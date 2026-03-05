В правила и порядок проведения футбольных матчей с определенной периодичностью вносятся те или иные правки. LiveSport.Ru рассказывает о тех нововведениях, к которым игрокам, тренерам и зрителям придётся привыкать уже в ближайшее время.

Хозяев лишат дополнительного оружия

«Дома и стены помогают» — известная фраза, которая находит подтверждения и в поддержке трибун, и в знании особенностей поля, и в знакомой обстановке на стадионе. Есть ещё один немаловажный аспект футбольного матча — работа бол-боев.

Мальчишки, которые призваны подавать мячи игрокам при аутах, угловых, ударах от ворот, то ли самостоятельно, то ли по просьбе старших товарищей обеспечивают преимущество домашним командам — в нужном направлении меняют темп игры. Либо как можно быстрее передают игровой снаряд (когда хозяевам нужно отыграться), либо удерживают его (когда гости уступают в счёте).

С этого года РФС решил избавиться от подобного инструмента влияния на ход игру. В оставшихся матчах Кубка России мячи будут подаваться по новым правилам. Теперь их станут располагать на 11 фиксированных позициях по периметру поля: по 2 за каждыми воротами, 2 у боковой линии рядом со скамейками запасных и 5 у противоположной линии. Игроки будут забирать мячи самостоятельно.

Бол-бои останутся, но теперь их функционал ограничится возвращением мячей на позиции. Благодаря этим изменениям, на которые РФС решился спустя две трети сезона после УЕФА, рассчитывают минимизировать остановки в игре и обеспечить равные условия для обеих команд.

Больше футбола и меньше пауз

Помимо этой новации не только российский, но и мировой футбол ожидает еще целый ряд изменений, призванных противодействовать нарушению темпа матчей и затяжкам времени. Речь идет о мерах, которые в конце февраля утвердил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за рассмотрение и утверждение изменений и уточнений правил игры в футбол.

Илья Самошников globallookpress.com

Во-первых, вводится лимит времени на вбрасывание аута и выполнение ударов от ворот. Если арбитр посчитает, что игрок затягивает время, то он начнёт 5-секундный отсчёт, по истечению которого владение мячом перейдёт к сопернику — в виде вбрасывания или углового.

Во-вторых, заменённому игроку на уход с поля отводится 10 секунд. В случае нарушения этого времени выход заменяющего игрока откладывается до первой остановки матча, к которой команда отыграет в меньшинстве как минимум 60 секунд.

В-третьих, если полевой игрок получил травму и покинул поле, то он сможет вернуться не раньше первой остановки матча, к которой команда отыграет в меньшинстве как минимум 60 секунд. Для этого правила предусмотрен ряд исключений:

игрок соперника получил жёлтую или красную карточку;

производится замена;

игрок должен пробить пенальти.

Подобные инициативы, ставшие продолжением принятого год назад «правила восьми секунд» (за это время вратарь должен ввести в игру оказавшийся у него мяч — иначе соперник получит право на угловой), преимущественно вызывали одобрение в футбольном сообществе. В последние годы наметился тренд на сокращение «чистого» игрового времени. Так, в РПЛ оно уже опустилось ниже 50 минут. Поэтому новые правила должны дестимулировать футболистов сознательно затягивать время.

Однако сейчас всё чаще пеняют не на традиционные медленные замены или лежания на газоне с жалобами на сведённые ноги, а на судей, которые часто и подолгу проверяют эпизоды на VAR. Работа видеоассистентов арбитров в сезоне 2026/27 тоже претерпит изменения, но новые правила, принятые на генеральной ассамблее IFAB, хоть и предназначены избежать несправедливых судейских решений, скорее могут усугубить ситуацию. Видеопомощники получат право пересматривать ситуации со вторыми желтыми карточками, назначением угловых и ошибочном присуждении карточки не тому игроку.

