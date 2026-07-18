19 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Сине-белые» метят в чемпионы. Команда ныне находится на первой строчке турнирной таблицы.
При этом «Ордабасы» всего на один балл оторвался от «Кайрата», имея еще матч в запасе. А вот забивает команда в среднем фактически два мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ордабасы» в Кубке страны переиграл «Алтай» (3:1).
До того команда была бита «Каспием» (2:3). Зато чуть ранее ей удалось переиграть ершистый «Улытау» (1:0).
В своих пяти последних матчах «Ордабасы» разжился 4 победами. В них «сине-белые» отличились 9 забитыми мячами при четырех пропущенных.
Состояние команды: «Ордабасы» уступил всего один раз в текущем чемпионате. Да и вообще, оборона команды выглядит относительно монолитно.
К слову, «Ордабасы» традиционно успешно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одной коллизии. Вот и сейчас «сине-белые» мотивированы удержаться на вершине турнирной таблицы.
«Елимай»
Турнирное положение: Семейчане борются за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Елимай» на 3 очка отстает от искомой третьей позиции. К тому же забила команда 24 мяча при 19 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть нужный результат. В рамках квалификации Лиги конференций она в серии пенальти уступила «Алашкерту».
До того команда подписала мировую с теми же армянами (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Кызылжар».
При том «Елимай» в пяти своих последних матчах добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Состояние команды: Семейчане вряд ли сумеют быстро отойти от вылета из еврокубков. Да и последние матчи отобрали у игроков немало сил и нервов.
При этом «Елимай» в восьми выездных поединках чемпионата набрал 15 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически два мяча за матч.
Безусловно, семейчане намерены подтянуться к призерам. Плюс команда не знает горечи поражений уже четыре матча кряду. Вот только хватит ли моральных сил для битвы с лидером?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.97, а победа «Елимая» — в 4.96.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.79, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.98.
Прогноз: «Ордабасы» намерен удержаться на вершине, к тому же оппонент едва ли успеет восстановиться после изнурительного еврокубкового поединка.
Ставка: Победа «Ордабасы» в 1-м тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.83.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ордабасы» в среднем забивает фактически 2 гола за матч
- «Елимай» не уступил в четырех своих последних матчах
- «Ордабасы» победил 9 раз в девяти домашних поединках
- «Елимай» месяц назад уступил «Ордабасы» (1:3)
- «Ордабасы» в среднем пропускает реже одного мяча за матч