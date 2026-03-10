На последнем заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) было объявлено: к ЧМ-2026 будут введены меры наказания для игроков, прикрывающих рот при разговоре с соперником. Жёлтая карточка, возможно — красная. Звучит абсурдно? Да, но только пока не узнаешь, что за этим стоит.

Инцидент

17 февраля 2026 года, Лиссабон, первый матч плей-офф Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Реал Мадрид». Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни, которому 20 лет, подходит к Винисиусу Жуниору и что-то ему говорит. Что именно — непонятно: Престианни натянул футболку на рот.

Джанлука Престианни (в центре) что-то говорит Винисиусу (слева), прикрыв рот футболкой globallookpress.com

Винисиус обвинил аргентинца в расистском оскорблении — слове «mono» (обезьяна по-испански). Престианни отрицает. «Бенфика» защищает своего игрока. УЕФА дисквалифицировал Престианни на один матч на основании prima facie («первое впечатление») и открыл расследование.

Проблема: доказательств нет. Камеры зафиксировали жест, но не слова. Рот был закрыт. Чтецы по губам бессильны.

С Престианни сложно — это всегда будет слово одного против другого. Мы на 100% с Винисиусом, который много от этого натерпелся. Но когда рот закрыт — ты никогда не узнаешь наверняка. Тибо Куртуа вратарь «Реала»

Через две недели IFAB принял решение.

Что решили

На 140-м ежегодном заседании в Хенсоле (Уэльс) IFAB — орган, ответственный за правила игры в футболе — объявил о разработке мер наказания для игроков, прикрывающих рот при конфронтации с соперником . Правило должно вступить в силу к ЧМ-2026.

Когда игрок разговаривает с соперником, очень мало ситуаций, в которых ему нужно прикрывать рот. Но нам нужно убедиться, что мы не создадим новых проблем. Есть желание ввести что-то достаточно быстро. Марк Буллингем CEO Английской футбольной ассоциации

Джанни Инфантино, президент ФИФА, пошёл дальше — и заявил Sky News, что игроки, прикрывающие рот при конфронтации, должны получать прямую красную карточку на основании «презумпции вины»: сам факт сокрытия слов — достаточное свидетельство оскорбительного намерения.

Испанская пресса уже назвала будущее правило «Законом Винисиуса».

Почему вообще все стали прикрывать рот?

Вот тут начинается самое интересное. Потому что это правило хотят ввести в ответ на конкретный инцидент — но сам жест стал повсеместным задолго до Престианни. Футболисты прикрывают рот рукой или футболкой при любом разговоре: с партнёрами, с тренерами, с судьями, с соперниками. Даже при самом обыденном обмене репликами. Даже в любительском и юношеском футболе — где нет камер.

Это не параноя. Это рациональный ответ на мир, в котором каждый зритель — камера, каждый телеоператор — потенциальный чтец по губам, а каждый пост в соцсетях — потенциальный скандал.

Один игрок АПЛ сказал The Athletic ещё в 2021 году (анонимно): «Раньше кто-то мог увидеть, как ты что-то говоришь, но дальше разговора в пабе это не шло. А сейчас — выложил в Твиттер, подписал своё чтение по губам, и это доходит до клуба».

Три случая, которые всё изменили

Чтобы понять, почему футболисты стали прикрываться, — нужно вспомнить три истории, которые напугали всех.

1. Дешам и Лемерр, 2000 год

Финал Евро-2000 в Роттердаме. Франция только что обыграла Италию 2:1 «золотым голом» Трезеге. Тренер Роже Лемерр и капитан Дидье Дешам стоят посреди поля и разговаривают. Должны праздновать — но язык тела напряжённый.

Роже Лемерр и Дидье Дешам о чём-то говорят globallookpress.com

Дешам, которому 31 год, за неделю до финала объявил в прессе, что хочет уйти из сборной — считает, что его роль недооценена.

Французский канал LCI увидел возможность: камера снимает крупный план, рты открыты, никто не прикрывается. Канал нанял профессионального чтеца по губам. На экране появились субтитры:

Лемерр: «Сейчас — время праздновать».

Дешам: «Но у меня должен быть выбор. Я устал. Я реально устал».

Частный разговор двух людей стал телевизионным контентом. Без их согласия. Без возможности ответить. Это был 2000 год — эпоха без соцсетей. Сегодня этот разговор набрал бы 50 миллионов просмотров за сутки.

2. Матерацци и Зидан, 2006

Финал чемпионата мира. Экстратайм. Марко Матерацци дёргает Зидана за футболку. Зидан: «Если хочешь мою футболку — отдам после матча». Матерацци что-то отвечает. Зидан разворачивается и бьёт его головой в грудь. Красная карточка. Конец карьеры.

Зинедин Зидан бьёт головой Марко Матерацци в финале ЧМ-2006 globallookpress.com

Что сказал Матерацци? Мир хотел знать. Несколько британских газет наняли чтецов по губам — и получили разные версии. Daily Mail и Times привлекли специалистов, которые «расшифровали» с итальянского фразу, содержащую расовое и сексуальное оскорбление. Матерацци годами отрицал именно эту версию.

Спустя 17 лет, в 2023 году, он наконец признал: «Он предложил мне свою футболку. Я сказал: "Нет, я предпочту твою сестру"». То есть оскорбление было — но не то, которое «прочитали» чтецы по губам. Вся цепочка «расшифровка → публикация → скандал» была основана на ошибке.

Важный урок: чтение по губам — не точная наука. Профессионалы могут ошибиться в нюансах, контексте, языке. А в соцсетях — ошибка становится фактом.

