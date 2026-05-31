Goal.com рассуждает о том, что Арне Слот не оставил «Ливерпулю» выбора, кроме своего увольнения, а Андони Ираола постарается исправить ситуацию после того, как клуб по собственной глупости упустил Хаби Алонсо.

Субботняя новость о том, что «Ливерпуль» уволил Арне Слота, безусловно, стала шоком — не потому, что это было неправильное решение, а потому, что очень немногие действительно верили, что мерсисисайдцы на него решатся.

После того как болельщикам «Красных» пришлось наблюдать одну из худших защит чемпионского титула в истории Премьер-лиги, они утратили веру в клуб почти так же сильно, как и в главного тренера.

Справедливости ради стоит отметить, что накануне последнего матча «Ливерпуля» в этом провальном сезоне ходили слухи о том, что нидерландец покинет «Энфилд», однако журналисты, тесно связанные с клубом, быстро их опровергли.

После унылой ничьей с «Брентфордом», благодаря которой «Красные» с трудом пробились в Лигу чемпионов, Слот также говорил как человек, ожидающий остаться у руля команды в следующем сезоне. Он с оптимизмом рассуждал о том, какое преобразующее влияние может оказать предстоящее трансферное окно.

Арне Слот globallookpress.com

Как выяснилось, лояльные к мерсисайдцам СМИ просто транслировали официальную позицию клуба, согласно которой наставник заслуживал больше времени, чтобы исправить ситуацию. Однако масштаб недовольства болельщиков в сочетании с выводами внутреннего анализа сезона не оставил мерсисайдцам абсолютно никакого выбора, кроме как уволить тренера, который выиграл чемпионство в свой первый год работы с командой.

Никаких ответов

В ближайшие часы, дни и недели многие эксперты наверняка будут утверждать, что со Слотом поступили несправедливо и что масштаб его достижения в сезоне 2024/25 был недооценён. Однако главный вопрос заключается не в том, следовало ли его увольнять, а в том, не должен ли был «Ливерпуль» принять это решение гораздо раньше.

Можно понять, почему [спортивный директор] Ричард Хьюз и его коллеги сочли необходимым сохранить доверие наставнику. Но ещё с ноября было очевидно, что нидерландец совершенно не представлял, как остановить стремительное превращение коллектива в посредственность.

Во время худшей серии результатов за последние 71 год он неоднократно указывал на проблемы команды, но так и не смог предложить ни одного долговременного решения. Даже к концу сезона мерсисайдцы продолжали пропускать голы после стандартных положений и разваливаться при быстрых переходах соперников из обороны в атаку. В их игре не наблюдалось абсолютно никакого заметного прогресса.

Падение стандартов

В последние месяцы этого катастрофического сезона стало также слишком очевидно, что в раздевалке команды царила крайне нездоровая атмосфера. И Мохаммед Салах был далеко не единственным недовольным игроком.

Воспитанник клуба Кёртис Джонс почти не праздновал гол в ворота «Брентфорда» — возможно, последний мяч, который он забил за «Ливерпуль». А капитан Вирджил ван Дейк выглядел подавленным, сидя в одиночестве на газоне «Энфилда» после матча. По его виду было заметно, насколько он поражён тем, как стремительно «Красные» развалились после чемпионского сезона в прошлом году.

Лидеры «Ливерпуля» были недовольны Слотом globallookpress.com

Как и всегда в подобных случаях, следует признать, что мы, вероятно, никогда не узнаем, насколько сильно футболистов затронула смерть их популярного партнера по команде Диогу Жоты прошлым летом — невосполнимая потеря, о которой Слот неизменно говорил, и которую переживал с большим достоинством. Однако, как отметил Алексис Макаллистер, уход португальца не может служить ни оправданием, ни объяснением проблем мерсисайдцев.

Мягкотелость

Команда Слота попросту не выглядела способной справиться с резко возросшей физической интенсивностью Премьер-лиги. Теряя очки в бесчисленных матчах и сталкиваясь с, казалось бы, нескончаемой чередой травм, она выглядела психологически и физически слабой.

Коллектив стал лёгкой добычей, «соперником, против которого легко играть», как выразился бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Именно против «Ливерпуля» все хотели сыграть, когда отчаянно нуждались в победе.

И самое печальное заключалось в том, что нидерландский специалист оказался совершенно неспособен что-либо с этим сделать, поэтому его увольнение, к сожалению, стало необходимостью.

Если бы ему позволили продолжить работу, существует вполне реальная вероятность, что клуб оказался бы в ситуации, похожей на ту, в которой оказался Эрик тен Хаг, и фактически списал бы в утиль второй сезон кряду — после того как уже упустил возможность спасти нынешнюю кампанию, не решившись уволить тренера в январе и назначить вместо него Хаби Алонсо, когда такая возможность ещё существовала.

Эмоции важнее фактов

Когда 24 января «Красные» проиграли «Борнмуту» после четырёх кряду ничьих в Премьер-лиге, Хаби Алонсо уже был свободен, поскольку за 12 дней до этого его, по мнению автора [Марка Дойла], крайне необдуманно уволил «Реал».

