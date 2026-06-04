5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Ирак (U23). Начало встречи — 17:25 мск.
Россия (U21)
Турнирное положение: молодёжная сборная России не принимает участие в официальных турнирах.
Последние матчи: в конце марта Россия (U21) проиграла в товарищеском матче сверстникам из Иордании со счётом 1:2. Единственный мяч забил вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков.
Ранее была обыграна молодёжная сборная Узбекистана (2:1).
Не сыграют: все лидеры в строю, кроме вызванных в основную сборную.
Состояние команды: сейчас у России (U21) подрастает неплохое поколение, многие футболисты которого уже стабильно играют в основных составах клубов РПЛ (Тереховский, Данилов, Кондаков, Ивлев, Пестряков), да и тренер Иван Шабаров является специалистом неплохого уровня.
Ирак (U23)
Турнирное положение: на молодёжном Кубке Азии Ирак (U23) не вышел из группы, набрав всего 2 очка в 3 матчах.
Последние матчи: Ирак (U23) играл последний раз в официальном матче в середине января и тогда проиграл сверстникам из Австралии (1:2).
До этого были ничьи с Таиландом (1:1) и Китаем (0:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: понятно, что в распоряжении Эмада Мохаммеда игроки не самого высокого уровня и все играют на азиатском континенте. Тем не менее команда довольно организованная и неприятная.
Статистика для ставок
- Никогда ранее соперники между собой не играли.
- В 2026 году Россия (U21) один раз выиграла и один раз проиграла.
- В трёх последних играх Ирак (U23) забил 2 мяча и пропустил 3 гола.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу России (U21) дают 1,35, а на Ирак (U23) — 7,80; ничью букмекеры оценивают в 4,70.
Тотал меньше 2,5 идёт за 2,03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.
Прогноз: матч пройдёт в турецкой Анталье, и молодёжная сборная России не будет иметь преимущества своего поля. Вряд ли стоит ожидать много голов в этой встрече: россияне уже в отпуске, а Ирак (U23) будет играть от обороны.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,03.
Прогноз: также можно рискнуть и поставить на ничейный исход.
Дополнительная ставка: ничья за 4,70.