прогноз на тотал в матче Суперкубка России-2026 по футболу, ставка за 1.98

18 июля в рамках Суперкубка России-2026 сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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«Зенит»: без поражений

Перед матчем: В прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, набрав за 30 туров 68 очков при разнице мячей 53:19.

В Кубке России команда из Санкт-Петербурга выступила не лучшим образом, вылетев в полуфинале Пути Регионов от «Спартака» — 0:0, 6:7 по пенальти.

Последние матчи: В предыдущем контрольном матче сине-бело-голубые разошлись миром с махачкалинским «Динамо» — 1:1.

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До того команда Сергея Семака обыграла в «товарняках» сербскую «Црвену Звезду» (3:1) и узбекистанский «Нефтчи» (4:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К матчу за Суперкубок России подопечные Сергея Семака подходят в неплохих кондициях, ни разу не проиграв в контрольных поединках — 4 победы и 2 ничьи.

Безусловно, действующий чемпион России является главным фаворитом на победу во всех внутренних турнирах, но в Суперкубке всего один матч, где может все решить один-единственный мяч.

«Спартак»: успех в мотивации

Перед матчем: Красно-белые в минувшем сезоне РПЛ стали четвертыми, набрав 52 очка за 30 встреч при разнице мячей 47:39.

Зато столичная команда одержала победу в Кубке России, обыграв в решающей встрече «Краснодар» — 1:1, 4:3 по пенальти.

Последние матчи: В предыдущей «товарке» красно-белые потерпели поражение от «Локомотива» — 0:2.

До того «Спартак» разошелся миром с «Рубином» (0:0) и обыграл «Крылья Советов» (3:2).

Состояние команды: «Спартак» выглядел тяжеловато на предсезонных играх, где одержал две минимальные победы в четырех встречах.

Текущая форма команды Хуана Карседо пока не видится оптимальной или близкой к ней, но матч против принципиального соперника за какой-никакой, но трофей вполне способен замотивировать команду.

На что ставят в матче Зенит — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спартак» не побеждал в двух последних матчах

«Зенит» не проигрывал тринадцать встреч кряду, считая семь игр в РПЛ-2025/2026 и шесть прошедших «товарок»

Команды между собой в последний раз играли в 1/2 финала Пути Регионов Кубка России — тогда «Спартак» победил по итогам серии пенальти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.55, а победа «Спартака» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: Зачастую матчи между командами выдаются результативными и вполне стоит ожидать того, что на двоих команды забьют минимум три мяча.

1.91 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Зенит» забьет минимум дважды

2.08 Тотал «Зенита» больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал «Зенита» больше 1,5 за 2.08