прогноз на матч 2-го тура Первой лиги, ставка за 3.39

19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.39.

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«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки постараются попасть в зону стыков. Под эту задачу у руля команды остается Дмитрий Гунько.

При этом «Арсенал» Тула в кадровом плане выглядит симпатично. Ряд игроков прошли школу высшего российского дивизиона.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела успешно. Туляки одолели «Текстильщик» (2:1).

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К слову, в том поединке «канониры» победили, уступая по ходу встречи. Решающий мяч записал на свой счет опытнейший центрбек Кирилл Гоцук.

При этом «Арсенал» Тула летом провел четыре контрольных матча. Команда Гунько уступила один раз при трех паритетах.

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Состояние команды: Туляки летом качественно усилились. И уж точно должен помочь команде креативный хавбек Илья Жигулёв.

При этом «Арсенал» Тула традиционно сложно противостоит нижнекамцам. В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. Вот только «пушкари» уже два года не обыгрывают «Нефтехимик».

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы летом пережили полное переформатирование. Теперь команда больше прошита под обкатку молодежи «Рубина».

При этом «Нефтехимик» летом провел 5 спаррингов. В них нижнекамцы победили дважды при трех ничьих. Недурно, как для клуба, не ставящего, по сути, никаких турнирных задач.

Последние матчи: в первом туре команда не смогла разжиться очками. Нижнекамцы уступили «Велесу» (0:1).

До того команда подписала мировую с КАМАЗом (3:3). А вот чуть ранее она переиграла тех же челнинцев (3:2).

Нет сомнений, что «Нефтехимик» постарается исправиться за стартовый прокол. К слову, в минувшем сезоне команда так и не дала отличиться тулякам.

Состояние команды: Нижнекамцы пребывают в стадии перестройки. Да и в кадровом плане они выглядят скромно.

Главной проблемой остается отсутствие забивного нападающего. Артём Котик для этой роли пока не годится.

Нижнекамцы по ходу турнира должны прибавить. Вот только слишком долгая раскачка может дорого стоить на финише сезона.

На что ставят в матче Арсенал Тула — Нефтехимик Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал Тула — Нефтехимик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» Тула в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценивается в 3.42, тогда как победа оппонента — в 5.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: Туляки намерены побороться за попадание в топ-4, тогда как нижнекамцы только пытаются найти свою игру.

3.39 Фора «Арсенала» Тула -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.39 на матч «Арсенал» Тула — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 2390₽, общая выплата — 3390₽

Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 3.39.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме туляки одолеют соперника.

2.35 Победа «Арсенала» Тула в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Арсенал» Тула — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1-м тайме за 2.35.

Пять причин, почему ставка зайдет