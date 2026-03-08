Английская история бразильского хавбека подойдет к концу по завершении кампании 2025/2026 — «Манчестер Юнайтед» в январе сообщил, что летом Каземиро станет свободным агентом. Упустить возможность бесплатного подписания высококлассного исполнителя в лагере «Милана» восприняли бы, как стратегический промах, поэтому без лишних раздумий приступили к работе над его трансфером.

Жизнь после Мадрида

Обладатель пяти «ушастых» трофеев Лиги чемпионов УЕФА в составе «Реала» сменил обстановку летом 2022, перебравшись в «Манчестер Юнайтед» за внушительные 70 млн евро. Лихорадящие «красные дьяволы» остро нуждались в проверенных бойцах, способных поддержать моральный дух команды как на поле, так и в раздевалке.

При тен Хаге бразилец выполнял классические обязанности волнореза, предоставляя большую свободу действий партнерам по центральной линии в лице Кристиана Эриксена и Бруну Фернандеша. Каземиро тушил пожарные ситуации около собственных ворот, порой идя на риск, который не всегда оправдывал себя — в дебютном сезоне АПЛ опорник дважды отбывал трехматчевую дисквалификацию, увидев перед собой красный свет во встречах с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном».

Вместе с мотивированным игроком сборной Бразилии «манкунианцы», как казалось, постепенно выбирались из затяжного пике и вклинились в топ-3 чемпионата Англии. Однако долгосрочным эффект пребывания Каземиро в Манчестере не выдался, и в розыгрыше 2023/2024, под стать всей команде, полузащитник резко сдал.

Согласно данным Sky Sports, рассчитанным исходя из девяноста минут, снизилось количество перехватов (0.84 против 1.44), увеличилось число проигранных единоборств (2.73 против 1.86) и потерь мяча (0.79 против 0.59), критерий выигранного владения игровой сферой сократился с 4.61 до 2.52.

Каземиро globallookpress.com

Деградирующий «Манчестер Юнайтед» скатился на восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги и зацепился за еврокубковую путевку лишь благодаря триумфу в Кубке Англии, чем немногим отсрочил увольнение Эрика тен Хага. Голландский специалист только осенью 2024 передал штурвал терпящего бедствие корабля Рубену Амориму, сперва усадившему Каземиро на лавочку запасных и отдававшему предпочтение в средней линии связке Кобби Мейну — Мануэль Угарте.

Продуктивные отрезки в исполнении бразильца, скорее, стали исключением из правил, ярким примером чему выступили мартовские поединки против «Арсенала» и «Реал Сосьедада», где он проявил себя и как разрушитель (9 оборонительных действий с «канонирами»), и как созидатель (11 пасов с продвижением против басков). К слову, за перформанс во встрече с клубом из Сан-Себастьяна хавбек удостоился стоячей овации на «Олд Траффорд».

Бенефис Каземиро прервался в апреле-мае, когда португальский наставник «красных дьяволов» снова задвинул его в резерв, поплатившись за это поражениями от «Ньюкасла», «Вулверхэмптона», «Брентфорда» и «Вест Хэма». Зависимость от кондиций восемнадцатого номера «Манчестер Юнайтед» испытывает и в текущей кампании, где результат клуба прямо пропорционален состоянию опорника.

Череда тренерских рокировок в расположении «манкунианцев» никак не отразилась на функционале 34-летнего игрока, продолжающего лишать пространства оппонентов в центральной оси. С приходом Майкла Каррика, наоборот, Каземиро расправил крылья и набрал 2+1 в шести последних матчах АПЛ. Замена бразильца на Угарте в противостоянии 29-го тура чемпионата с «Ньюкаслом» сходу отразилась на рисунке «красных дьяволов», утративших контроль над центром — «сороки» насытили данную линию, добавив компактный средний блок, и склонили чашу весов в свою пользу.

Как бы ни был моментами полезен Каземиро, но ему все труднее выдерживать темп Премьер-лиги, что в совокупности с космической заработной платой, составляющей 350 тысяч фунтов в неделю (выше только у Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанна), послужило кнопкой «стоп» в переговорах с «Манчестер Юнайтед» по новому контракту. Список потенциальных кандидатов на замену многоопытному полузащитнику пополнили сразу четыре исполнителя: Адам Уортон, Эллиот Андерсон, Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс.

Формула «Милана»: хорватское качество + бразильская надежность

«Россонери» намерены второе лето кряду провернуть один и тот же трюк, заполучив вслед за Модричем его бывшего партнера по мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента. Ставка на вечно молодого Луку превзошла все ожидания, и позиция меццалы не вызывает никаких переживаний у рулевого «Милана» Массимилиано Аллегри.

