прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.03

5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Ирак (U23). Начало встречи — 17:25 мск.

Россия (U21)

Турнирное положение: молодёжная сборная России не принимает участие в официальных турнирах.

Последние матчи: в конце марта Россия (U21) проиграла в товарищеском матче сверстникам из Иордании со счётом 1:2. Единственный мяч забил вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков.

Ранее была обыграна молодёжная сборная Узбекистана (2:1).

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Не сыграют: все лидеры в строю, кроме вызванных в основную сборную.

Состояние команды: сейчас у России (U21) подрастает неплохое поколение, многие футболисты которого уже стабильно играют в основных составах клубов РПЛ (Тереховский, Данилов, Кондаков, Ивлев, Пестряков), да и тренер Иван Шабаров является специалистом неплохого уровня.

Ирак (U23)

Турнирное положение: на молодёжном Кубке Азии Ирак (U23) не вышел из группы, набрав всего 2 очка в 3 матчах.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Ирак (U23) играл последний раз в официальном матче в середине января и тогда проиграл сверстникам из Австралии (1:2).

До этого были ничьи с Таиландом (1:1) и Китаем (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: понятно, что в распоряжении Эмада Мохаммеда игроки не самого высокого уровня и все играют на азиатском континенте. Тем не менее команда довольно организованная и неприятная.

Статистика для ставок

Никогда ранее соперники между собой не играли.

В 2026 году Россия (U21) один раз выиграла и один раз проиграла.

В трёх последних играх Ирак (U23) забил 2 мяча и пропустил 3 гола.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу России (U21) дают 1,35, а на Ирак (U23) — 7,80; ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: матч пройдёт в турецкой Анталье, и молодёжная сборная России не будет иметь преимущества своего поля. Вряд ли стоит ожидать много голов в этой встрече: россияне уже в отпуске, а Ирак (U23) будет играть от обороны.

2.03 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Россия (U21) — Ирак (U23) принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,03.

Прогноз: также можно рискнуть и поставить на ничейный исход.

4.70 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.70 на матч Россия (U21) — Ирак (U23) принесёт прибыль 3700₽, общая выплата — 4700₽

Дополнительная ставка: ничья за 4,70.