3. Терри и Фердинанд, 2011 год

Матч «Челси» — «КПР». Камера фиксирует, как Джон Терри что-то говорит Антону Фердинанду. Чтецы по губам привлечены как эксперты. Результат: FA признало Терри виновным в «оскорбительных и/или унизительных словах и/или поведении», дисквалификация на 4 матча, лишение капитанской повязки сборной Англии. При этом в параллельном уголовном деле суд оправдал Терри — доказательства (те самые расшифровки) были признаны недостаточными.

Джон Терри что-то говорит Антону Фердинанду globallookpress.com

Один инцидент — два противоположных вердикта. Чтение по губам оказалось достаточным для спортивного трибунала, но недостаточным для суда.

После этих трёх историй каждый профессиональный футболист знает: если камера может увидеть ваши губы — она увидит (а в эпоху 4k — тем более). И кто-то попытается прочитать. И ошибётся. И вам придётся оправдываться.

Рука ко рту — это не привычка. Это страховой полис.

Проблема нового правила

Идея понятна: если нельзя прикрывать рот — чтецы по губам смогут зафиксировать оскорбления. Расизм станет доказуемым. Винисиус получит защиту.

Правило вступает в силу с 1 июня 2026 года. Первый матч ЧМ-2026 — 11 июня: Мексика — ЮАР.

Но есть три вопроса, на которые пока нет ответов.

Первый: как отличить разговор с соперником от разговора с партнёром? Буллингем сам признал проблему: «Нам нужно убедиться, что мы не помешаем игроку быть сдержанным при разговоре с одноклубником или тренером». На практике — в хаосе матча, при стандартах, при заменах — определить, к кому обращается игрок, часто невозможно.

Буллингем сам признал проблему: «Нам нужно убедиться, что мы не помешаем игроку быть сдержанным при разговоре с одноклубником или тренером». На практике — в хаосе матча, при стандартах, при заменах — определить, к кому обращается игрок, часто невозможно. Второй: тактика. Тренеры прикрывают рот на бровке — и не от камер болельщиков. От камер соперника. Шон Дайч в «Ноттингем Форест», Слот в «Ливерпуле», Гвардиола в «Сити» — все прикрываются. Они обсуждают замены, тактические перестроения, конкретные указания. Если запрет распространится на тренеров — это подарок штабам соперника.

Тренеры прикрывают рот на бровке — и не от камер болельщиков. От камер соперника. Шон Дайч в «Ноттингем Форест», Слот в «Ливерпуле», Гвардиола в «Сити» — все прикрываются. Они обсуждают замены, тактические перестроения, конкретные указания. Если запрет распространится на тренеров — это подарок штабам соперника. Третий: привычка. Жест стал рефлексом. Его делают дети в юношеских лигах, где нет ни одной камеры. Деклан Райс на прошлой неделе шёл с поля, прикрывая рот футболкой, и рассказывал Букайо Саке, как фанат «Тоттенхэма» показывал ему фото жены во время подачи углового. Микрофон всё равно уловил. Но рефлекс сработал.

Запретить рефлекс — можно. Отучить от него за три месяца до ЧМ — вряд ли. Если правило начнут применять жёстко сразу на ЧМ — много матчей получат неожиданное развитие.

Презумпция вины

Самая радикальная часть предложения Инфантино — не жёлтая, а красная карточка на основании презумпции: если ты прикрыл рот при конфронтации — значит, сказал что-то оскорбительное. Не нужно доказывать, что именно. Сам факт сокрытия = признание вины.

Это переворачивает логику правосудия. В обычном мире ты невиновен, пока не доказано обратное. В мире Инфантино — ты виновен, если прикрыл рот.

Джанни Инфантино, президент ФИФА globallookpress.com

С одной стороны — понятна логика: если тебе нечего скрывать, зачем прикрываться? С другой — мы только что разобрали три случая, когда чтение по губам приводило к ошибочным обвинениям. Теперь предлагается наказывать не за слова, а за жест, который мог этим словам предшествовать. Или не мог.

Куртуа, возможно, сказал об этом лучше всех: «Когда рот закрыт — ты никогда не узнаешь наверняка». Вопрос: хотим ли мы наказывать за то, чего не знаем наверняка?

Что будет дальше

IFAB обещает доработать правило к апрелю 2026 года. К ЧМ оно должно быть готово. Вероятный формат: жёлтая карточка за прикрывание рта при конфронтации с соперником (красная — при повторном нарушении или при расистском контексте). Разговоры с партнёрами и тренерами — исключение, но механизм разграничения пока не определён.

Роберт Левандовский показывает, как теперь надо будет разговаривать на поле globallookpress.com

Параллельно IFAB рассматривает смягчение минимальной дисквалификации за расизм (сейчас — 10 матчей) в случае, если игрок приносит публичные извинения. Инфантино объяснил это как попытку «менять культуру, а не только наказывать».

В пакете с «Законом Винисиуса» идут и другие изменения к ЧМ-2026:

5 секунд на ауты и удары от ворот;

10 секунд на замену;

расширение полномочий VAR (теперь может отменить ошибочный второй жёлтый и пересмотреть спорные угловые);

обязательный уход с поля на минуту после медпомощи.

Но именно запрет на прикрывание рта станет самым обсуждаемым — и самым трудноисполнимым — из всех нововведений. Потому что он пытается решить человеческую проблему техническим способом. А футбол — это не техника. Это эмоция, конфликт и 22 человека, которые в пылу борьбы говорят друг другу вещи, которые не скажут больше нигде.

Рука ко рту не исчезнет. Вопрос только в том, что за это будет.