Хорват, буквально, вездесущ на газоне и по проделываемому объему дает фору не только партнерам по команде, но и остальным визави — Модрич лидирует в рейтинге лучших игроков по качеству передач среди центрхавов, имея показатель 99,8 %. Неудивительно, что Аллегри всецело доверяет 40-летнему полузащитнику и использует его чаще других полевых исполнителей, выделив уже 2186 минут.

Лука Модрич globallookpress.com

Головную боль Массимилиано испытывает с амплуа медиано, на чьи плечи ложится практически вся черновая работа. Номинальные опорные хавбеки Юссуф Фофана, Самуэле Риччи и Ардон Яшари, за которых «Милан» в общей сложности заплатил 85 млн евро, далеко не оправдывают возложенных на них ожиданий и часто становятся объектом критики со стороны местных тиффози.

Рояль в центральной оси «россонери» таскают, как говорили выше, Модрич и Адриен Рабьо, перешагнувшие тридцатилетний порог. То, что дружина Аллегри до сих пор не выбыла из чемпионской гонки, частично заслуга хорвато-французского дуэта, один из участников которого нередко выигрывает награду MVP матча.

С большой долей вероятности Каземиро также не затеряется в вязком оборонительном футболе итальянского специалиста, превосходя на голову любого из трио Яшари — Фофана — Риччи. Конечно, с годами бразилец утратил в скорости и выносливости, тем не менее прибавил в таких компонентах, как мастерство, хладнокровность и видение поля.

Учитывая, что некоторые исполнители, перебираясь в Лигу Кальчо на закате карьеры, переживают ренессанс, фигура, сродни Каземиро, способна добавить дополнительный интерес и к чемпионату, и персонально к «Милану».

Мода на футбольную пенсию в Италии

Пристанище для ветеранов — такое клеймо заслужило итальянское первенство, которое словно магнитит игроков, либо списанных со счетов в более статусных лигах из-за возраста, либо планирующих вскоре повесить бутсы на гвоздь. Прецедент Модрича в «Милане» действительно уникален, ведь немногим в Серии А удается сохранить по-настоящему высокие стандарты.

Фиаско во Флоренции потерпел Эдин Джеко, чье возвращение в Италию совпало с глубоким кризисом «Фиорентины», обезглавленной с уходом наставника Раффаэле Палладино. Боснийский форвард лишь дважды фигурировал среди стартовых одиннадцати «фиалок», так и не запомнившись ни одним результативным действием. Куда лучше его дела обстоят во второй немецкой Бундеслиге, где в семи встречах за «Шальке» он записал себе в актив пять забитых мячей и три ассиста.

Как и Джеко, Чиро Иммобиле оформил камбэк на Апеннинский полуостров транзитом через Турцию, заключив трудовое соглашение с грозной «Болоньей» Винченцо Итальяно. Сыграв всего пол часа в поединке с «Ромой», 36-летний страйкер более чем на три месяца прописался в лазарете «россоблу» по причине растяжения мышц бедра. Девять появлений во всех турнирах и ноль голевых свершений — с таким багажом Иммобиле улетел из Болоньи в Париж.

Чиро Иммобиле globallookpress.com

Бодрый старт в Италии продемонстрировал Кевин Де Брёйне, отличившийся четырьмя результативными ударами в восьми турах, однако камнем преткновения для дальнейшей адаптации послужили проблемы с бицепсом бедра, беспокоившие его еще в АПЛ. Повреждение выбило треквартисту из колеи на 129 дней, и бельгиец только 6 марта вышел на газон стадиона «Диего Армандо Марадона».

Марку долгий период старался держать Джейми Варди, прописавшийся в расположении новичка Серии А «Кремонезе» минувшим летом. Английского нападающего даже признали лучшим игроком итальянского чемпионата по итогам ноября, но продолжения банкета в его исполнении не последовало. Голевая засуха 39-летнего наконечника атак в Лиге Кальчо достигла девяти поединков, при этом «Кремонезе» погружается все глубже на дно турнирной таблицы.

Джейми Варди globallookpress.com

Сверхтяжелую ношу по спасению «Пескары» из хвоста пелотона Серии Б взвалил на себя Лоренцо Инсинье, подписавший в конце января полугодовой контракт. Единственную встречу в основе левый вингер провел против «Палермо», отметившись забитым мячом и принеся коллективу важные три балла.