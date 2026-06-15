Победа Шотландии над Гаити дала ей хорошие шансы впервые выйти в плей-офф чемпионата мира — после восьми турниров в прошлом. Звучит как потенциально лучшее выступление шотландцев в истории. Но это было бы некоторым лукавством и неуважением к прошлым поколениям. Ведь это первый чемпионат мира на 48 команд, а раньше Шотландия играла на турнире из 16. Технически только выход в 1/8 финала сравнялся бы с её прежним лучшим достижением. И таких запутанных историй — почти что 48, по числу участников. Вот гид по тому, чего на самом деле добивалась каждая сборная.

Чемпионы: Бразилия, Германия, Аргентина, Франция, Уругвай, Англия, Испания

Эти семь сборных — плюс Италия, которая в этот раз не прошла, — уже выигрывали чемпионат мира. Но даже им есть что покорять.

Англия никогда не побеждала на турнире за пределами своей страны. Уругвай и Франция не выигрывали за пределами своего континента. Аргентина брала титул трижды, но ни разу не защищала чемпионство — это удавалось только Италии и Бразилии.

Финалисты: Хорватия, Чехия, Нидерланды, Швеция

Эти команды доходили до финала — Чехия ещё в бытность Чехословакией, а голландцы и вовсе трижды проигрывали в решающем матче. Печальный рекорд, который очень хочется однажды переписать.

Бронза: Австрия, Бельгия, Португалия, Турция

Матч за третье место в иерархии чемпионата мира значит немного, но все эти сборные завершали турнир на высокой ноте — после поражения в полуфинале.

Третье место. Или как посмотреть: США

На самом первом чемпионате мира 1930 года США дошли до полуфинала, но тогда матч за третье место не проводился, так что формально их позиция — предмет вечных споров. Считать ли это бронзой — дело вкуса.

Четвёртое место: Южная Корея, Марокко

Четвёртые места в 2002 и 2022 годах соответственно — лучший результат для сборных из Азии и Африки. Хотя, надо признать, звучит куда солиднее, если просто называть себя «полуфиналистами» и не вспоминать про матч за третье место вовсе.

1/4 финала: Колумбия, Гана, Мексика, Парагвай, Сенегал, Швейцария

Мексика дважды доходила до восьмёрки лучших — и оба раза на домашних турнирах (1970 и 1986). Достижения остальных четырёх сборных пришлись уже на нынешний век.

До этого момента всё довольно просто. Каждый чемпионат мира — за единственным исключением 1950 года, который завершился групповым этапом, — включал четвертьфиналы, полуфиналы и финал. А вот дальше начинается путаница.

1/8 финала: Алжир, Австралия, ДР Конго, Эквадор, Египет, Гаити, Иран, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Шотландия, Тунис

Здесь — целый ворох разных историй, так что придётся использовать подзаголовки.

Алжир, Австралия, Египет

Алжир, которого громко лишили места в плей-офф на ЧМ-1982 (когда Австрия и ФРГ устроили выгодную обоим ничью), всё же пробился дальше в 2014-м, уступив будущим чемпионам — немцам. Чтобы повторить это, алжирцам нужно пройти и группу, и первый раунд плей-офф. Австралия дважды выходила из группы 32-командного турнира и проигрывала в первом же раунде на вылет.

Но большинство этих сборных уже играли на 16-командных турнирах — так что, стремясь впервые выйти в плей-офф, они на самом деле не превзойдут своё прежнее лучшее достижение, а лишь сравняются с ним.

Причём некоторые из этих «достижений» довольно зыбкие. Египет квалифицировался на ЧМ-1934 — турнир на 16 команд, — но в отборе ему нужно было обойти лишь одного соперника, а затем египтян тут же выбила Венгрия в единственном матче, в те времена, когда чемпионат игрался навылет с первого круга.

Шотландия, Гаити, Тунис

Шотландия — отличный пример неразберихи , которую породило расширение: она квалифицировалась на турниры из 16, 24, 32 и теперь 48 команд. На 16-командном ЧМ-1974, например, шотландцы попали в группу с Бразилией и Югославией и вылетели по разнице мячей, не повезло — все трое набрали по четыре очка. Четвёртой командой в той группе, к слову, был Заир, ныне известный как Демократическая Республика Конго, которая в этом году едет на свой второй чемпионат мира.

Гаити тоже были на том турнире 1974 года — и проиграли все три матча Италии, Польше и Аргентине. Первая победа на чемпионате мира стала бы огромным достижением, но сегодня, надо признать, соперники у них помягче.

Тунис играл на чемпионатах мира шесть раз. Сейчас он пытается впервые выйти в плей-офф — но пять из его прежних турниров были 32-командными. А на ЧМ-1978 он квалифицировался на 16-командный турнир, что было особенно впечатляюще: Африке тогда выделяли всего одно место.

Аутсайдеры: Новая Зеландия, Канада, Ирак

Тут пара интересных случаев. Новая Зеландия квалифицировалась на ЧМ-1982, когда турнир был 24-командным. Она обошла Австралию в отборочной группе — во многом благодаря победе 2:0 в гостях в Сиднее, — а затем обыграла Саудовскую Аравию в стыковом матче в Сингапуре. «Последних 24» сегодня не существует, так что новозеландцам технически нужно дойти до 1/8 финала, чтобы превзойти прежний результат. Хотя одновременно они просто ищут свою первую победу на чемпионатах мира.

Похожая ситуация у Канады. На двух прошлых турнирах, в 1986 и 2022 годах, она проиграла все шесть матчей. Поэтому стартовая ничья с Боснией и Герцеговиной стала большим достижением. Но быть единственным представителем КОНКАКАФ на 24-командном турнире 1986 года — пока что технически крупнее, чем автоматически квалифицироваться хозяином и взять одно очко на 48-командном. Ирак тоже играл в 1986-м, проиграв все три матча в группе с разницей в один мяч.

1/16 финала: Босния и Герцеговина, Кот-д'Ивуар, Панама, Катар, ЮАР

Пять сборных, выступавших на 32-командных турнирах, — а значит, они стремятся впервые выйти в плей-офф, но это лишь сравняется с их лучшими результатами. Удивительное имя здесь — Кот-д'Ивуар, чьё золотое поколение, пожалуй, заслуживало четвертьфинала, но раз за разом натыкалось на тяжёлый жребий, квалифицируясь в 2006, 2010 и 2014 годах. В этот раз такой проблемы нет: благодаря расширению турнира ивуарийцы попали в группу с Кюрасао.

Единственное прежнее появление Катара случилось в роли хозяина в 2022-м. Сейчас он впервые квалифицировался по спортивному принципу, а ничья 1:1 со Швейцарией принесла ему первое очко в истории чемпионатов мира.

Дебютанты-2026: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания, Узбекистан

Учитывая масштабное расширение, выгодное прежде всего представителям традиционно менее успешных конфедераций, немного удивительно, что дебютантов на этом турнире всего четыре.

Но даже это не обязательно означает, что они продвинулись дальше, чем когда-либо. Взять Узбекистан: да, это его дебют на чемпионате мира. Но в отборе к ЧМ-2018 узбеки заняли четвёртое место в одной из двух групп по шесть команд, составлявших третий раунд квалификации. Иными словами, они вошли в топ-8 Азии — и, будь турнир-2018 уже расширен до 48 команд, дебютировали бы ещё в России.

Так что Узбекистан — хороший пример сборной, которая на самом деле не стала сильнее, чем раньше. Просто турнир стал пускать больше стран.