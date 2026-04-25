GOAL подробно рассказывает о талантливом атакующем полузащитнике «Црвены Звезды» и сборной Сербии Василие Костове.

Всего в 17 лет Василие Костов переписывает книгу рекордов на высшем уровне сербского футбола. Очередная жемчужина знаменитой академии белградской «Црвены Звезды», этот атакующий полузащитник словно игнорирует любые привычные представления о возрасте и опыте, проводя настолько яркий сезон, что ведущие команды Европы уже вынуждены внимательно за ним следить.

Для Костова это в буквальном смысле сезон прорыва. Еще год назад он выступал за команду «Црвены Звезды» до 19 лет, а сегодня, 12 месяцев спустя, близок к завершению выдающейся дебютной кампании на взрослом уровне, отметившись более чем 20 результативными действиями.

Безусловно, европейские гранды не могли не заметить его прогресс. Сообщается, что за Костовым пристально следят «Арсенал», «Барселона», мюнхенская «Бавария» и ряд других топ-клубов.

С чего всё начиналось

Костов родился в столице Сербии Белграде в мае 2008 года. Его футбольный путь начался в местной академии «СФ Роял», но вскоре он попал в поле зрения одного из главных грандов страны. Ему было всего семь лет, когда его забрала «Црвена Звезда» — клуб, который считается самым популярным и титулованным в Сербии, опережая по этому статусу своего принципиального городского соперника, «Партизан».

Костов с ранних лет выделялся как особый талант, благодаря чему быстро преодолевал возрастные ступени в академии. В сезоне 2023/24, в возрасте всего 15 лет, он записал на свой счет 20 результативных действий за команду U17, заслужив перевод в состав до 19 лет.

Еще один сильный год — уже в матчах против футболистов, которые были на три года старше, — окончательно вывел его на орбиту первой команды.

Прорыв

По-настоящему громко о Костове заговорили после его игры в юношеских «вечных дерби» против «Партизана» в сезоне-2024/25. Сначала он забил великолепный мяч в домашнем матче в сентябре, эффектно отправив мяч в верхний угол. А в марте 16-летний на тот момент полузащитник вырвал для своей команды выездную победу в компенсированное время: Василие ушел от трех защитников и мощно пробил мимо вратаря.

Этот гол спровоцировал бурные празднования, которые в итоге переросли в массовую потасовку между молодыми игроками.

Формально Костов был переведен в первую команду еще в самом начале 2025 года, но при этом продолжал регулярно выводить состав U19 с капитанской повязкой, поскольку бывший главный тренер Владан Милоевич лишь эпизодически включал его в заявку на матчи основы.

В итоге его дебют на взрослом уровне состоялся в начале апреля прошлого года: он вышел на 10 минут в матче сербской Суперлиги против ОФК «Белград». Однако стабильного игрового времени и настоящего шанса проявить себя ему пришлось еще немного подождать.

Как складывается этот сезон

Однако текущий сезон складывается совершенно иначе. Проведя предсезонку с первой командой, 17-летний Костов теперь является полноценным игроком основного состава, и он продолжает стремительно покорять сербский футбол, ни на секунду не сбавляя оборотов.

После мощного старта кампании, вместившего в себя великолепный гол в ворота «Порту» (в дебютном матче Лиги Европы), первый вызов во взрослую сборную и октябрьское продление контракта, тинейджер вышел на новый уровень. Очередной рывок произошел после Нового года, когда на тренерский мостик команды вернулся Деян Станкович — легенда миланского «Интера» и сборной Сербии.

Получив стабильное место на позиции атакующего полузащитника (ранее ему часто приходилось играть на фланге), с начала февраля до середины марта Костов забил шесть мячей в шести матчах чемпионата, добавив к этому две результативные передачи. Теперь всем очевидно, что он максимально опасен именно на позиции «десятки».

В эту серию вошел и очередной гол в ворота «Партизана». Теперь он самый молодой автор гола в истории «Вечного дерби».

На данный момент на его счету 21 результативное действие по системе «гол+пас» во всех турнирах — абсолютно фантастические цифры для 17-летнего игрока.

Сильные стороны

Напоминая классическую «десятку» старой школы, Костов тем не менее обладает всеми качествами современного игрока атаки. Его игра строится на видении поля и хитрости, но при этом у него есть скорость и мощь, необходимые для успеха в на высоком уровне, где физическая готовность играет всё более важную роль.

Низкий центр тяжести позволяет юноше совершать взрывные смены направления движения. И, несмотря на возраст, его отнюдь не легко оттеснить от мяча: он нередко грамотно использует свое довольно крепкое для роста 173 сантиметра телосложение, чтобы закрыть мяч корпусом и уйти от оппонента.

