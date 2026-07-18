19 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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«Ордабасы»

Турнирное положение: «Сине-белые» метят в чемпионы. Команда ныне находится на первой строчке турнирной таблицы.

При этом «Ордабасы» всего на один балл оторвался от «Кайрата», имея еще матч в запасе. А вот забивает команда в среднем фактически два мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ордабасы» в Кубке страны переиграл «Алтай» (3:1).

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До того команда была бита «Каспием» (2:3). Зато чуть ранее ей удалось переиграть ершистый «Улытау» (1:0).

В своих пяти последних матчах «Ордабасы» разжился 4 победами. В них «сине-белые» отличились 9 забитыми мячами при четырех пропущенных.

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Состояние команды: «Ордабасы» уступил всего один раз в текущем чемпионате. Да и вообще, оборона команды выглядит относительно монолитно.

К слову, «Ордабасы» традиционно успешно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одной коллизии. Вот и сейчас «сине-белые» мотивированы удержаться на вершине турнирной таблицы.

«Елимай»

Турнирное положение: Семейчане борются за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Елимай» на 3 очка отстает от искомой третьей позиции. К тому же забила команда 24 мяча при 19 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть нужный результат. В рамках квалификации Лиги конференций она в серии пенальти уступила «Алашкерту».

До того команда подписала мировую с теми же армянами (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Кызылжар».

При том «Елимай» в пяти своих последних матчах добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: Семейчане вряд ли сумеют быстро отойти от вылета из еврокубков. Да и последние матчи отобрали у игроков немало сил и нервов.

При этом «Елимай» в восьми выездных поединках чемпионата набрал 15 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически два мяча за матч.

Безусловно, семейчане намерены подтянуться к призерам. Плюс команда не знает горечи поражений уже четыре матча кряду. Вот только хватит ли моральных сил для битвы с лидером?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.97, а победа «Елимая» — в 4.96.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.79, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.98.

Прогноз: «Ордабасы» намерен удержаться на вершине, к тому же оппонент едва ли успеет восстановиться после изнурительного еврокубкового поединка.

2.14 Победа «Ордабасы» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Ордабасы» — «Елимай» принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «Ордабасы» в 1-м тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.83 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч «Ордабасы» — «Елимай» принесёт чистый выигрыш 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.83.

Пять причин, почему ставка зайдет