В то время журналистам, имеющим доступ к информации из клуба, было легко послушно отвергать призывы уволить Слота и пригласить баска, представляя их как типичную чрезмерно эмоциональную реакцию со стороны так называемых «E-Reds» — пренебрежительного обозначения наиболее нетерпеливой части интернет-аудитории болельщиков мерсисайдцев.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Постоянно подчёркивалось, что клуб не имеет привычки увольнять тренеров, особенно тех, кто всего год назад привёл команду к чемпионству. Считалось, что у наставника всё ещё достаточно кредита доверия, а болельщики якобы должны были испытывать благодарность к специалисту за один из лучших дней в своей жизни.

Однако эмоции никогда не должны затмевать факты. Независимо от того, находились ли фанаты на трибуне «Коп» или смотрели матчи с дивана, они своими глазами видели, что «Ливерпуль» потерял направление, потому что соперники нашли против Слота эффективное противоядие.

Ему следовало либо помочь усилениями в зимнее трансферное окно, либо немедленно отправить в отставку. Но клуб не сделал ни того, ни другого, и сезон, который ещё можно было спасти, бесконтрольно катился к этому неизбежному и довольно печальному финалу.

Терпение иссякло

«Ливерпуль» может и выполнил минимальную задачу на сезон, квалифицировавшись в Лигу чемпионов, но сделал это лишь благодаря дополнительной путёвке, которая была выделена АПЛ по ходу сезона. Кроме того, во время предпоследнего домашнего матча стало очевидно, что наставник потерял поддержку болельщиков.

В середине второго тайма унылой ничьей с переживающим кризис «Челси» тренера освистали за замену Рио Нгумохи. Позже Слот объяснил, что молодой игрок жаловался на судороги, однако сам факт того, что фанаты не только поставили решение под сомнение, но и открыто выразили своё недовольство, показал: они больше не доверяют суждениям нидерландского специалиста.

В их глазах вполне правдоподобным выглядел сценарий, при котором он снимет с игры самого опасного атакующего футболиста команды, а не постоянно нестабильного Коди Гакпо.

Поэтому, когда Салах фактически подорвал остатки авторитета Слота в глазах болельщиков, выбрав крайне неудобный, но весьма своевременный момент, чтобы публично раскритиковать тренера перед матчем с «Брентфордом», стало ясно, что дни 47-летнего наставника сочтены.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Египтянин посетовал на то, что «Ливерпуль» отказался от «хеви-метал-футбола» в пользу тактического эквивалента музыки Coldplay — колкость, которая была воспринята как прямой выпад в адрес тренерского подхода нидерландца.

Упущенная возможность

Главный вопрос сейчас, конечно, в том, что будет дальше. Если бы «Красные» не провели более полугода в состоянии отрицания очевидного, клуб мог бы полностью изменить атмосферу, пригласив Хаби Алонсо — не только любимца болельщиков, но и одного из самых интересных молодых специалистов в современном футболе.

У руководства было более чем достаточно времени, чтобы назначить тренера, который, без сомнения, сумел бы максимально эффективно использовать сильные стороны своих экс-подопечных по «Байеру» — Флориана Вирца и Жереми Фримпонга. Однако вместо этого мерсисайдцы по необъяснимым причинам дождались окончания сезона, прежде чем решиться на смену наставника.

Поэтому существует вполне реальный риск, что за эту медлительность и постоянное откладывание решения «Ливерпуль» заплатит очень высокую цену.

Спаситель?

Однако не всё потеряно. Несмотря на то, что ранее на этой неделе к Андони Ираоле обращался «Милан», испанский специалист всё ещё остаётся свободным — и, по имеющимся данным, причиной тому стало известие о возможном освобождении тренерского поста на «Энфилде».

То, что его связывают с «Ливерпулем», конечно, никого не удивляет, учитывая, что именно Ричард Хьюз пригласил его в «Борнмут». Там испанец проделал выдающуюся работу, увенчавшуюся историческим достижением: клуб впервые в своей истории попал в еврокубки, заняв шестое место в прошедшей кампании — несмотря на то, что прошлым летом команда лишилась почти всей линии обороны.

Разумеется, Ираола — не Хаби Алонсо. У него нет ни такой связи с «Красными», ни такой поддержки со стороны болельщиков. Тем не менее, это высококлассный тренер, уже доказавший свою состоятельность в АПЛ. Он известен умением максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и при этом ставить команде зрелищный и атакующий футбол.

В этом смысле Ираолу встретили бы с распростёртыми объятиями фанаты, которые просто хотят снова получать удовольствие от игры своей команды, а также вновь иметь повод для воодушевления после бесконечной череды унылых и деморализующих выступлений при Слоте.

Андони Ираола globallookpress.com

В прошлом сезоне поклонники «Ливерпуля» оказались сильно разочарованы как странным бездействием клуба, так и неудачными решениями, принимавшимися на поле и за его пределами. Владельцы мерсисайдцев серьёзно ошиблись, слишком долго откладывая увольнение наставника.

Теперь крайне важно как можно быстрее назначить Ираолу, чтобы хотя бы частично восстановить напряжённые — если не сказать разрушенные — отношения между теми, кто поддерживает клуб, и теми, кто им управляет.