Канадский эксперимент

Большой резонанс в футбольных кругах вызвало предложение бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Французский тренер, который сейчас возглавляет отдел глобального развития футбола ФИФА, ещё 6 лет назад выступил за изменение правила офсайда.

Арсен Венгер globallookpress.com

В настоящее время положение «вне игры» засчитывается, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Венгер же предложил фиксировать офсайд, только когда игрок всем телом ближе к линии ворот. Его логика состоит в том, что определение офсайда в его нынешнем виде занимает у бригады ВАР много времени. Поправка должна убыстрить эту процедуру.

Однако насчёт последнего утверждения есть сомнения. Будет ли намного проще засчитывать положение «вне игры», если определять его не по ближней к воротам части тела, а по дальней? К тому же боковым судьям придётся переобучаться. А наибольшее число критиков эта инициатива получила из-за потенциально сильного влияния на игровой рисунок. Большое преимущество получит атакующая команда, в связи с чем в обороне команды откажутся от высокой линии в пользу более низкого блока. Результатом станет снижение темпа игры и результативности футбола.

Именно поэтому «офсайд Венгера» до сих пор находится на этапе обсуждения. Тем более, влиятельные УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии отказали этой идее в поддержке, потому что считают изменения слишком радикальными. И всё же «офсайд Венгера» в этом году получит апробацию: протестировать инициативу согласились в Канадской Премьер-лиге. Однако отсутствие в этом чемпионате ВАР наталкивает на мысль, что идею в будущем ждут более масштабные испытания.

Прогресс и до футбола дойдёт?

Совершенствование работы ВАР — одно из главных направлений по уточнению и изменению футбольных правил. Еще одна актуальная идея в этом русле состоит во внедрении системы тренерских запросов, что далеко не первый год существует в хоккее, волейболе, баскетболе и других видах спорта.

Судья использует ВАР globallookpress.com

По итогам последних обсуждений она, скорее всего, будет протестирована в Англии. Предполагается, команды смогут оспорить решение арбитра. Но это право ограничат, во-первых, двумя неудачными попытками, и во-вторых, субъективными эпизодами (такими как фолы или игра рукой). Таким образом, возможность вмешательства видеоассистентов будет распространена только на фактические решения (например, определение положения «вне игры»).

Подобные меры тоже ориентированы на снижение количества остановок во время матчей. Вместе с тем на тренеров будет возложена ответственность за проверку судейских решений, которые могут сказаться на исходе игры. Главная же угроза тренерских запросов — их использование в качестве дополнительного таймаута.

Для предотвращения подобных махинаций, например, в хоккее предусмотрено двухминутное удаление за неправильно взятый запрос. С учётом описанных выше и уже принятых предложений о минутной игре в меньшинстве подобное можно ввести и в данной ситуации.

Отметим, что ФИФА осенью 2025 г. на молодежном чемпионате мира уже провела тестирование системы FVS (Football Video Support), которая позволяла тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Теперь эту инновацию ждёт клубный футбол.

Воспитание через наказание

Сама жизнь подкидывает новые мысли для внесения поправок в правила. Последний инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс, — это обвинение нападающего «Бенфики» Джанлуки Престианни в оскорблении вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на расисткой почве. Однако доказать это невозможно — аргентинец прикрывал рот футболкой, чтобы сказанное им не прочитали по губам.

Винисиус Жуниор и Джанлука Престианни www.gettyimages.com

«The Telegraph» уже инсайдит, что уже в апреле могут согласовать запрет для игроков на прикрытие рта при обращении к сопернику. В этом случае подобное предписание начнет действовать уже на чемпионате мира 2026, а нарушители будут получить от арбитров желтые или даже красные карточки. Высокая скорость от высказывания инициативы до её реализации не должна удивлять — её однозначным сторонником является президент ФИФА Джанни Инфантино.

Этот запрет может показаться чрезмерным, но если он поможет сократить количество конфликтов между футболистами, то его принятие будет оправданным. Интересно, будут ли для проверки его соблюдения прибегать к помощи ВАР?