе Фонсеки на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Лилля» — и отметил дебют победным голом.

Эндрик globallookpress.com

Он продемонстрировал инстинкты прирожденного бомбардира, вовремя открывшись на дальней штанге и хладнокровно пробив в касание, обеспечив «Лиону» победу 2:1. Всего за игру он нанес шесть ударов и постоянно держал оборону соперника в напряжении.

«Я очень счастлив снова быть на поле и снова улыбаться», — сказал он после игры в интервью beIN Sports. «Все просто великолепно, даже лучше, чем я представлял. Я могу шутить со всей командой, уже хорошо всех узнал, говорю по-испански и по-английски. Чувствую себя здесь как дома».

Сравнения с Бензема

Эндрик блеснул и в своем дебютном матче в Лиге 1 против «Бреста»: он отдал первую результативную передачу (и в общей сложности создал пять голевых моментов), а также выполнил восемь успешных обводок, вдохновив «Лион» на победу со счетом 2:1.

Это стало прологом к по-настоящему впечатляющему выступлению неделей позже — в гостевой игре с «Мецем».

Эндрик globallookpress.com

Арендованный у «Реала» форвард оформил великолепный хет-трик, а «Лион» уверенно победил 5:2. Эндрик открыл счет изящным черпачком над вратарем, затем удвоил преимущество, промчавшись от центра поля и хладнокровно пробив в концовке первого тайма, а завершил вечер идеально исполненным пенальти, который заработал сам.

Это был первый хет-трик в его карьере, и он сделал Эндрика самым молодым игроком в истории «Лиона», забившим три гола в одном матче — рекорд Бернара Лакомба, державшийся 54 года, пал.

Болельщики «Лиона» получили новую порцию магии от бразильца и в 1/8 финала Кубка Франции против «Лаваля». Команда из Лиги 2 долго сдерживала хозяев, но на 79-й минуте Эндрик опередил защитника в борьбе за отскочивший мяч у линии штрафной и мощнейшим ударом отправил его под перекладину — казалось, сетка едва выдержала силу выстрела.

Этот фантастический гол открыл путь к победе 2:0 и приблизил «Лион» к первому крупному трофею с 2012 года. Всего за месяц Эндрик превратился в нового кумира «Групама Стэдиум», и сравнения с легендой клуба не заставили себя ждать.

Я видел, как Карим Бензема рос в «Лионе». У него был невероятный характер. Когда я смотрю на Эндрика, вижу то же самое. Он может обыграть защитника один в один, может решить эпизод в штрафной. Крис бывший защитник «Лиона»

Возвращение на землю

Эндрик получил приз лучшему игроку Лиги 1 в январе и трижды становился лучшим игроком матча в семи играх за «Лион». Но его впечатляющий рывок был прерван удалением в выездной встрече с «Нантом» (1:0).

Эндрик globallookpress.com

Сначала арбитр показал Эндрику вторую желтую карточку за, казалось бы, обычное столкновение ног, но после просмотра VAR неожиданно изменил решение на прямую красную.

Позже Паулу Фонсека назвал это решение «очень жестким», а клуб добился успешной апелляции — дисквалификацию сократили до одного матча. При этом вопросов к первой желтой карточке не возникло: Эндрик откровенно схватил соперника за футболку, потеряв контроль над мячом.

«Эндрик должен извлечь урок из этой ситуации, я с ним поговорил, — добавил Фонсека. — Он должен понимать, что теперь находится под пристальным вниманием всех».

Это стало для Эндрика и предупреждением, и холодным душем: если он хочет быть не просто яркой вспышкой, ему необходимо держать стабильно высокий уровень — и в дисциплине, и в игре.

Увы, по возвращении после дисквалификации он не справился с этой задачей. В 23-м туре против «Страсбурга» «Лион» выходил на поле на фоне 13‑матчевой победной серии во всех турнирах — всего в шаге от клубного рекорда времен Жерара Улье (2006 год) — и шел третьим в таблице Лиги 1, что уже породило разговоры о возможной борьбе за титул.

Однако на «Стад де ла Мено» все пошло не по плану. Эндрик стал одним из худших на поле, а «Лион» проиграл 1:3. За 90 минут он лишь 31 раз коснулся мяча и 15 раз потерял его, вызвав жесткую критику со стороны бывшего главного тренера сборной Франции Раймона Доменека.

Раймон Доменек globallookpress.com

Он был бесполезен и не предлагал никаких решений. Все нападающие должны активно работать в обороне, открываться и обеспечивать глубину атаки. Он не сделал ничего из этого. Он не открывается за спины защитникам, а когда получает мяч — просто его теряет. Иногда он бездумно закидывает мяч вперед или передерживает его. Честно говоря, то, что он провел на поле весь матч, разочаровывает. Раймон Доменек бывший главный тренер сборной Франции

Головная боль при выборе состава

Эндрик — нападающий, способный в одиночку решить исход матча: взрывной, мощный, с убийственным ударом левой ногой и отличным контролем мяча на коротком пространстве. Именно поэтому «Реал» и не включил в соглашение с «Лионом» опцию выкупа — в Мадриде по‑прежнему видят в нем важную часть будущего.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Однако слабость, на которую указывал Карло Анчелотти, остается очевидной. Эндрик редко поднимает голову и слишком часто берет игру на себя, даже когда партнеры находятся в более выгодных позициях. В контексте отбора на чемпионат мира это может сыграть против него: тренер может взять лишь 26 игроков, а конкуренция в атаке у Бразилии — запредельная.

В «Лионе» Эндрика используют на правом фланге, но в сборной он вряд ли получит шанс на этой позиции: там его конкурентами являются Рафинья, Родриго и Эстеван.

При всей универсальности молодого таланта он не вытеснит и Винисиуса на противоположном фланге — как и его привычного сменщика Габриэла Мартинелли. Остается борьба за место центрального нападающего — ту роль, в которой он и стал звездой «Палмейраса».

Последний раз Эндрик играл за национальную команду в марте прошлого года. С тех пор Анчелотти вызывал других кандидатов в центр атаки: Матеуса Кунью, Ришарлисона, Жуана Педро, Витора Роке, Игора Жезуса и Кайо Жоржи.

Кроме того, Габриэл Жезус недавно вернулся в строй после длительной травмы в «Арсенале», а форвард «Брентфорда» Игор Тиаго рассматривается как потенциальное усиление — во многом благодаря борьбе с Эрлингом Холанном за звание лучшего бомбардира АПЛ.

В финальную заявку, вероятно, попадут лишь два-три из этих игроков, а значит, Анчелотти придется провести немало непростых разговоров. И прямо сейчас один из них, скорее всего, будет адресован Эндрику.

Паулу Фонсека и Эндрик globallookpress.com

Хорошая новость в том, что времени у него еще достаточно: окончательный срок подачи заявок — 1 июня. «Лион» потенциально может провести еще 21 матч, если дойдет до финалов Кубка Франции и Лиги Европы. И Фонсека прекрасно понимает, что нужно Эндрику, чтобы выйти на новый уровень.

Все знают, что он хочет попасть в сборную Бразилии, и он понимает, насколько важно показывать результат здесь, чтобы добиться этой цели. Я стараюсь помочь ему оставаться скромным и ответственным. Чтобы он понимал: он может помогать команде, но и команда может помогать ему. Паулу Фонсека главный тренер «Лиона»

Если Эндрик усвоит эти уроки, Анчелотти будет крайне сложно пройти мимо его фамилии в итоговом списке.