Как показывает статистика, в свои 17 лет Костов уже обладает отличным голевым чутьем и умением отдать последний пас, но особого внимания заслуживает и его менталитет.

«Я очень верю в этого парня. Прежде всего, у него правильное отношение к делу, он внимательно слушает тренеров и работает с ними индивидуально», — говорил бывший главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич.

Зоны для роста

В определенном смысле даже немного несправедливо искать недостатки у 17-летнего футболиста, который уже настолько стабильно проявляет себя на высшем уровне в своей стране.

Учитывая его возраст и тот факт, что он, по идее, еще даже не должен играть за основу, Костову предсказуемо не хватает стабильности в некоторых аспектах. Например, в оборонительной работе. Если уж придираться, то, учитывая его высочайшую уверенность при работе с мячом, он мог бы смелее и чаще идти в обыгрыш один в один.

Деян Станкович и Василие Костов globallookpress.com

Но есть и еще один момент, за которым ему важно следить: не позволить этому сезону-прорыву вскружить себе голову. В недавнем интервью сербскому изданию Sportal Костов не согласился с утверждением Станковича о том, что с момента возвращения тренера игрок прибавил на «30 процентов».

«Честно говоря, я считаю, что добился еще большего прогресса. Но ладно, неважно... К концу сезона я точно стану еще лучше. Думаю, я прибавил гораздо больше как физически, так и ментально», — заявил Костов, комментируя слова тренера.

Костов — новый Иско?

Выступая на таком высоком уровне в столь юном возрасте, Костов выглядит готовым проложить свой собственный путь к величию. Но если уж сравнивать его с кем-то из состоявшихся звезд высшего эшелона, то по стилю он, пожалуй, больше всего напоминает Иско.

Иско globallookpress.com

Хотя они оба не отличаются высоким ростом, их объединяет низкий центр тяжести и плотное телосложение. Это важнейшие атрибуты для «десятки», курсирующей между линиями, где для ухода от защитников, поиска свободных зон, создания моментов и собственных голов важны даже малейшие преимущества.

Бывший игрок «Реала» — один из современных мастеров этой роли, и ему, как и молодому сербу, всегда помогала универсальность, позволявшая при необходимости смещаться и на фланг.

Если Костов продолжит развиваться в нынешнем темпе, вряд ли кого-то удивит, если однажды он тоже выйдет на легендарный газон «Сантьяго Бернабеу».

Что дальше?

Нет ничего удивительного в том, что за выступлениями Костова в Белграде сейчас пристально следят ведущие клубы Европы: его прорывной сезон в «Црвене Звезде» действительно получился выдающимся.

В краткосрочной перспективе он наверняка будет сосредоточен на том, чтобы помочь своему нынешнему клубу завоевать девятый чемпионский титул подряд. Однако к лету вокруг его будущего развернется настоящий ажиотаж.

С молодым полузащитником уже связывали такие клубы, как «Арсенал», «Милан», «Барселона» (которой он, кстати, забил дерзкой «паненкой» в Юношеской лиге УЕФА в 2024 году), «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Пари Сен-Жермен».

Есть предположение, что связи Станковича с «Интером» делают итальянского гранда одним из претендентов на подписание игрока. Тем не менее, учитывая, что только в октябре юноша заключил новый контракт до 2028 года, «Црвена Звезда» находится в очень сильной переговорной позиции.

Решится ли клуб уже этим летом сорвать куш, который наверняка станет рекордным для сербского футболиста, покажет время. Как бы то ни было, сам игрок настаивает, что весь этот информационный шум на него не влияет.

«Не думаю, что меня так уж захватили многочисленные статьи о том, что я куда-то перехожу. Все эти огромные цифры, 25 миллионов евро... Это совершенно не сказывается ни на моей игре, ни на моем пребывании здесь», — сказал Василие.

Впрочем, Костов дал понять, что, возможно, уже перерос уровень высшего дивизиона Сербии, и сделал весьма прозрачный намек на то, где может оказаться в будущем: «Я не могу сказать, что играть в Суперлиге слишком просто, потому что здесь много опытных и действительно классных игроков. Но, конечно, я чувствую, что безусловно могу выступать на более высоком уровне. Впрочем, на данном этапе меня здесь всё абсолютно устраивает».

«Думаю, мне бы лучше всего подошли чемпионаты Германии или Италии. Но, как я уже много раз говорил, я не зацикливаюсь на своих желаниях. Уехать куда-то этим летом не является моей главной целью», — добавил Костов.